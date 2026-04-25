Roste zájem o mrtvý produkt od Applu. Proč ho lidé oprašují?

Autor: ,
Přehrávač Apple iPod byl jedním z ikonických zařízení, která pomohla budovat značku celé firmy. Na začátku tohoto desetiletí se jej však společnost zbavila a ukončila výrobu. Nyní se zase dostává do módy. Máte ho ještě?
Čtyři roky poté, co Apple ukončil výrobu svých digitálních hudebních přehrávačů, prudce roste prodej použitých hudebních přehrávačů. Důvod zjistil Kevin Chan z agentury AP. Částečně je to díky mladým lidem, kteří se zajímají nejen o retro vzhled, ale také o touhu poslouchat hudbu soustředěně a s playlisty, které neurčují algoritmy.

„Zejména mezi mladšími uživateli roste trend zmírňovat snadnost, s jakou se nechají rozptylovat chytrými telefony, často kvůli obavám o duševní zdraví a pohodu,“ řekl agentuře Ben Wood, hlavní analytik společnosti CCS Insight. „Mít specializované hudební zařízení, jako je iPod, je dobrý způsob, jak snížit závislost na chytrém telefonu a vyhnout se tomu, abyste byli vtaženi do jiných aktivit, jako je procházení sociálních sítí, když chcete jen poslouchat hudbu.“

Nový iPod si už koupit nemůžete, ale není tak těžké sehnat použitý. Stále jich je spousta, protože Apple prodal 450 milionů kusů za dvě desetiletí.

Existuje prosperující trh s použitými iPody, o čemž svědčí tisíce nabídek použitých iPodů na eBay. „Na základě mých rozhovorů s lidmi na trhu se rozhodně obnovil zájem o repasované iPody,“ řekl Wood.

Chan upozorňuje, že například eBay má kupodivu tisíce nabídek nových iPodů, ale při bližším zkoumání pocházejí od prodejců se sídlem v Číně a někteří kupující zanechali zpětnou vazbu, ve které si stěžovali, že obdrželi použité nebo repasované zařízení v padělaném balení.

Facebook Marketplace a různé platformy pro repasovanou elektroniku mají také spoustu nabídek. Například Back Market, který působí v USA, Japonsku a více než tuctu evropských zemí, uvedl, že prodej iPodů v loňském roce vzrostl o 48 % oproti roku 2024.

Na českých inzertních a bazarových serverech také narazíte na desítky až stovky nabídek v cenách, které se pohybují maximálně v řádech tisíců korun. Pokud se tedy nejedná o nějakou speciální limitovanou edici, jako byla třeba ta, která vznikla ve spolupráci s kapelou U2.

Pro podporu existuje živá online komunita uživatelů, kteří si vyměňují tipy a sdílejí fotografie svých zařízení, mnohá s úpravami z aftermarketu, jako jsou čelní panely v neoriginálních barvách.

25. dubna 2026

Který iPod to je? Neexistuje jen jeden typ iPodu.

Původní iPod, uvedený na trh v roce 2001, byl vybaven rolovacím kolečkem, které se stalo designovým podpisem. Když byla uvedena šestá generace, Apple jej začal nazývat Classic.

Následovaly menší verze Mini a Nano a Shuffle, který neměl obrazovku. Pak přišel Touch, který měl skleněnou dotykovou obrazovku a běžel na iOS pro podporu mobilních aplikací – v podstatě iPhone bez telefonu.

Pokud si nejste jisti, jaký model máte, podívejte se na identifikační stránku Applu.

Vraťme ho zpět k životu

Takže jste našli starý iPod babičky, ale funguje? Baterie by mohla být vybitá, takže budete potřebovat nabíjecí kabel.

Pozdější generace iPodu Touch používaly kabel Apple Lightning, ale všechny ostatní modely vyžadují 30pinový nabíjecí kabel s charakteristickým širokým, plochým konektorem. Apple je již nevyrábí, ale náhradní jsou k dispozici od výrobců náhradních dílů.

Pokud se nabití neobnoví, může být nutné baterii vyměnit. Nebo je možná něco jiného v nepořádku, například rozbitý konektor pro sluchátka nebo poškozený displej. Apple stále opravuje iPody, ale pouze u dvou posledních generací Touch.

Můžete jej poslat do opravny nebo si jej opravit sami, pokud se cítíte šikovní. Opravárenská webová stránka iFixit nabízí podrobné návody krok za krokem k výměně různých komponent. Náhradní díly si budete muset sehnat sami.

Majitelé iPodu Touch by si měli dát pozor na softwarová omezení. Nejnovější verzí operačního systému Apple, která bude fungovat na sedmé generaci iPodu Touch – poslední prodané verzi – je iOS 15 a předchozí modely jsou omezeny na ještě starší verze.

U jiných variant iPodu to není problém, protože nefungují na iOS.

Přidávání hudby

Ti z vás, kteří mají počítače se systémem Windows, mohou ke správě iPodu a synchronizaci knihovny skladeb použít program Apple iTunes. Chcete-li přidat digitální hudební soubory z počítače, přetáhněte soubory do iTunes a vložte je do hudební knihovny iPodu. Chcete-li přidat skladbu, kterou jste si dříve zakoupili v iTunes, nejprve si ji stáhněte do počítače, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte „Přidat do zařízení“.

Apple v roce 2019 ukončil podporu iTunes pro MacOS, takže uživatelé počítačů Mac budou muset používat Apple Music, ale proces přetahování souborů je stejně snadný.

Předplatitelé Apple Music si vezměte na vědomí: na novějších generacích iPodu Touch byste měli být schopni streamovat hudbu. U všech ostatních typů iPodů však budete moci přidávat a poslouchat pouze hudební soubory ripované z CD nebo zakoupené na digitální hudební platformě.

Aktualizace softwaru

Většina iPodů je poměrně základní, částečně proto, že jsou omezeny integrovaným firmwarem zařízení.

Část atraktivního iPodu však spočívá v tom, že si s nimi hobbyisté snadno pohrají, řekl Wood.

„Rozhodně existuje hnutí lidí, kteří chtějí iPody upravit pro moderní použití,“ řekl.

Jedním z populárních triků je nahrazení firmwaru iPodu open-source softwarem, jako je RockBox, který lze použít „k upgradu iPodu, aby nabídl větší kontrolu a přidal funkce, které Apple v té době nezahrnoval nebo neexistovaly,“ řekl Wood.

Patří sem podpora bezztrátových hudebních souborů ve vysokém rozlišení, možnost správy hudby bez iTunes a sledování toho, co jste poslouchali, abyste si mohli svůj playlist nahrát na platformu, jako je Last.fm, uvedl Wood.

