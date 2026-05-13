Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Do Česka dorazila funkce „Sluchadlo“. Zhoršenému sluchu pomůže i bez lékaře

Václav Nývlt
  14:30
Se sluchátky Apple AidPods Pro 2 a 3 můžete nově využívat funkci „naslouchátka“ i v Česku. Po otestování sluchu upraví příposlech z okolí a také poslech při telefonování i přehrávání médií tak, aby co nejlépe kompenzovala vadu sluchu konkrétního uživatele. Funkci zdarma doplní softwarová aktualizace.

Apple Sluchadlo | foto: Václav Nývlt, Technet.cz

V USA je funkce dostupná od podzimu 2024, do Česka dorazila až nyní – poté co byly schváleny patřičnými lokálními autoritami. Funkce je totiž podle výrobce klinicky ověřena a musí splňovat patřičná kritéria. Určena je pro dospělé uživatele.

Celosvětově podle Apple trpí zhoršením sluchu zhruba 1,5 miliardy lidí a zhruba 85 procent z nich má lehčí až střední disfunkcí – a právě tyto by měla být schopna kompenzovat nová funkce sluchátek.

Nejprve a aplikaci absolvujete zhruba pětiminutový audiologický test, ve kterém je změřena citlivost sluchu na různá frekvenční pásma. Výsledkem je audiogram, který je možné použít pro nastavení kompenzační funkce. Pokud máte výsledky audiologického vyšetření od foniatra, můžete jej kamerou smartphonu naskenovat a nahrát aplikaci ke zpracování.

S aktivní funkcí „Sluchadlo“ je všechen zvuk upravován tak, aby kompenzoval nedostatečnost sluchu a uživatel slyšel co nejlépe. Zpracovává jak zvuk z okolí – s filtrováním hlasů lidí při hovorech pomáhá beamforming mikrofonů –, tak zvuk při telefonování i poslechu médií.

Podle výrobce je potřeba si na takto upravený zvuk trochu zvyknout, podobně jako třeba na nové brýle. Účinnost funkce je možné jemně nastavit.

Její používání trochu zkrátí výdrž na jedno nabití, podle odhadů klesne výdrž z osmi na šest hodin, pak je potřeba sluchátka občerstvit v nabíjecím pouzdru.

Vstoupit do diskuse

Černobyl i Fukušima nás poučily. Dnes by naše jaderky odolaly i tornádu, říká expert

Nejčtenější

Rusko nejen pomáhalo nacistickému Německu, ale šlo ještě dál

Karikatura k sovětsko-německému paktu, otištěná v amerických novinách The...

Rusko nedávno určilo země, které pomáhaly nacistickému Německu. Ve své skromnosti však zapomnělo na sebe. Na jeho zásluhy v této disciplíně by se však nemělo zapomenout, zvláště když v ní do poloviny...

KVÍZ: Poznáte lokomotivy ČSD a ČD na modelovém kolejišti?

Kvíz: Poznáte lokomotivy na modelovém kolejišti?

V květnovém výherním železničním kvízu na vás čekají trakční drážní vozidla našeho národního dopravce na modelových kolejištích. Vyzkoušejte si, zda poznáte tyto malé makety stejně tak dobře jako...

Zemi jako drahokam a tajemný Měsíc ukazují nové snímky mise Artemis II

Snímky pořízené během mise Artemis II, při níž loď Orion s posádkou obletěla...

Astronauté mise Artemis II vytvořili během mise úctyhodnou sbírku fotografií, které zachycují jejich cestu kolem Země. Některé z nich jsme si mohli prohlédnout již v průběhu letu, ale obsah...

Bizarní dopravní prostředky, které předběhly dobu či zabloudily v čase

Pokud jsou vám vlastní rychlost, šmír a saze, jistě najdete zalíbení i v této exkurzi do roztodivných zákoutí lidské snahy o revoluční řešení v oblasti dopravy. Mezi vyloženě slepými uličkami se zde...

V Praze přistál bývalý speciál maršála Tita. Letoun málem shnil v Africe

Letoun Douglas DC-6B na Letišti Václava Havla v Praze

Koncem minulého týdne přistál na Letišti Václava Havla Praha unikátní stroj Douglas DC-6B ze slavného Hangáru 7 rakouských Flying Bulls. Jde nejen o dokonale zrekonstruovaný kus, ale za zmínku stojí...

Do Česka dorazila funkce „Sluchadlo“. Zhoršenému sluchu pomůže i bez lékaře

Apple Sluchadlo

Se sluchátky Apple AidPods Pro 2 a 3 můžete nově využívat funkci „naslouchátka“ i v Česku. Po otestování sluchu upraví příposlech z okolí a také poslech při telefonování i přehrávání médií tak, aby...

13. května 2026  14:30

Google nečekaně představil nový notebook. Chce konkurovat MacBooku Neo?

Google ukázal novou koncepci notebooků vystavenou kolem AI

Na pozici Chrombooků nedávno přímo a tvrdě zaútočil Apple s novinkou MacBook Neo. Google se nyní vytasil s vlastní novinkou v oblasti přenosných počítačů. Možná ale nepůjde o přímou odpověď na levný...

13. května 2026  12:10

Případ růžové kobylky. Tropický hmyz volí barvu Barbie. Má z ní prospěch

Růžová kobylka Arota festae

Objevit v sobě dosud skrytý talent je skvělé. Mně se to přihodilo, když jsem byl před delší dobou v Indii. Zjistil jsem, že jsem dobrý ve smlouvání.

13. května 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Dva v jednom. Vědci vyvinuli materiál pro lepší recyklaci plastů i levnou výrobu léčiv

Nově vyvinutý materiál dokáže přeměnit odpadní plasty na užitečné produkty, ale...

Dokáže přeměnit odpadní plasty na užitečné produkty, ale také zlevnit výrobu důležitých chemikálií a léčiv. Ostravští vědci ve spolupráci s dalšími kolegy vyvinuli zcela nový materiál. Výrobu...

13. května 2026  9:48

Jak je to možné? Íránská stíhačka z 50. let úspěšně zaútočila na americkou základnu

Premium
Íránská F-5

Weby zaměřené na bezpečnost se věnují nanejvýš pozoruhodnému incidentu. Mělo k němu dojít v počátečních dnech poslední války na Blízkém východě. Íránský letoun F-5 měl bombardovat základnu USA Camp...

13. května 2026

Naháněla hrůzu ve válce i dnes. Německá stíhačka Focke-Wulf FW 190

S příchodem léta již netrpělivé vyhlížíme, co přinesou letošní letecké show, kterých už nyní máme plný kalendář. Mnohdy se naskytne příležitost vidět letět skutečný unikát. A někdy i velmi vydařenou...

13. května 2026

Před 100 lety přeletěla vzducholoď Norge severní pól

Vzducholoď Norge

Vzducholoď Norge dosáhla před sto lety severního pólu a stala se prvním lidským technickým výtvorem, který toto místo přeletěl. Na palubě byli Roald Amundsen, Umberto Nobile i přístroje českého...

13. května 2026

Objevila štěpení atomu, Nobelovku nemá. Meitnerová čelila nacistům i zneuznání

Premium
Fyzička Lise Meitnerová ve sklepě vědeckého ústavu teoretické fyziky s mladým...

V životě svedla dva velké boje: o místo ve vědecké komunitě a o vlastní svobodu. Právě fyzička Lise Meitnerová pomohla odhalit tajemství štěpení atomu – objev, který navždy změnil běh dějin. Přesto...

12. května 2026

V Praze přistál bývalý speciál maršála Tita. Letoun málem shnil v Africe

Letoun Douglas DC-6B na Letišti Václava Havla v Praze

Koncem minulého týdne přistál na Letišti Václava Havla Praha unikátní stroj Douglas DC-6B ze slavného Hangáru 7 rakouských Flying Bulls. Jde nejen o dokonale zrekonstruovaný kus, ale za zmínku stojí...

12. května 2026  6:30

Bizarní dopravní prostředky, které předběhly dobu či zabloudily v čase

Pokud jsou vám vlastní rychlost, šmír a saze, jistě najdete zalíbení i v této exkurzi do roztodivných zákoutí lidské snahy o revoluční řešení v oblasti dopravy. Mezi vyloženě slepými uličkami se zde...

12. května 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Co když mocným rupne v hlavě? Jak zachránit svá data z cloudových úložišť

Konec cloud

Události posledních pár let ukazují, že to, co bylo dříve samozřejmé, nemusí rychle platit a že to, co bylo dříve nepředstavitelné, se snadno může proměnit v realitu. Mít data v cloudu znamená, že se...

11. května 2026

Těšíte se, až budou dopravu řídit humanoidi? Takto to vypadá v Číně

Robotický dopravní strážník řídí provoz na křižovatce v turistické oblasti...

Řidiči v čínském městě Chang-čou mohou zažít první robotické dopravní jednotky v zemi v akci. Roboti se svými inteligentními schopnostmi zvládají řídit dopravu na křižovatkách, analyzovat aktuální...

11. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.