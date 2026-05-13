V USA je funkce dostupná od podzimu 2024, do Česka dorazila až nyní – poté co byly schváleny patřičnými lokálními autoritami. Funkce je totiž podle výrobce klinicky ověřena a musí splňovat patřičná kritéria. Určena je pro dospělé uživatele.
Celosvětově podle Apple trpí zhoršením sluchu zhruba 1,5 miliardy lidí a zhruba 85 procent z nich má lehčí až střední disfunkcí – a právě tyto by měla být schopna kompenzovat nová funkce sluchátek.
Nejprve a aplikaci absolvujete zhruba pětiminutový audiologický test, ve kterém je změřena citlivost sluchu na různá frekvenční pásma. Výsledkem je audiogram, který je možné použít pro nastavení kompenzační funkce. Pokud máte výsledky audiologického vyšetření od foniatra, můžete jej kamerou smartphonu naskenovat a nahrát aplikaci ke zpracování.
S aktivní funkcí „Sluchadlo“ je všechen zvuk upravován tak, aby kompenzoval nedostatečnost sluchu a uživatel slyšel co nejlépe. Zpracovává jak zvuk z okolí – s filtrováním hlasů lidí při hovorech pomáhá beamforming mikrofonů –, tak zvuk při telefonování i poslechu médií.
Podle výrobce je potřeba si na takto upravený zvuk trochu zvyknout, podobně jako třeba na nové brýle. Účinnost funkce je možné jemně nastavit.
Její používání trochu zkrátí výdrž na jedno nabití, podle odhadů klesne výdrž z osmi na šest hodin, pak je potřeba sluchátka občerstvit v nabíjecím pouzdru.