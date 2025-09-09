Nová sluchátka AirPods Pro 3 zastanou překladatele a spočítají kalorie

Václav Nývlt
  20:07
Apple představil již třetí generaci sluchátek AirPods Pro. Do vínku dostala vylepšený zvuk, nové funkce a delší výdrž na jedno nabití.
AirPods Pro 3

AirPods Pro 3 | foto: Apple

Apple Event 2025
Apple AirPods Pro 3
Apple Event 2025
Apple Event 2025
9 fotografií

Z mého pohledu hifisty je nejzajímavější přepracovaná ozvučnice, která by se měla odrazit na kvalitnější reprodukci zvuku, a zejména lepší prostorové reprodukci. Apple ji nazývá „multiport acoustic architecture“ a jsme zvědaví, nakolik se promítne do výsledného zvuku – na to přijdeme při recenzi a srovnání s předchozím modelem.

Zvuku prospěje i nové uchycení nástavců a nové samotné nástavce, které zlepšují mechanickou izolaci ucha od okolního hluku, čímž podporují funkci aktivního potlačení okolního hluku (ANC). Nová je i velikost XXS a podle výrobce jde o „nejlépe padnoucí sluchátka na trhu“. Apple superlativy nikdy nešetřil.

Apple AirPods Pro 3

Sluchátka mají vysokou odolnost proti vodě a potu – IP57, což by mělo zvýšit životnost během tréninků a mučení těla v posilovně. V těchto situacích oceníte i nový monitor srdečního tepu, který již nezávisí na mikrofonech sluchátek, ale má samostatný miniaturní fotopletysmografický senzor. Ve spolupráci s daty z akcelerometru, gyroskopu, GPS a „on device“ modelu umělé inteligence dokáže rozpoznávat různé režimy, druhy cvičení a také spálené kalorie.

Soutěžte o nové telefony iPhone 17 s iDNES Premium. Vyhrajte všechny modely!

A cvičit můžete dlouho, na jedno nabití vydrží 8 hodin hudby s ANC a nebo 10 hodin v režimu naslouchátka.

AirPods Pro 3
Apple Event 2025
Apple AirPods Pro 3
Apple Event 2025
9 fotografií

Hodně zajímavá může být funkce živého překladatele. V ní Apple Intelligence překládá hlas zachycený mikrofony a do sluchátek pouští živý překlad do rodného jazyka uživatele. Na Češtinu samozřejmě zapomeňte. A naopak, slova vyřčená uživatelem sluchátek může překládat do cizího jazyka a v písemné formě je zobrazovat na displeji telefonu – který ukážete tomu, s kým hovoříte. A pokud se sejdou dva uživatelé iPhonu s AirPods 3, mohou si s živým překladem vzájemně povídat napřímo.

Konec učení jazyků se blíží. Vyzkoušeli jsme nová sluchátka s překladačem

Cena zůstane stejná jako u předchozí generace, první uživatelé jimi ucpou své zvukovody 19. září 2025.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nenechte si ujít báječné snímky nedělního zatmění Měsíce

Večerní zatmění Měsíce, které bylo možné z našich končin pozorovat po dlouhých šesti letech, zpravidla nerušila oblačnost a tak jsme si mohli celý průběh nebeské události prohlédnout v celé jeho...

Zářijové zatmění Měsíce přinese na oblohu rudý úplněk. Na další si počkáme tři roky

Na večerní obloze se v neděli 7. září 2025 odehraje mimořádné astronomické představení – úplné zatmění Měsíce, takzvaný krvavý Měsíc. Jedná se o první podobný úkaz, který bude v České republice...

Philips představil levnější chytré žárovky, zvládnou většinu triků

Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Nová řada žárovek Hue Essentials míří na spořivé zákazníky, kteří chtějí veškeré funkce osvětlení Philips Hue, ale smíří se několika kompromisy. Společnost Signify na veletrhu IFA představila také...

Po jedenácti letech jsem s modelem spokojený. Funkční model tanku Tiger 1

Soutěž

Dokončit model, nebo ho léta vylepšovat? Pavel Holík je se svým modelem tanku Tiger 1 v měřítku 1:16 spokojený po jedenácti letech. Model je plně funkční, nechybí ani autentický zvuk či kouř. Dál už...

Na trh míří nová kategorie počítačů. Kdo s nimi bude umět, je za vodou

od zvláštního zpravodaje iDNES.cz Jako první jej na berlínském veletrhu IFA 2025 představil Acer, ale víme, že podobně koncipované modely představí i početná konkurence. Maličký počítač s procesorem Nvidia Grace Blackwell je určen...

Fascinuje mě, jak detaily dokážou vyprávět příběh. Ukrajinský minomet

Soutěž

Známé rčení říká, že ďábel je skrytý v detailu. A právě na detaily, které promlouvají, se soustředil modelář Václav Veselý. Své dioráma minometu zasadil do aktuální války na Ukrajině. Tímto uzavíráme...

9. září 2025

Přes dva metry dlouhý model ponorky U-2540 je jediný toho měřítka v Česku

Soutěž

Měřítko je věc ošemetná. Takové auto v měřítku 1:35 je něco úplně jiného, než třeba ponorka. Své o tom ví Pavel Kryska, který odložil ponorku v měřítku 1:72, aby se pustil do poněkud větších detailů....

9. září 2025

Poslední spekulace před akcí Applu, kde ukáže telefony, ale i další věci

Zářijová akce Applu je věnována především telefonům iPhone, ale zpravidla se tam objeví ještě něco dalšího. Co by to letos mohlo být, může vyplynout z různých spekulací, které se objevují s...

9. září 2025  12:48

Horor se šťastným koncem. Příběh letounu i modelu B-17 Memphiské krásky

Soutěž

Jsme téměř na konci naší letní soutěže Příběh mého modelu. Díky Petru Šilhanovi nechybí ve výčtu modelů ani letoun, jehož příběh se díky stříbrnému plátnu dostal pod kůži minimálně celé jedné...

9. září 2025

Nechce s vámi nikdo hrát? Robotický tenista neodmlouvá a bleskově odehrává

Umí upalovat až 5 metrů za sekundu, bez otáčení se pohybovat všemi směry, trajektorii letícího míče spočítá na centimetr přesně a pokud si troufnete, může míčky odehrávat rychlostí až 113 km/h....

9. září 2025

Nostalgie a vzpomínka z dětství stála za stavbou letounu L-29 Delfín

Soutěž

Jestli tento model skutečně patří do kategorie „z pěti metrů dobrý“, jak snad v nadsázce píše Radoslav Špalek o svém modelu letounu L-29, to můžete posoudit v tomto příběhu, který oživuje vzpomínku z...

8. září 2025

Peter Sellers, herec bez vlastní identity. Nevím, kdo nebo co jsem, říkával

Premium

Peter Sellers se proslavil hlavně rolí potrhlého inspektora Clouseaua ve filmech o Růžovém panterovi a ve své době platil za jednoho z nejpřitažlivějších mužů. Říká se, že byl největším britským...

8. září 2025

Odpružená sekačka umí vyjet prudké kopce a ještě vyseká vzkaz pro souseda

Berlín (od zpravodaje Technet.cz) Na právě probíhajícím veletrhu IFA dostávají poměrně velký prostor prostředky pro letní i zimní práci a život na zahradě nebo kolem domu. Minimálně jedna velká hala je tak zaplněná různými chytrými...

8. září 2025

Nenechte si ujít báječné snímky nedělního zatmění Měsíce

Večerní zatmění Měsíce, které bylo možné z našich končin pozorovat po dlouhých šesti letech, zpravidla nerušila oblačnost a tak jsme si mohli celý průběh nebeské události prohlédnout v celé jeho...

8. září 2025  11:03

Čtrnáct let od tragédie v Jaroslavli a smrti českých hokejistů. Piloti při startu brzdili

Uplynulo čtrnáct let od chvíle, kdy se 7. září 2011 letoun s týmem hokejového klubu Lokomotiv Jaroslavl pár sekund po startu zřítil do Volhy. Tragickou nehodu ze 45 lidí na palubě přežil jediný....

8. září 2025  10:46

Studium bez kompromisů, zábava bez limitů

Advertorial

Notebooky a počítače jsou dnes nepostradatelnou pomůckou pro studenty všech oborů. A čím dál víc platí, že narůstá i důležitost výkonu těchto zařízení. Díky nástupu umělé inteligence totiž vysoký...

8. září 2025

Nouzové přistání vrtulníku Flettner Fi 282. Clint Eastwood by se zasmál

Soutěž

Za vznikem tohoto válečného dioráma stojí pozoruhodný koktejl americké inspirace, německé techniky a sovětského jeviště. Tomáš Kadlec představuje v soutěži Příběh mého modelu vrtulník Flettner Fi...

8. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.