Z mého pohledu hifisty je nejzajímavější přepracovaná ozvučnice, která by se měla odrazit na kvalitnější reprodukci zvuku, a zejména lepší prostorové reprodukci. Apple ji nazývá „multiport acoustic architecture“ a jsme zvědaví, nakolik se promítne do výsledného zvuku – na to přijdeme při recenzi a srovnání s předchozím modelem.
Zvuku prospěje i nové uchycení nástavců a nové samotné nástavce, které zlepšují mechanickou izolaci ucha od okolního hluku, čímž podporují funkci aktivního potlačení okolního hluku (ANC). Nová je i velikost XXS a podle výrobce jde o „nejlépe padnoucí sluchátka na trhu“. Apple superlativy nikdy nešetřil.
Sluchátka mají vysokou odolnost proti vodě a potu – IP57, což by mělo zvýšit životnost během tréninků a mučení těla v posilovně. V těchto situacích oceníte i nový monitor srdečního tepu, který již nezávisí na mikrofonech sluchátek, ale má samostatný miniaturní fotopletysmografický senzor. Ve spolupráci s daty z akcelerometru, gyroskopu, GPS a „on device“ modelu umělé inteligence dokáže rozpoznávat různé režimy, druhy cvičení a také spálené kalorie.
A cvičit můžete dlouho, na jedno nabití vydrží 8 hodin hudby s ANC a nebo 10 hodin v režimu naslouchátka.
Hodně zajímavá může být funkce živého překladatele. V ní Apple Intelligence překládá hlas zachycený mikrofony a do sluchátek pouští živý překlad do rodného jazyka uživatele. Na Češtinu samozřejmě zapomeňte. A naopak, slova vyřčená uživatelem sluchátek může překládat do cizího jazyka a v písemné formě je zobrazovat na displeji telefonu – který ukážete tomu, s kým hovoříte. A pokud se sejdou dva uživatelé iPhonu s AirPods 3, mohou si s živým překladem vzájemně povídat napřímo.
Cena zůstane stejná jako u předchozí generace, první uživatelé jimi ucpou své zvukovody 19. září 2025.