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Apple překvapil, jedna z novinek má výrazně nižší cenu než předchůdce

Václav Nývlt
  7:00
Bylo to trochu, jako když se těšíte na nový film, ale předtím ještě musíte zhlédnout dva trailery. Napjaté čekání na iPhone Duo během tiskové konference oddalovalo představení nových hodinek Apple Watch Series 12 a sluchátek AirPods 5. Jenže na rozdíl od skládací novinky si nová sluchátka budete moci pořídit poměrně snadno. I proto, že jejich lepší variantu o 1 000 Kč Apple zlevnil.

Novinka se jmenuje AirPods 5. Na první pohled jsou stejná jako předchozí generace, v uchu volně leží svým plastovým tělem a zvukovod ničím neutěsňují. Minulá generace poprvé do této otevřené koncepce přinesla variantu s aktivním potlačením okolního hluku. Byla dostupná jen u dražší verze sluchátek „with ANC“ a v testu jsme ji příliš nechválili.

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Nová generace má ANC v obou variantách a podle tvůrce je o 50 procent účinnější. Přispět k tomu má jak výkonnější hardware, tak vyladěnější algoritmy.

Zvukovému projevu, o kterém se příliš nemluvilo, by měla pomoci přepracovaná ozvučnice a upravená adaptivní ekvalizace. Příjemněji a přirozeněji by měly znít i zvuky okolí zachycené mikrofony (v transparentním režimu), přičemž i zde je adaptivní režim, ve kterém sluchátka mezi ANC a příposlechem přepínají automaticky.

Apple AirPods 5
Apple AirPods 5
Apple AirPods 5
Apple AirPods 5
8 fotografií

Sluchátka lze nepřekvapivě použít pro funkci živých překladů rozhovorů a také pro komunikaci s asistentkou Siri AI. O možnosti je použít s funkcí Naslouchátka se nehovořilo, ale předpokládáme, že ta zůstane exkluzivní pro modely Pro.

Pokud trávíte hodně času pohybem, potěší vás informace, že pátá generace jsou nejodolnější AirPods proti vodě, potu a prachu. Na jedno nabití vydrží hrát pět hodin, pouzdro dobijete pomocí USB-C kabelu.

Sluchátka si již můžete předobjednat za 3 490 Kč, v prodeji budou od 18. září.

Co nabízí vyšší verze?

I AirPods 5 mají vylepšenou variantu, která se tentokrát jmenuje „AirPods 5 s bezdrátovým nabíjecím pouzdrem“. Co je hlavním vylepšením, je tedy zřejmé, dalšími jsou větší akumulátor ve sluchátkách, což znamená o hodinu delší, tedy pětihodinovou výdrž na jedno nabití.

Z modelu „Pro“ se pak na „nožičky“ sluchátek dostaly dotykové senzory pro řízení hlasitosti.

Za tyto funkce si připlatíte pětistovku, vyjde tedy na 3 990 Kč. To je příjemné překvapení, protože zatímco základní verze stojí stejně, co ta předchozí, vyšší verze je oproti předchůdkyni o 1 000 Kč levnější.

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