Novinka se jmenuje AirPods 5. Na první pohled jsou stejná jako předchozí generace, v uchu volně leží svým plastovým tělem a zvukovod ničím neutěsňují. Minulá generace poprvé do této otevřené koncepce přinesla variantu s aktivním potlačením okolního hluku. Byla dostupná jen u dražší verze sluchátek „with ANC“ a v testu jsme ji příliš nechválili.
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Nová generace má ANC v obou variantách a podle tvůrce je o 50 procent účinnější. Přispět k tomu má jak výkonnější hardware, tak vyladěnější algoritmy.
Zvukovému projevu, o kterém se příliš nemluvilo, by měla pomoci přepracovaná ozvučnice a upravená adaptivní ekvalizace. Příjemněji a přirozeněji by měly znít i zvuky okolí zachycené mikrofony (v transparentním režimu), přičemž i zde je adaptivní režim, ve kterém sluchátka mezi ANC a příposlechem přepínají automaticky.
Sluchátka lze nepřekvapivě použít pro funkci živých překladů rozhovorů a také pro komunikaci s asistentkou Siri AI. O možnosti je použít s funkcí Naslouchátka se nehovořilo, ale předpokládáme, že ta zůstane exkluzivní pro modely Pro.
Pokud trávíte hodně času pohybem, potěší vás informace, že pátá generace jsou nejodolnější AirPods proti vodě, potu a prachu. Na jedno nabití vydrží hrát pět hodin, pouzdro dobijete pomocí USB-C kabelu.
Sluchátka si již můžete předobjednat za 3 490 Kč, v prodeji budou od 18. září.
Co nabízí vyšší verze?
I AirPods 5 mají vylepšenou variantu, která se tentokrát jmenuje „AirPods 5 s bezdrátovým nabíjecím pouzdrem“. Co je hlavním vylepšením, je tedy zřejmé, dalšími jsou větší akumulátor ve sluchátkách, což znamená o hodinu delší, tedy pětihodinovou výdrž na jedno nabití.
Z modelu „Pro“ se pak na „nožičky“ sluchátek dostaly dotykové senzory pro řízení hlasitosti.
Za tyto funkce si připlatíte pětistovku, vyjde tedy na 3 990 Kč. To je příjemné překvapení, protože zatímco základní verze stojí stejně, co ta předchozí, vyšší verze je oproti předchůdkyni o 1 000 Kč levnější.