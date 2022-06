Nenechte se napálit při výběru levného televizoru, je to docela snadné

Koupit velký televizor s úhlopříčkou 55 " (tedy 140 cm) a 4K rozlišením dnes lze i pod 10 000 Kč, což by ještě nedávno byla cena skoro k neuvěření. Jeden takový (v prodeji za 9 999 Kč) nám k testu nabídla společnost Tesla. Krátce po jeho zapnutí se ale ukázalo, že u Tesla Smart UHD 55 " na zákazníka čeká nečekané množství zádrhelů. Abychom mohli lépe ukázat, co je kompromis omluvitelný nízkou cenou a co je jen zbytečnou komplikací, přizvali jsme konkurenta v podobě televizoru TCL 55P616, který je nyní v nabídce ještě s o několik stokorun nižší cenovkou.