Apple je aktuálně největším výrobcem sluchátek na světě a s novějšími modely postupně odpadá původní despekt, který k nim mnozí milovníci kvalitního zvuku měli. Jak se povedl nejnovější model AirPods Pro 3, který na trh dorazil minulý pátek?
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Na první podhled byste novinku od předchozí generace skoro nerozeznali. Tedy alespoň pokud AirPods Pro 2 nemáte k dispozici.
V opačném případě je zřejmé, že novinka dorazila v mnohem menší krabičce ...
... což je bohužel dáno tím, že výrobce nepřibalil nabíjecí USB kabel. Předpokládá, že jich již máte doma dost. A případně vám rád metrový za 590 Kč prodá.
Naopak samotné transportní a nabíjecí pouzdro se o trochu zvětšilo a zmizelo z něj tlačítko – nově jste vyzváni „dvakrát poklepejte“.
Vše zůstalo mezigeneračně při starém, jen indikační dioda je nově schována pod plast, takže ji vidíte jen když začne svítit.
V příslušenství nové generace přibyly jedny silikonové nástavce do uší, nejmenší velikost XXS. Celkem je tak v balení pět párů nástavců. Inovovaný je i zámek pro jeho uchycení, spoj je překvapivě pevný.
Takto v pouzdře nejlépe vynikne odlišná geometrie sluchátek a proporce ozvučnice.
Vedle tvaru a vnitřní struktury ozvučnice se novinka liší i přidaným PPG senzorem (infračervené světlo, akcelerometr, gyroskop), které měří krevní tep a rozpozná různé druhy pohybu a cvičení. Tato data tak může vaše zdravotní aplikace dostat i bez chytrých hodinek.
Změny velikosti se dotkly výdrže akumulátorů. Ty ve sluchátkách by měly podle výrobce vydržet 8 hodin poslechu, exaktně se nám to změřit během víkendu nepovedlo, ale energie při poslechu ubývala hodně pomalu a pokud jsme je pustili večer před spaním, ráno ještě sluchátka hrála.
Vzhledem k objemově většímu pouzdru překvapí menší kapacita vestavěného akumulátoru – výrobce ji sice neudává, ale celková doba hraní na energii ze sluchátek i z pouzdra udává o 6 hodin kratší. A jak se ukázalo, sluchátka doplna nabijete opravdu jen zhruba dvakrát. Na druhou stranu – nabíjení jednou za 24 hodin poslechu, to jde.
Co je na nových sluchátkách naprosto fantastické, je účinnost potlačení okolního hluku. Na zlepšení se podílí jak nová konstrukce nástavců s pěnovou výplní, tak vylepšené ANC.
Zátěžovým testem byla kombinace rachotu benzínové sekačky pana souseda za plotem a hukot elektrické sekačky, kterou jsem tlačil já. Hodnota na fotce byla chvílemi překonána až k 90 dBA. A ve sluchátkách bylo příjemné ticho. Z benzínovky jsem slyšel především rázy jednoválcového motoru, u elektrické pak nárazy nožů do listů a stonků.
Velmi příjemné ticho zajistily i bez hudby, s muzikou jsem občas zapomněl, že kolem mne nějaký hluk vůbec je. Špičkové.
Velkou pochvalu zaslouží i zvuk při přehrávání hudby (po zhruba patnáctihodinovém rozehrání). Je vyrovnaný a vyvážený, frekvenčně bohatý, nabízí přiměřené množství detailů a především na danou kategorii až překvapivý pocit prostoru a vzdušnosti nahrávky. Zřetelně lepší než předchozí generace.
Celkově zní trochu subtilně, kupříkladu výborné Technics AZ100 vám více zaplní hlavu hudbou a působí mnohem hutněji. Ale za cenu nižší vzdušnosti. Drobné nuance vokálu a nástrojů lépe poodkryjí AZ100, v atraktivní poutavosti bodují AirPods Pro 3.
Nicméně si dovolujeme tvrdit, že drtivou většinu posluchačů zvukový projev uspokojí a nemá moc důvodů ekosystém Apple opouštět. Snad jen škoda, že se Apple stále drží jen základních kodeků SBC a AAC, v tomto ohledu je konkurence dál. Ale umí z nich „vyždímat“ hodně.
Vyzkoušeli jsme i měření tepu pomocí PPG senzoru a ve většině případů se hodnota shodovala s výsledky z pulzního oxymetru iHealth nasazeném na prstu, zpravidla s rozdílem do dvou úderů za minutu. Měřit saturaci kyslíkem sluchátka neumí.
Další inovaci, o které se hodně hovoří, v Evropě nevyzkoušíme – funkce osobního překladatele mezi jazyky, protože ji z důvodů složitější legislativy týkající se ochrany osobních údajů a umělé inteligence na starém kontinentě ještě nespustil.
Většina uživatelů iPhonů a iPadů může po nových sluchátkách směle sáhnout a užívat si je prakticky po všech stránkách. Opravdoví audiofilové se zatím mohou rozhlížet i jinde, uživatelům telefonů s Androidem nic jiného nezbude.
