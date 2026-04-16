Nové AirPods Max 2 se naučily nové funkce, zvukem ale na konkurenci nestačí

Václav Nývlt
V soutěži „najdi deset rozdílů“ by to byl chyták. Mimo USB-C konektoru, který už při „upgradu“ v roce 2024 nahradil dřívější Lightning, jsou sluchátka na pohled na chlup stejná, jako ty z první generace. Změny se odehrály pouze uvnitř: novinka dostala výkonnější čip H2 a jiný zesilovač.
AirPods Max 2

AirPods Max 2 | foto: Václav Nývlt, Technet.cz

Náhlavní AirPody tak vlastně jen dohnaly své menší sourozence AirPods 4 a AirPods Pro druhé generace, ve kterých již čip H2 a s ním spojené funkce fungovaly několik let. Logický upgrade.

Co to přesně přineslo?

Například ovládání Siri a telefonních hovorů pomocí pohybů hlavy, kde pokývání je „ano“, zavrcení „ne“. Nebo živé jazykové překlady během komunikace, které zatím nejsou v Evropě dostupné.

Pak je to vyšší výkon pro zpracování aktivního potlačení okolního hluku, které nyní funguje výborně – vyzkoušeli jsme snad ve všech prostředcích městské hromadné dopravy a při pohybu v hlučném městě a ticho bylo velmi příjemné. S výjimkou zadní části autobusu, kde při některých vibracích při rozjezdech si hluk do sluchátek na krátké okamžiky cestu nějak našel.

Procesor má dost síly na adaptivní přechody mezi transparentním režimem a potlačením hluku podle okolního prostředí – funguje to, nicméně mi více vyhovuje nechat funkci vypnutou a užívat si odhlučnění, případně – když třeba u brány na letišti potřebuji – si ručně zvolím příposlech okolí. Sluchátka se díky novému čipu naučila i detekci konverzace – jakmile začnete mluvit, ztlumí hudbu a zapne příposlech.

Sluchátka nově komunikují pomocí Bluetooth 5.3, nicméně nabídka kodeků – SBC a AAC – zůstala nezměněna. USB-C konektor ale můžete využít i pro přenos zvukových dat z telefonu nebo notebooku a v tu chvíli sluchátka umím zpracovat i hi-res audio, i když jen ve formátu 48 kHz / 24 bit.

Poslech

Sluchátka jsme poslouchali na telefonu iPhone 16e s instalovanou streamovací službou Tidal s nejvyšší verzí předplatného a tedy nejvyšší variantou zvukové kvality.

Porovnat novinku s první generací AirPods Max nemůžeme, protože jsme je měli na hlavě naposledy během testu v roce 2021. Místo toho jsme je srovnali se současnými Sennheiser HD630, které jsou v nabídce za podobnou cenu a jejichž podrobnější recenzi si můžete přečíst v tomto textu:

Pokud AidPods Max 2 nasadíte poté, co z uší vyndáte nějaká zásadně levnější sluchátka, budete nejspíše naprosto nadšeni. Zvuk je frekvenčně bohatý, detailní a působí velmi technicky přesně, dokážou vykreslit mohutnost i prostor. Frekvenční průběh je přirozený, ani na basech ani na výškách netlačí příliš na pilu. Potud vše dobré.

Jenže pokud máte naposlouchaná sluchátka v podobné cenové třídě, tak je vám rychle jasné, že projev AirPod Max není ideální.

Zvukový procesor se tak snaží aby všechno bylo perfektní, že vše trochu zprůměruje a první čeho jsem si po pár minutách poslechu všiml, že mne výsledek vlastně nebaví. Chybí tomu vhled do nahrávky, důslednější separace jednotlivých zvuků a nástrojů – vše je jakoby vytažené do popředí, servírované v jedné přehledné úrovni ... ale tím se nahrávka zploští a přijde o část rozmanitosti.

A jedním z projevů je, že u nahrávek, kde jsem zvyklý si mimoděk podupávat do rytmu, mě to s AirPods Max 2 se to nestávalo.

Pokud po chvíli poslechu Max 2 nasadíte právě třeba zmíněné HDB630, rychle si všimnete významné změny. Zvuk je na basech trochu méně expresivní a celkově působí méně navoněně a naleštěně. Jsou totiž naladěna poměrně přirozeně a analyticky, ale ve výsledku je poslech mnohem zábavnější, protože hudba působí bezprostředněji, přirozeněji a lépe vtáhne posluchače dovnitř.

Závěr

Integrace AirPods Max do firemního ekosystému a nové funkce jsou pro uživatele Apple pádnými argumenty při výběru. A mnozí budou se sluchátky plně spokojeni.

Pokud ale vyžadujete co nejlepší zvukovou reprodukci (vůči utracené částce), pak dost možná některé funkce raději oželíte vyberete sluchátka jiná. AirPod Max 2 stojí 13 990 Kč, za Sennheiser HDB 630 jsou o 1 500 Kč levnější.

