Největší změnou je nový čip Apple H2, který už najdete v AirPods 4 a AirPods Pro 2 a 3. Což znamená, že do náhlavního modelu doplňuje funkce, které již jeho drobní stájoví kolegové delší dobu umějí.
Především je to o polovinu účinnější potlačení okolního hluku (ANC), navíc s adaptivním nastavením podle charakteru hluku v okolí. Potlačení hluku funguje i pro zvuk zachycený mikrofony při telefonování – izoluje hlas od okolního hluku a během konverzace je vám dobře rozumět. Mikrofon má podle Applu studiové ambice pro natáčení podcastů, to jsme zvědaví.
Sluchátka nově umí detekovat konverzace a ztlumí hudbu, jakmile s někým začnete mluvit. Zvládnou prostorový zvuk a mají detekci pohybu hlavy – například pro ovládání asistentky Siri. Ve spojení s Apple Intelligence nabídnou i živé překlady konverzací.
Sluchátka vyjma Bluetooth 5.3 podporují připojení USB-C kabelem, v tomto režimu zpracují signál s až 48 kHz a 24 bit. Se zvukem má pomoci i nový zesilovač.
Cena zůstává stejná, 13 990 Kč, koupit je půjde od 25. března.