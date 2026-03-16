AirPods Max 2 jsou tu. Od druhé generace je nerozeznáte, dokud neposloucháte

Václav Nývlt
  20:30
AirPods Max 2 jsou třetí generací náhlavních sluchátek, která Apple představil v prosinci roku 2020. V roce 2024 změnil konektor a přidal nové barvy. Nyní novými čipy aktualizoval vestavěnou elektroniku a upravil jméno.

AirPods Max 2 | foto: Apple

Největší změnou je nový čip Apple H2, který už najdete v AirPods 4 a AirPods Pro 2 a 3. Což znamená, že do náhlavního modelu doplňuje funkce, které již jeho drobní stájoví kolegové delší dobu umějí.

Především je to o polovinu účinnější potlačení okolního hluku (ANC), navíc s adaptivním nastavením podle charakteru hluku v okolí. Potlačení hluku funguje i pro zvuk zachycený mikrofony při telefonování – izoluje hlas od okolního hluku a během konverzace je vám dobře rozumět. Mikrofon má podle Applu studiové ambice pro natáčení podcastů, to jsme zvědaví.

Sluchátka nově umí detekovat konverzace a ztlumí hudbu, jakmile s někým začnete mluvit. Zvládnou prostorový zvuk a mají detekci pohybu hlavy – například pro ovládání asistentky Siri. Ve spojení s Apple Intelligence nabídnou i živé překlady konverzací.

Sluchátka vyjma Bluetooth 5.3 podporují připojení USB-C kabelem, v tomto režimu zpracují signál s až 48 kHz a 24 bit. Se zvukem má pomoci i nový zesilovač.

Cena zůstává stejná, 13 990 Kč, koupit je půjde od 25. března.

Čínští robotí tanečníci: technická revoluce, nebo jen dobře sestříhané video?

Lehký patrový motorák nedostal toaletu, ale to nebyl ten největší problém

Doppelstock-Schienenbus Baureihe 670

Když má motorový železniční vůz pouze dvě nápravy a přitom je patrový, není to zcela normální. A právě takový vznikl v devadesátých letech pro Německé dráhy, které ho značily řadou 670. O co více...

KVÍZ: Záludné otázky, které prověří vaše znalosti i schopnost nenechat se nachytat

ilustrační snímek

Vědomosti jsou jedna věc, ale někdy nestačí. Vyzkoušejte si náš kvíz s otázkami z různých oborů a se spoustou záludností.

Neprojdou! Verdunský „mlýnek na maso“ se stal symbolem opotřebovávací války

Francouzský Verdun je dnes symbolem v několika ohledech: francouzské nezdolnosti v obraně vlasti a bohapusté nesmyslnosti opotřebovávací podoby válečného konfliktu. Bitva u Verdunu před 110 lety...

Šéf Asusu zuří. Přelomový produkt Applu šokuje konkurenci

MacBook Neo

Tento týden byly zahájeny prodeje nového notebooku od společnosti Apple, který má šanci výrazně zamíchat trhem levnějších přenosných počítačů. Zatímco ty s Windows možná budou muset do dvou let tento...

Íránská fregata Dena šla ke dnu za pouhé tři minuty. Torpédo jí přerazilo kýl

Slavnostně vystrojená IRIS Dena

Fregata potopená torpédem odpáleném z ponorky. První vzdušné vítězství stíhačky F-35. Sestřel tří letounů F-15 spojenci. To jsou milníky nové války na Blízkém východě.

AirPods Max 2 jsou tu. Od druhé generace je nerozeznáte, dokud neposloucháte

AirPods Max 2

AirPods Max 2 jsou třetí generací náhlavních sluchátek, která Apple představil v prosinci roku 2020. V roce 2024 změnil konektor a přidal nové barvy. Nyní novými čipy aktualizoval vestavěnou...

16. března 2026  20:30

Nevíme, jestli si zvyknete na nové Google Mapy. Jsou prošpikované AI a 3D

Nový pohled map od Googlu přidává třetí rozměr.

Google se rozhodl, že zcela předělá své Mapy tak, aby mnohem lépe odrážely skutečný svět, v němž se uživatel pohybuje. Firma chce 3D pohledem usnadnit orientaci v husté zástavbě. Vedle toho...

16. března 2026  18:05

Před sto lety začal raketový věk dvanáctimetrovým letem Goddardovy Nell

Robert Goddard u své první rakety, 16.3.1926

Američan Robert Goddard v březnu 1926 vypustil první raketu na tekuté palivo (benzin a kyslík). Dvě a půl sekundy dlouhý let jeho vynález vynesl do výšky dvanáct metrů. Čtyři roky nato Goddard dosáhl...

16. března 2026  10:12

Neprojdou! Verdunský „mlýnek na maso“ se stal symbolem opotřebovávací války

Francouzský Verdun je dnes symbolem v několika ohledech: francouzské nezdolnosti v obraně vlasti a bohapusté nesmyslnosti opotřebovávací podoby válečného konfliktu. Bitva u Verdunu před 110 lety...

16. března 2026

Tento počítač postavil před 45 lety Acer na nohy, dodnes se používá

Multitech Micro Professor

Na trh se dostal v roce 1981 a sloužil jako tréninkový systém pro učení strojového kódu a assembleru pro osmibitový mikroprocesor Zilog Z80. Takzvaný Micro Professor se vešel do knihovny mezi knihy a...

15. března 2026

Rotace Země se v poslední době výrazněji zpomaluje, vědci viní změnu klimatu

Země z vesmíru (ilustrační snímek)

Rotace planety Země se za uplynulé miliony let skoro nikdy nezpomalila tak, jako v posledních desetiletích. Vyplývá to ze studie vědců působících v Rakousku a Švýcarsku. Ti v tom vidí potvrzení, že...

14. března 2026  18:02

Převratný trojtrupý hypersonický letoun zatím létá jen na obrázcích

Jmenuje se SM-39 Razor a je to jedno z letadel, která navrhla společnost...

Jmenuje se SM-39 Razor a je to jedno z letadel, která navrhla společnost Stavatti Aerospace. Zaujme na první pohled tím, že se v podstatě skládá ze tří trupů. Má mít také slušné schopnosti, včetně...

14. března 2026

Šéf Asusu zuří. Přelomový produkt Applu šokuje konkurenci

MacBook Neo

Tento týden byly zahájeny prodeje nového notebooku od společnosti Apple, který má šanci výrazně zamíchat trhem levnějších přenosných počítačů. Zatímco ty s Windows možná budou muset do dvou let tento...

13. března 2026  14:31

K Měsíci vyrazíme na apríla, hlásí NASA. Posádka odstartuje 1. dubna

Pohled na 98metrovou soustavu kosmické lodi Orion a rakety SLS při výjezdu z...

Několikrát odkládaná mise Artemis II dostala další termín, kdy by měla posádka vyrazit na cestu kolem Měsíce. I když se tak má stát 1. dubna, NASA to rozhodně nemyslí jako apríl. Otázkou zůstává, zda...

13. března 2026  11:18

Sonda zpomalila planetku o 11,7 mikrometru za sekundu. Srážce by zabránila

Snímek zachycující celý měsíc Dimorphos pořídila sonda DART ze vzdálenosti 68...

V roce 2022 provedla NASA experiment DART. Stejnojmenná sonda v něm zasáhla maličký měsíc Dimorphos. Obíhá kolem asteroidu Dydimos. Pokus měl ověřit, zda je možné dráhu kosmického tělesa ovlivnit....

13. března 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jaké výkřiky dezinformátorů padají v souvislosti se zimní válkou

Finští vojáci po bitvě o Suomussalmi obhlíží sovětskou techniku na Raatské...

U příležitosti výročí konce zimní války uveďme na pravou míru některé dezinformace, které se v diskusích v souvislosti s tímto konfliktem občas, ale pravidelně objevují.

13. března 2026

WhatsApp přichází s aplikací pro malé děti. Ochranu nechá na rodičích

WhatsApp účet pro děti spravovaný rodičem

Ve středu společnost Meta rozšířila nabídku uživatelských účtů. Nově je mohou mít i děti do 13 let, ale s tím, že nad nimi budou mít kontrolu rodiče. Mělo by to zabránit největším excesům.

12. března 2026  12:09

