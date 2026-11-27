Klasická detektivní poučka zní „sleduj tok peněz“, a tím se řídili i vyšetřovatelé Europolu. Ve spolupráci s nejmenovanými autoritami z oblasti kryptoměn identifikovali finanční sítě kolem nelegálních IPTV provozovatelů. Identifikovali transakce v hodnotě 26 milionů eur (více než půl miliardy korun), které je dovedly k 57 nelegálním IPTV službám a 321 webům s nelegálním obsahem.
Nelegální IPTV služby nabízejí za pár korun obrovské množství televizních kanálů a sportovních přenosů, ke kterým však nemají autorská práva. Takto v Evropě, podle odhadů AAPA (Audiovizuální protipirátská aliance), sleduje televizní vysílání 60 milionů lidí, což představuje potenciální ztrátu 4,8 miliardy eur pro provozovatele legálních služeb a více než miliardu ztráty na nezaplacených daních. Ve skutečnosti by to bylo méně, ne každý uživatel nelegální služby by byl uživatelem služby legální.
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Velký posun je podle Europolu v přístupu k řešení tohoto druhu kriminality. Zatímco dříve bývalo výsledkem zásahu identifikování a zastavení nelegální služby, nyní se vyšetřování soustředí na příjemce plateb – a zatímco zprovoznit zrušenou službu v upravené variantě je snadné, zastavení samotných provozovatelů má efekt dlouhodobější.
Operace byla řízena z velitelství Španělské národní policie v Seville a spolupracovalo na ní 40 specialistů, z nichž 30 byli zástupci bezpečnostních složek z Belgie, Bulharska, Chorvatska, Řecka, Irska, Itálie, Nizozemska, Portugalska, Rumunska, Španělska a USA.