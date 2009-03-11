náhledy
V roce 2001 byl Apple okrajovým výrobcem osobních počítačů, který existoval prakticky jen díky obří finanční injekci Microsoftu v roce 1997 a návratu Steva Jobse do vedení firmy o pár měsíců dříve. Zlom nastal ve chvíli, kdy 23. října 2001 na tiskové konferenci Steve Jobs vytáhl z kapsy kalhot malý hudební přehrávač a doprovodil jej budoucím sloganem „1000 písní ve vaší kapse“. Změnil tím hudební průmysl i osud firmy.
Autor: Profimedia.cz
V té době již existovaly kapesní MP3 přehrávače, ale měly elektronické paměti s kapacitou typicky 32 až 128 MB, takže se na ně vešlo jen pár písniček.
Autor: Apple, Technet.cz
Existovala výjimka představená o rok před iPodem a byl to Nomad Jukebox od společnosti Creative. Jenže ten byl velký zhruba jako osobní CD přehrávač (discman) a i kvůli 2,5" HDD a čtyřem AA NiMH akumulátorům vážil přes 400 gramů. Ačkoli měl tehdy parádní kapacitu 6 GB a výtečný zvuk, do kapsy jej nacpal jedině klokan.
Autor: Alex Peterson, Public domain, via Wikimedia Commons
Oproti tomu iPod měl speciální miniaturní 1,8" pevný disk z produkce Toshiby s tloušťkou 5 milimetrů a tenký Li-ion akumulátor a tak měl navzdory kapacitě 5 GB bezkonkurenčně malé rozměry a méně než poloviční hmotnost.
Autor: Profimedia.cz
Uživatel tak mohl nahrát opravdu těch inzerovaných 1 000 skladeb ve skromnější kvalitě (tedy MP3 mezi 96 kbit/s a 128 kbit/s), nebo méně skladeb v lepší kvalitě (MP3 až 320 kbit/s). Schopnost přehrávat efektivnější formát AAC dostal až o dva roky později firmwarovou aktualizací.
Autor: Profimedia.cz
Hudbu bylo do iPodu možné nahrávat jen přes aplikaci iTunes, což byla oproti klasickým MP3 přehrávačům, kam šlo zkopírovat hudební soubory pomocí správce souborů, citelná komplikace. Aplikace ale pomohla se správou knihovny a ID3 tagů a v roce 2003 byl spuštěn i hudební obchod iTunes Music Store, kde si posluchač mohl hudbu snadno a legálně najít, zakoupit a stáhnout do přehrávače.
Autor: Profimedia.cz
iPod první generace měl mechanické otočné kolečko „scroll wheel“ pro pohyb v menu a hudební knihovně, v dalších generacích jej nahradila dotyková plocha stejného tvaru. Nabíjení i přenos dat probíhalo přes konektor „fire wire“, který jinak častěji sloužil pro přenos videa z kamer, nebo k superrychlému napojení externích pevných disků a byl řádově rychlejší než tehdejší USB 1.1 a 2.0.
Autor: Profimedia.cz
Mimochodem, první dvě generace iPodu byly oficiálně výhradně pro uživatele počítačů Mac, protože aplikace iTunes pro Windows vznikla až v roce 2003. Ve skutečnosti vznikly speciální aplikace, které s iPodem a jeho souborovým systémem HFS+ uměly komunikovat.
Autor: Profimedia.cz
Druhá generace iPodu přišla v červenci 2002 a na první pohled se od prvního modelu nelišila. Místo ne příliš praktického otočného kolečka tu byla dotyková plocha. Také se dvojnásobně zvýšila kapacita.
Autor: Apple, Technet.cz
Zásadní změnu výbavy a designu přináší až třetí generace. Novinka roku 2003 už má plně dotykové ovládání, posunutá tlačítka, je tenčí, má 30pinový dokovací konektor pro připojení k USB portu počítače. Také ji lze ovládat přes dálkové ovládání na sluchátkách. Kapacita narostla na 40 GB.
Autor: Apple, Technet.cz
Dřív než přišla čtvrtá generace klasického iPodu, uvedla společnost menší verzi s označením iPod mini. Objevil se v lednu 2004 a měl paměť s kapacitou 4 GB. Zajímavostí bylo také to, že měl pět barevných provedení a hlavní ovládací prvek Click Wheel.
Autor: Apple, Technet.cz
V létě 2004 přichází čtvrtá generace „velkého“ iPodu, která si z menší verze bere Click Wheel. Nová maximální dostupná kapacita je 40 GB. Tento model je poslední s monochromatickým displejem.
Autor: Apple, Technet.cz
Model s barevným displejem, který je označován jako iPod Photo, stihl Apple představit ještě v říjnu stejného roku. Ten umožňuje prohlížet fotografie a obrázky. Maximální kapacita tohoto modelu dosáhla 60 GB.
Autor: Apple, Technet.cz
Spolu s iPodem Photo přišla i speciální edice U2. Ta měla tělo z černého plastu, červené klikací kolečko (Click Wheel), podpisy členů skupiny U2 vygravírované na zadní straně přístroje spolu s textem „iPod Special Edition U2“. Takto upravené iPody vycházely vždy s aktuální generací až do roku 2006.
Autor: Apple, Technet.cz
Rok po uvedení prvního iPodu mini přichází Apple s ještě menším modelem. Ten nese jméno iPod Shuffle a nemá žádný displej, ale zato má klips pro připnutí na oblečení. Na přední a zadní straně byly LED kontrolky. Kapacita byla vygravírována na přední straně USB konektoru. Byl levný, začínal s kapacitou 512 MB a končil na jednom gigabajtu.
Autor: Apple, Technet.cz
Že nejmenším modelem Shuffle nenahrazuje verzi Mini ukázal Apple hned v únoru 2025, když ukázal druhou generaci tohoto přístroje. Ta má jen čtyři, ale zato výraznější barvy a prvky na klikacím kolečku sladěné s barvou zařízení. Zlepšila se výdrž baterie. Kapacita dosahuje 6 GB .
Autor: Apple, Technet.cz
V lednu 2005 představený iPod mini byl posledním modelem této pouze dvougenerační řady. Už v září Apple přichází s formátem iPod nano, který je menší a pracuje s flash pamětí místo minidisků. První generace využívala černou a bílou barvu a měla kapacitu až 4 GB.
Autor: Apple, Technet.cz
Vedle nového iPodu mini a nano uvedla firma Apple v roce 2005 ještě vylepšený klasický iPod páté generace. Hlavní změna je v nové funkci, která umožnila přehrávat na vylepšeném širokoúhlém displeji i video. Přístroj byl tenčí než předchůdce a měl lepší výdrž při běhu na baterie. Jeho kapacita se dostala až na 80 GB.
Autor: Apple, Technet.cz
Přehrávání videa bylo největší lákadlo iPodu páté generace. Konkurence tuto funkci nabídka již dříve, ale až s iPodem narostla její popularita. I díky iTunes Store, kde se videoklipy daly koupit.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2006 si dal Apple pauzu od nových iPodů až do září, kdy se objevila druhá generace modelu nano. Ta přichází v pěti barvách a tělem z eloxovaného hliníku. Nano se také mírně zmenšil. Dodává se včetně pouzdra, protože první generace byla náchylná na poškrábání displeje. Maximální kapacita dosáhla 8 GB. Nově jsou dokovací konektor i sluchátkový portu na spodní straně zařízení.
Autor: Apple, Technet.cz
Rok 2006 sice nepřinesl nový klasický iPod, ale firma stihla v září ještě premiéru nejmenšího - přepracovaného modelu Shuffle. Ten se zcela změnil. Zájemci mohli vybírat z pěti barev a kapacity 1 nebo 2 GB. Nejmenší iPod také přišel o USB konektor, datový kabel se připojoval do 3,5mm konektoru Jack pro sluchátka.
Autor: Apple, Technet.cz
V roce 2006 vydal konkurenci iPodu společnost Microsoft. Jmenovala se Zune a oproti iPodu nabídla například sdílení hudby s jinými uživateli přehrávačů Zune přes wi-fi, nebo vlastní sociální síť. Hardwarově byl přehrávač kompletní Toshiba, kapacita 1,8" disku byla 30 GB. Přehrával hudební soubory WMA, ty šlo kopírovat jen přes aplikaci Zune, nebo stahovat ze Zune Marketplace. V roce 2011 Microsoft projekt Zune ukončil.
Autor: Václav Nývlt
Od roku 2007 se stalo září měsícem, kdy Apple uvádí své nové hudební přehrávače. Po dvou letech se tak ukázala nová generace iPodu, který dostal přízvisko Classic a s mírnými vylepšeními vydržel až do své poslední verze v roce 2009, která byla v prodeji do roku 2014. Maximální kapacita tohoto modelu se dostala na 160 GB, ale tato nejvyšší verze byla poměrně rychle stažena. Dny byly sečteny příchodem zcela nového modelu.
Autor: Apple, Technet.cz
A tím byl Apple iPod Touch. Ten se po vzoru smartphonu iPhone (představeného o několik měsíců dříve) ovládá grafickým rozhraním na dotykovém displeji a nabízí wi-fi konektivitu. Má prohlížeč Safari a přístup na YouTube. Navzdory větším rozměrům nemá pevný disk, ale elektronickou paměť s kapacitami 8 - 32 GB.
Autor: Apple
V roce 2027 přišel i přepracovaný iPod nano v nové barevné škále a s možností přehrávání videa.
Autor: Apple
V roce 2008 se dostaly přehrávače iPod na svůj vrchol, co se prodejů týká. V tomto roce přišlo první vylepšení iPodu Touch, které přišlo ruku v ruce s novým iPhonem 3G. Mělo stejný zaoblený design, vestavěné reproduktory a také žádaná fyzická tlačítka na ovládání hlasitosti. Maximální kapacita zůstává na 32 GB.
Autor: Apple, Technet.cz
V září 2008 Apple představuje iPod nano 4. generace s vyšším displejem, zaobleným povrchem a v neuvěřitelných 9 barevných provedeních. Novinkou byl také akcelerometr využívaný funkcí zatřesení a hlasové menu pro zrakově postižené.
Autor: Apple, Technet.cz
V roce 2009 dorazila nová generace iPodu Shuffle, opět se změnila koncepce s ovladači na sluchátkovém kabelu.
Autor: pro iDNES.cz
Pátá generace iPodu Nano z roku 2010 umí pomocí zadní kamery natáčet video. Dostala FM rádio, vestavěný reproduktor a počítadlo kroků.
Autor: Apple
Čtvrtá generace iPodu Touch z roku 2010 dostala dvě kamery a vedle natáčení videa tak zvládla i FaceTime videohovory.
Autor: Apple
Čtvrtá a poslední generace přehrávače Shuffle se zmenšila, dostala atraktivní barvy a vrátily se na něj fyzická tlačítka.
Autor: Apple
Dále jej v programu nahradil model Nano šesté generace, který měl podobnou koncepci jako poslední Shuffle, ale místo ovladačů dotykový displej.
Autor: Apple
Jen o dva roky později se model Nano opět proměnil, tentokráte dostal velký dotykový displej a Bluetooth pro připojení bezdrátových sluchátek.
Autor: Apple
iPod Touch se postupně přibližuje iPhone a to jak vizuálně, tak částmi hardware, jako třeba procesor A5, displej Retina, nebo schopnost využívat asistentku Siri.
Autor: Reuters
Další upgrade od roku 2012 čekal už jen na model Touch. Ten v roce 2015 dostal aktualizovanou vnitřní výbavu, šest různých barevných provedení a kapacitu až 128 GB. Zatím posledního vylepšení se Touch dočkal v květnu 2019, kdy dostal tehdy tři roky starý čip A10 Fusion, 256 GB úložného prostoru a vylepšený 8Mpix snímač. Je to poslední model, konec řady iPod nastal v roce 2022.
Autor: Apple, Technet.cz