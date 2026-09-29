29. září 2026
Kvíz: AI, humanoidní roboti i technologie budoucnosti. Jak dobře se v nich vyznáte?
Umělá inteligence už nepíše jen texty. Řídí roboty, pomáhá analyzovat zdravotnická data a mění programování, zatímco digitální dvojčata, blockchain nebo kvantové počítače otevírají další možnosti. Otestujte si ve 20 otázkách, jak dobře rozumíte technologiím a inovacím, které patří také mezi témata letošního Týdne inovací (Innovation Week).
Obsah vznikl ve spolupráci s Týdnem inovací 2026 (Innovation Week 2026)
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