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Kvíz: AI, humanoidní roboti i technologie budoucnosti. Jak dobře se v nich vyznáte?

29. září 2026

Umělá inteligence už nepíše jen texty. Řídí roboty, pomáhá analyzovat zdravotnická data a mění programování, zatímco digitální dvojčata, blockchain nebo kvantové počítače otevírají další možnosti. Otestujte si ve 20 otázkách, jak dobře rozumíte technologiím a inovacím, které patří také mezi témata letošního Týdne inovací (Innovation Week).

Obsah vznikl ve spolupráci s Týdnem inovací 2026 (Innovation Week 2026)

Otázka 1/20

Co se skrývá pod pojmem „embodied AI“ neboli vtělená umělá inteligence?

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

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