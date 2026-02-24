Kvíz: 15 technických milníků olympijských her. Znáte je?

24. února 2026

Olympijské hry nejsou jen svátkem sportovním, ale leckdy i technologickým. Významně se při nich posouvají možnosti televizního vysílání, ale i jiné disciplíny. Schválně, kolik inovací znáte?

Otázka 1/16

Jaký datový tok naměřili v síti O2 během čtvrtfinále v hokeji mezi Českem a Kanadou?

