Výběr prvního grilu nemusí být složitý. Začátečníci nejvíce ocení teploměr ve víku, automatické zapalování nebo praktické odkládací plochy. Naopak za řadu pokročilých funkcí, jako je sear zóna nebo drahé chytré aplikace s Wi-Fi, není v první sezóně nutné připlácet. Pokud vybíráte gril pro začátečníky, nejdůležitější je jednoduchá obsluha a snadná regulace teploty. Jak vybrat model, který vám usnadní první grilování, místo aby vás odradil ovládáním jako k jaderné raketě?
První otázka zní: Plynový, elektrický, nebo gril na uhlí?
Před samotným nákupem je nutné zvolit typ paliva. Každý ze tří hlavních systémů nabízí jinou úroveň uživatelského komfortu a vyžaduje odlišné zkušenosti s obsluhou.
- Plynové grily: Pro úplné začátečníky představují nejjednodušší úvod do grilování. Nabízejí rychlé spuštění, téměř okamžitou připravenost k provozu a snadnou regulaci teploty pomocí otočných knoflíků. Nedochází zde k manipulaci s uhlím ani ke vzniku sazí.
- Grily na dřevěné uhlí: Nabízejí autentickou chuť a klasické kouřové aroma, avšak vyžadují více zkušeností. Začátečník se musí naučit pracovat s rozpalováním paliva, regulací vzduchu pomocí průduchů a správným odhadem žáru, což prodlužuje dobu přípravy.
- Elektrické grily: Jsou ideální volbou pro balkony, městské bytové domy nebo menší terasy. Jejich provoz je téměř bez kouře, obsluha je maximálně jednoduchá a údržba minimální. Nevýhodou je absence typického kouřového aroma.
Jak si stojí levné grily a v jakých cenových relacích vybírat?
Začínající grilař nemusí hned investovat desetitisíce korun. Solidní startovací sety a spolehlivé modely lze pořídit v závislosti na typu paliva ve velmi příznivých cenových hladinách:
- Do 3 000 Kč: V této nejnižší cenové relaci získáte jednoduchý kotlový gril na dřevěné uhlí. Konstrukce bývá lehčí, ale pokud zvolíte model s víkem, plnohodnotně na něm zvládnete základy přímého i nepřímého grilování.
- Od 2 000 do 6 000 Kč: Částka, která vám zajistí kvalitní stolní nebo stojanový elektrický gril s topnou spirálou a plynulou regulací výkonu, který je okamžitě připraven k provozu na balkoně či terase.
- Od 4 000 do 8 000 Kč: Právě v této cenové hladině se nachází nejlepší poměr mezi uživatelským komfortem a pořizovací cenou. Za tyto peníze již bez problémů seženete spolehlivý plynový gril se 2 až 3 hořáky, piezo zapalováním, integrovaným teploměrem a odkládacími stolky.
Pět funkcí, které začátečník ocení při každém grilování
Zkušení odborníci a nákupní průvodci se shodují, že začátečník by se měl při výběru zaměřit na základní konstrukční prvky, které přímo ovlivňují úspěch při přípravě jídla.
1. Teploměr ve víku
Jedná se o jednu z nejdůležitějších funkcí vůbec. Začátečníci mají tendenci gril příliš často otevírat, čímž dochází k masivní ztrátě tepla. Integrovaný teploměr umožňuje sledovat teplotu bez zvedání poklopu, což zajišťuje stabilní prostředí a snižuje stres z možného spálení či nedopečení masa.
2. Automatické (piezo) zapalování
U plynových modelů je elektronické nebo mechanické piezo zapalování standardem, který výrazně zvyšuje bezpečnost a komfort. Odpadá nutnost používat zápalky či externí zapalovače – gril se spustí pouhým otočením knoflíku a stisknutím tlačítka.
3. Funkční víko
Investice do grilu s víkem se jednoznačně vyplatí. Víko funguje jako horkovzdušná trouba a umožňuje takzvané nepřímé grilování. Bez poklopu lze připravovat pouze uzeniny nebo tenké plátky masa. Víko výrazně rozšiřuje možnosti a dovoluje rovnoměrně propéct i větší kusy masa, celou drůbež nebo zeleninu.
4. Odkládací plocha
Nenápadný, ale vysoce praktický prvek. Boční stolky nebo odkládací plochy slouží k odložení talířů, marinád, grilovacího nářadí či koření, což usnadňuje organizaci práce kolem rozpáleného roštu.
5. Kolečka
Začátečníci často podceňují hmotnost stabilních konstrukcí. Robustnější grily nad 20 kg se bez koleček přemísťují jen velmi obtížně. Možnost snadného transportu oceníte při náhlé změně počasí nebo při uskladnění grilu po skončení sezóny.
Funkce, bez kterých se v první sezóně obejdete
Při nákupu prvního přístroje se nenechte zlákat prémiovou výbavou vyšších modelových řad, kterou jako začátečník nevyužijete a zbytečně byste za ni připláceli:
- Sear zóna: Speciální vysokoteplotní hořák určený pro prudké zatažení steaků. Vyžaduje přesné načasování a zkušenosti, pro běžné rodinné grilování není nezbytná.
- Boční vařič: Samostatný hořák zabudovaný v odkládacím stolku pro přípravu příloh nebo omáček. Většinu těchto úkonů lze pohodlně realizovat v domácí kuchyni.
- Chytré aplikace (Wi-Fi a Bluetooth): Propojení grilu s chytrým telefonem je technologickým luxusem, nikoliv podmínkou pro správně propečené jídlo.
- Rotisserie (otočný rožeň): Příslušenství určené pro přípravu celých kýt či velkých chovů drůbeže, které najde využití spíše u pokročilých uživatelů.
Nejčastější chyby při výběru prvního grilu a jak se jim vyhnout
Nejčastější chybou začátečníků je nákup nadedimenzovaného, zbytečně velkého grilu. Kupující často předpokládají, že budou pořádat velké zahradní slavnosti. V běžné praxi však grilují pro čtyřčlennou rodinu.
Pro rodinné účely bohatě stačí plynový gril se 2 až 3 hořáky a grilovací plochou okolo 2 000–2 500 cm². Nadměrně velký model s sebou přináší pouze nevýhody: vyšší pořizovací cenu, výrazně vyšší spotřebu paliva, ať už plynu, nebo uhlí, náročnější čištění a komplikovanější skladování.
Přehled vhodných modelů grilů pro začátečníky
Na základě technických parametrů a uživatelské přívětivosti jsme vybrali sedm konkrétních modelů v různých cenových hladinách, které jsou ideální pro vaši první grilovací sezónu.
Levné grily na dřevěné uhlí
Doporučují se uživatelům, kteří preferují klasický rituál a autentické kouřové aroma, přičemž všechny vybrané modely disponují nezbytným víkem.
Jeden z nejprodávanějších a cenově nejvýhodnějších velkých kotlových grilů na českém trhu. Za velmi dostupnou cenu nabízí velkou grilovací plochu o průměru 54,5 cm, která bez problému obslouží celou rodinu. V této cenové hladině přináší nadstandardní prvky komfortu, jako je praktické odklápěcí víko upevněné na pantech a druhý menší vyklápěcí rošt uvnitř víka pro udržování teploty hotového masa či rozpékání pečiva.
Čištění usnadňuje odnímatelná hluboká nádoba na popel s rukojetí a pod grilem se nachází odkládací police s bočním košíkem. Vzhledem k nízké hmotnosti okolo 8 kg a lehčím nohám je však celková konstrukce méně stabilní. Víko neobsahuje vestavěný teploměr a pracovní výška grilovací plochy je pouhých 68 cm, což vyžaduje ohýbání.
- výborný poměr ceny a výkonu s velkou rodinnou plochou roštu (54,5 cm)
- odklápěcí víko na pantech výrazně usnadňuje manipulaci
- druhý integrovaný ohřívací rošt pro udržení teploty pokrmů
- odnímatelný hluboký popelník s rukojetí zabraňuje rozfoukání popela
- praktická spodní drátěná police a boční úložný košík
- menší celková stabilita konstrukce a náchylnost tenčích materiálů ke korozi
- absence vestavěného teploměru v poklopu grilu
- nízká pracovní výška (pouhých 68 cm) je méně pohodlná pro vyšší postavy
Weber Compact Kettle 47 cm černý 1221004
Nejmenší, nejlehčí a cenově nejvýhodnější samostatně stojící kotlový gril v nabídce značky Weber. Oproti standardním sériím sází na výrazně mělčí tvar kotle i poklopu a průměr roštu 47 cm, díky čemuž zabírá minimum místa na terase a s váhou necelých 9 kg se skvěle převáží v autě.
Ocelový kotel i víko jsou potaženy odolným porcelánovým smaltem a hlavní rukojeť disponuje hliníkovým tepelným štítem proti popálení rukou.
Kvůli mělkému profilu vany je však vzdálenost mezi uhlím a jídlem velmi malá, což omezuje pečení větších kusů masa. Popel propadává na otevřenou hliníkovou misku pod grilem a základní rošt nemá otevíratelná křídla ani vyměnitelný střed. Ve víku také chybí integrovaný teploměr.
- minimální prostorové nároky, ideální na malé balkony a terasy
- velmi nízká hmotnost (pod 9 kg) usnadňuje přenášení a převážení
- kvalitní povrchová úprava z porcelánového smaltu
- dostupná pořizovací cena v rámci značkových grilů
- bezpečnostní madlo s hliníkovým tepelným štítem proti popálení
- velmi mělký kotel, pod poklop se nevejdou objemnější kusy masa vcelku
- popel padá pouze na otevřenou misku, kde ho může rozfoukat vítr
- základní provedení roštu bez systému GBS a absence teploměru ve víku
Weber Bar-B Kettle 57 cm černý 1331004
Základní vstupní model do světa velkých 57cm kotlových grilů značky Weber. Nabízí tradiční hluboký tvar kotle z porcelánem smaltované oceli, která výborně drží teplo.
Průměr roštu 57 cm představuje ideální rodinný formát, na kterém zvládnete pohostit i větší skupinu lidí. V základní výbavě najdete dvě kovové přepážky na uhlí, které usnadňují rozdělení paliva ke krajům pro nepřímé grilování, a aktuální verze má v poklopu již vestavěný teploměr.
Gril je díky své jednoduché konstrukci lehký a snadno se s ním manipuluje. Je však osekán o komfortnější prvky: chybí uzavřený hluboký popelník i čisticí systém One-Touch (popel padá na otevřenou misku a spodní tah se reguluje ručně otáčením průduchů). Poklop nemá pant a musí se věšet za vnitřní hák.
- příznivá startovní cena za plnohodnotný 57cm rodinný gril
- kotel i poklop z kvalitní porcelánem smaltované oceli
- velká grilovací plocha vhodná pro pohoštění 8 až 12 hostů
- palivové přepážky pro nepřímé pečení součástí balení
- nízká hmotnost konstrukce pro snadné přejíždění po zahradě
- integrovaný teploměr v poklopu pro sledování vnitřního žáru
- pouze základní otevřená miska na popel místo hlubokého popelníku
- absence čisticího systému One-Touch, průduchy se regulují ručně na dně
- poklop nemá pant ani boční držák, při kontrole jídla se musí ručně věšet na hranu
Plynové grily pro začátečníky
Ideální volba pro rodiny s dětmi a uživatele, kteří preferují maximální komfort, kontrolu nad teplotou a rychlost přípravy.
Jeden z nejlevnějších a nejkompaktnějších základních grilů na tuzemském trhu nabízí minimalistickou a ultra lehkou konstrukci o váze pouhých 4,8 kg, která slouží jako přímá, snadno přenosná alternativa k jednorázovým grilům.
Kotel i víko jsou vyrobeny ze smaltované oceli, která poskytuje základní ochranu před žárem. Odnímatelné víko má z vnitřní strany navařený praktický hák pro zavěšení za okraj kotle a regulaci vzduchu umožňují otočné hliníkové průduchy. Chromovaný rošt má menší průměr 44 cm, což stačí pro přípravu klobás či několika plátků masa pro 1 až 3 lidi. Gril má velmi nízkou pracovní výšku (výška roštu nad zemí je jen 58 cm, celková 75 cm), jednodušší stabilitu a popel padá na otevřenou spodní hliníkovou misku. Ve víku chybí teploměr.
- extrémně nízká pořizovací cena dostupná pro každého
- smaltovaná povrchová úprava kotle i víka
- vysoká mobilita a nízká hmotnost (4,8 kg), ideální na cesty nebo do kempu
- vnitřní hák na víku pro snadné zavěšení na hranu grilu
- otočné hliníkové průduchy pro základní regulaci vzduchu
- malá grilovací plocha roštu (44 cm) určená spíše pro méně lidí
- velmi nízká pracovní výška (58 cm) vyžaduje výrazné ohýbání dospělého člověka
- nižší stabilita tenkých nohou a absence integrovaného teploměru
Kompaktní a promyšlený pojízdný plynový gril, který je ideální i do prostorově omezených míst. Disponuje celkem čtyřmi hořáky – třemi hlavními a jedním praktickým bočním vařičem pro přípravu příloh.
Hlavní grilovací plocha o rozměrech 50,5 × 39 cm je osazena odolným litinovým roštem, který slibuje dlouhou životnost.
Grilu nechybí integrovaný systém zapalování, vestavěný teploměr ve víku pro kontrolu teploty a odkládací stolek s úložným prostorem na náčiní. Díky praktickým kolečkům se s celým přístrojem velmi pohodlně manipuluje.
- celkem čtyři hořáky včetně jednoho samostatného bočního vařiče
- odolný litinový grilovací rošt s dlouhou životností
- integrovaný systém zapalování a vestavěný teploměr ve víku
- kompaktní rozměry vhodné pro menší prostory
- praktický odkládací stolek a úložný prostor na náčiní
- snadná manipulace díky pojezdovým kolečkům
- menší hlavní grilovací plocha (50,5 × 39 cm) oproti modelu 3005
Elektrické grily na jednoduché grilování na balkoně i v bytě
Ideální volba pro obyvatele městských bytů, kteří hledají maximálně bezpečný, čistý a rychlý provoz. Tyto modely se snadno ovládají a umožní vám užít si grilování i tam, kde klasický kouř z uhlí nepřipadá v úvahu.
Stolní elektrický gril s kombinovanou konstrukcí a plynulou regulací teploty pomocí otočného ovladače. Disponuje žebrovanou vyjímatelnou pracovní plochou s nepřilnavým povrchem o rozměrech 50 × 25 cm.
- vyjímatelná deska usnadňuje údržbu a ruční čištění po vaření
- velmi lehká konstrukce se snadno odnímatelným stojanem
- samostatná nádoba zachycující odtékající nadbytečný tuk
- otevřená konstrukce bez poklopu způsobuje rychlejší únik tepla do okolí
- nižší příkon 1 500 W prodlužuje dobu přípravy silnějších kusů masa
Kompaktní stolní elektrický gril s příkonem 2 200 W a plynulou regulací žáru. Nabízí porcelánem smaltovaný litinový rošt, nylonový rám vyztužený skelnými vlákny a vanu s poklopem z odolné hliníkové slitiny.
- dlouhý připojovací kabel o délce 1,8 metru pro pohodlné zapojení
- vynikající materiálové zpracování vany a poklopu z hliníkové litiny
- velká topná spirála zajišťuje rovnoměrné rozložení žáru po celém roštu
- vysoká hmotnost litinových částí zhoršuje přenášení grilu
- absence integrovaného teploměru v poklopu pro kontrolu teploty
Výběr prvního grilu nemusí zruinovat váš rozpočet a nemusíte kvůli němu studovat desítky složitých manuálů. Jak ukazuje náš přehled, i v cenově velmi dostupné hladině dnes bez problémů seženete spolehlivé přístroje s funkčním víkem, integrovaným teploměrem a bezpečným zapalováním.
Ať už zvolíte romantiku s vůní dřevěného uhlí, maximální komfort a rychlost plynových hořáků, nebo čistý městský provoz na elektrickém roštu, nejdůležitější je začít jednoduše. Vyberte si model, který nejlépe odpovídá vašim prostorových možnostem, pořiďte si kvalitní suroviny a užijte si svou první grilovací sezónu naplno a bez zbytečného stresu.
Správný gril pro začátečníky je zkrátka ten, se kterým se z každého vaření pod širým nebem stane radost a zábava pro celou rodinu.