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Grily na dřevěné uhlí 2026: velké srovnání nejlepších modelů podle ceny

Ivana Vaňkátová
  8:30

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Přinášíme vám komplexní manuál, podle čeho vybrat gril na dřevěné uhlí, na co si dát pozor a které modely na trhu aktuálně představují tu nejlepší investici. | foto: Shutterstock

Uvažujete o koupi nového grilu a nedáte dopustit na autentickou vůni dřeva a rituál spojený s otevřeným ohněm? I přes obrovský nástup plynových a elektrických modelů zůstává dřevěné uhlí pro opravdové gurmány naprostou jedničkou. Výběr správného zahradního parťáka však není jen o nejnižší ceně. Rozhoduje stabilita konstrukce, materiál roštu, schopnost udržet teplo i komfort při čištění popela.

Přinášíme vám komplexní manuál, podle čeho vybrat gril na dřevěné uhlí, na co si dát pozor a které modely na trhu aktuálně představují tu nejlepší investici.

Obsah

Proč koupit gril na dřevěné uhlí a jaké jsou naopak jeho nevýhody?

Grilování na pevných palivech má specifické kouzlo, které moderní technologie nedokážou stoprocentně replikovat. Před nákupem je ale dobré zvážit obě strany mince.

VýhodyNevýhody
Autentické aromaDelší příprava
Nezávislost na energiíchSložitější regulace teploty
Extrémní žárPráce s odpadem
Nízká poruchovostSkladování paliva
Multifunkčnost

Hlavní výhody:

  • Autentické aroma: Spalování dřevěného uhlí nebo briket dodává jídlu jedinečnou, nenapodobitelnou kouřovou chuť.
  • Nezávislost na energiích: Nevyžadujete plynovou bombu ani dosah elektrické zásuvky. Gril funguje kdekoli – na zahradě, na chatě i uprostřed divočiny.
  • Extrémní žár: Uhlí dokáže vyvinout podstatně vyšší teploty než běžné elektrické spirály, což je klíčové pro dokonalé zatažení prémiových steaků.
  • Nízká poruchovost: Jednoduchá konstrukce bez elektroniky, trysek a hořáků znamená, že se na přístroji nemá téměř co pokazit.
  • Multifunkčnost: Modely s kvalitním těsnícím víkem umožňují nepřímé grilování a po přidání dřevěných štěpek poslouží jako skvělá domácí udírna.

Hlavní nevýhody:

  • Delší příprava: Rozpálení paliva na optimální žár zabere 20 až 40 minut. Zapnutí plynu nebo elektřiny je oproti tomu otázkou vteřin.
  • Složitější regulace teploty: Teplotu uvnitř kotle musíte ovládat ručně pomocí vzduchových průduchů (klapek) a správným rozložením uhlí. Vyžaduje to cvik a zkušenost.
  • Práce s odpadem: Po každém kuchařském výkonu vás čeká čištění popela a jeho bezpečná likvidace.
  • Skladování paliva: Pytle s uhlím zabírají místo a nesmí navlhnout, jinak jsou nepoužitelné.
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Parametry, jak vybrat gril na dřevěné uhlí

Pokud chcete, aby vám gril sloužil mnoho let a plechy po první sezóně neprorezivěly, zaměřte se při výběru na následující technické parametry:

1. Konstrukce a tloušťka materiálu

Základní supermarketové modely za pár stovek trpí tenkými plechy, které se žárem kroutí, nedrží stabilitu a rychle reznou. Kvalitní gril poznáte podle robustního zpracování. Ideální je smaltovaná ocel nebo silnostěnná keramika. Stabilní nohy a pevný podvozek jsou zásadní z hlediska bezpečnosti – převrácení grilu plného žhavých uhlíků je noční můrou každého zahrádkáře.

2. Velikost grilovací plochy a počet osob

Velikost roštu přímo určuje, kolik jídla připravíte naráz. Obecně platí, že na jednoho strávníka potřebujete zhruba 300 až 400 cm2 plochy.

Pro kolik lidí budete grilovat?
Účel a využitíDoporučená plocha (cm2)Vhodný typ grilu
Na cesty / pro 1–2 osobydo 1 200 cm2kompaktní, přenosné grily, nižší hmotnost
Pro běžnou rodinu (3–5 osob)1 500 až 2 500 cm2klasické kotlové grily o průměru 47–57 cm
Zahradní party (6 a více osob)nad 2 500 cm2velké vozíkové grily, masivní lokomotivy nebo Kamado

3. Materiál grilovacího roštu

Materiál, na kterém leží maso, zásadně ovlivňuje distribuci tepla i náročnost následné údržby:

  • Litina: Absolutní král v akumulaci a sálání tepla. Drží teplotu i po otevření víka a vytváří na mase dokonalé mřížkování. Vyžaduje však pravidelnou péči a olejování, aby nezrezivěla.
  • Nerezová ocel: Vysoce odolná, má prakticky neomezenou životnost a velmi snadno se čistí. Nepředává sice teplo tak agresivně jako litina, ale je téměř bezúdržbová.
  • Smaltovaná ocel: Rozumný kompromis. Smalt zabraňuje přichytávání masa, rošt se dobře čistí, ale musíte si dát pozor na mechanické poškození (např. pád na dlažbu), kdy se může smalt odštípnout.
  • Pochromovaný ocelový drát: Najdete ho u nejlevnějších modelů. Rychle ztrácí ochrannou vrstvu, jídlo se na něj lepí a špatně se čistí.
Grilování se neobejde bez omáček.

Praktická výbava, která rozhoduje o nákupu

U pokročilejších grilů už nekupujete jen samotnou nádobu na oheň, ale ucelený systém, který vám usnadní práci. Co se v praxi opravdu vyplatí?

  • Uzavíratelné víko s průduchy: Bez víka je gril pouze poloviční. Víko umožňuje cirkulaci horkého vzduchu (nepřímé grilování), chrání před větrem a brání vzplanutí odkapávajícího tuku. Průduchy na dně a ve víku jsou jediným nástrojem pro regulaci teploty.
  • Integrovaný teploměr: Umístěný přímo ve víku. Poskytuje okamžitý přehled o klimatu uvnitř, aniž byste museli gril otvírat a vypouštět drahocenné teplo.
  • Odnímatelný popelník: Levné modely mají pod kotlem jen otevřenou misku, ze které vítr rozfoukává popel po zahradě. Prémiové grily disponují uzavřeným, zespodu odnímatelným popelníkem, který stačí jednou za čas jednoduše vyjmout a vysypat.
  • Odklápěcí nebo dělený rošt: Umožňuje pohodlně přisypat uhlí nebo brikety během grilování, aniž byste museli sundávat horký rošt plný jídla. Pokročilé systémy mají vyjímatelný střed, kam lze vložit pizza kámen, litinovou pánev nebo wok.
  • Odkládací plochy a kolečka: Robustní konstrukce něco váží. Kvalitní pogumovaná nebo plastová kolečka zajistí, že gril snadno přesunete do stínu či pod střechu. Boční stolky zase poskytnou azyl pro nářadí a marinované maso.

Vyplatí se do grilu investovat?

Častá otázka začínajících kuchařů zní: Proč bych měl dát za gril na uhlí deset tisíc, když v supermarketu stojí patnáct stovek? Rozdíl není v logu značky, ale ve fyzice a materiálech.

  1. Dokonalé udržení a distribuce tepla: Dražší grily mají masivní plášť (často dvouvrstvý nebo z těžké keramiky). Jakmile je rozpálíte, spotřebují minimum paliva a drží stabilní teplotu po dlouhé hodiny. U levných tenkých plechů teplo neustále utíká ven a vy musíte neustále dosypávat uhlí.
  2. Rovnoměrný žár: Kvalitní konstrukce eliminuje takzvaná hluchá místa. Teplo se odráží od stěn rovnoměrně, takže maso uprostřed roštu se připravuje stejně rychle jako na okrajích.
  3. Dlouholetá záruka: Renomovaní výrobci jako Weber nebo Napoleon si stojí za kvalitou a poskytují na kotel a víko záruku 5 až 10 let. Levný gril po dvou sezónách proreziví a letí do sběrného dvora.
Německé spolkové země Bavorsko a Durynsko se přou o to, ze které z nich pochází...

Velké srovnání: Nejlepší grily na dřevěné uhlí podle kategorií

Abychom vám usnadnili orientaci na trhu, rozdělili sme vybrané modely do přehledných kategorií podle jejich hodnocení, ceny a zaměření. Žádný gril není univerzálně špatný nebo dobrý – každý se hodí pro jiného mistra grilu i pro jeho rozpočet.

Kategorie: TOP grily pro náročné gurmány

Pokud hledáte to nejlepší na trhu, nekompromisní kvalitu materiálů a chcete grilování povýšit na umění, tyto modely jsou sázkou na jistotu:

1. Big Green Egg Large 117632

Absolutní špička v kategorii kamado grilů vycházející z tisícileté japonské tradice. Je vyroben z extrémně silnostěnné izolační keramiky vyvinuté ve spolupráci s NASA. Nabízí obrovskou plochu 1 662 cm2. Dokáže akumulovat teplo tak dokonale, že na jedno zasypání uhlím zvládne běžet v nízké teplotě až 24 hodin. Slouží jako gril, pec na chleba či pizzu a špičková udírna. Nevýhodou je extrémně vysoká pořizovací cena a velká hmotnost, kvůli které je gril prakticky nepřenosný.

Big Green Egg Large 117632

Absolutní bestseller a vlajková loď typu kamado, která nabízí optimální poměr mezi vnějšími rozměry a grilovací plochou o průměru 46 cm. Špičková izolovaná keramika vyvinutá s využitím technologií NASA dokonale drží stabilní žár i v hlubokých mrazech a neabsorbuje vlhkost z jídla, takže maso zůstává nevídaně šťavnaté.
Na jedno zasypání dřevěným uhlím zvládne pracovat přes 12 hodin, což z něj dělá prvotřídní udírnu, pomalý hrnec i pec na pizzu.
Výrobce dává na konstrukci limitovanou doživotní záruku. Kvůli hmotnosti 73 kg a křehkosti keramiky při nárazu je však určen jako stabilní prvek na zahradu či do venkovní kuchyně.
V základním balení kupujete čistě tělo s nerezovým roštem, pro plné využití potenciálu (nepřímé grilování) je nutné dokoupit deflektor ConvEGGtor.

  • extrémní všestrannost (gril, udírna, pomalý hrnec, pec na pizzu)
  • špičková keramika NASA s dokonalou izolací a stabilním žárem i v mrazu
  • minimální spotřeba paliva (doutnání uhlí přes 12 hodin na jedno zasypání)
  • vysoká šťavnatost pokrmů (keramika neabsorbuje vlhkost z jídla)
  • limitovaná doživotní záruka na materiály konstrukce
  • nejširší nabídka příslušenství na trhu
  • velmi vysoká pořizovací cena ve srovnání s klasickými grily
  • vysoká hmotnost (73 kg) ztěžuje manipulaci bez stojanu či stolu
  • křehkost materiálu – při neopatrném transportu a tvrdém nárazu může prasknout
  • v základním balení chybí deflektor pro nepřímé grilování, nutno ho dokoupit
49 492
Orientační cena
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2. Weber Performer Premium 57 cm

Dokonale promyšlená grilovací stanice pro milovníky klasického kotle. Nabízí velkorysou plochu 2 552 cm2 integrovanou do masivního vozíku s velkou pracovní deskou. Disponuje pokročilým čistícím systémem One-Touch z nerezové oceli a praktickým vyklápěcím zásobníkem na uhlí, které je tak chráněno před vlhkostí. Součástí je i odnímatelný digitální časovač. Ideální volba pro rodinné oslavy a náročné uživatele, kteří chtějí maximální komfort, ale vyžadují robustnější zázemí než jen samotný kotel na nožičkách.

Weber Performer Premium 57 cm

Luxusní zahradní grilovací stanice na dřevěné uhlí, která posouvá koncept klasického 57cm kotlového grilu na úroveň plnohodnotné venkovní kuchyně.
Gril je napevno usazen do robustního ocelového vozíku Premium, jehož dominantou je velký postranní stolek kompatibilní se systémem Weber Works. Ten umožňuje přímo do roviny stolu vkládat speciální příslušenství nebo na boční lištu nacvakávat držáky a zásobníky.
Kotel i víko jsou potaženy ručně nanášeným porcelánovým smaltem odolným proti korozi. Gril disponuje odklápěcím roštem s vyměnitelným středem Gourmet BBQ System (GBS), praktickým držákem poklopu Tuck-Away a vylepšeným čisticím systémem One-Touch s uzavřeným popelníkem. Celá stanice stojí na čtyřech kolečkách, z nichž dvě jsou uzamykatelná pro dokonalou stabilitu. Kvůli masivní konstrukci má však gril vysokou hmotnost bezmála 40 kg a zabere více místa na terase.

  • plnohodnotná venkovní stanice s velkým integrovaným stolkem z lakované oceli
  • systém Weber Works s možností vkládání a nacvakávání praktického příslušenství
  • odklápěcí GBS rošt umožňuje doplňovat palivo bez nutnosti zvedat maso
  • držák poklopu Tuck-Away pro bezpečné odsunutí horkého víka do boku
  • čisticí systém One-Touch s uzavřeným, větruodolným popelníkem
  • robustní vozík se dvěma úložnými policemi a čtyřmi kolečky pro přesun
  • vysoká hmotnost (39,5 kg) a velké rozměry komplikují případné převážení
  • výrazně vyšší pořizovací cena oproti standardním samostatným kotlům
  • vkládací příslušenství řady Weber Works a GBS je nutné dokoupit samostatně
15 890
Orientační cena
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3. Napoleon PRO22K CART

Kanadská odpověď na luxusní grilování. Tento model kombinuje kotel o průměru 57 cm (plocha 2 323 cm2) s bytelným vozíkem. Jeho největší zbraní je masivní litinový rošt, který lze výškově nastavit do tří poloh vůči uhlí, což dává kuchaři absolutní kontrolu nad intenzitou žáru. Víko je upevněno na robustním kloubu, takže ho nemusíte nikam odkládat. Skvěle vyřešený nerezový difuzor zajišťuje perfektní proudění vzduchu. Daní za luxus je vyšší hmotnost a cena.

Napoleon PRO22K CART

Robustní kotlový gril na dřevěné uhlí o průměru 57 cm usazený ve stabilním vozíku, který na trhu přímo konkuruje stanicím Weber Performer.
Jeho největší předností je masivní litinový rošt s typickým vlnitým tvarem WAVE, který skvěle akumuluje teplo a lze ho výškově nastavit do 3 různých poloh vůči uhlí.
Poklop je upevněn na pevném kloubovém pantu, takže ho nemusíte nikam odkládat, a postranní stolek lze jednoduše sklopit dolů pro úsporu místa při skladování.
Pod roštem se nachází difuzor pro rovnoměrné rozvedení vzduchu. Těžká litina a bytelný vozík s sebou však nesou vyšší hmotnost a rošt vyžaduje pravidelnou údržbu olejem, aby se předešlo korozi.

  • těžký litinový rošt WAVE s odklápěcími stranami pro snadné přikládání
  • možnost měnit výšku roštu do 3 různých úrovní nad žhavým uhlím
  • víko bezpečně uchycené na masivním kloubovém pantu
  • sklopný postranní stolek šetří místo při uklízení grilu
  • stabilní konstrukce vozíku se čtyřmi kolečky pro snadný přesun
  • litinový rošt vyžaduje poctivou údržbu a čištění (olejování)
  • vyšší hmotnost grilu komplikuje případné nošení po schodech
  • vyšší pořizovací cena grilu i originálního příslušenství
13 890
Orientační cena
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4. Weber Master-Touch GBS Premium E-5770 Black

Vlajková loď mezi samostatnými kotlovými grily Weber o průměru 57 cm (plocha 2 342 cm2). Model s přívlastkem Premium přichází s inovativním pružinovým závěsem víka (neodklápí se do boku, ale zvedá se nahoru) a speciálním kruhovým difuzérem pro metodu Low & Slow – tedy dlouhé uzení při nízkých teplotách. Rošt systému GBS (Gourmet BBQ System) umožňuje výměnu středu za doplňkové příslušenství. Nabízí skvělý poměr mezi cenou špičkového produktu a užitnou hodnotou.

Weber Master-Touch GBS Premium E-5770 Black

Nejvyšší a technologicky nejvyspělejší model v řadě samostatně stojících kotlových grilů Weber o průměru 57 cm.
Gril funguje jako systém 3v1 – zvládá přímé grilování, nepřímé pečení i dlouhé uzení při nízkých teplotách, pro které má na spodních průduších vyznačen speciální režim.
Oproti klasickým modelům odstraňuje nutnost neustále odkládat těžké víko na zem díky robustnímu pružinovému pantu, který ho drží bezpečně nahoře.
Součástí balení je kruhový difuzér a palivový prstenec pro stabilní udržení teploty. Nerezový rošt disponuje vyjímatelným středem pro příslušenství Gourmet BBQ System (GBS). Čištění usnadňuje systém One-Touch s uzavřeným hlubokým popelníkem.
Grilu však chybí jakýkoli odkládací stolek a masivní pant vyžaduje přesnou montáž.

  • pružinový pant poklopu drží víko nahoře a nechává volné obě ruce
  • plnohodnotný systém 3v1 se speciálním režimem pro uzení na spodních průduších
  • nerezový difuzér a palivový prstenec přímo součástí balení
  • vylepšený rošt z nerezové oceli s vyjímatelným středem GBS
  • snadné vymetání popela pákou One-Touch do uzavřeného popelníku
  • úplná absence odkládacího stolku na talíře či suroviny
  • vyšší pořizovací cena v kategorii samostatně stojících kotlových grilů
  • složitější sundávání poklopu v případě instalace otočného rožně
9 799
Orientační cena
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Kategorie: Střední třída, ideální standard pro rodinné grilování

Zlatá střední cesta pro ty, kteří grilují pravidelně v průběhu letní sezóny, chtějí spolehlivou kvalitu, ale rozpočet drží v rozumných mezích.

5. Cattara Royal Partner 13039

Vozíkový gril české značky zaujme na první pohled svým obdélníkovým designem a masivním vzhledem. Nabízí plochu 1 333 cm2, kterou doplňuje chromovaný rošt na udržování teploty hotových pokrmů. Velkou výhodou je výškově nastavitelná vana na uhlí pomocí kliky – intenzitu žáru tak regulujete posunem paliva, nikoli roštu. Nechybí přední dvířka pro snadné přikládání během provozu a sklopné boční stolky. Konstrukce je o něco méně precizní než u prémiových značek, ale funkčně nabízí skvělý komfort.

Cattara Royal Partner 13039

Kompaktní obdélníkový gril typu „lokomotiva“ s uzavíratelným víkem, který za velmi příznivou cenu nabízí bohatou výbavu.
Hlavní předností je plynule nastavitelné dno ohniště pomocí kliky na přední straně, což umožňuje měnit intenzitu žáru bez manipulace s jídlem.
Gril disponuje dvoudílným litinovým roštem o rozměrech 43 × 31 cm, který výborně akumuluje teplo. Pro dosypávání uhlí slouží přední přikládací dvířka, takže nemusíte zvedat rozpálený rošt. Konstrukce obsahuje dvě sklopné poličky, integrovaný otvírák na lahve, teploměr ve víku a výsuvný popelník pro snadné čištění. Plocha roštu je však menší než u kruhových 57cm kotlů a uživatelé v recenzích zmiňují složitější montáž z velkého množství dílů.

  • plynule výškově nastavitelné dno ohniště pomocí přední kliky
  • dvoudílný litinový rošt, který v této cenové třídě skvěle drží teplo
  • čelní přikládací dvířka pro snadné dosypávání uhlí bez zvedání roštu
  • praktická výbava: dvě sklopné poličky, teploměr a otvírák na lahve
  • výsuvný popelník ve spodní části usnadňuje údržbu
  • menší grilovací plocha (43 × 31 cm) ve srovnání s rodinnými 57cm kotli
  • náročnější a zdlouhavější počáteční montáž grilu
  • horší těsnění kolem dvířek komplikuje precizní udržení velmi nízkých teplot
2 690
Orientační cena
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6. Weber Compact Kettle 47 cm černý 1221004

Zmenšená a odlehčená verze legendárního kotle. S průměrem 47 cm a plochou 1 548 cm2 je ideální pro menší rodiny nebo páry. Tělo a víko jsou vyrobeny z porcelánem smaltované oceli, což zaručuje dlouhou životnost a odolnost vůči korozi. Madla jsou opatřena tepelným štítem. Oproti vyšším řadám Master-Touch má jednodušší popelník (pouze misku pod kotlem) a nižší profil, což ale vyvažuje velmi atraktivní cenovkou za originální kvalitu Weber.

Weber Compact Kettle 47 cm černý 1221004

Nejmenší, nejlehčí a cenově nejvýhodnější samostatně stojící kotlový gril v nabídce značky Weber. Oproti standardním sériím sází na výrazně mělčí tvar kotle i poklopu a průměr roštu 47 cm, díky čemuž zabírá minimum místa na terase a s váhou necelých 9 kg se skvěle převáží v autě.
Ocelový kotel i víko jsou potaženy odolným porcelánovým smaltem a hlavní rukojeť disponuje hliníkovým tepelným štítem proti popálení rukou.
Kvůli mělkému profilu vany je však vzdálenost mezi uhlím a jídlem velmi malá, což omezuje pečení větších kusů masa. Popel propadává na otevřenou hliníkovou misku pod grilem a základní rošt nemá otevíratelná křídla ani vyměnitelný střed. Ve víku také chybí integrovaný teploměr.

  • minimální prostorové nároky, ideální na malé balkony a terasy
  • velmi nízká hmotnost (pod 9 kg) usnadňuje přenášení a převážení
  • kvalitní povrchová úprava z porcelánového smaltu
  • dostupná pořizovací cena v rámci značkových grilů
  • bezpečnostní madlo s hliníkovým tepelným štítem proti popálení
  • velmi mělký kotel, pod poklop se nevejdou objemnější kusy masa vcelku
  • popel padá pouze na otevřenou misku, kde ho může rozfoukat vítr
  • základní provedení roštu bez systému GBS a absence teploměru ve víku
2 659
Orientační cena
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Kategorie: Rozumná volba, prověřené grily za skvělou cenu

Hledáte spolehlivý funkční gril, nechcete utrácet zbytečné tisíce za nadstandardní výbavu, ale odmítáte nestabilní plechové hračky?

7. Weber Bar-B Kettle 57 cm černý 1331004

Absolutní klasika, která definovala moderní outdoorové vaření. Nabízí plnohodnotný průměr 57 cm (plocha 2 552 cm2), takže bez problémů pohostíte i větší návštěvu. Konstrukčně jde o přímočarý, nezničitelný kotel se třemi hliníkovými nohami a dvěma koly. Oproti řadě Master-Touch postrádá systém One-Touch a vyjímatelný střed roštu, ale smaltování a schopnost držet teplo jsou na identické, špičkové úrovni. Pro milovníky jednoduchosti a funkčnosti je to perfektní rozumná volba.

Weber Bar-B Kettle 57 cm černý 1331004

Základní vstupní model do světa velkých 57cm kotlových grilů značky Weber. Nabízí tradiční hluboký tvar kotle z porcelánem smaltované oceli, která výborně drží teplo.
Průměr roštu 57 cm představuje ideální rodinný formát, na kterém zvládnete pohostit i větší skupinu lidí. V základní výbavě najdete dvě kovové přepážky na uhlí, které usnadňují rozdělení paliva ke krajům pro nepřímé grilování, a aktuální verze má v poklopu již vestavěný teploměr.
Gril je díky své jednoduché konstrukci lehký a snadno se s ním manipuluje. Je však osekán o komfortnější prvky: chybí uzavřený hluboký popelník i čisticí systém One-Touch (popel padá na otevřenou misku a spodní tah se reguluje ručně otáčením průduchů). Poklop nemá pant a musí se věšet za vnitřní hák.

  • příznivá startovní cena za plnohodnotný 57cm rodinný gril
  • kotel i poklop z kvalitní porcelánem smaltované oceli
  • velká grilovací plocha vhodná pro pohoštění 8 až 12 hostů
  • palivové přepážky pro nepřímé pečení součástí balení
  • nízká hmotnost konstrukce pro snadné přejíždění po zahradě
  • integrovaný teploměr v poklopu pro sledování vnitřního žáru
  • pouze základní otevřená miska na popel místo hlubokého popelníku
  • absence čisticího systému One-Touch, průduchy se regulují ručně na dně
  • poklop nemá pant ani boční držák, při kontrole jídla se musí ručně věšet na hranu
3 999
Orientační cena
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8. Fieldmann FZG 1004

Cenově velmi dostupný kotlový gril s průměrem 57 cm a velkorysou plochou 2 290 cm2. Nabízí základní prvky dospělých grilů – vestavěný teploměr ve víku, chromovaný rošt, kolečka pro snadný přesun a vyjímatelný popelník pod kotlem. Tloušťka plechů a lícování jednotlivých dílů odpovídá nižší cenové hladině, avšak pro občasné víkendové grilování na chatě nebo pro začátečníky představuje velmi solidní a ekonomické řešení.

Fieldmann FZG 1004

Jeden z nejprodávanějších a cenově nejvýhodnějších velkých kotlových grilů na českém trhu. Za velmi dostupnou cenu nabízí velkou grilovací plochu o průměru 54,5 cm, která bez problému obslouží celou rodinu. V této cenové hladině přináší nadstandardní prvky komfortu, jako je praktické odklápěcí víko upevněné na pantech a druhý menší vyklápěcí rošt uvnitř víka pro udržování teploty hotového masa či rozpékání pečiva.
Čištění usnadňuje odnímatelná hluboká nádoba na popel s rukojetí a pod grilem se nachází odkládací police s bočním košíkem. Vzhledem k nízké hmotnosti okolo 8 kg a lehčím nohám je však celková konstrukce méně stabilní. Víko neobsahuje vestavěný teploměr a pracovní výška grilovací plochy je pouhých 68 cm, což vyžaduje ohýbání.

  • výborný poměr ceny a výkonu s velkou rodinnou plochou roštu (54,5 cm)
  • odklápěcí víko na pantech výrazně usnadňuje manipulaci
  • druhý integrovaný ohřívací rošt pro udržení teploty pokrmů
  • odnímatelný hluboký popelník s rukojetí zabraňuje rozfoukání popela
  • praktická spodní drátěná police a boční úložný košík
  • menší celková stabilita konstrukce a náchylnost tenčích materiálů ke korozi
  • absence vestavěného teploměru v poklopu grilu
  • nízká pracovní výška (pouhých 68 cm) je méně pohodlná pro vyšší postavy
1 599
Orientační cena
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9. Cattara BARI

Specifický víceúrovňový gril, který ocení zejména milovníci uzení a pomalého pečení. Konstrukce se skládá ze tří hlavních částí – ohniště, vyššího prstence s vodní lázní (pro udržení šťavnatosti a zachytávání tuku) a samotné grilovací zóny o ploše 1 521 $cm^2$. Lze ho provozovat jako klasický nízký gril, po sestavení jako uzavřenou zahradní pec nebo jako vertikální udírnu (ve víku jsou integrované háčky na zavěšení ryb či klobás). Ideální multifunkční hračka pro chalupáře za velmi příznivou cenu.

Cattara BARI

Jeden z nejlevnějších a nejkompaktnějších základních grilů na tuzemském trhu nabízí minimalistickou a ultra lehkou konstrukci o váze pouhých 4,8 kg, která slouží jako přímá, snadno přenosná alternativa k jednorázovým grilům.
Kotel i víko jsou vyrobeny ze smaltované oceli, která poskytuje základní ochranu před žárem. Odnímatelné víko má z vnitřní strany navařený praktický hák pro zavěšení za okraj kotle a regulaci vzduchu umožňují otočné hliníkové průduchy. Chromovaný rošt má menší průměr 44 cm, což stačí pro přípravu klobás či několika plátků masa pro 1 až 3 lidi. Gril má velmi nízkou pracovní výšku (výška roštu nad zemí je jen 58 cm, celková 75 cm), jednodušší stabilitu a popel padá na otevřenou spodní hliníkovou misku. Ve víku chybí teploměr.

  • extrémně nízká pořizovací cena dostupná pro každého
  • smaltovaná povrchová úprava kotle i víka
  • vysoká mobilita a nízká hmotnost (4,8 kg), ideální na cesty nebo do kempu
  • vnitřní hák na víku pro snadné zavěšení na hranu grilu
  • otočné hliníkové průduchy pro základní regulaci vzduchu
  • malá grilovací plocha roštu (44 cm) určená spíše pro méně lidí
  • velmi nízká pracovní výška (58 cm) vyžaduje výrazné ohýbání dospělého člověka
  • nižší stabilita tenkých nohou a absence integrovaného teploměru
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Čištění a údržba grilu na dřevěné uhlí bez námahy

Pravidelná údržba je klíčem k bezpečnému provozu a dlouhé životnosti. Čištění nemusí být noční můrou, pokud využijete sílu samotného žáru (metoda vypálení).

  1. Vypálení nečistot: Po skončení grilování nasypejte na zbytky žhavého uhlí trochu paliva, zavřete víko a otevřete všechny průduchy naplno. Nechte gril běžet na maximum zhruba 10 až 15 minut. Vysoká teplota spálí zbytky marinád, tuku a masa na uhelnatý prach.
  2. Mechanické očištění: Vezměte speciální ocelový nebo mosazný kartáč na rošty a zuhelnatělé nečistoty z horkého roštu jednoduše odstraňte. Z horkého kovu jdou dolů téměř samy.
  3. Konzervace olejem: Čistý, ještě teplý rošt lehce potřete nebo nastříkejte běžným jedlým olejem (ideální je olej ve spreji s vysokým kouřovým bodem). Vytvoříte tak ochranný film, který zabrání korozi a omezí přichytávání jídla při příštím spuštění.
  4. Pravidelné vyprazdňování popela: Popel nenechávejte v kotli dlouhodobě. Pokud navlhne, vytvoří agresivní zásaditou pastu, která může poškodit i kvalitní smaltovaný povrch a ucpat ventilační průduchy.

Nejčastější chyby při výběru a používání grilu

  • Nákup podle nejnižší ceny v supermarketu: Tyto grily mají chatrnou stabilitu (hrozí popálení či požár) a tenké plechy, které nedokážou akumulovat teplo. Ve výsledku spotřebujete dvojnásobné množství uhlí a gril po sezóně vyhodíte.
  • Používání nevhodné chemie při zapalování: Tekuté podpalovače, benzín nebo líh do grilu nepatří. Mohou explozivně vzplanout a chemický zápach spolehlivě zničí chuť i aroma připravovaného jídla. K zapálení používejte výhradně ekologické pevné podpalovače (např. ze dřevité vlny) a zapalovací komín (startér).
  • Grilování bez víka: Bez zavřeného víka teplo uniká do vzduchu, maso vysychá a hrozí neustálé hoření odkapávajícího tuku, protože k ohni proudí neomezené množství kyslíku.
  • Hašení plamenů vodou: Pokud v grilu vzplane tuk, nikdy do něj nelijte vodu! Voda na rozpáleném tuku vytvoří explozivní ohnivý gejzír. Správným postupem je okamžité zavření víka a utěsnění všech vzduchových průduchů. Oheň bez kyslíku během chvíle sám zhasne.

Rychlý rádce: Jak vybrat ideální gril?

Vybrat ten správný gril může být věda, zvlášť když se rozhodujete mezi klasickým dřevěným uhlím, pohodlným plynem nebo moderní elektrikou. Než sáhnete do peněženky, položte si tři základní otázky:

  • Jak často a pro koho grilujete? Pro občasné rodinné grilování na terase stačí klasický kotel o průměru 47 až 57 cm. Pokud hostíte velké party, poohlédněte se po celých grilovacích stanicích s odkládacími stolky.
  • Kolik času chcete věnovat přípravě? Milujete rituál podpalování, vůni kouře a popel vám nevadí? Pak je jasnou volbou dřevěné uhlí. Pokud chcete grilovat hned po příchodu z práce stisknutím jednoho tlačítka, zvolte plyn nebo elektriku.
  • Kde budete grilovat? Na otevřenou zahradu patří cokoli. Naopak na městský balkon bytového domu kvůli kouři raději pořiďte gril elektrický nebo speciální bezkouřový na dřevěné uhlí.

Chcete mít při výběru stoprocentní jistotu? Nenechte nic náhodě a přečtěte si náš kompletní a podrobný návod, jak vybrat gril, kde podrobně rozebíráme výhody jednotlivých paliv, nejdůležitější materiály roštů i funkce, které vám ušetří spoustu práce při čištění.

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