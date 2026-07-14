Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Balič toustového chleba El Niño

Autor:
Přímý přenos   14:27
Můj popisek

Můj popisek | foto: Bontonfilm

Můj popisek
Můj popisek
Můj popisek
Můj popisek
17 fotografií
Už nějakou dobu jsme tušili, že smartphony čeká ohebná revoluce. Na začátku letošního roku dostala jasnou podobu díky několika představeným modelům. Jenže teď to vypadá, jako by se zase vzdalovala.

odstavec odstavec oyale, jehož FlexPai aspiroval na titul nejošklivějšího města. osoba neznámá pracuju fŕu něco vteřina a sekunda. Je to zdarma a snadno s držuje.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Měl by se Marek ostříhat?

celkem hlasů: 0

Mandáty a zvolení poslanci podle navrhující strany

NOVINKA

Udělili jste omylem hodnocení příspěvku nebo jste změnili názor? Nově můžete své plus nebo minus vzít zpět. Stačí na něj znovu kliknout.

Siku Super 1750 Trajekt pro přepravu aut

Siku Super 1750 Trajekt pro přepravu aut
Trajekt pro přepravu aut v měřítku 1:50 čeká na kluky, kteří si chtějí zkusit přepravovat osobní a nákladní auta přes vodní toky. Po sklopných rampách z obou stran trajektu, mohou nalodit i vylodit až 6 osbních nebo 2 nákladních aut. Dvě auta jsou součástí balení. Trajekt má kulový podvozek pro snadnější pohyb při jízdě po koberci. Kvalitní propracování modelu je zajištěno renomovaným německým výrobcem Siku.
Přednosti:

vyrobeno ze zinku s plastovými doplňky
neobsahují změkčující PVC náplně
splňují přísné evropské směrnice kvality a nezávadnosti

Seznamte své děti s precizním modelem značky Siku!
Vhodné pro děti od 3 let
Materiál: plast
Délka trajektu: 53 cm
Rozměry: 48 x 20 x 18 cm
Země původu: Německo

1 139
Orientační cena
Koupit

Brio Požární stanice

Dřevěná požární stanice s příslušenstvím v bíločerveném provedení je určena ke všem vláčkodráhám Brio. Žlutým tobogánem mohou požárníci sjíždět co nejrychleji k zásahovým vozům v případě požáru. K rychlému hašení požáru poslouží i motorová pila.

 

  • Pasuje na koleje z IKEA
  • Jsou k ní panáčci
  • baterie nejsou přiloženy
2 069
Orientační cena
Koupit
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Kandidáti do Poslanecké sněmovny 2025 - kliknutím vyberte kraj.

pokus

Satelitní snímek ukazuje detailní pohled na jaderné zařízení Isfahán v Íránu...
Satelitní snímek ukazuje detailní pohled na jaderné zařízení v íránském...

Ukázka před a po

Časová osa

Stovky členů Hamásu pronikly do Izraele a během masakru zavraždily více než 1 200 lidí, Izraelců i cizinců. Teroristé se při útoku mučili, znásilňovali a použili násilí i proti dětem. Pro Židy jde o největší katastrofu od holokaustu. Šokovaný Izrael odpověděl bombardováním Pásma Gazy a pozemní operací tamtéž.
Izrael a Libanon podepsaly historickou dohodu o námořní hranici, kterou jako prostředník pomohly dojednat Spojené státy.
Spojené arabské emiráty (SAE) a Bahrajn podepsaly ve Washingtonu dohodu o navázání diplomatických vztahů s Izraelem. Jednalo se o třetí a čtvrtou arabskou zemi, které normalizovaly styky s židovským státem po Egyptě a Jordánsku. V říjnu pak normalizoval vztahy s Izraelem Súdán a v prosinci Maroko.
Americký prezident Donald Trump představil politický mírový plán pro Blízký východ. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu plán uvítal, Palestinci ho odmítli.
Spojené státy oficiálně přemístily své velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma a staly se první zemí světa s ambasádou ve Svatém městě.
Izrael v reakci na ostřelování raketami podnikl operaci Ochranné ostří v Pásmu Gazy. Boje skončily příměřím s Hamásem. Zemřelo přes 2 140 Palestinců a sedm desítek Izraelců.
Začala izraelská operace Lité olovo v Pásmu Gazy s cílem přimět hnutí Hamás, aby přestalo ostřelovat izraelské území. Konflikt byl ukončen příměřím 18. ledna 2009, celkem přinesl na 1 300 mrtvých.
Radikální hnutí Hamás ovládlo pásmo Gazy.
Libanonské hnutí Hizballáh uneslo dva izraelské vojáky. Izrael poté zahájil letecké útoky v Libanonu a Hizballáh ostřeloval sever Izraele. Válka si do srpna 2006 vyžádala nejméně 1 400 mrtvých.
V parlamentních volbách v palestinské autonomii vyhrálo radikální hnutí Hamás.
Začal odsun Izraelců ze všech jednadvaceti osad v Pásmu Gazy a ze čtyř osad na severu Západního břehu Jordánu. Po osmatřiceti letech tak skončila izraelská okupace Pásma Gazy.
Zemřel palestinský prezident Jásir Arafat.
Vypukla druhá palestinská intifáda. Skončila v květnu 2005, zahynulo přes 4 700 lidí, z toho 80 procent Palestinců.
Izrael se stáhl z bezpečnostního pásma na jihu Libanonu.
Ve Washingtonu podepsána izraelsko-palestinská dohoda, takzvané memorandum Wye River, o rozšíření palestinské autonomie výměnou za bezpečnostní záruky Izraele.
Izraelský premiér Jicchak Rabin zemřel na následky atentátu, který spáchal izraelský pravicový fanatik Jigal Amir.
Ve Washingtonu podepsána dohoda (Oslo II.) o rozšíření palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu.
Izrael a Jordánsko podepsaly mírovou smlouvu.
Palestinský vůdce Jásir Arafat a izraelský premiér Jicchak Rabin podepsali v Káhiře dohodu o podrobnostech omezené palestinské autonomie.
Ve Washingtonu podepsána dohoda (Oslo I.) mezi Izraelem a Palestinci o omezené palestinské autonomii a vzájemném uznání.
Palestinci vyhlásili na územích okupovaných Izraelem nezávislý palestinský stát a implicitně uznali Izrael.
Na okupovaných arabských územích vypuklo lidové povstání, tedy první intifáda. Ta trvala do září 1993.
Izraelská operace Mír Galileji neboli první libanonská válka. Palestinci vedení Jásirem Arafatem byli vyhnáni. Izrael se z Libanonu stáhl v červnu 1985, na jihu si ponechal takzvané bezpečnostní pásmo.
Izrael vrátil Sinajský poloostrov Egyptu.
Ve Spojených státech podepsána egyptsko-izraelská mírová smlouva po jednáních známých jako Dohody z Campa Davidu. Izraelský premiér Menachem Begin a egyptský prezident Anvar Sadat za to dostali Nobelovu cenu za mír.
Jomkipurská válka Egypta a Sýrie proti Izraeli. Útok v době, kdy Židé slavili svůj nejdůležitější svátek v roce, Izraelce přistihl nepřipravené. Z vojenského hlediska však nakonec válku vyhráli. Z pohledu politického se hovoří o výhře Egypta.
Jedenáct izraelských sportovců zastřeleno palestinským teroristickým komandem na olympiádě v Mnichově.
"Opotřebovací" válka Egypta proti Izraeli
"Šestidenní" preventivní válka Izraele proti Egyptu a Sýrii. Izrael obsadil jordánský Západní břeh Jordánu i východní Jeruzalém, egyptský Sinajský poloostrov s Pásmem Gazy a syrské Golanské výšiny.
Egypt zestátnil Suezský průplav, Izrael se připojil k britské a francouzské intervenci do Egypta a krátce obsadil Pásmo Gazy a Sinajský poloostrov.
Vojska pěti arabských zemí zaútočila na Izrael a začala první izraelsko-arabská válka. Izrael vyhrál a rozšířil své území z 56 procent na 77 procent celkové plochy Palestiny. Pásmo Gazy zůstalo pod egyptskou kontrolou a východní část Jeruzaléma a Západní břeh Jordánu zase v rukou Zajordánského království.
Na základě rozhodnutí Valného shromáždění OSN z 29. listopadu 1947 o rozdělení britské Palestiny na dva nezávislé státy (arabský a židovský) vyhlásil pozdější první izraelský premiér David ben Gurion v Tel Avivu stát Izrael.
Zobrazit více
Sbalit

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

dvorak155

Europoslanec Filip Turek na svém instagramu zveřejnil report o tom co dělal a součástí toho byly i fotky, kde za jízdy drží mobilní telefon a fotí tachometr ukazující 230 km/h. A použil k tomu klasický tríček “bylo to focený na německé dálnici”.
Jenže vyšlo najevo, že to bylo vyfocený v Čechách.

Upřímně si myslím, že společenská nebezpečnost takové jízdy v rukách zkušeného řidiče je velmi nízká - v globálu o nic nejde, prkotina. Fotit se u toho je taková klasická puberťákovina, když chceš zaflexit před svými 17letými spolužačkami...

Jenže co se nestalo, pan Turek se ohradil proti tomu “bonzákovi” co objevil, že to bylo vyfocený v ČR i ostatním, co se nad jeho chováním pohoršili a veřejně je začal lynčovat a zesměšňovat. Pořád celospolečensky úplná blbost - o nic nejde.

Filip Turek je zvolený poslanec, využil tedy principu veřejné volby a toho, že když si většina zvolí svého zástupce, on pak hájí jejich zájmy a stanovuje společně s ostatními zástupci nějaké společenské normy - zákony. Jednou takovou je i to, že jsme se dohodli, že na dálnici pojedeme maximálně 130km/h. Sám si o tom myslím svoje a opravdu v Německu po dálnici jedu 180km/h a uvítal bych to i v ČR. Když pak ale sám takový člověk ty normy porušuje a při prokázání začne flusat na lidi co na to upozorní, je to tak trochu papalášství.

IMHO by bylo na místě nasypat si popel na hlavu, zaplatit 1500 pokutu a říct jo, tohle jsem pos.al a pojďme se bavit o změně rychlostního limitu.

Jenže se stala nejhorší možná věc - Filip Turek přesdiluje a tím i motivuje dalších 223tisíc lidí k tomu, aby se fotili jak prasí za volantem a na svém účtu už přesdílel desítky řidičů, jak se fotí v rychlosti 250, 283 km/h, v mlze, v noci, na mokrý silnici. Mladí nezkušení řidiči. A to už je průser. Vzpomínám na jednoho takového blba, který se takhle fotil jak jede 130 v obci a postnul to na instagram. Byla to jeho poslední fotka - deset minut potom zabil v protisměru kromě sebe i 2 rodiče od malýho děcka.

Prosím, zastavme tuhle taškařici, než se někomu fakt něco stane. Prosím @filipturekpresident , zkuste ukázat, že máte koule a postavit se k tomu celému trochu čelem. Budu první kdo Vám poděkuje ❤️

21. dubna 2025 v 16:31, příspěvek archivován: 22. dubna 2025 v 14:55
oblíbit odpovědět uložit

Tabulka s žebříčkem DIPů

Žebříček nejlépe hodnocených nabídek DIPů – březen 2025
SpolečnostHodnocení
1. Patria Finance*****
2. Raiffeisenbank****
3. WOOD Retail Investments****
4. Fio banka****
5. Fondee***

Komerční rámeček

Výhry v anketě Nejroztomilejší mazlíček

Pro březnové kolo ankety Nejroztomilejší mazlíček jsme ve spolupráci se společností Purina připravili soutěž o gurmánské krmivo pro kočky PRO PLAN®.

  1. cena: 2 x 1,5 kg krmiva PURINA® PRO PLAN® CAT Adult 1 + Sterilised Renal Plus + deka
  2. cena: 1,5 kg krmiva PURINA® PRO PLAN® CAT Adult 1 + Sterilised Renal Plus + deka
  3. cena: 3 x 400 g krmiva PURINA® PRO PLAN® CAT Adult 1 + Sterilised Renal Plus + deka
purina komercni ramecek bez polstarku

Krmivo PURINA® PRO PLAN® Sterilised RENAL PLUS* vyvinuté odborníky už za šest týdnů dokáže ovlivnit oxidační parametry, a tím podporuje zdravou funkci ledvin. Obsahuje vysoce kvalitní kousky lososa, vitamín E, C a beta-karoteny a omega-3 mastné kyseliny s dlouhým řetězcem a arginin, které přispívají ke správnému fungování ledvin.

Krmivo PURINA® PRO PLAN® Sterilised RENAL PLUS pomáhá kastrovaným kočkám udržet ideální hmotnost, předchází problémům s močovými cestami a chrání zuby před tvorbou plaku a zubního kamene.

Vyzkoušejte krmiva z řady STERILISED a podpořte zdravý a spokojený život vaší kočky. Pokud jí chcete dopřát změnu, nechte ji ochutnat další příchutě krmiva PURINA® PRO PLAN® RENAL PLUS nebo granule PURINA® PRO PLAN® pro kastrované kočky se speciálními recepturami (RENAL PLUS, VITAL FUNCTIONS, DELICATE DIGESTION). Nezapomeňte ani na naše kapsičky a paštiky pro kočky.

Více informací o značce na www.proplan.cz, akce a novinky lze sledovat i na Instagramu či Facebooku.

Toto je nový odstavecJá. ja tady píšu..

...

Kde hledat pomoc v případě potíží

Linka bezpečí - 116 111 (nonstop a zdarma), pomoc@linkabezpeci.cz
Centrum LOCIKA - poradna@detstvibeznasili.cz, chat na www.detstvibeznasili.cz
Dětské krizové centrum - 777 715 215 (nonstop), problem@ditekrize.cz
Modrá linka - 608 902 410 (nonstop), help@modralinka.cz
Linka pomoci - 475 603 390 (nonstop)

Právní důsledky násilného chování a vyhrožování
Vyhrožování násilím, včetně výhrůžek na sociálních sítích, je trestným činem. Může se jednat o nebezpečné vyhrožování, šíření poplašné zprávy nebo násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci.

Pro pachatele ve věku 15-18 let řeší tyto činy specializované soudy pro mladistvé. Pachatelům hrozí dohled probačního úředníka, zákaz návštěv určitých míst, zákaz kontaktu s určitými osobami, ochranná výchova nebo v závažných případech i trest odnětí svobody. Soud může také nařídit zabrání věcí použitých ke spáchání činu, například mobilního telefonu nebo počítače.

U dětí mladších 15 let se případy řeší ve spolupráci s rodiči a orgány sociálně-právní ochrany dětí. Mohou být uložena výchovná a ochranná opatření včetně dohledu probačního úředníka, umístění do specializovaného zařízení nebo nařízení ochranného léčení.

Zdroj: ministerstvo vnitra

.–.

Klapky na uši, 350 Kč

zidentem. Vystřídal tehdy nechvalně známého Rodriga Duterteho.

Tradiční tuzemák

5,0
Nevýhodná koupě
Tuzemák Tradiční
Tradiční výrobce
Tradiční balení
+Teče
Nechutná
Verdikt
Radši nechte v regále, aby se k němu nedostal váš tchán

Royal s plachetnicí

2,0
Royal Krásnobřezenský Tuzemský
I tady je plachetnice
Pro bezďáky skvělá etiketa
+Taky teče
Docela chutná
Verdikt
Do pečení a pro kikoty dobrý

Klasika klasik

1,5
Vítěz testu
Jindřichohradecký Tuzemák s plachetnicí
Ve 100 gramech másla
Tuk85,5 g
Nasycené MK12,2 g
Transmastné kyseliny0,3 g
Mikrobiologie
Cena za 100 g120 Kč
Verdikt
Doporučuje celé osazenstvo Anděla

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

První byl čínský Royale, jehož FlexPai aspiroval na titul nejošklivějšího smartphonu roku, ovšem fakticky se stal prvním výrobcem, který měl telefon s ohebnou obrazovkou. Žytomyr toto hr zesral moje špíně slunce. krasné vzpomínky je to, co nám zůstane. IMHO napořád.

CES 2025

RECENZE Titanic: Historka, jež by bez zázemí katastrofy neobstála

https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/recenze-film-titanic.A_981004_123949_filmvideo_luk

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

První byl čínský Royale, jehož FlexPai aspiroval na titul nejošklivějšího smartphonu roku, ovšem fakticky se stal prvním výrobcem, který měl telefon s ohebnou obrazovkou. Žytomyr sdfsdfsdghh hhhhg to je novinka. moje druhé srdce.

A satellite image shows the Pacific Coast Highway along the Malibu coastline...
This infrared satellite image provided by Maxar Technologies shows burned...

Source: Maxar Technologies/Handout via REUTERS • Následky požáru v oblasti Altadena v Kalifornii.

První byl čínský Royale, jehož FlexPai aspiroval na titul nejošklivějšího smartphonu roku, ovšem fakticky se stal prvním výrobcem, který měl telefon s ohebnou obrazovkou. Žytomyr Toto je krásné jaro, které se nám vykouzlilo.

Tabulka s žebříčkem DIPů

Žebříček nejlépe hodnocených nabídek DIPů – březen 2025

SpolečnostHodnocení
1. Patria Finance*****
2. Raiffeisenbank****
3. WOOD Retail Investments****
4. Fio banka****
5. Fondee***
SpolečnostHodnocení
1. Patria Finance*****
2. Raiffeisenbank****
3. WOOD Retail Investments****
4. Fio banka****
5. Fondee***

Těžká barbora

25 %

Režie: Jonatán Kluk

Hrají: Václav Havel, Jonáš Matrace

První byl čínský Royale, jehož FlexPai aspiroval na titul nejošklivějšího smartphonu roku, fdg dfgdfgfdgovšem fakticky se stal prvním výrobcem, který měl telefon s ohebnou obrazovkou. Žytomyr První byl čínský Royale, jehož FlexPai aspiroval na titul nejošklivějšího smartphonu roku, ovšem fakticky se stal prvním výrobcem, který měl telefon s ohebnou obrazovkou. Žytomyr pijonyr muj klouček setkal Souček První byl čínský Royale, jehož FlexPai aspiroval na titul nejošklivějšího smartphonu roku, ovšem fakticky se stal prvním výrobcem, který měl telefon s ohebnou obrazovkou. Žytomyr smartphonu roku, ovšem fakticky se stal prvním výrobcem, který měl telefon s ohebnou obrazovkou. Žytomyr

Můj graf
Denně14
Často36
Občas43
Nikdy7

Spisovatel Štěpán Javůrek vydal třetí díl Sudetského domu. Je posledním.

Ačkoliv neznámý výrobce předběhl ráznou konkurenci, jeho model slouží hlavně jako chuťovka pro vývojáře něž něco, co by kamenem kupovali běžní spotřebitelé.

Všichni se zatajeným dechem čekali, co ukážou velcí hráči jako Samsung, Huawei, LG a další. „toto – je naše zlato.

Věk žadateleLTVDTIDSTI
Nad 36 let80 %8,545 %
Do 36 let90 %9,550 %
Zdroj:ČNBxx

Limity pro poskytování hypoték od dubna 2022

Věk žadateleLTVDTIDSTI
Nad 36 let80 %8,545 %
Do 36 let90 %9,550 %
Zdroj:ČNBxx

Samsung si um po anul, že bude „velkým“ v listopadu loňského roku ukázal letos v únoru model Fold boku jeho top smartphonů řady S10. Na trh se měl dostat na ko prvním a co slíbil, to taky dodržel. Po malé ukázce na vývojářské konferenci nci dubna. Huawei odpověděl záhy a o týden později představil na veletrhu MWC vlastní ohebný smartphone Mate X. Do prodeje se má dostat v červnu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

KVÍZ: Nachytají vás na houbách? Ověřte si, jak obstojíte

Ilustrační snímek

Začala sezóna hub a spolu s ní sběratelský maratón houbařů. Stále se však najde spousta lidí, kteří si pro houby raději zajdou do obchodu nebo na trhy. Jejich nákup ale nemusí být vždy jednoduchý....

Lidl vyslyšel prosby zákazníků. Zlevnil chladicí box Crivit, vydrží až 20 hodin

Crivit Elektrický chladicí box CEK 29 C1 | Zdroj: skrblik.cz

Lidl vyslyšel prosby zákazníků a zlevnil oblíbený elektrický chladicí box. Pořídíte jej v akci za pouhých 999 korun. V boxu převezete dvoulitrové lahve, vydrží chladit až dvacet hodin a můžete jej...

Fotky z mobilu vytiskne za 5 sekund a bez inkoustu: Tiskárna do kapsy z Lidlu teď za polovic

Lidl nabízí mini kapesní tiskárnu Tronic za 399,90 korun.

Lidl zlevnil kapesní tiskárnu TRONIC na 399 Kč. Bezinkoustový parťák vytiskne momentky z mobilu za pár sekund, má skvělou aplikaci a je to jasný hit na prázdniny, se kterým děti zabavíte i na dlouhé...

KVÍZ: Prázdninový speciál: Nakoupíte si ve Španělsku?

Velké domy s komunitně sdíleným prostorem k obývání, už ve Španělska téměř...

Španělsko patří mezi nejoblíbenější letní destinace. V praxi ale dokáže překvapit víc, než se může na první pohled zdát. Víte třeba, jak si objednat v restauraci, nebo jak je to s dálničními poplatky...

Nenechte se napálit: vlak do Chorvatska překvapuje cenou, ale autem ušetříte balík

Cesty do Dubrovníku a na poloostrov Pelješač (na snímku) se nemusíte obávat.

Chystáte se s rodinou k Jadranu? Podívali jsme se na reálné náklady cesty z Prahy do Rijeky v srpnu 2026, kam se nově dostanete i vlakem Adriatic Express. Který dopravní prostředek vám na cestě do...

Plesnivý sýr z boku jen neodřezávejte: Toto je důvod, proč musí letět do koše celý balíček

sýr

Malý flíček plísně na sýru nemusí být jen povrchový problém. Neviditelná vlákna i toxiny se mohou šířit hlouběji, než se zdá, proto je bezpečnější vyhodit celé balení.

14. července 2026  11:45

Do Česka míří diskont MR. DIY. Slibuje tisíce věcí za pár korun

Květnové otevřené polské pobočky MR. D.I.Y. Nyní se chystá i do Česka.

Na konci léta v Česku otevřou první pobočky obchodů MR. DIY s cenově dostupným vybavením pro domácnost, kosmetikou či drobnou elektronikou. Malajsijský diskontní řetězec hodlá zaútočit hned na...

14. července 2026  8:30

KVÍZ: Prázdninový speciál: Nakoupíte si v Polsku?

Polskou cestu zakončujeme ve Gdaňsku, jednom z nejkrásnějších měst severní...

Polsko láká Čechy na levnější potraviny, drogerii i nákupy ve velkých řetězcích. Ačkoliv to za hranicemi mnohdy vypadá téměř stejně, ne všechno funguje jako u nás. Vyznáte se v polských názvech...

vydáno 14. července 2026

Kupujete na gril krásné růžové maso? Právě proto máte na talíři tuhou podrážku

Řezník v obchodě v polském městě Gdyně aranžuje hovězí maso.

Hledáte v obchodě dokonale libové, růžové maso bez kapky tuku? Pro letní grilování je to ta nejspolehlivější cesta ke zklamání. Zjistěte, proč jsou zdánlivé vady krásy ve skutečnosti zárukou té...

13. července 2026  15:20

Čabajková, koprová i „Já nevím“: Češi propadli šíleným příchutím zmrzliny

V brněnské kavárně si pochutnáte na 48 druzích zmrzliny. Nabízí i čabajkovou či...

Cukrárny a kavárny po celém Česku se předhánějí v tom, kdo přijde s originálnější příchutí. Letos to na plné čáře vyhrálo Brno a kavárna, která se experimentování opravdu nebojí. Zákazníkům nabízí...

13. července 2026  11:45

Nejlepší kamado grily 2026: Proč na ně nedají dopustit i šéfkuchaři?

Kamado gril. Vytvořeno za pomoci AI.

Kamado grily se z původně okrajové speciality proměnily v absolutní symbol moderního outdoorového vaření. Tento specifický keramický gril vejčitého tvaru, jehož princip vychází z tisíce let starých...

13. července 2026  8:30

Lidl zlevnil populární tepovač Parkside, oblíbený po celém světě. Komu se vyplatí?

Lidl zlevnil Parkside Tepovač PWS 20 F5 na 1 499 korun.

Chystáte se na čištění koberců či auta? Lidl zlevnil multifunkční tepovač Parkside PWS 20 F5 na neuvěřitelných 1 499 Kč. Podívali jsme se na jeho parametry, hodnocení zákazníků a srovnání s profi...

13. července 2026

Proč zero limonády brzdí shazování kil? Oklamaný mozek si kalorie vyžádá jinde

Nápoje zero, light a bez cukru

Regály obchodů plní zero a light limonády bez kalorií. Na první pohled jde o chytrý kompromis, jak si užít sladkou chuť a nepřibrat. Jenže lidské tělo není kalkulačka. Proč mohou nápoje se sladidly...

12. července 2026  15:20

Nenechte se napálit: vlak do Chorvatska překvapuje cenou, ale autem ušetříte balík

Cesty do Dubrovníku a na poloostrov Pelješač (na snímku) se nemusíte obávat.

Chystáte se s rodinou k Jadranu? Podívali jsme se na reálné náklady cesty z Prahy do Rijeky v srpnu 2026, kam se nově dostanete i vlakem Adriatic Express. Který dopravní prostředek vám na cestě do...

12. července 2026  11:45

Fotky z mobilu vytiskne za 5 sekund a bez inkoustu: Tiskárna do kapsy z Lidlu teď za polovic

Lidl nabízí mini kapesní tiskárnu Tronic za 399,90 korun.

Lidl zlevnil kapesní tiskárnu TRONIC na 399 Kč. Bezinkoustový parťák vytiskne momentky z mobilu za pár sekund, má skvělou aplikaci a je to jasný hit na prázdniny, se kterým děti zabavíte i na dlouhé...

12. července 2026  8:30

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

KVÍZ: Nachytají vás na houbách? Ověřte si, jak obstojíte

Ilustrační snímek

Začala sezóna hub a spolu s ní sběratelský maratón houbařů. Stále se však najde spousta lidí, kteří si pro houby raději zajdou do obchodu nebo na trhy. Jejich nákup ale nemusí být vždy jednoduchý....

vydáno 12. července 2026

Velký podvod s krabičkovými dietami: platíte za prémiové jídlo, či levné meníčko?

krabičková dieta

Krabičkové diety slibují úsporu času i vysněnou postavu. Za celodenní menu ale můžete dát i patnáct tisíc korun měsíčně. Jak v záplavě nabídek odhalit nepoctivé gastro provozy a za co se naopak...

11. července 2026  15:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.