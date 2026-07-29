Ještě před několika měsíci patřilo máslo mezi potraviny, u kterých zákazníci pečlivě sledovali každou korunu. Akční cena kolem čtyřiceti korun nebyla ničím výjimečným a řada domácností tak plánovala nákupy podle akčních letáků.
Dnes se situace obrátila. Máslo běžně seženete za pětadvacet korun, v mnoha případech dokonce za dvacku. Například tento týden ho nabízí Lidl a Tesco, jen o dvě koruny dráž ho pak najdete v Bille.
Obsah
PŘEHLED Kde koupíte máslo nejlevněji?
|Produkt
|Obchod
|Cena
|Podmínky akce
|Tesco máslo 250 g
|Tesco
|19,90 Kč
|pátek–neděle, pro všechny
|Milkpol máslo 250 g
|Lidl
|19,90 Kč
|pondělí–středa, pro všechny
|Milko máslo 250 g
|Billa
|21,90 Kč
|čtvrtek–neděle s Billa klubem
|Tatra Farmářské máslo 200 g
|Kaufland
|24,90 Kč
|pátek–neděle s Kaufland Card
|Máslo Česká chuť 250 g
|Albert
|24,90 Kč
|středa–úterý, pro všechny
Od roku 2024 klesla cena o třicet korun
Současné akční ceny kolem dvaceti korun by ještě před rokem působily téměř neuvěřitelně. Zatímco na podzim roku 2024 se běžná cena čtvrtkilového másla pohybovala okolo 70 korun, o rok později už stálo přibližně 60 korun. Aktuálně se běžná cena za balení pohybuje okolo 40 korun, tedy zhruba o 30 korun méně než před necelými dvěma lety.
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Rozdíl i 45 korun za kilogram
Při srovnávání cen se nevyplatí dívat jen na akční cenu uvedenou v letáku. Důležitá je i velikost balení a s ní spojená cena za kilogram.
Zatímco většina výrobců nabízí kostku másla o hmotnosti 250 gramů, Tatra Farmářské máslo se prodává pouze v balení 200 gramů. Přestože je jeho akční cena jen o pět korun vyšší než u nejlevnějších konkurentů, po přepočtu na kilogram zaplatíte výrazně více.
|Produkt
|Balení
|Cena za 1 kg
|Tesco máslo
|250 g
|79,60 Kč
|Milkpol máslo
|250 g
|79,60 Kč
|Milko máslo
|250 g
|87,60 Kč
|Máslo Česká chuť
|250 g
|99,60 Kč
|Tatra Farmářské máslo
|200 g
|124,50 Kč
Nejde jen o cenu, liší se také obsah tuku
Věděli jste, že...?
V Chorvatsku se běžně prodávají másla s 60 procenty mléčného tuku. V Polsku musí být máslo s obsahem tuku minimálně 82 procent označeno jako masło ekstra.
Aby se výrobek mohl označovat za máslo, musí obsahovat minimálně osmdesát procent mléčného tuku. Všechna srovnávaná másla tuto podmínku splňují. Čtyři z pěti obsahují 82 procent tuku, Tatra Farmářské máslo pak 84 procent.
Zajímavý je také obsah nasycených mastných kyselin. Nejvíce jich najdeme v máslu z Tesca, nejméně pak u másel Milko a Česká chuť.
|Tatra Farmářské
|Tesco máslo
|Máslo Česká chuť
|Milko máslo
|Milkpol máslo
|Energie
|762 kcal
|745 kcal
|730 kcal
|743 kcal
|744 kcal
|Tuk
|84 g
|82 g
|82 g
|82 g
|82 g
|z toho nasycené mastné kyseliny
|55 g
|57 g
|52 g
|52 g
|55 g
|Sacharidy
|0,8 g
|1 g
|0,7 g
|0,7 g
|0,7 g
|z toho cukry
|0,8 g
|0,7 g
|0,7 g
|0,7 g
|0,7 g
|Bílkoviny
|0,7 g
|0,7 g
|0,6 g
|0,6 g
|0,6 g
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Nezávislý test českých másel (2026). Jaké máslo si namazalo konkurenci na chleba?
Ne každé máslo je české
Přísná pravidla platí i pro označení původu. Aby se máslo mohlo nazývat českým, musí být vyrobeno na území České republiky a zároveň musí nejméně 75 procent použitých surovin pocházet z České republiky. Pokud některá z těchto podmínek splněna není, výrobce označení použít nesmí.
Na obalech se můžete setkat také s informací o zemi původu nebo místě výroby. Tyto údaje ale nemusí vždy znamenat totéž. Výrobek vyrobený v České republice totiž nemusí být automaticky vyroben z českých surovin.
V našem srovnání pochází čtyři z pěti másel z České republiky, jedinou výjimkou je máslo Milkpol z Lidlu, které pochází z Polska.