Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Zvykejte si na levné máslo. Cenová válka řetězců přinesla nový standard

Autor:
  5:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Redakce idnes Recepty

Zapomeňte na šílené ceny minulých let. Máslo za dvacet korun už není výjimečnou akcí jednoho řetězce, ale novým pravidlem hry. Obchody hromadně zlevňují, jenže v regálech na vás kvůli tomu čekají nové chytáky. Které máslo je doopravdy nejlevnější a kde ho seženete?

Ještě před několika měsíci patřilo máslo mezi potraviny, u kterých zákazníci pečlivě sledovali každou korunu. Akční cena kolem čtyřiceti korun nebyla ničím výjimečným a řada domácností tak plánovala nákupy podle akčních letáků.

Dnes se situace obrátila. Máslo běžně seženete za pětadvacet korun, v mnoha případech dokonce za dvacku. Například tento týden ho nabízí Lidl a Tesco, jen o dvě koruny dráž ho pak najdete v Bille.

Obsah

PŘEHLED Kde koupíte máslo nejlevněji?

Srovnání – máslo v akci (27.7.-2.8.)
ProduktObchodCenaPodmínky akce
Tesco máslo 250 gTesco19,90 Kčpátek–neděle, pro všechny
Milkpol máslo 250 gLidl19,90 Kčpondělí–středa, pro všechny
Milko máslo 250 gBilla21,90 Kččtvrtek–neděle s Billa klubem
Tatra Farmářské máslo 200 gKaufland24,90 Kčpátek–neděle s Kaufland Card
Máslo Česká chuť 250 gAlbert24,90 Kčstředa–úterý, pro všechny

Od roku 2024 klesla cena o třicet korun

Současné akční ceny kolem dvaceti korun by ještě před rokem působily téměř neuvěřitelně. Zatímco na podzim roku 2024 se běžná cena čtvrtkilového másla pohybovala okolo 70 korun, o rok později už stálo přibližně 60 korun. Aktuálně se běžná cena za balení pohybuje okolo 40 korun, tedy zhruba o 30 korun méně než před necelými dvěma lety.

Mléko za šest, máslo za dvacet. Mlékárníci pláčou, trh je rozložený kvůli přebytkům

Rozdíl i 45 korun za kilogram

Při srovnávání cen se nevyplatí dívat jen na akční cenu uvedenou v letáku. Důležitá je i velikost balení a s ní spojená cena za kilogram.

Zatímco většina výrobců nabízí kostku másla o hmotnosti 250 gramů, Tatra Farmářské máslo se prodává pouze v balení 200 gramů. Přestože je jeho akční cena jen o pět korun vyšší než u nejlevnějších konkurentů, po přepočtu na kilogram zaplatíte výrazně více.

Srovnání – cena másel za 1 kg
ProduktBaleníCena za 1 kg
Tesco máslo250 g79,60 Kč
Milkpol máslo250 g79,60 Kč
Milko máslo250 g87,60 Kč
Máslo Česká chuť250 g99,60 Kč
Tatra Farmářské máslo200 g124,50 Kč

Nejde jen o cenu, liší se také obsah tuku

Věděli jste, že...?

V Chorvatsku se běžně prodávají másla s 60 procenty mléčného tuku. V Polsku musí být máslo s obsahem tuku minimálně 82 procent označeno jako masło ekstra.

Aby se výrobek mohl označovat za máslo, musí obsahovat minimálně osmdesát procent mléčného tuku. Všechna srovnávaná másla tuto podmínku splňují. Čtyři z pěti obsahují 82 procent tuku, Tatra Farmářské máslo pak 84 procent.

Zajímavý je také obsah nasycených mastných kyselin. Nejvíce jich najdeme v máslu z Tesca, nejméně pak u másel Milko a Česká chuť.

Srovnání – nutriční hodnoty na 100 g
Tatra FarmářskéTesco másloMáslo Česká chuťMilko másloMilkpol máslo
Energie762 kcal745 kcal730 kcal743 kcal744 kcal
Tuk84 g82 g82 g82 g82 g
z toho nasycené mastné kyseliny55 g57 g52 g52 g55 g
Sacharidy0,8 g1 g0,7 g0,7 g0,7 g
z toho cukry0,8 g0,7 g0,7 g0,7 g0,7 g
Bílkoviny0,7 g0,7 g0,6 g0,6 g0,6 g

Nezávislý test českých másel (2026). Jaké máslo si namazalo konkurenci na chleba?

Ne každé máslo je české

Přísná pravidla platí i pro označení původu. Aby se máslo mohlo nazývat českým, musí být vyrobeno na území České republiky a zároveň musí nejméně 75 procent použitých surovin pocházet z České republiky. Pokud některá z těchto podmínek splněna není, výrobce označení použít nesmí.

Na obalech se můžete setkat také s informací o zemi původu nebo místě výroby. Tyto údaje ale nemusí vždy znamenat totéž. Výrobek vyrobený v České republice totiž nemusí být automaticky vyroben z českých surovin.

V našem srovnání pochází čtyři z pěti másel z České republiky, jedinou výjimkou je máslo Milkpol z Lidlu, které pochází z Polska.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

IKEA chystá netradiční akci. Co naházíte do tašky za deset minut, to je vaše

ilustrační snímek

IKEA letos nabídne zákazníkům netradiční zážitky. V Británii se poběží maraton uvnitř obchodního domu, čeští zákazníci budou sprintovat s ikonickou modrou taškou pro doplňky zdarma. Co stihnou...

Nákupy jako v labyrintu míří do Česka. Podívejte se, jak vypadá slovenská sestra nového řetězce

Dánský řetězec Normal

Dánský diskontní řetězec Normal vstoupí v srpnu na český trh. První prodejnu otevře 12. srpna v pražském obchodním centru Atrium Flora, druhou otevře o dva dny později 14. srpna v Galerii Butovice....

KVÍZ: Přežili jste první měsíc prázdnin? Otestujte se, jak zvládnete srpen

Opatovický písník u Hradce Králové a letní vedra (1. července 2025)

Léto s dětmi je v plném proudu. Sotva stíháte sušit plavky z minulé akce, už se balí kufry na další rodinnou expedici. Ať už momentálně velíte táborovému týmu, krotíte divou zvěř v aquaparku, nebo...

Porovnali jsme reproduktory z Lidlu. Který má nejlepší cenu a výkon?

ilustrační snímek

Pro výkonný reproduktor za pár kaček nemusíte chodit daleko. V Lidlu najdete reproduktor do kuchyně, do dílny i do sprchy, s cenou se navíc vejdete do čtyř stovek. Který nabízí nejlepší poměr ceny a...

Tento pomocník od Parkside boduje u zákazníků. Lidl ho zlevnil na polovinu

Parkside Multifunkční nářadí PMFW 310 I6. | Zdroj: Lidl.cz

Od čtvrtka 30. července nabízí Lidl multifunkční nářadí značky Parkside za poloviční cenu. Nářadí s šesti nastavitelnými rychlostními stupni a osmnácti brusnými listy doporučuje devět z deseti...

Zvykejte si na levné máslo. Cenová válka řetězců přinesla nový standard

ilustrační snímek

Zapomeňte na šílené ceny minulých let. Máslo za dvacet korun už není výjimečnou akcí jednoho řetězce, ale novým pravidlem hry. Obchody hromadně zlevňují, jenže v regálech na vás kvůli tomu čekají...

29. července 2026

Sepraný favorit či bzučící octavia. Škodovky jezdily na elektřinu již dříve

Škoda Shortcut

Dnešní elektrické škodovky navazují na bohatou historii. Na počátku 90. let brázdil silnice elektrický favorit a později dokonce i octavia. První hybrid zkonstruoval „český Edison“ František Křižík...

29. července 2026

Konec vracení zdarma. Lounge by Zalando strhne z vrácených peněz 69 korun

ilustrační snímek

Zákazníci e-shopu Lounge by Zalando se dočkali nepříjemného překvapení. Obchod totiž již tento týden zavádí nová pravidla pro vracení zboží, které bude nově zpoplatněné. Dobrou zprávou je, že stále...

28. července 2026  18:25

Zápach z pračky? Drahé čističe vyměňte za levný trik

Zápach z pračky

Praní na nízké teploty a nadmíra voňavých gelů sice šetří peněženku, moderním pračkám ale škodí. Uvnitř spotřebiče se tvoří sliz, který je živnou půdou pro plísně. Poradíme, jak zápach z pračky...

28. července 2026  15:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.