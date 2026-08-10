Robotická sekačka vám může ušetřit desítky hodin práce ročně. Jenže ne každá zvládne to samé. Zatímco některé modely bez problémů posekají i prudký svah nebo členitou zahradu, jiné mají problém s přesnou orientací nebo pohybem v náročnějším terénu.
Při výběru se proto nevyplatí řídit pouze cenou nebo doporučenou velikostí pozemku. Důležité jsou také technologie, které ovlivňují přesnost sekání, bezpečnost provozu i dlouhodobou spolehlivost sekačky.
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Ne všechny robotické sekačky jsou stejné
Bezdrátových robotických sekaček dnes na trhu najdeme opravdu mnoho. Jen málokteré si jsou však vzájemně podobné. Některé spoléhají na jednodušší navigaci, jiní využívají kombinaci satelitního určování polohy, kamer, senzorů nebo dokonce umělé inteligence.
Pokud si tedy chcete pořídit robotickou sekačku na zahradu, měli byste si nejprve ujasnit pár základních parametrů. Sledovat byste měli hlavně:
- jak přesně se robot orientuje na pozemku
- zda zvládne svah a nerovný terén
- jak reaguje na překážky
- jestli výrobce nabízí pravidelné aktualizace softwaru
- jak dostupný je servis a technická podpora
- pro jak velkou plochu je určen
Robotická sekačka není klasický zahradní stroj, který po sezoně očistíte a uložíte do garáže. Jejich fungování závisí do jisté míry také na softwaru. Výrobci pomocí aktualizací upravují navigaci, zlepšují přesnost pohybu nebo přidávají nové funkce. Pokud tedy chcete sekačku používat dlouhodobě, neměli byste se při nákupu řídit jen cenou, ale i softwarem.
Svahy už nepředstavují problém
Jednou z největších výzev robotických sekaček, se kterou si málokterá dokázala poradit, byl až donedávna členitý terén. Prudší svahy, nerovnosti nebo přechody mezi různými povrchy často odrovnaly i dražší značkové modely.
Nová generace autonomních robotů už si však poradí i s tímto. Například sekačka Sunseeker Elite X7 Plus je vybaven pohonem všech kol, díky kterému zvládne i stoupání do sedmdesáti procent. S běžnou sekačkou byste už na takto prudkém svahu nemuseli uspět.
Pohon všech kol navíc pomáhá robotovi lépe reagovat na změny povrchu, mokrou trávu nebo nerovnosti pozemku. Je tedy nejen bezpečnější, ale také přesnější a mnohem efektivnější.
Konec skalpovaných trávníků
Mnoho majitelů robotických sekaček
zná problém takzvaného skalpování trávníku. Na nerovném pozemku totiž může běžný žací disk zavadit o vyvýšená místa a posekat trávu příliš nízko. Navíc tím netrpíte jen vy, ale i trávník, který se pak hůře regeneruje.
Řešením může být plovoucí žací systém, často též známý jako Floating Cut. Tento systém se aktivně přizpůsobuje přirozeným konturám zahrady.
Žací disk se dokáže pohybovat ve vertikální rovině a reagovat na drobné nerovnosti terénu. Pokud narazí na vyvýšené místo nebo kámen ukrytý v trávě, přizpůsobí se mu a minimalizuje riziko poškození trávníku i samotného robota.
Kromě toho má plovoucí systém celou řadu výhod, například:
- rovnoměrnější střih i na nerovném pozemku
- výrazně nižší riziko poškození trávníku
- lepší ochrana žacího ústrojí
- kvalitnější výsledek sekání na členitých zahradách
Dva žací disky s šesti noži a masivním záběrem
Důležitou roli ovšem hraje samotná konstrukce žacího ústrojí. Sunseeker Elite X7 Plus využívá dvojici žacích disků vybavených šesti noži a masivním záběrem 35 centimetrů.
Na první pohled jde možná jen o technický parametr, v praxi ale bývá daleko rychlejší a efektivnější. Robot totiž zvládne během stejného času posekat větší plochu a současně se lépe přizpůsobit nerovnostem. Využít ho můžete i na rozlehlých zahradách, a to o rozloze až šest tisíc metrů čtverečních.
Technologie, která šetří čas i starosti
Ještě předtím, než si definitivně koupíte robotickou sekačku, byste si měli nejprve promyslet dvě věci: co od ní potřebujete teď a co od ní budete potřebovat v budoucnu. Kromě výkonu a designu byste si měli posvítit také na kvalitu softwaru a reálné schopnosti stroje.
Moderní robotické sekačky dnes zvládnou:
- bezpečně sekat i velmi členité pozemky
- poradit si s extrémními svahy
- průběžně mulčovat trávník
- automaticky se dobíjet a pokračovat v práci
- rozpoznávat překážky pomocí umělé inteligence
- získávat nové funkce prostřednictvím softwarových aktualizací
Robotická sekačka už dávno není jen chytrou alternativou ke klasickému sekání trávy. Stává se autonomním pomocníkem, který dokáže ušetřit desítky hodin práce během jediné sezony. A právě proto se při jejím výběru vyplatí nehledět jen na cenu, ale především na technologie, které rozhodují o tom, jak bude fungovat i za několik let.