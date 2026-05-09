Podcasty si alespoň jednou týdně pustí 44 % dospělých Čechů a více než polovina u nich stráví přes dvě hodiny týdně. Nejčastěji poslouchají ženy, drtivá většina dává přednost měsíčnímu předplatnému. Průměrná cena předplatného se pohybuje okolo 177 korun měsíčně.
Jednou z nich je i Aneta (28), která poslouchá podcasty téměř každý den. Nedokáže si bez nich představit cestu do práce. Peníze, které za ně měsíčně utratí, jí tak přijdou jako maličkost, kterou stojí za ty tři hodiny týdně obětovat.
„Vlastně mi ani nepřišlo, že by to byla nějaká zásadní položka. Člověk si řekne, že je to jedna káva měsíčně, tak proč nepodpořit někoho, kdo mě baví,“ vysvětluje Aneta. Upozorňuje tak na častý přepočet, kterým tvůrci a influenceři na své projekty lákají – ve smyslu, že se jedná jen o cenu jedné kávy.
„Když jsem si sedla a spočítala, kolik těch káviček měsíčně platím, došlo mi, že utrácím za podcasty měsíčně stovky korun. A to nepočítám Spotify, bez kterého bych se v metru neobešla,“ dodává s tím, že ji celková suma za rok upřímně překvapila. Rušit odběry ale neplánuje, na své oblíbence si zvykla a novinky si ujít nenechá.
SROVNÁNÍ Osmdesát i pět set měsíčně
Přestože existuje mnoho neplacených podcastů, Češi se do poslechu zamilovali a nezdráhají se za předplatné utratit i pět tisíc korun ročně. Na tuto částku vám navíc stačí odebírat tři nejpopulárnější kanály v Česku. Které to jsou?
Podle výsledků ankety Podcast roku 2025 zvítězily na prvním místě Opravdové zločiny, stříbro a bronz si pak rozdělily Krimi příběhy a podcast Agáta a Ornella. Opravdové zločiny vyjdou na necelou tisícovku, podcast Agáty Hanychové na skoro 1 800 korun, za Krimi příběhy si připlatíte dokonce přes dva tisíce. To dělá dohromady 4 728 korun.
|Podcast / Tvůrce
|Měsíční cena
|Roční náklad
|Opravdové zločiny
|79 Kč
|948 Kč
|Krimi příběhy
|cca 170 Kč (7 EUR)
|2 040 Kč
|Agáta Hanychová*
|cca 145 Kč (6 EUR)
|1 740 Kč
*Podcast Agáty Hanychové, který si v loni v anketě vysloužil třetí místo, získal ocenění pod názvem Agáta a Ornella. Ornella Koktová však podcast opustila. Cena je uvedena za aktuální podcast Agáty Hanychové.
Pokud si navíc chcete dopřát ničím nerušený poslech, musíte si jen za základ připlatit dalších sto až tři sta korun měsíčně, tedy až 3 588 korun ročně. Tady už se bavíme o více než sedmi, ne-li dokonce osmi tisících za rok. Za tuto sumu byste si přitom mohli zaplatit dva roky hudební umělecké školy, ve které byste se navíc naučili hrát.
Ceny Spotify Premium 2026:
- Student: 97 korun měsíčně
- Individual: 185 korun měsíčně
- Duo: 249 korun měsíčně
- Family (až 6 účtů): 299 korun měsíčně
Jak z toho ven? Důležitý je počet
U poslouchání podcastů může být problém jejich kvantita. Snadno sklouzneme k předplácení mnoha tvůrců najednou, jenže v narůstajícím informačním šumu pak konzumujeme jen zlomek obsahu. Jak z tohoto kolotoče věčného nestíhání ven?
- Plaťte jen za to, co využijete
Pokud váš oblíbený podcaster odjede na dovolenou nebo víte, že na poslouchání nebudete mít čas, předplatné na měsíc stopněte.
- Rodinné tarify jsou základ
Pokud žijete s partnerem nebo spolubydlícími, můžete ušetřit tisíce ročně. Stačí si předplatit variantu Spotify Duo nebo Family.
- Konzumujte s rozvahou
Opravdu potřebujete slyšet epizodu o dva dny dříve, nebo všechny zákruty ze života bulvárních hvězdiček?
Éru klasického rádia vystřídala doba předplatného. Chceme mít všechno hned a bez přerušení, což nás v součtu stojí víc, než si leckdy připouštíme. Roční výdaje za digitální obsah totiž často odpovídají ceně krátké dovolené.