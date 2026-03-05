Premium

Zubní hygiena psa: Co většina Čechů podceňuje a draze za to platí

Autor:
  5:00
Zápach z tlamy, žlutý povlak na zubech nebo neochota kousat tvrdé granule nejsou drobnosti, které lze přehlížet. U psů jde často o začátek bolestivého onemocnění dutiny ústní, jehož léčba stojí tisíce korun a někdy končí i ztrátou zubů. Pravidelná zubní hygiena psa přitom zabere jen několik minut týdně a může předejít vážným zdravotním i finančním komplikacím.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Miroslav Valentin

Proč je zubní hygiena psa tak důležitá

Na zubech psa se přirozeně tvoří plak – měkký povlak složený z bakterií a zbytků potravy. Pokud se pravidelně neodstraňuje, mineralizuje a mění se na tvrdý zubní kámen. Ten dráždí dásně, způsobuje jejich zánět a může přerůst v parodontitidu, tedy poškození závěsného aparátu zubu.

Problém není jen lokální. Bakterie ze zanícených dásní se mohou dostat do krevního oběhu a zatěžovat srdce, játra nebo ledviny. U starších psů může chronický zánět významně zhoršovat celkový zdravotní stav.

Jak poznat zubní kámen u psa

Majitelé často reagují až ve chvíli, kdy je problém pokročilý. Typické příznaky jsou:

  • silný zápach z tlamy
  • žlutý nebo hnědý povlak na zubech
  • zarudlé či krvácející dásně
  • odmítání tvrdého krmiva
  • jednostranné kousání
  • zvýšené slinění
  • citlivost při dotyku hlavy

Pokud některý z těchto příznaků pozorujete, je vhodné objednat psa na kontrolu chrupu.

Kolik stojí odstranění zubního kamene u psa v ČR

Prevence je výrazně levnější než řešení následků. Orientační ceny ve veterinárních ordinacích:

Typ zákrokuOrientační cena v ČR
Preventivní kontrola chrupu300–800 Kč
Odstranění zubního kamene ultrazvukem (v anestezii)2 000–5 000 Kč
Rentgen dutiny ústní1 000–2 500 Kč
Extrakce jednoho zubu800–3 000 Kč
Komplexní stomatologické ošetření5 000–15 000 Kč a více

Jak často čistit zuby psa a chodit na kontrolu

Pravidelnost je klíčová. Nejde jen o samotné čištění doma, ale i o veterinární dohled.

Doporučená péče podle věku psa
Věk psaDomácí čištění zubůVeterinární kontrola chrupuRiziko zubního kamene
Štěně (do 1 roku)2–3× týdně (hlavně zvykání)1× ročně při běžné prohlídceNízké
Mladý pes (1–3 roky)3–4× týdně1× ročněStřední
Dospělý pes (3–7 let)Ideálně denně, min. 3× týdně1× ročněVysoké
Senior (7+ let)Ideálně denně1–2× ročněVelmi vysoké

Tato frekvence je obecné doporučení. U malých plemen nebo psů se sklonem k rychlé tvorbě kamene může veterinář doporučit častější kontroly.

Jak správně čistit zuby psa doma

Používejte vhodné pomůcky

Speciální kartáček pro psy a veterinární zubní pasta jsou základ. Lidské pasty nejsou vhodné.

Postupujte pomalu

Nejprve psa navykněte na dotyk tlamy. Poté použijte prst s pastou a až následně kartáček. Důležité je, aby si pes vytvořil pozitivní zkušenost

Zaměřte se na zadní zuby

Nejvíce plaku se tvoří na stoličkách. Není nutné dokonalé čištění každého zubu, důležitá je pravidelnost.

Fungují dentální pamlsky a granule?

Dentální pamlsky mohou pomoci mechanicky narušovat plak, ale nenahrazují kartáček. Speciální dentální krmiva mají upravenou strukturu, která může částečně obrušovat povrch zubů, jejich efekt je však omezený.

Navíc je třeba sledovat kalorickou hodnotu, aby nedocházelo k nadváze.

Kteří psi jsou nejvíce ohroženi

Zvýšené riziko mají:

  • malá plemena psů
  • starší psi
  • psi krmení převážně měkkou stravou
  • zvířata bez pravidelných kontrol

U těchto skupin se zubní kámen tvoří rychleji a komplikace bývají častější.

Zubní hygiena psa: Co většina Čechů podceňuje a draze za to platí

