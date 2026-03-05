Proč je zubní hygiena psa tak důležitá
Na zubech psa se přirozeně tvoří plak – měkký povlak složený z bakterií a zbytků potravy. Pokud se pravidelně neodstraňuje, mineralizuje a mění se na tvrdý zubní kámen. Ten dráždí dásně, způsobuje jejich zánět a může přerůst v parodontitidu, tedy poškození závěsného aparátu zubu.
Problém není jen lokální. Bakterie ze zanícených dásní se mohou dostat do krevního oběhu a zatěžovat srdce, játra nebo ledviny. U starších psů může chronický zánět významně zhoršovat celkový zdravotní stav.
Jak poznat zubní kámen u psa
Majitelé často reagují až ve chvíli, kdy je problém pokročilý. Typické příznaky jsou:
- silný zápach z tlamy
- žlutý nebo hnědý povlak na zubech
- zarudlé či krvácející dásně
- odmítání tvrdého krmiva
- jednostranné kousání
- zvýšené slinění
- citlivost při dotyku hlavy
Pokud některý z těchto příznaků pozorujete, je vhodné objednat psa na kontrolu chrupu.
Kolik stojí odstranění zubního kamene u psa v ČR
Prevence je výrazně levnější než řešení následků. Orientační ceny ve veterinárních ordinacích:
|Typ zákroku
|Orientační cena v ČR
|Preventivní kontrola chrupu
|300–800 Kč
|Odstranění zubního kamene ultrazvukem (v anestezii)
|2 000–5 000 Kč
|Rentgen dutiny ústní
|1 000–2 500 Kč
|Extrakce jednoho zubu
|800–3 000 Kč
|Komplexní stomatologické ošetření
|5 000–15 000 Kč a více
Jak často čistit zuby psa a chodit na kontrolu
Pravidelnost je klíčová. Nejde jen o samotné čištění doma, ale i o veterinární dohled.
|Věk psa
|Domácí čištění zubů
|Veterinární kontrola chrupu
|Riziko zubního kamene
|Štěně (do 1 roku)
|2–3× týdně (hlavně zvykání)
|1× ročně při běžné prohlídce
|Nízké
|Mladý pes (1–3 roky)
|3–4× týdně
|1× ročně
|Střední
|Dospělý pes (3–7 let)
|Ideálně denně, min. 3× týdně
|1× ročně
|Vysoké
|Senior (7+ let)
|Ideálně denně
|1–2× ročně
|Velmi vysoké
Tato frekvence je obecné doporučení. U malých plemen nebo psů se sklonem k rychlé tvorbě kamene může veterinář doporučit častější kontroly.
Jak správně čistit zuby psa doma
Používejte vhodné pomůcky
Speciální kartáček pro psy a veterinární zubní pasta jsou základ. Lidské pasty nejsou vhodné.
Postupujte pomalu
Nejprve psa navykněte na dotyk tlamy. Poté použijte prst s pastou a až následně kartáček. Důležité je, aby si pes vytvořil pozitivní zkušenost
Zaměřte se na zadní zuby
Nejvíce plaku se tvoří na stoličkách. Není nutné dokonalé čištění každého zubu, důležitá je pravidelnost.
Fungují dentální pamlsky a granule?
Dentální pamlsky mohou pomoci mechanicky narušovat plak, ale nenahrazují kartáček. Speciální dentální krmiva mají upravenou strukturu, která může částečně obrušovat povrch zubů, jejich efekt je však omezený.
Navíc je třeba sledovat kalorickou hodnotu, aby nedocházelo k nadváze.
Kteří psi jsou nejvíce ohroženi
Zvýšené riziko mají:
- malá plemena psů
- starší psi
- psi krmení převážně měkkou stravou
- zvířata bez pravidelných kontrol
U těchto skupin se zubní kámen tvoří rychleji a komplikace bývají častější.