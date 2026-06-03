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Zoo Olomouc slaví 70 let. Návštěvníky čekají mláďata gepardů i speciální program

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Ve spolupráci   11:45
Zoologická zahrada Olomouc si letos připomíná významné jubileum. Od slavnostního otevření na Svatém Kopečku uplynulo přesně sedmdesát let. ZOO láká návštěvníky na bohatý program pro děti i dospělé. Akce připomene historii zahrady a pochlubí se největšími hvězdami: mláďaty gepardů a levhartů.
Zdroj: ZOO Olomouc

Zdroj: ZOO Olomouc | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Zdroj: ZOO Olomouc
Zdroj: ZOO Olomouc
Zdroj: ZOO Olomouc
Zdroj: ZOO Olomouc
11 fotografií

Z malého zookoutku ve Smetanových sadech až po jednu z nejvýznamnějších zoologických zahrad v České republice. Takovou cestu urazila ZOO Olomouc za sedm desetiletí své existence.

Oslavy v ZOO v sobotu 6. a neděli 7. června

Soutěžní stanoviště pro děti

Historické panely

Stanoviště partnerských organizací

Komentovaná krmení

10:00 – lemur kata

10:30 – panda červená

11:00 – surikata

11:30 – velbloud jednohrbý

12:00 – kočkovité šelmy

12:30 – pekari bělobradý

13:30 – makak červenolící

14:00 – medvěd baribal

14:30 – plameňák růžový

15:00 – žirafa Rothschildova

Speciální krmení během oslav

11:15 – ptáci v Obří voliéře Bábovce

12:45 – žraloci černoploutví (sobota) / siba atlantská (neděle)

14:15 – pavilon netopýrů

15:15 – hrabáč kapský

Malé zvířecí překvapení

10:15 a 13:00 – představení gepardích mláďat

13:45 (neděle) – představení levhartích mláďat

Speciální víkendový program se uskuteční o víkendu 6. a 7. června 2026 v areálu ZOO Olomouc na Svatém Kopečku. Návštěvníky provede historií zahrady, představí práci odborníků na ochranu přírody a nabídne řadu zážitků spojených se zvířaty z celého světa.

Zoo Olomouc slaví 70 let od otevření

Příběh olomoucké zoologické zahrady se začal psát už na počátku padesátých let minulého století. První myšlenka vznikla kolem malého zookoutku ve Smetanových sadech, který si rychle získal oblibu veřejnosti. Rostoucí zájem návštěvníků pak vedl k rozhodnutí vybudovat plnohodnotnou zoologickou zahradu.

Po pečlivém výběru lokality padla volba v roce 1952 na Svatý Kopeček. Členitý lesní terén poskytl ideální podmínky pro vznik přirozeně působících výběhů a expozic. Samotná výstavba byla z velké části dílem dobrovolníků, jejichž nadšení a odhodlání pomohly přetavit ambiciózní plán ve skutečnost.

Slavnostní otevření proběhlo 3. června 1956. Zahrada tehdy představovala především evropská zvířata, postupně však svůj chov rozšiřovala i o exotické druhy a stala se tak významným centrem ochrany přírody, vzdělávání i odpočinku.

70. výročí ZOO Olomouc

Zdroj: ZOO Olomouc
Zdroj: ZOO Olomouc
Zdroj: ZOO Olomouc
Zdroj: ZOO Olomouc
11 fotografií

Těšte se na zábavu i pohled do historie

Výročí sedmdesáti let připomene pestrý program určený pro návštěvníky všech generací. Děti si budou moci vyzkoušet roli ředitelů zoologické zahrady. Na soutěžních stanovištích budou plnit úkoly a získávat pracovníky do své vlastní imaginární zoo. Po celém areálu budou zároveň rozmístěny historické panely mapující vývoj zahrady od jejích skromných začátků až po současnost.

Do oslav se zapojí také řada partnerských organizací, například Česká společnost ornitologická, Česká společnost pro ochranu netopýrů, Vlastivědné muzeum Olomouc nebo odborná pracoviště Univerzity Palackého.

Návštěvníci se mohou těšit na komentovaná krmení lemurů, pand, surikat, velbloudů, medvědů, plameňáků, žiraf a kočkovitých šelem. Speciálně tento víkend proběhne i krmení žraloků či netopýrů.

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Nové přírůstky v expozicích šelem

Velkou pozornost v posledních měsících přitahují také noví obyvatelé zahrady. Mezi největší lákadla patří zejména letošní mláďata gepardů a levhartů, která patří mezi nejvzácnější přírůstky v rámci chovu kočkovitých šelem.

Mláďata navíc prochází obdobím, kdy jsou aktivnější a objevují okolní svět, takže jsou pro návštěvníky o to atraktivnější. Pozorovat první kroky mladých šelem, jejich hry i interakce s matkou je zkrátka zážitek, který se nenaskytne každý den.

Nové přírůstky v ZOO Olomouc

Zdroj: ZOO Olomouc
Zdroj: ZOO Olomouc
Zdroj: ZOO Olomouc
Zdroj: ZOO Olomouc
11 fotografií

Příběh, který pokračuje

Sedmdesáté výročí ZOO Olomouc není jen připomínkou minulosti. Dnes ji každoročně navštíví statisíce lidí. Zahrada se navíc aktivně podílí na ochraně ohrožených druhů zvířat po celém světě.

Oslavy na Svatém Kopečku tak nabídnou nejen zábavu a setkání se zvířaty, ale také možnost připomenout si příběh místa, které vzniklo díky nadšení dobrovolníků a během sedmi desetiletí se proměnilo v jednu z nejvýznamnějších zoologických zahrad v České republice. Návštěvníky navíc podle pořadatelů může čekat i malé zvířecí překvapení.

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Zoo Olomouc slaví 70 let. Návštěvníky čekají mláďata gepardů i speciální program

Ve spolupráci
Zdroj: ZOO Olomouc

Zoologická zahrada Olomouc si letos připomíná významné jubileum. Od slavnostního otevření na Svatém Kopečku uplynulo přesně sedmdesát let. ZOO láká návštěvníky na bohatý program pro děti i dospělé....

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