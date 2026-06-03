Z malého zookoutku ve Smetanových sadech až po jednu z nejvýznamnějších zoologických zahrad v České republice. Takovou cestu urazila ZOO Olomouc za sedm desetiletí své existence.
Oslavy v ZOO v sobotu 6. a neděli 7. června
Soutěžní stanoviště pro děti
Historické panely
Stanoviště partnerských organizací
Komentovaná krmení
10:00 – lemur kata
10:30 – panda červená
11:00 – surikata
11:30 – velbloud jednohrbý
12:00 – kočkovité šelmy
12:30 – pekari bělobradý
13:30 – makak červenolící
14:00 – medvěd baribal
14:30 – plameňák růžový
15:00 – žirafa Rothschildova
Speciální krmení během oslav
11:15 – ptáci v Obří voliéře Bábovce
12:45 – žraloci černoploutví (sobota) / siba atlantská (neděle)
14:15 – pavilon netopýrů
15:15 – hrabáč kapský
Malé zvířecí překvapení
10:15 a 13:00 – představení gepardích mláďat
13:45 (neděle) – představení levhartích mláďat
Speciální víkendový program se uskuteční o víkendu 6. a 7. června 2026 v areálu ZOO Olomouc na Svatém Kopečku. Návštěvníky provede historií zahrady, představí práci odborníků na ochranu přírody a nabídne řadu zážitků spojených se zvířaty z celého světa.
Zoo Olomouc slaví 70 let od otevření
Příběh olomoucké zoologické zahrady se začal psát už na počátku padesátých let minulého století. První myšlenka vznikla kolem malého zookoutku ve Smetanových sadech, který si rychle získal oblibu veřejnosti. Rostoucí zájem návštěvníků pak vedl k rozhodnutí vybudovat plnohodnotnou zoologickou zahradu.
Po pečlivém výběru lokality padla volba v roce 1952 na Svatý Kopeček. Členitý lesní terén poskytl ideální podmínky pro vznik přirozeně působících výběhů a expozic. Samotná výstavba byla z velké části dílem dobrovolníků, jejichž nadšení a odhodlání pomohly přetavit ambiciózní plán ve skutečnost.
Slavnostní otevření proběhlo 3. června 1956. Zahrada tehdy představovala především evropská zvířata, postupně však svůj chov rozšiřovala i o exotické druhy a stala se tak významným centrem ochrany přírody, vzdělávání i odpočinku.
70. výročí ZOO Olomouc
Těšte se na zábavu i pohled do historie
Výročí sedmdesáti let připomene pestrý program určený pro návštěvníky všech generací. Děti si budou moci vyzkoušet roli ředitelů zoologické zahrady. Na soutěžních stanovištích budou plnit úkoly a získávat pracovníky do své vlastní imaginární zoo. Po celém areálu budou zároveň rozmístěny historické panely mapující vývoj zahrady od jejích skromných začátků až po současnost.
Do oslav se zapojí také řada partnerských organizací, například Česká společnost ornitologická, Česká společnost pro ochranu netopýrů, Vlastivědné muzeum Olomouc nebo odborná pracoviště Univerzity Palackého.
Návštěvníci se mohou těšit na komentovaná krmení lemurů, pand, surikat, velbloudů, medvědů, plameňáků, žiraf a kočkovitých šelem. Speciálně tento víkend proběhne i krmení žraloků či netopýrů.
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Nové přírůstky v expozicích šelem
Velkou pozornost v posledních měsících přitahují také noví obyvatelé zahrady. Mezi největší lákadla patří zejména letošní mláďata gepardů a levhartů, která patří mezi nejvzácnější přírůstky v rámci chovu kočkovitých šelem.
Mláďata navíc prochází obdobím, kdy jsou aktivnější a objevují okolní svět, takže jsou pro návštěvníky o to atraktivnější. Pozorovat první kroky mladých šelem, jejich hry i interakce s matkou je zkrátka zážitek, který se nenaskytne každý den.
Nové přírůstky v ZOO Olomouc
Příběh, který pokračuje
Sedmdesáté výročí ZOO Olomouc není jen připomínkou minulosti. Dnes ji každoročně navštíví statisíce lidí. Zahrada se navíc aktivně podílí na ochraně ohrožených druhů zvířat po celém světě.
Oslavy na Svatém Kopečku tak nabídnou nejen zábavu a setkání se zvířaty, ale také možnost připomenout si příběh místa, které vzniklo díky nadšení dobrovolníků a během sedmi desetiletí se proměnilo v jednu z nejvýznamnějších zoologických zahrad v České republice. Návštěvníky navíc podle pořadatelů může čekat i malé zvířecí překvapení.