Znáte cibulový princip? Naučte se správně vrstvit oblečení na túry i do práce

Veronika Reicheltová
  8:30
Jaro postupně přebírá nadvládu nad chladem a tmou, ptáci zpívají a sluníčko nás láká ven. Ale nenechte se zmást prvními hřejivými paprsky, které vybízejí k uložení teplého oblečení na spodek skříně. Raději při oblékání zaveďte pravidlo cibulového principu.

Móda oblečení | foto: Shutterstock

Naše babičky se řídily radou „Na jaře o vrstvu víc, na podzim o vrstvu míň.“ Tato lidová moudrost má hluboký smysl. Zatímco na podzim je naše tělo ještě vyhřáté z léta a mírný chlad nám pomáhá budovat imunitu, na jaře jsme po zimě oslabení a náchylnější k prochladnutí. Abychom předešli zdravotním problémům, ale zároveň si příliš hřejivým oblečením nepůsobili nekomfort, je vhodné pracovat s důmyslným vrstvením.

Co je to cibulový princip?

Cibulový princip je osvědčený způsob oblékání, který funguje na principu skládání několika tenčích vrstev na sebe místo jedné silné. Název je odvozen od slupek cibule, které společně vytvářejí dokonalou ochranu. Oblíbený je hlavně u outdoorových aktivit, u kterých patří k základní výbavě funkční oblečení. Aplikovat jej lze ale i do města nebo do kanceláře.

Abyste se mohli soustředit jen na pohyb, potřebujete pohodlné a dobře sedící...

Jak vrstvit outdoorové oblečení?

Základem tohoto způsobu oblékání jsou tři vrstvy:

1. První vrstva: Její funkcí je zachytávat pot, může to být například funkční prádlo nebo kvalitní merino tričko.

2. Druhá vrstva: Udržuje teplo a poskytuje tepelnou izolaci. Do terénu se hodí například flísové mikiny, do kanceláře kvalitní svetr.

3. Třetí vrstva: Tato vrstva chrání před nepřízní počasí. Pro výšlapy do přírody musí být nepromokavá a neprofouknout.

Hlavní výhodou vrstvení oblečení je vysoká variabilita. Jakmile se při výšlapu zahřejete nebo se změní počasí, můžete jednoduše jednu „slupku“ svléknout a okamžitě tak regulovat svou tělesnou teplotu, aniž by vám byla zima nebo jste se přehřívali.

Bílá barva na kozačkách byla řadu let zapovězena. Letos je tomu ale naopak....

Jak se oblékat do práce?

Vrstvení ve městě je specifické v tom, že musíme zvládnout přechody mezi mrazivým ránem na zastávce a přetopenou kanceláří. Jak zůstat v teple, abychom i na schůzkách vypadali elegantně a profesionálně?

  • Neviditelná izolace: Pod oblíbené společenské kalhoty nebo džíny si oblečte tenké silonky. Fungují jako skvělá izolační vrstva, která nezkresluje postavu, ale udrží tělesné teplo u pokožky. Pánové mohou zvolit tenké merino spodky.
  • Vsaďte na přírodní materiály: Místo tlustých syntetických svetrů volte kašmír nebo merino vlnu. Jsou tenké, vypadají luxusně a hřejí násobně více než akryl.
  • Vesta je král: Prošívaná vesta pod vlněným kabátem je stylový trik, který ochrání střed těla. V kanceláři ji pak můžete snadno odložit.
  • Doplňky, které zachrání den: Lehký hedvábný nebo bavlněný šátek ochrání krk před jarním průvanem, který bývá příčinou zatuhlých šíjí.

Umění módního vrstvení. Poskládejte si outfit, který postavě neuškodí

Jak vrstvit oblečení na jaře?

Jaro nám dává energii, tak si ji nenechme vzít zbytečným nachlazením. Vrstvěte s rozumem a nezapomínejte, že svléknout se můžete vždycky, ale obléknout si to, co jste nechali doma ve skříni, už ne.

SituaceCo mít u sebe?Proč?
Cesta do práceSilonky/podvlékačkyIzolace pod civilním oblečením.
Výšlap do kopceTenká čelenkaOchrana dutin před studeným větrem.
Pauza na vrcholuZáložní suchá vrstvaPrevence prochladnutí po propocení.
