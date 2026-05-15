Značky míří vedle. Generaci Z berou jako mileniály, přicházejí tím o zákazníky

Natálie Brabcová
  11:45
Obchodníci se snaží oslovit mladé zákazníky, ale často dělají zásadní chybu. Generaci Z vnímají jako mladší verzi mileniálů. Podle expertů i dat z trhu se jim to ale vrací. Mladí totiž nakupují úplně jinak.

Pro generaci Z je nákup z druhé ruky často první volbou, ne náhradním řešením. | foto: MOMENT

Obsah

Nákup z druhé ruky jako první volba

Jedním z největších posunů je vztah generace Z k novému zboží. Zatímco dříve bylo samozřejmé jít rovnou do klasického obchodu, dnes mladí zákazníci často začínají jinde.

Podle dostupných dat:

  • Zhruba 62 % generace Z nejprve hledá produkt z druhé ruky, než koupí nový.
  • Až 83 % má navíc se sekáčem zkušenost nebo k němu přistupuje otevřeně.

Důvody jsou přitom kombinací ceny i hodnoty. Mladí lidé častěji řeší, jestli má věc smysl i do budoucna – například při dalším prodeji.

Méně věcí, ale s větší hodnotou

Mladí zákazníci dnes také mění způsob, jak o nákupech přemýšlejí. Častěji si vybírají méně věcí, ale kladou větší důraz na kvalitu a životnost. To je výrazný rozdíl oproti éře rychlé módy, kdy lidé běžně nakupovali levné věci na jednu sezonu.

Marketing přestal fungovat

Značky v posledních letech vsadily na autenticitu, příběhy a emoce, což dobře fungovalo u mileniálů. Generace Z je ale v tomto směru výrazně skeptičtější. Jak upozorňuje magazín Forbes, mladí lidé dnes neporovnávají reklamy mezi sebou, ale spíš s obsahem, který sledují u tvůrců na sociálních sítích.

Rozdíl je přitom zásadní. Místo líbivých příběhů chtějí konkrétní informace. Zajímá je, jak vzniká cena, odkud produkt pochází nebo kdo na něm vydělává. Důležité pro ně je také to, co firmy skutečně dělají, ne jen co slibují. Autenticita tak přestává být výhodou navíc a stává se nutností.

Nákup jako součást identity

Další posun je v tom, co všechno generace Z považuje za styl. Podle dat platformy Pinterest využívá tato generace sociální sítě stále častěji přímo k objevování produktů a pro mnohé z nich jsou to první místa, kam jdou nakupovat.

Nejde přitom jen o módu. Výrazně roste význam i dalších oblastí, které lidé vnímají jako součást životního stylu:

  • jídlo a potraviny
  • cestování a zážitky
  • zdravý životní styl a péče o sebe

Obchody nestíhají změnu

Změny v chování zákazníků ale neprobíhají stejně rychle jako vývoj samotného obchodu. Na jedné straně ubývá klasických prodejen, na druhé přibývají spíše luxusní nebo pečlivě sestavené koncepty obchodů s omezenou nabídkou.

To ale ne vždy odpovídá tomu, co generace Z očekává, tedy prostor pro objevování, inspiraci a větší míru experimentování při nákupu. Trend sekáčů přitom není krátkodobý. Podle odhadů bude trh s použitým zbožím dál růst a generace Z patří k jeho hlavním tahounům.

Změna je patrná i v samotném přístupu k nakupování:

  • generace Z častěji prodává vlastní věci
  • nákup vnímá i jako způsob, jak část peněz získat zpět
  • aktivně se zapojuje do opakovaného využívání zboží (tzv. cirkulární ekonomiky)

Co to znamená pro zákazníky

Pro běžné spotřebitele má změna i praktické dopady:

  1. rostoucí nabídka zboží z druhé ruky
  2. větší tlak na transparentnost firem
  3. ale také složitější orientace při nákupu

Jisté je jedno. Pravidla nakupování se mění. A kdo je nepochopí, bude podle expertů dál ztrácet bez ohledu na to, kolik investuje do marketingu.

