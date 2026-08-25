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Zmrzlý panák rumu za desetikačku. Nanuk z Penny budí emoce, brzy zmizí

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  8:30

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V Penny najdete v akci nanuk s příchutí cola a rum jen za deset korun. | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Penny přichází s kontroverzní novinkou: nanukem s příchutí coly a rumu a 2,8 procenta alkoholu. U zákazníků vyvolává rozporuplné reakce. Někteří chválí autentickou chuť, jiní kritizují samotné spojení nanuku s alkoholem.

Na první pohled vypadá jako obyčejný nanuk. Ve skutečnosti ale obsahuje 2,8 procenta alkoholu. Nanuk privátní značky PNY s příchutí cola a rum, který se minulý týden objevil v akčním letáku, vzbudil vášnivé reakce. Zatímco jedni chválí originální nápad a autentickou příchuť, druzí řetězec kritizují za kombinaci dětské pochoutky s alkoholem.

Pokud ho chcete vyzkoušet, měli byste si pospíšit. V prodejnách Penny ho seženete jen do úterý 25. srpna, a to za akční cenu 9,90 koruny. Balení o objemu 80 mililitrů najdete v odděleném mrazáku.

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Cola s rumem za desetikorunu

Za nanukem stojí výrobce PINKO a.s. z Benešova. Výrobek označený jako mražený vodový krém obsahuje na sto gramů dvacet gramů cukru. V jedné porci (80 mililitrů) tak najdeme přibližně šestnáct gramů cukru.

Zajímavé je, že podle složení nejde jen o obyčejný vodový nanuk s příchutí coly. Součástí receptury je totiž přímo lihovina s příchutí rumu.

Složení:

  • pitná voda
  • cukr (20 gramů na 100 gramů výrobku)
  • lihovina s příchutí rumu (líh, rumové a vanilkové aroma, cukr, karamelové barvivo), alkohol 2,8 procenta
  • glukózový sirup
  • kyselina citronová
  • amoniak-sulfitový karamel
  • guma guar, karubin
  • kolové přírodní aroma
  • rumové aroma

Nanuk obsahuje 2,8 procenta alkoholu. Kromě rumového aroma v něm najdeme také líh.

Proč se alkohol v nanucích běžně nepoužívá?

Alkohol se do běžných nanuků nepřidává tak snadno jako například ovocná šťáva nebo limonáda. Snižuje totiž bod tuhnutí směsi, takže čím více alkoholu výrobek obsahuje, tím obtížněji při běžných teplotách v mrazáku zmrzne. Výrobci proto musí recepturu přizpůsobit tak, aby měl výsledný nanuk správnou konzistenci a zároveň se dal pohodlně konzumovat.

Někteří si ho nemohou vynachválit, jiní mluví o překročení hranice

Nanuk s alkoholem pochopitelně vzbuzuje rozdílné reakce. Zatímco některé zákazníky zaujala právě netradiční kombinace, jiní mají problém už s jeho samotnou existencí.

Alkulačka

Alkulačka je online kalkulačka alkoholu v krvi.

Poradí, za jak dlouho po tom, co jste začali pít, můžete sednout za volant.

Jeden ze čtenářů iDNES.cz, který nanuk ochutnal, byl jednoznačně na straně příznivců. „Tohle se jim opravdu povedlo. Myslel jsem, že piju skutečnou colu s rumem. Ta chuť je opravdu návyková,“ popsal svou zkušenost a dodal, že by ho doporučil i ostatním.

Stejně jako mince, i nanuk s alkoholem má dvě strany. Na opačnou stránku upozornila jedna ze čtenářek iDNES.cz. „Tak to už je přes čáru. To fakt dokážou vymyslet jen Češi,“ reagovala čtenářka, která se obává, že by si děti mohly snáze vytvořit vztah k alkoholu, přestože je výrobek umístěný odděleně a prodej dětem je omezen.

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Pokud sedáte za volant, raději se mu vyhněte

I když si řeknete, že 2,8 procenta není moc, pořád byste měli mít na paměti, že jde o alkoholický výrobek. Pokud byste ho tedy snědli těsně před usednutím za volant, mohl by zbytkový alkohol v ústech ovlivnit vaši dechovou zkoušku. Vždy si ho proto raději dejte až v klidu doma.

Nanuk je v akci do úterý 25. srpna a najdete ho ve všech prodejnách Penny. Nezapomeňte, že ho nenajdete v běžných mrazácích, ale v oddělené sekci s řádně označeným obsahem alkoholu.

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Témata: Alkohol, Nanuk, rum

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