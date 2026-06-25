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Zmrzliny „bez cukru“ jsou past. Hubnutí zabrzdí rychleji než polárkový dort

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  15:20
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Regály supermarketů s mraženými dezerty se v posledních letech proměnily. Klasické smetanové nanuky ustupují do pozadí a na jejich místo se tlačí lákavé obaly s nápisy „bez přidaného cukru“, „protein“, „fitness“ nebo „100% ovocný sorbet“. Pro člověka, který se snaží shodit pár kilogramů do plavek nebo si jen hlídat linii, to vypadá jako splněný sen. Jenže realita v zákulisí potravinářského průmyslu je mnohem cyničtější. Pokud slepě věříte marketingovým titulkům na obalech, dost možná do svého těla pumpujete koktejl, který vaše hubnutí spolehlivě zabetonuje, vyvolá nekontrolovatelný hlad a paradoxně ublíží vaší postavě víc než poctivý polárkový dort podle tradiční receptury.

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Past jménem sorbet: Když je nula procent tuku k vzteku

Ovocný sorbet má mezi laickou veřejností status té nejčistší, nejzdravější a nejvíce dietní volby. Logika průměrného spotřebitele je jednoduchá: je to v podstatě jen zmrazené ovoce, a navíc to neobsahuje žádný tuk. Na první pohled ideální kombinace pro redukční jídelníček. Jenže právě zde narážíme na zásadní biologický a technologický chyták.

Aby sorbet v mrazáku neztuhl na kostku ledu, kterou byste museli sekat dlátem, potřebuje správnou technologickou texturu. Tu v klasické zmrzlině zajišťuje mléčný tuk a žloutky. Pokud tuk zcela odstraníte, musíte ho něčím nahradit, aby byl výsledek krémový a poživatelný. A tím něčím je cukr, nejčastěji v té nejlevnější a nejproblematičtější formě - v podobě glukózo-fruktózového sirupu.

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Když sníte běžný smetanový nanuk, tuk v něm obsažený zpomalí vstřebávání cukrů do krve. Hladina glukózy stoupá pozvolna. Když ale sníte sorbet, který je sice bez tuku, ale plný rychlých cukrů, stane se následující:

  • Glukózový šok: Hladina cukru v krvi vyletí raketově nahoru.
  • Inzulínová odezva: Tělo reaguje masivním vyplavením inzulínu, hormonu, který má za úkol cukr z krve uklidit.
  • Stopka pro spalování: Vysoká hladina inzulínu v těle okamžitě a nekompromisně uzamkne tukové zásoby. Dokud je inzulín nahoře, tělo nespálí ani gram vlastního tuku.
  • Bleskový hlad: Jakmile inzulín cukr z krve odklidí (často pod výchozí úroveň), dostaví se takzvaná reaktivní hypoglykémie. Výsledkem je vlčí hlad, třes a neovladatelná chuť na další sladké, obvykle do hodiny od dojední dietní svačinky.

Fruktózová past na břišní tuk

Výrobci sorbetů se rádi zaštiťují tím, že sladkost pochází z ovoce, tedy z fruktózy. To zní přirozeně, ale metabolicky jde o obrovské nedorozumění. Pokud jíte celé ovoce (např. jablko), fruktóza je vázaná na vlákninu. Vstřebává se pomalu a tělo ji zvládá zpracovat. Ve zmrzlině je však fruktóza koncentrovaná, zbavená vlákniny a často doplněná o již zmíněný kukuřičný sirup.

Na rozdíl od glukózy, kterou dokáže využít každá buňka v našem těle jako zdroj energie, fruktózu umí zpracovat pouze jediný orgán - játra. Pokud do jater dorazí nárazově velké množství fruktózy ze sorbetu, játra jsou přetížena. Nemají pro tuto energii okamžité využití, a proto ji bleskově přemění na tuk.

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Tento tuk se ukládá přímo v játrech (přispívá k jejich ztučnění) a v oblasti břicha jako takzvaný viscerální tuk. Jde o ten nejnebezpečnější druh tuku, který obklopuje vnitřní orgány a produkuje zánětlivé látky. Ve výsledku tak po dietním sorbetu bez tuku přibíráte na břiše efektivněji než po klasické tučné zmrzlině.

Zmrzliny „bez cukru“ a chemické kouzlení s texturou

Druhou oblíbenou kategorií jsou zmrzliny s označením „bez cukru“ (sugar-free) nebo „low carb“. Ty cílí na lidi, kteří už vědí, že cukr je při hubnutí nepřítel. Jak je ale možné, že je taková zmrzlina stále sladká a drží pohromadě?

Odpovědí jsou náhradní sladidla a zahušťovadla. Výrobci nejčastěji sahají po cukrových alkoholech (polyolech), jako je xylitol, maltitol nebo sorbitol, případně po umělých sladidlech jako aspartam či acesulfam K. Ačkoliv mají tyto látky méně kalorií nebo nulový glykemický index, pro hubnutí představují medvědí službu.

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Maltitol, který je velmi častý v levnějších „fitness“ produktech, má glykemický index kolem 35 až 50. To znamená, že hladinu krevního cukru ovlivňuje poměrně výrazně a rozhodně nejde o bezkalorickou záležitost. Navíc mají polyoly ve větším množství projímavé účinky a způsobují nadýmání a zažívací potíže, protože v tlustém střevě fermentují.

Zároveň mozek ošálit nelze. Když jazyk zaznamená sladkou chuť, tělo očekává přísun energie. Když tato energie kvůli umělým sladidlům nedorazí, mozek spustí poplach a začne si energii vynucovat. Výzkumy ukazují, že lidé, kteří pravidelně konzumují potraviny s umělými sladidly, mají tendenci v průběhu dne nevědomky sníst více kalorií z jiných zdrojů.

Proč je obyčejný polárkový dort paradoxně bezpečnější volbou?

Srovnejme si tyto moderní vymoženosti s naprostou klasikou - obyčejným polárkovým dortem nebo tradiční smetanovou zmrzlinou (např. tvarohovou či vanilkovou s poctivým základem). Co se stane, když sníte porci takové zmrzliny?

Ano, obsahuje cukr. Obsahuje ho ale v kombinaci s mléčným tukem a bílkovinami.

Tuk a bílkoviny jsou makroživiny, které zásadním způsobem zpomalují vyprazdňování žaludku. Cukr se díky tomu do krevního oběhu dostává postupně, nedochází k tak drastickému výkyvu inzulínu a vy se po dojední cítíte sytí a uspokojení.

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Polárkový dort sice v tabulce může mít na první pohled více kalorií a gramů tuku, ale z hlediska hormonální odezvy těla je k vašemu metabolismu paradoxně šetrnější. Nesmí se to s ním samozřejmě přehánět, ale jedna porce vás neuvrhne do nekonečného kruhu hladu a chutí, jako se to stává u průmyslově zpracovaných sorbetů.

Porovnání vlivu různých typů zmrzlin na organismus při hubnutí
Typ zmrzlinyPrimární zdroj sladké chutiObsah tukuVliv na hladinu inzulínuPocit sytosti po konzumaciRiziko ukládání břišního tuku
Ovocný sorbet (ze supermarketu)Glukózo-fruktózový sirup, koncentrovaná fruktózaTéměř 0 %Velmi vysoký a rychlýVelmi nízký (rychlý hlad)Vysoké (přetížení jater)
Fitness zmrzlina „bez cukru“Maltitol, sorbitol, umělá sladidlaNízký až středníStřední až nízkýKrátkodobý (časté chutě)Střední (riziko přejídání se)
Klasický polárkový dort / Smetanová zmrzlinaŘepný cukr (sacharóza)Vysoký (mléčný tuk)Pozvolný, mírnýVysoký a dlouhodobýNízké (při dodržení kalorií)

Jak číst etikety a nenaletět marketingu

Pokud si léto bez zmrzliny nedokážete představit a zároveň nechcete sabotovat svou snahu o redukci váhy, musíte se naučit číst složení. Ignorujte nápisy na přední straně obalu a otočte kelímek na zadní stranu, kde jsou drobná písmena.

  1. Pořadí surovin je klíčové: Suroviny jsou řazeny sestupně podle použitého množství. Pokud je na prvním nebo druhém místě ve složení sorbetu voda a hned za ní glukózový nebo fruktózový sirup, nechte produkt v regálu. Ovoce by mělo tvořit absolutní většinu.
  2. Pozor na maltitol a sirupy: Pokud produkt hrdě hlásí „high protein“ nebo „low sugar“, zkontrolujte, čím je doslazen. Pokud dominuje maltitol, počítejte s tím, že se chová velmi podobně jako běžný cukr. Hledejte spíše produkty slazené erythritolem nebo stévií, které mají nulový glykemický index a nespouští inzulínovou vlnu.
  3. Čistota složení: Poctivá zmrzlina nepotřebuje seznam třiceti ingrediencí plný stabilizátorů, emulgátorů, modifikovaných škrobů a aromat. Čím kratší složení, tím lépe pro váš metabolismus i trávení.
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