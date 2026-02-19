Není to tak dávno, že po sociálních sítích kolovala humorná i kritická videa, jejichž protagonisté se pokoušeli napít z PET lahví s neoddělitelně připevněným víčkem a přitom se ani nepolít, ani nezranit. Víčka spojená s lahví měla zajistit, že se uzávěry při vyhazování do kontejneru na plasty nikam nezatoulají a dočkají se recyklace stejně, jako jejich „mateřská“ láhev.
A nyní čeká PET lahve další úprava. Už nyní musejí být vyrobené nejméně ze čtvrtiny z recyklovaného materiálu. Evropská unie chce, aby tento podíl do roku 2030 stoupl aspoň na třetinu. Pro firmy, které vyrábějí obaly, to znamená změny v technologii. Co to ale přinese zákazníkovi?
Jak bude vypadat PET lahev v roce 2030?
Větší podíl rPET, neboli recyklovaného plastu, ovlivní zejména průhlednost lahve. Při pohledu proti světlu se může jevit jako zakalená nebo matná. Na obsah uvnitř nové složení vliv mít nebude.
Nařízení se týká všech lahví až do objemu 3 litrů. Jaké další dobrodružství s PET lahvemi nás ještě čeká? Možná větší, než jsme dosud zažili. Už několik let je ve hře zálohování.
Dosud se PET lahve vyhazují do žlutých kontejnerů na tříděný odpad, kam jich lidé vyhodí asi 80 procent. Zbytek končí mimo recyklační síť – odhozením v přírodě, na černé skládce nebo do běžné popelnice, jejíž obsah už nikdo nevytřídí. V zemích, kde zavedli zálohování, stoupl podíl vytříděných PET lahví na více než 90 procent.