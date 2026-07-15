Český spotřebitel je tradičně konzervativní a skeptický. Přestože na trhu existují cesty, jak ušetřit desítky tisíc korun ročně, tisíce rodin dál vědomě zůstávají u nevýhodných smluv. Jak do tohoto schématu vstupuje digitalizace, umělá inteligence a komplexní správa pěti klíčových finančních oblastí?
Když se podíváte na data Kalkulátor.cz z ptačí perspektivy, jak se v čase proměnilo spotřebitelské chování a co je to hlavní makroekonomické téma, které dnes skutečně hýbe českými domácnostmi – jsou to stále energie, nebo se těžiště přesouvá k sofistikovanějším finančním produktům?
Pozorujeme, že lidí, kteří se aktivně zajímají o výdaje za služby spojené s chodem domácnosti, výrazně přibývá. To samozřejmě kvitujeme, je dobře, že lidé víc řeší, za co utrácejí. Celkově vidíme jasný posun od pouhých komodit ke komplexnějšímu finančnímu řešení.
Když si představíte rodinný dům, Kalkulátor.cz vám dnes pomůže sehnat hypotéku, dům pojistit a pokud chcete, zařídíme i fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo. Samozřejmostí je elektřina, plyn, internet, televize nebo mobilní tarify, a pokud máte auto, pojistíme i to. Nově srovnáváme i dovolené s CK, samozřejmostí je i s tím spojené cestovní pojištění.
Pokrýváme pět velkých oblastí, protože už to dávno není jen o energiích. Chod domácnosti v současnosti tvoří podstatně větší část spotřebního koše než dříve. Nejvýrazněji se to ukázalo po vypuknutí války na Ukrajině, kdy ceny energií prudce vzrostly. V té době začala spousta lidí intenzivně řešit, jak tyto náklady snížit. A právě v tom jim Kalkulátor pomáhá.
Tip Spotřebitele: Jak díky Kalkulátor.cz ušetřit až desetitisíce korun ročně?
Služba Kalkulátor.cz je určena pro každého, kdo chce efektivně snížit výdaje za chod domácnosti. Výše úspory se odvíjí od typu nemovitosti a aktuální spotřeby, přičemž nejzajímavějších výsledků dosahují majitelé nemovitostí s vyššími energetickými nároky.
Tip pro maximální úsporu: Kalkulátor.cz sice dokáže zajistit nejvýhodnější tržní ceny silové elektřiny a plynu, celkový účet za energie však ovlivňuje i stav samotné budovy. Pro dosažení maximálního efektu je proto ideální kombinovat levnější tarify od dodavatele s technickými opatřeními, jako je zateplení domu či kvalitní izolace.
Kde se v Češích, jakožto národu skeptiků, bere hluboko zakořeněná bariéra a strach ze změny dodavatelů, kvůli kterému raději vědomě přeplácejí tisíce korun ročně, a jak tento mýtus z pozice tržního leadera bouráte?
Lidé si často neuvědomují, že dodavatelé myslí v první řadě na svůj zisk, nikoliv na jejich peněženku. Pokud zůstávají ze strachu ze změny, dlouhodobě přeplácejí za služby, které mohou jinde získat podstatně levněji.
Tato rigidita často pramení z obavy, že proces změny je příliš složitý. Setkali jsme se dokonce s případy, kdy si lidé mysleli, že jim při změně dodavatele plynu budou muset vyměnit i trubky v domě. Tak to samozřejmě není. V rámci energií řešíme pouze silovou složku, tedy tu část ceny, kterou lze změnou dodavatele reálně ovlivnit. U elektřiny tvoří silová složka přibližně 60 % celkové ceny, u plynu je to obvykle 75 až 80 %. Zbytek je distribuce, kterou byste změnili jedině tak, že se přestěhujete do jiného distribučního území.
Strachu ze složitého procesu rozumíme, proto jsme tady. Celý přechod a veškeré papírování vyřídíme za zákazníka. Ten za naše služby nic neplatí a ve výsledku pouze spokojeně čerpá stejné služby za mnohem nižší cenu.
Jaké jsou současné největší obavy a vnitřní bariéry českých spotřebitelů, které jim brání udělat první krok ke srovnání cen nebo ke změně dodavatele?
Největšími obavami Čechů při změně dodavatelů jsou strach z nestability trhu a přirozená obava z administrativní složitosti. První jmenovaný strach v minulosti výrazně přiživil krach Bohemia Energy, avšak dnešní legislativní regulace a stabilní poskytovatelé už dělají tyto obavy neopodstatněné. Druhou, hlouběji zakořeněnou bariérou je obecná nechuť ke změnám a mýtus, že celý proces přechodu bude příliš komplikovaný. Kvůli tomu lidé často raději pasivně zůstávají u nevýhodných smluv a zbytečně přeplácejí, přitom je dnes změna dodavatele energií administrativně stejně jednoduchá a přímočará jako běžný nákup nové televize v e-shopu.
Jak přesně jste proces změny v Kalkulátoru technologicky zjednodušili, aby uživatelé vše vyřešili bleskově, bez zbytečného papírování a administrativního marasmu?
Veškerou administrativu řešíme za zákazníka. Například u energií využíváme online podpis. Předvyplněná smlouva vám dorazí do e-mailu přímo během hovoru s konzultantem, který s vámi projde každý detail. Podepsat ji můžete hned v průběhu telefonátu, nebo si nechat čas na rozmyšlenou. Éra, kdy bylo nutné smlouvy složitě tisknout, podepisovat a skenovat, je pryč. S elektronickým podpisem dnes zákazník nemá vůbec žádnou práci.
Jak moc funkce okamžitého nahrání a vyfocení faktury mění pravidla hry pro zákazníky, kteří se ve vyúčtováních nevyznají, a jak jako technologická firma garantujete stoprocentní bezpečnost a ochranu těchto citlivých dat?
Vyznat se ve vyúčtování za energie není snadné. Aby byla naše nabídka maximálně přesná, ideální je vycházet z reálné faktury. Zákazník ale nemusí nic složitě přepisovat, přes OCR technologii si z dokumentu sami vytáhneme potřebná data. Nejde o citlivé osobní údaje, ale o technické parametry spotřeby, díky kterým ihned vidíme přesnou úsporu u konkurence. Obdobné porovnání dokážeme připravit, i když nám zákazníci vyúčtování nedodají.
Bezpečnost je pro nás prioritou, bereme ji velmi vážně. Data spravujeme ve vlastním CRM systému a přístup k nim mají pouze oprávnění zaměstnanci.
Na jakých etických principech a hodnotách stavíte filozofii Kalkulátoru a jak definujete nové, transparentní standardy pro celý segment, abyste se ostře distancovali od pověsti agresivního telemarketingu a „lovců kontaktů“?
Nejsme žádní lovci kontaktů a zásadně nevoláme lidem, kteří o to nestojí. Celý proces funguje tak, že zákazník přijde na náš web, kde si buď udělá předběžnou kalkulaci, která mu ukáže možnou úsporu, nebo nám na sebe rovnou zanechá kontakt s žádostí o radu. Ozýváme se tedy výhradně těm, kteří mají o naše služby zájem.
Zakládáme si na tom, aby naše služby byly maximálně transparentní a férové. Každý zákazník má totiž jiné preference. Někoho zajímá čistě nejnižší cena a je mu vcelku jedno, od jaké společnosti bude. Jiný klient zase dává přednost tradičním, zavedeným dodavatelům. Naše doporučení proto vždy stavíme na míru těmto individuálním potřebám.
Čím by se měl moderní spotřebitel řídit při výběru online srovnávače, aby nenaletěl na jednorázový transakční model, a jak do vaší vize dlouhodobé péče zapadá koncept automatického hlídání termínů a „hlídací vlk Kalkulátor“?
Většina velkých online srovnávačů na českém trhu dnes poskytuje férové služby. Uživatel by se měl při výběru dívat primárně na historii portálu, uživatelská hodnocení například na Googlu a také na to, zda srovnávač nabízí skutečné srovnání více alternativ, nebo protěžuje pouze jednu nabídku.
Náš koncept se opírá o dlouhodobou péči, což ideálně ilustruje právě nástroj hlídací vlk Kalkulátor. Nechceme zákazníkovi jednorázově prodat jednu službu a už se o něj nestarat. Naším cílem je, aby se k nám lidé vraceli a řešili s námi chod celé domácnosti komplexně.
Hlídací vlk za klienta hlídá klíčové termíny. Málokomu končí smlouva na elektřinu ve stejnou dobu jako pojištění auta. Okna pro výhodnou změnu bývají relativně krátká a lidé často přesně netuší, dokdy mají ceny fixované. Když si u nás zákazník hlídacího vlka aktivuje, hlídání termínů přebíráme my. V pravý čas pak za klientem přijdeme a férově mu řekneme: „Vaše stávající smlouva je nastavená správně, nemusíte nic měnit.“ Nebo mu naopak ukážeme, že se situace na trhu změnila, nabídneme mu nejlepší alternativy a finální rozhodnutí necháme čistě na něm.
Co je hlídací vlk Kalkulátor?
Nástroj hlídací vlk od portálu Kalkulátor.cz představuje pro zákazníky bezplatnou pojistku proti zbytečnému přeplácení za služby.
Co byste z pozice experta poradil manažerům rodinných rozpočtů, kteří jsou momentálně „uzamčení“ v nevýhodných fixovaných smlouvách na několik let – má pro ně smysl trh aktivně monitorovat, nebo mají vyčkávat?
Pro spotřebitele je vždycky dobré, když mají přehled o tom, co se na trhu děje. I z fixované smlouvy se totiž dá odejít. Sice to obvykle bývá spojeno s pokutou, ale pokud má zákazník mimořádně nevýhodné podmínky, může být výsledná úspora u nového dodavatele podstatně vyšší než samotná sankce. Když lidé trh aktivně sledují, přesně vědí, dokdy jim fixace běží a kdy je nejvyšší čas začít přechod řešit. Nebo si u nás jednoduše aktivují hlídacího vlka Kalkulátora a my celou situaci pohlídáme a vyřešíme s nimi ve chvíli, kdy nastane ten správný čas.
Existují situace, kdy svým klientům naopak doporučíte u stávající smlouvy zůstat a přechod vůbec neřešit, případně jak se na budoucí pohyb trhu strategicky připravit s předstihem?
Určitě, a takových případů není vůbec málo. Pokud má člověk smlouvu nastavenou dobře a zajistil si výhodné podmínky, nedává smysl cokoliv měnit. Jak už jsem říkal, se zákazníky chceme fungovat dlouhodobě. Nikdy jim proto nedoporučíme krok, který by se ukázal jako nevýhodný a kvůli kterému bychom ztratili jejich důvěru.
Na druhou stranu se situace na trhu může i u té nejvýhodnější smlouvy za rok nebo za dva zásadně změnit. Proto je důležité vývoj buď neustále sledovat, nebo si u nás aktivovat hlídacího vlka. My pak případnou potřebu změny ohlídáme za zákazníka a s předstihem.
Jaký je váš osobní postoj k umělé inteligenci z pozice CEO a jak hluboko už dnes pronikla do procesů zpracování dat a tvorby nabídek v Kalkulátoru – je to pro vás spíše evoluce stávajících algoritmů, nebo revoluce?
Aktuálně je to pro nás spíše evoluce. Umělou inteligenci využíváme primárně na repetitivní činnosti a zpracování dat. Skvěle nám pomáhá například při analýze hovorů, software dokáže zpracovat tisíce nahrávek a vyhodnotit, zda operátoři dodrželi všechny standardy, co v hovoru zaznělo a co ne.
Využíváme také boty, ale zatím se vše odehrává spíše v předprodejní fázi. Myslím si totiž, že v určitých fázích prodejního procesu bude lidský faktor vždycky těžko nahraditelný. Klienti si zkrátka chtějí finální nabídku zkonzultovat se živým člověkem.
Uvidíme, kam se posuneme dál. AI se vyvíjí neuvěřitelně rychle. To, co experti předpovídali na tři roky dopředu, se realitou stalo za půl roku. Tento vývoj samozřejmě bedlivě sledujeme a dostupné AI nástroje už teď aktivně zapojujeme do provozu.
Proč vybrat Kalkulátor.cz?
Srovnávačů je na trhu celá řada, ale portál Kalkulátor.cz staví na férovém přístupu, špičkovém hodnocení a dlouhodobé péči o klienty. Cílem této služby není pouze jednorázový prodej, ale kompletní a dlouhodobé zjednodušení správy rodinných financí pod jednou střechou.
Sledujete u svých uživatelů posun k tomu, že v digitální éře raději komunikují s inteligentními boty, nebo tyto technologie vnímáte jen jako přípravu pro klíčový osobní kontakt s lidským specialistou?
Voiceboty využíváme k oslovení starších kontaktů, kterým jsme v minulosti nemohli pomoci nebo se jim nedovolali. Dnešní boti jsou tak pokročilí, že je sotva rozeznáte od člověka. Jejich úkolem je kontakt pouze „předehřát“ a předat ho konzultantovi, čistě prodejní boti, kteří by zvládli složité finanční produkty, na trhu zatím neexistují.
Reakce od klientů jsou velmi dobré. Bot má obrovskou výhodu v efektivitě, protože dokáže bez problému automaticky urgovat nedovolatelná čísla. Negativní ohlasy máme minimální. Pokud si někdo nepřeje, abychom mu volali, okamžitě ho vyřazujeme z databáze. Naši klienti k nám navíc primárně přicházejí s jasným cílem – chtějí srovnat ceny a ušetřit, takže komunikaci sami iniciují.
Když se podíváme na horizont příštích tří let: čeká nás éra, kdy za nás veškeré osobní finance a revize smluv vyřeší plně autonomní algoritmy, nebo se jako společnost spíše vrátíme k prémiovému osobnímu poradenství, a kam v tomto směru povedete Kalkulátor.cz?
Budoucnost služeb leží v kombinaci technologií a lidského přístupu. U pojištění už dnes nabízíme plně digitální sjednání, kterým bez asistence proběhne zhruba 35 % smluv. U energií je ale situace jiná, proces vyžaduje zadání řady technických parametrů. Čistě online formuláře lidi často unaví nebo zmatou, takže odcházejí, aniž by srovnání dokončili.
Naším cílem je hybridní model. Chceme zákazníkům nabídnout špičkové digitální nástroje, se kterými si časem zvládnou vše naklikat sami od A do Z. Zároveň ale zachováme silný tým konzultantů. Živý specialista, který dokáže lidsky poradit a pomoci v komplikovanějších situacích, bude pro velkou část klientů stále klíčový.