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Zelená kaše místo kakaa? Matcha snídaně stojí pár korun, ale může zničit spánek

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  8:30
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Přimíchat lžičku jemného zeleného čaje do ovesné kaše nebo jogurtu vyjde na dvě koruny za porci. Matcha sice dodá snídani lákavou barvu i živiny, pro školáky ale není pouhou alternativou kakaa. Obsahuje kofein, který u dětí vyvolává nervozitu, nevolnost a především zásadně narušuje večerní usínání.

Matcha přitom nemusí skončit jen v hrnku. Jemně mletý zelený čaj lze přidat do ovesné kaše, jogurtu nebo smoothie, případně ho využít při pečení. Na trhu navíc najdeme i krémové matcha pomazánky, které nejenže dobře chutnají, ale navíc se dají i jednoduše rozetřít na toast.

Právě tady ale přichází na řadu otázka, kterou by rodiče před zařazením matchy do dětského jídelníčku neměli přehlédnout. Matcha není jen zeleně obarvená alternativa kakaa. Obsahuje totiž látky, kvůli kterým je potřeba přemýšlet také nad tím, komu ji servírujeme a v jakém množství.

Obsah

Matcha není jen nápoj. Co z ní můžete udělat?

Matcha pro začátečníky

Pokud s matchou teprve začínáte, nevymýšlejte žádný zbytečně složitý recept. Nejprve zkuste malé množství prášku vmíchat do potraviny, kterou už běžně snídáte, třeba do kaše nebo jogurtu.

Matcha vzniká rozemletím lístků zeleného čaje na velmi jemný prášek. Na rozdíl od klasického čaje tedy nekonzumujeme pouze výluh, ale samotný rozemletý list.

Díky výrazně zelené barvě a specifické, lehce zemitě až umami chutí se matcha hodí nejen do nápojů, ale i do sladkých receptů. Výhodou navíc je, že si obvykle vystačíte s malým množštvím.

5 způsobů, jak dostat matchu na snídaňový stůl
Jak ji použítS čím ji kombinovatPro koho může být zajímavá
Ovesná kašebanán, jogurt, ovocepro milovníky sladkých snídaní
Jogurtgranola, ovoce, ořechyjako rychlá snídaně
Smoothiebanán, mléko, ovocepro ty, kteří ráno nestíhají
Palačinkytěsto, jogurt, ovocejako víkendová varianta
Toastmandlový matcha krémpro ty, kteří chtějí něco nového

Matcha na snídani: je opravdu tak drahá?

Matcha se dá do snídaně přidat překvapivě snadno. Nejjednodušší je vmíchat malé množství do ovesné kaše, jogurtu nebo smoothie. Hodí se také do těsta na palačinky, muffinů nebo domácích dezertů. Díky výrazně zelené barvě navíc běžné snídani dodá úplně jiný vzhled.

Co na takovou snídani potřebujete?

  • matchu – stačí malé množství
  • základ – ovesnou kaši, jogurt, smoothie nebo těsto
  • ovoce – banán, jahody nebo borůvky
  • něco křupavého – granolu, ořechy nebo semínka

U sladkých jídel se vyplatí začít opravdu malým množstvím. Matcha má specifickou, až nahořklou chuť a při větší dávce může snadno přebít ostatní ingredience.

Sto gramů matchy seženete na českém trhu i pod dvě stovky.

Kolik taková snídaně stojí?

Matcha nemusí být tak drahá, jak se na první pohled zdá. Například stogramové balení Allnature Matcha Premium seženete na Alza.cz jen za 169 korun, tedy za 1,69 korun za gram.

Do jedné porce kaše nebo jogurtu přitom stačí zhruba 1 až 2 gramy, takže samotná matcha vyjde přibližně na 2 až 3 koruny. Zbytek ceny tvoří základ snídaně, například jogurt, vločky, ovoce nebo granola.

Běžný ochucený jogurt přitom může stát zhruba 15 až 20 korun za podobné balení. Pro peněženku tedy matcha nemusí znamenat žádný velký výdaj. Ze stogramového balení navíc připravíte 50 až 100 porcí.

Matcha slibuje energii a antioxidanty. Víte, kdy vám může naopak škodit?

Je matcha vhodná pro děti?

Na první pohled může matcha působit jako zajímavý způsob, jak zpestřit dětskou snídani. Nejde však o obyčejné kakao ani potravinářské barvivo. Stejně jako každý zelený čaj, i matcha obsahuje kofein.

Doporučení – kdy matchu (ne)zařazovat do jídelníčku?
DoporučeníPoznámka
Děti do 12 letRaději se kofeinu vyhýbatMatchu raději nezařazovat
Dospívající 12 až 18 letMaximálně 3 miligramy na kilogram tělesné hmotnosti denněNutno sledovat množství a všechny další zdroje kofeinu
Dospělí od 18 letAž 400 miligramů denně, jednorázově maximálně 200 miligramůMatchu posuzovat stejně jako ostatní potraviny a nápoje s kofeinem

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uvádí pro děti a dospívající do 18 let úroveň 3 miligramy kofeinu na kilogram tělesné hmotnosti za den ze všech zdrojů. Nejde však o doporučené množství, které by děti měly vypít nebo sníst. Kofein se během dne může nasčítat i z čaje, kakaa, čokolády, colových nápojů nebo energetických nápojů.

Uvedené hodnoty se týkají celkového denního příjmu kofeinu, nikoli pouze matchy. Její obsah kofeinu se liší podle výrobku a množství prášku. Děti, těhotné ženy a lidé citliví na kofein by měli být opatrní.

Z matchy se stal obrovský hit. Kromě čaje a latté ji najdete také v dortech či zmrzlinách.

Může povzbudit, se soustředěním je to složitější

Kofein působí na centrální nervový systém a v mírném množství zvyšuje bdělost a snižuje ospalost. Není tak divu, že se pro mnoho lidí stala matcha lákavou volbou pro ranní nakopnutí.

Matcha navíc obsahuje L-theanin, aminokyselinu, která matchu odlišuje například od kávy. O L-theaninu se často mluví v souvislosti s pozorností a stavem bdělosti. Výzkum zkoumá zejména to, jak může kombinace L-theaninu s kofeinem ovlivňovat pozornost a kognitivní výkon.

Neznamená to ale, že matcha automaticky zlepší školákovi soustředění nebo mu pomůže lépe zvládnout vyučování. U dětí je navíc potřeba myslet na opačný efekt. Kofein totiž může způsobovat:

  • neklid
  • nervozitu
  • nevolnost
  • problémy se spánkem

EFSA zároveň upozorňuje, že už příjem kolem 1,5 miligramu na kilogram tělesné hmotnosti může u některých dětí a dospívajících ovlivnit usínání a délku spánku, zejména pokud kofein konzumují později během dne.

Spánek je přitom pro školáka mnohem důležitější než hledání ranního nakopávače. Pokud tedy rodiče hledají snídani, která dítěti pomůže zvládnout dopoledne, není dobré spoléhat na matchu jako na prostředek ke zvýšení soustředění.

Káva, energetický nápoj i mojito. Test, co nevhodného si může dítě koupit v Praze

SROVNÁNÍ Matcha, energy drink, hojicha nebo rooibos?

Pokud řešíte, co dát dítěti na snídani nebo svačinu, aby je to povzbudilo a udrželo co nejdéle soustředěné, vyplatí se kromě chutě a ceny podívat také na obsah kofeinu. Ten se totiž napříč nápoji razantně liší.

Srovnání – nápoje s obsahem kofeinu
KofeinDo čeho se hodíPro děti?
MatchaCca 60 miligramů na porcinápoj, lze přidat i do receptůNedoporučuje se
Energy drinkCca 80 miligramů na porcipije se samostatněNedoporučuje se
HojichaCca 20 miligramů na porcinápoj, lze přidat i do receptůNedoporučuje se
Rooibos0 miligramů na porcinápoj, lze přidat i do receptůVhodný

U matchy i hojichy se obsah kofeinu může mezi výrobky výrazně lišit. Záleží na množství použitého čaje a způsobu přípravy.

Energetické nápoje jsou specifické vysokým obsahem kofeinu a často také cukru. Například oblíbený Monster energy drink obsahuje na 100 mililitrů 30 miligramů kofeinu a 11 gramů cukru. V půllitrové plechovce tak dítě vypije 150 miligramů kofeinu a 55 gramů cukru.

Hojicha je pražený japonský zelený čaj. Pražení jí dodává typickou oříškovou až karamelovou chuť a obecně obsahuje méně kofeinu než matcha. Neznamená to však, že je bezkofeinová. Může být zajímavá například jako nápoj nebo součást dezertů.

Pokud chcete kofein úplně vynechat, můžete zkusit rooibos. Ten totiž přirozeně neobsahuje kofein. Navíc má jemně nasládlou chuť a můžete ho použít i jako základ studeného nápoje.

Zapomeňte na matchu. Do kaváren míří japonský čaj s chutí karamelu a oříšků

Neexperimentujte před prvním zvoněním

Pokud chcete matchu přesto vyzkoušet, rozhodně z ní nedělejte povinnou součást snídaně hned první školní den. Nejdříve zjistěte, jak dítě na kofein reaguje, a hlídejte jeho celkový příjem kofeinu z dalších zdrojů.

Před zařazením matchy do jídelníčku si zodpovězte tyto otázky:

  1. Jde o malé dítě, nebo staršího dospívajícího?
  2. Co dalšího s kofeinem dítě během dne jí a pije?
  3. Neobjevuje se u něj po kofeinu neklid, nervozita nebo jiné nepříjemné reakce?
  4. Neovlivňuje kofein jeho večerní usínání nebo délku spánku?
  5. Chcete matchou jen zpestřit jídlo, nebo od ní očekáváte, že dítě nakopne?

Pokud chcete dítěti pouze zpříjemnit snídani a hledáte vhodnou zajímavou alternativu, nemusíte matchu do dětského jídelníčku za každou cenu přidávat. Kaši, jogurt nebo smoothie můžete zpestřit i bez kofeinu, třeba ovocem, ořechy, semínky nebo skořicí.

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