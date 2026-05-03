V dnešní době jsme si zvykli fungovat v rychlejším tempu. Pracujeme přesčas, mnohdy i ve vícero zaměstnáních, a na vaření nám nezbývá moc času. Většina z nás tak nakonec skončí u rychlého občerstvení nebo u polotovarů, které však našemu tělu zrovna dvakrát neprospívají.
Pokud už vám toto zběsilé tempo přerůstá přes hlavu a hledáte cestu ven, nejspíš jste se už zajímali o krabičkovou dietu. Je sice pravda, že jde o velmi efektivní způsob stravování, ovšem pro řadu domácností představuje kvůli své vysoké ceně stále spíše nedosažitelný luxus.
Fantastické obědy naštěstí přichází s konceptem, který tyto zažité bariéry boří, a ukazuje, že i v dnešní době lze kombinovat poctivou kvalitu surovin s lidovou cenou, která se v rozpočtu neztratí o nic víc než běžný nákup v supermarketu.
Krabička za cenu polévky v restauraci
Hlavním lákadlem krabiček od Fantastické obědy je bezpochyby jejich cena. Zatímco běžně dáte za stravu na celý den klidně i 500 korun, tady vás vyjdou čtyři chody klidně na 242 korun. Porce hlavních jídel startují již na 89 korunách, což je suma, za kterou dnes v restauraci stěží seženete polévku (mimochodem, tu zde pořídíte za pouhých 35 korun).
V rámci našeho testu jsme si do objednávky navolili kompletní menu na celý den, abychom viděli, na kolik nás takové celodenní stravování vyjde:
- Snídaně: Rýžová kaše mango–maracuja za 79 Kč
- Polévka: Hráškový krém za 35 Kč
- Oběd: Játrová omáčka s rýží za 89 Kč
- Dezert: Tvarohovo-čokoládový dezert za 39 Kč
Čtyři chody nás vyšly celkem na 242 korun. Pokud bychom rezignovali na vaření a rozhodli se jídlo řešit touto cestou pět dní v týdnu, měsíčně by nás stravování s Fantastickými obědy vyšlo přibližně na 4 840 korun. To je částka, kterou mnozí z nás běžně utratí za nezdravé rychlé obědy nebo nepromyšlené nákupy potravin, které nakonec skončí v koši.
Dietní plány i sportovní výživa
Ti z vás, kteří chtějí zhubnout nebo si udržet figuru, mohou vyzkoušet některý z předpřipravených programů. Například Diet plan 1000 kcal, který obsahuje vyváženou snídani, oběd i večeři, pořídíte již od 219 korun.
Pro aktivnější sportovce je pak k dispozici Sportovní plán s vyšším obsahem bílkovin již od 264 korun. Vše navíc dostanete připravené v krabičce, kterou stačí jen ohřát, takže nemusíte složitě počítat kalorie ani vážit každou surovinu zvlášť.
Objednejte si jen tolik, kolik skutečně sníte
Velkým nešvarem klasických krabičkových diet bývá jejich nepružnost. Často vás nutí zaplatit si předplatné a objednávat jídlo na týdny dopředu. Pokud si navíc budete přát zpětně cokoliv změnit, většinou to pro vás bude administrativní noční můra.
Fantastické obědy na to jdou přesně opačně a sází na naprostou svobodu. Na rozdíl od konkurence, kde jste svázáni pevným plánem, si zde můžete objednat přesně takové množství, které vám vyhovuje, klidně i jen jeden jediný oběd na zkoušku.
Věříme, že zdravé stravování by mělo být dostupné každému, bez ohledu na to, jak je zaneprázdněný.
Tuto flexibilitu oceníte zejména ve dnech, kdy víte, že nestíháte vařit, nebo když si chcete zajistit zdravé jídlo bez vaření jen na polovinu pracovního týdne. Na pár kliknutí si vyberete snídani, polévku, oběd i dezert, aniž byste se museli upisovat k dlouhodobému předplatnému.
Výběr, který vás neomrzí
Z čeho všeho můžete v rámci Fantastických obědů vybírat?
- Poctivá klasika i světové chutě
Najdete zde jak tradiční česká jídla, tak i mezinárodní recepty. Vše navíc v odlehčené formě, po které se nebudete cítit unavení.
- Bezmasé varianty
Na své si přijdete, i když nejíte maso. A pokud si život bez masa neumíte představit, vegetariánské speciality vás rychle přesvědčí, že i bezmasá strava může být dostatečně pestrá a sytá. Hlavní jídla v kategorii Vege a Fit seženete již od 119 korun.
- Individuální přístup ke kaloriím
Jídelníček si můžete namíchat také podle toho, zda je vaším cílem udržet si váhu, nebo naopak shodit přebytečná kila.
Levně a s dovozem až ke dveřím
Dalším faktorem, který stravování často prodražuje, je doprava. Zatímco běžně si za dopravu připlatíte i více než šedesát korun, u Fantastických obědů je doprava nad 200 korun zdarma, v případě menších objednávek pak zaplatíte symbolických 39 korun.
Celý proces je navíc nastaven tak, aby se k vám jídlo dostalo v té nejlepší možné formě, tedy čerstvě uvařené. Pokrmy se připravují každý den a díky propracované logistice je rozvoz dostupný na většině území Ústeckého kraje i v okolí Prahy.
Rozvoz hotového jídla domů ocení vytížení manažeři, senioři ale i maminky na mateřské dovolené, pro které je levné zdravé jídlo prioritou. Navíc neušetříte jen peníze, ale především desítky hodin měsíčně, které byste jinak strávili nakupováním a vařením.