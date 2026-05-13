Když si v plzeňské hospodě objednáte bramborák, pravděpodobně na vás budou koukat jako na turistu. Ačkoliv to může znít poněkud neobvykle, možná až hanlivě, na Plzeňsku se bramborákům říká vošouch.
Správný vošouch musí být tenký, křupavý a s pořádnou dávkou česneku. V ideálním případě by pak měl být připraven s láskou k tradici.
Bramborák? V Plzni za tohle slovo body nezískáte. Tady vládne vošouch
Odkud se vzal vošouch?
Původ slova je dodnes předmětem debat místních patriotů i jazykovědců.
VÍTE, ŽE...?
V některých částech Plzeňska se do vošouchu tradičně přidávají i škvarky nebo uzené maso. Takové verzi se pak říká „vošouch s překvapením“.
Jedna z nejoblíbenějších teorií říká, že název vznikl z německého výrazu pro „osušení“ nebo „otření“. Brambory se totiž po nastrouhání musely pořádně osušit od přebytečné vody a škrobu, aby byly dokonale křupavé.
Ať už se vzal vošouch odkudkoliv, v Plzni se jí zásadně rukama a nejlépe chutná s vychlazeným ležákem.
Hostina za „pár šupů“
Pojďme se podívat na reálný výpočet podle aktuálních cen v obchodních řetězcích. Pro běžný rodinný oběd pro čtyři osoby budeme potřebovat přibližně kilo brambor, půl litru mléka, trochu mouky, tři vejce, česnek, majoránku a olej na smažení.
|Surovina
|Spotřeba
|Cena za jednotku
|Cena pro 4 osoby
|Brambory
|1000 g
|29,90 za 5 kg
|5,98 Kč
|Mléko
|500 ml
|8,90 za 1 l
|4,45 Kč
|Hladká mouka
|150 g
|9,90 za 1 kg
|1,49 Kč
|Vejce
|3 ks
|44,90 za 10 ks
|13,47 Kč
|Česnek
|cca 0,5 ks
|9,90 za 1 ks
|4,95 Kč
|Olej
|cca 100 ml
|34,90 za 1 l
|3,49 Kč
|CELKEM
|33,83 Kč
Vošouch je králem skromné kuchyně: pro čtyři osoby vyjde zhruba na 34 korun. Za jednu porci tedy zaplatíte přibližně devět korun. To je částka, za kterou si dnes často nekoupíte ani drobnou svačinu v supermarketu.
Ne každému se však chce trávit čas v kuchyni. Stále se najde spousta lidí, kteří dají přednost rychlému občerstvení. V takovém případě se ovšem připravte na to, že si budete muset poměrně dost připlatit. Na kolik by vás vyšel oběd pro čtyři například v restauraci ze sítě KFC?
V restaurantech KFC stojí malá kukuřice kolem 37 korun. Za cenu vošouchů pro celou rodinu tedy pořídíte jednu přílohu pro jednoho člověka. Pokud by se zde měla najíst čtyřčlenná rodina, celková útrata by se vyšplhala na zhruba 750 korun*. Oběd doma vás tak vyjde více než dvacetkrát levněji, ale uznejte, ne nadarmo se říká, že nejlépe chutná to, co pro nás uvařil někdo jiný.
Staročeské vošouchy šetří peněženku a ukazují, že ze základních a snadno dostupných surovin můžete přichystat jídlo, které bude dobře chutnat a zvládne nasytit celou rodinu.
*Pro výpočet jsme zvolili Twister menu za 188 Kč na osobu, tzn. 752 Kč.