Zázrak za pár korun? Prací přípravek z 19. století odstraní i nejodolnější skvrny

Veronika Reicheltová
  11:45
Trápí vás odolná skvrna na oblíbeném tričku? Zapomeňte na přípravky plné chemie. Nejúčinnějším odstraňovačem nečistot na oblečení je vynález z 19. století. Prozradíme vám, proč je tento nenápadný pomocník na textil lepší než drahý prášek.
Nechcete přijít o svůj oblíbený oděv? Pak se u náročnějších materiálů nepouštějte do domácího praní. Raději oblečení odneste do profesionální čistírny. | foto: Profimedia.cz

Co je nejlepší na skvrny na oblečení?

Při boji s nečistotami často saháme po agresivní chemii, která však může poškodit strukturu vláken. Přitom existuje šetrná přírodní varianta, která stojí pár korun a účinně odstraní i ty nejodolnější nečistoty. Žlučové mýdlo je v boji proti skvrnám nepřekonatelné, přitom ho pořídíte v každé drogerii.

Na co je dobré žlučové mýdlo?

„Žlučové mýdlo je osvědčený pomocník na skvrny, protože díky obsahu žluče dobře funguje hlavně na nečistoty organického původu,“ vysvětluje Jan Čillík, ředitel společnosti Tierra Verde. V domácnostech dříve patřilo k základní výbavě, protože skvěle čistí zašpinění od jídla, špinavé límečky nebo třeba stopy po dětské výživě nebo kosmetice. „Poradí si například s mastnotou, potem, trávou, krví, hlínou nebo šťávami z ovoce a zeleniny,“ upřesňuje Čillík.

Jak se vyrábí žlučové mýdlo?

Základem je klasické tuhé jádrové mýdlo (vyrobené z rostlinných nebo živočišných tuků), do kterého se během procesu výroby přidává koncentrovaná hovězí žluč.

  • Ta obsahuje aktivní enzymy, které chemicky rozkládají bílkoviny a tuky přímo v místě znečištění.
  • Hovězí žluč vzniká jako odpadní produkt současné produkce masa, využití ve žlučových mýdlech ji proto ekologicky zpracovává.
  • Existují také veganské varianty žlučového mýdla, které obsahují syntetické enzymy.
Prádlo bychom měli třídit nejen podle barev, ale také podle materiálů. Některé...

Co odstraní žlučové mýdlo?

Tip Spotřebitele

Skvrny bílkovinného typu, jako je krev či mléčné produkty, před praním ošetřete ve studené vodě. V teplé vodě se bílkoviny srazí a jejich odstranění je posléze velmi obtížné.

Tento přírodní prací prostředek funguje na širokou škálu nečistot. Mezi ty nejčastější patří:

  • Mastnota: Oleje, máslo, omáčky.
  • Biologické stopy: Krev, pot, sliny, moč.
  • Přírodní barviva: Tráva, ovoce (borůvky, jahody), víno.
  • Kosmetika: Make-up, rtěnky, krémy.
Kolik stojí žlučové mýdlo?
ZnačkaCenaKde koupit
Dr. Beckmann33 – 72 KčDrogerie, e-shopy, bio obchody
Denkmit (tuhé)19,90 KčDrogerie DM
Denkmit (tekuté)49,90 KčDrogerie DM
Domol24,90 KčDrogerie Rossmann
Sodasan43 – 60 KčDrogerie, e-shopy, bio obchody
Sonett (Bio)51 – 74 KčEko-shopy, zdravá výživa
Tierra Verde51 – 79 KčDrogerie, e-shopy, bio obchody

Jak pracovat se žlučovým mýdlem?

Jak dlouho nechat působit žlučové mýdlo?

Doba působení závisí na stáří a rozsahu skvrn.

  • Doporučená délka působení je cca 15 minut.
  • U velmi odolných skvrn můžete dobu prodloužit, ale nenechte mýdlo na látce úplně zaschnout.

Postup je jednoduchý, ale vyžaduje pečlivost. „Žlučové mýdlo nejlépe funguje, když se použije co nejdřív. Skvrnu je dobré navlhčit, mýdlo do ní jemně vetřít, nechat krátce působit a poté textil vyprat nebo důkladně vymáchat,“ doporučuje Čillík.

  • Navlhčete pošpiněný textil a následně potřete skvrnu mýdlem.
  • Jemně zapracujte kartáčkem nebo třením do látky.
  • Důležité je nepoužívat příliš horkou vodu, která by mohla bílkovinné skvrny „uvařit“ ve vláknech.
  • Nechte působit 10 až 15 minut, poté vyperte v pračce nebo ručně.

Deset triků, jak si nezničit prádlo. Pozor na sušičku i aviváž

Jaký je rozdíl mezi žlučovým a jádrovým mýdlem?

Ačkoliv mohou obě mýdla vypadat podobně, jejich účel se liší.

  • Jádrové mýdlo je univerzální čistič s vysokým obsahem mastných kyselin, ideální pro ruční praní nebo výrobu mýdlového slizu.
  • Žlučové mýdlo je však díky obsahu žluči specificky cílené na rozklad enzymatických skvrn, se kterými si běžné mýdlo poradit nemusí.

Jak vzniklo žlučové mýdlo?

Žlučové mýdlo Tierra Verde ostraňuje i odolné nečistoty.

První zmínka o přidání žluči do klasického jádrového mýdla pochází z roku 1836.

  • Přestože mělo žlučové mýdlo nepřekonatelné účinky při odstraňování nečistot, kvůli žluči zapáchalo.
  • Zápach se podařil odstranit přidáním éteru v polovině 19. století.
Nejčtenější

Loupež světového menu v McDonald’s. Řetězec přivezl pochoutky z osmi zemí

Šťavnatý McCrispy Hot Honey inspirovaný Kanadou

Pokud jste někdy toužili ochutnat speciality, za kterými byste běžně museli cestovat tisíce kilometrů, přišla vaše chvíle. McDonald’s v rámci kampaně Loupež světového menu představil novinku o...

Lidl srazil cenu másla na dvacku. Akce platí od čtvrtka pro všechny

Lidl v Jihlavě (9. října 2023)

Od čtvrtka vypukne v obchodech nákupní šílenství. Cena nejoblíbenější potraviny padá na absolutní dno a lidé už teď plánují nájezdy na regály. Zatímco jinde zaplatíte za stejnou položku i jednou...

Test nápojů pro školáky: Nejlepší umějí uhasit žízeň, pár jich může i ublížit

Premium
Slazené nealkoholické nápoje

Bez dostatečného a pravidelného přísunu tekutin nebude dětem pořádně fungovat tělo ani mozek. Jenže jako musíte do auta nalít správné palivo, aby jelo jako drak, tak musí křehký organismus dostat...

Úklid jako z katalogu je cesta k frustraci, říká expertka na krásný domov

Spoluzakladatelka projektu O domově Lucie Kocman. (19. prosince 2025)

Vstupuje do cizích domácností a obyvatelům radí, jak je funkčně uspořádat a vylepšit. Lucie Kocman, spoluzakladatelka projektu O domově, přitom není žádný pedant. Naopak. Mít neustále uklizeno je...

Šílenství českých hypoték: v Praze ceny drtí trh, investoři utíkají do Švýcarska

Češi mají zájem o švýcarské nemovitosti.

Zatímco v Česku lidé u hypotéky počítají každou desetinu procenta a ceny bytů v Praze doslova lámou rekordy, realitní trh ve Švýcarsku funguje úplně jinak. Samotný dluh nikdo nepovažuje za problém,...

Zázrak za pár korun? Prací přípravek z 19. století odstraní i nejodolnější skvrny

Nechcete přijít o svůj oblíbený oděv? Pak se u náročnějších materiálů...

Trápí vás odolná skvrna na oblíbeném tričku? Zapomeňte na přípravky plné chemie. Nejúčinnějším odstraňovačem nečistot na oblečení je vynález z 19. století. Prozradíme vám, proč je tento nenápadný...

23. dubna 2026  11:45

Co uvařit za pár korun? Na sushi si zajděte do restaurace, palačinky si raději uvařte doma

Při vaření se používá hodně postupů, které v anglické terminologii u nás nejsou...

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak ušetřit za jídlo, je vařit doma. Mnoho delikates zvládnete uvařit sami i za zlomek ceny, neplatí to však zdaleka pro všechna jídla. U některých jídel totiž může...

23. dubna 2026  8:30

Pančovaná nafta ničí motory. Pojišťovna vám ale opravu zaplatit nemusí

ilustrační snímek

Vlivem války a složité logistiky roste riziko prodeje nekvalitních paliv, která jsou pro moderní motory fatální. Škody se často šplhají k padesáti tisícům korun, přesto se řidiči u pojišťoven pomoci...

23. dubna 2026

Konec nekonečného žehlení? Experti radí, jak vybrat povlečení, které hýčká a vydrží roky

Ve spolupráci
MARGOT Povlečení Matějovský | Zdroj: www.matejovsky-povleceni.cz/

V povlečení se odehrává téměř třetina života. Přesto právě při jeho výběru mnoho domácností dělá chyby. Levné materiály sice lákají nízkou cenou, po několika praních však ztrácejí tvar, šisují a...

22. dubna 2026  15:24

Děláte chybu při užívání vitaminu C? Rozhoduje rozdělení dávky, říkají lékaři

Vitamin C si většina lidí spojuje s citronem. Ve skutečnosti ho ale najdete...

Vitamin C patří mezi nejčastěji užívané vitaminy. Lidé po něm sahají hlavně ve chvíli, kdy cítí nachlazení nebo únavu. Ve skutečnosti ale v těle zastává mnohem víc funkcí, než si většina lidí...

22. dubna 2026  11:45

Bílé v lednici, červené na lince? Češi skladují víno špatně, stačí malá změna

ilustrační snímek

Špatně skladované víno ztrácí chuť, aroma i hodnotu. Často dřív, než ho vůbec otevřete. Přitom stačí jediný detail: chybné uskladnění. Správně vybraná vinotéka dokáže víno nejen ochránit, ale výrazně...

22. dubna 2026  8:30

Největší slevy týdne: Špekáčky za sedm korun, káva za polovinu a brambory v akci

Grilovací sezona je v plném proudu.

Zatímco v minulých týdnech jsme o výrazných slevách trochu snili, tentokrát se s výbornými cenovkami roztrhl pytel. Vybrané položky pořídíme až o 68 procent levněji. V letákové hitparádě pro tento...

22. dubna 2026

Šetřit na univerzálním substrátu se nevyplácí. Kvalitní substrát poznáte po stisku

Kompostování zahradního i kuchyňského odpadu má řadu výhod: šetří místo v...

Levný pytel hlíny vám může na první pohled ušetřit desítky korun. Ve skutečnosti však často rozhoduje o tom, jestli rostliny porostou, nebo začnou chřadnout. Rozdíly mezi substráty totiž nejsou vidět...

21. dubna 2026  15:20

Vyhazujete peníze z okna? Špatně zvolené stínění ničí soukromí i zdraví

Vedro vstupuje do interiéru zejména okny, jako ochrana před horkem je nejlepší...

Možná to vypadá jako detail, ale špatně zvolené stínění dokáže výrazně zhoršit kvalitu bydlení. Přehřívání místností, ztráta soukromí nebo nekvalitní spánek - to všechno jsou důsledky, které vás...

21. dubna 2026  11:45

Otevírací doba obchodů o svátcích 1. a 8. května. Kdy bude zavřeno?

Ilustrační snímek

Otevírací doba v obchodech se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků. Zatímco většina svátků na konci roku mezi ně patří,...

21. dubna 2026  9:03

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Přestaňte přeplácet za lívance a granolu. Těchto 5 snídaní vás vyjde na pár korun

Globus - kobliha s náplní vaječného likéru

Snídaně patří mezi nejčastější každodenní výdaje. Mnozí z nás si ani neuvědomují, na kolik se může taková kupovaná snídaně prodražit. Přitom existuje řada snídaní, které si dokážete připravit sami...

21. dubna 2026

Záda i kolena bolí kvůli špatným botám. Zero drop a barefoot mohou pomoci

Nohám prospívají přírodní povrchy jako je tráva nebo písek, s těmi umělými ve...

Bolest zad, kyčlí nebo kolen při chůzi není vždy otázkou věku. Často za ní stojí špatně zvolená obuv. Pokud tento problém budete ignorovat, může se z běžného diskomfortu stát chronická bolest, která...

20. dubna 2026  18:25

