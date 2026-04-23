Co je nejlepší na skvrny na oblečení?
Při boji s nečistotami často saháme po agresivní chemii, která však může poškodit strukturu vláken. Přitom existuje šetrná přírodní varianta, která stojí pár korun a účinně odstraní i ty nejodolnější nečistoty. Žlučové mýdlo je v boji proti skvrnám nepřekonatelné, přitom ho pořídíte v každé drogerii.
Na co je dobré žlučové mýdlo?
„Žlučové mýdlo je osvědčený pomocník na skvrny, protože díky obsahu žluče dobře funguje hlavně na nečistoty organického původu,“ vysvětluje Jan Čillík, ředitel společnosti Tierra Verde. V domácnostech dříve patřilo k základní výbavě, protože skvěle čistí zašpinění od jídla, špinavé límečky nebo třeba stopy po dětské výživě nebo kosmetice. „Poradí si například s mastnotou, potem, trávou, krví, hlínou nebo šťávami z ovoce a zeleniny,“ upřesňuje Čillík.
Jak se vyrábí žlučové mýdlo?
Základem je klasické tuhé jádrové mýdlo (vyrobené z rostlinných nebo živočišných tuků), do kterého se během procesu výroby přidává koncentrovaná hovězí žluč.
Co odstraní žlučové mýdlo?
Tip Spotřebitele
Skvrny bílkovinného typu, jako je krev či mléčné produkty, před praním ošetřete ve studené vodě. V teplé vodě se bílkoviny srazí a jejich odstranění je posléze velmi obtížné.
Tento přírodní prací prostředek funguje na širokou škálu nečistot. Mezi ty nejčastější patří:
- Mastnota: Oleje, máslo, omáčky.
- Biologické stopy: Krev, pot, sliny, moč.
- Přírodní barviva: Tráva, ovoce (borůvky, jahody), víno.
- Kosmetika: Make-up, rtěnky, krémy.
|Značka
|Cena
|Kde koupit
|Dr. Beckmann
|33 – 72 Kč
|Drogerie, e-shopy, bio obchody
|Denkmit (tuhé)
|19,90 Kč
|Drogerie DM
|Denkmit (tekuté)
|49,90 Kč
|Drogerie DM
|Domol
|24,90 Kč
|Drogerie Rossmann
|Sodasan
|43 – 60 Kč
|Drogerie, e-shopy, bio obchody
|Sonett (Bio)
|51 – 74 Kč
|Eko-shopy, zdravá výživa
|Tierra Verde
|51 – 79 Kč
|Drogerie, e-shopy, bio obchody
Jak pracovat se žlučovým mýdlem?
Jak dlouho nechat působit žlučové mýdlo?
Doba působení závisí na stáří a rozsahu skvrn.
Postup je jednoduchý, ale vyžaduje pečlivost. „Žlučové mýdlo nejlépe funguje, když se použije co nejdřív. Skvrnu je dobré navlhčit, mýdlo do ní jemně vetřít, nechat krátce působit a poté textil vyprat nebo důkladně vymáchat,“ doporučuje Čillík.
- Navlhčete pošpiněný textil a následně potřete skvrnu mýdlem.
- Jemně zapracujte kartáčkem nebo třením do látky.
- Důležité je nepoužívat příliš horkou vodu, která by mohla bílkovinné skvrny „uvařit“ ve vláknech.
- Nechte působit 10 až 15 minut, poté vyperte v pračce nebo ručně.
Jaký je rozdíl mezi žlučovým a jádrovým mýdlem?
Ačkoliv mohou obě mýdla vypadat podobně, jejich účel se liší.
- Jádrové mýdlo je univerzální čistič s vysokým obsahem mastných kyselin, ideální pro ruční praní nebo výrobu mýdlového slizu.
- Žlučové mýdlo je však díky obsahu žluči specificky cílené na rozklad enzymatických skvrn, se kterými si běžné mýdlo poradit nemusí.
Jak vzniklo žlučové mýdlo?
První zmínka o přidání žluči do klasického jádrového mýdla pochází z roku 1836.