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Zavařte třešně s angreštem podle našich babiček: Ušetříte tisíce a chuť vás ohromí

Veronika Reicheltová
  11:45
Sezóna třešní tu je. Z těch, ze kterých neuděláte marmeládu, si udělejte...

Sezóna třešní tu je. Z těch, ze kterých neuděláte marmeládu, si udělejte přírodní antidepresiva. | foto: Canva

zavařování
zavařování, ilustrace
Ostružinovo-jablečná marmeláda
Ilustrační snímek
7 fotografií
Letní úroda ovoce je vynikajícím zdrojem vitamínů. Co ale dělat s přebytky, které nestihnete zpracovat? Už naše babičky věděly, že zavařené džemy přijdou vhod během podzimu nebo do vánočního cukroví. Jaké ovoce nakombinovat a ušetřit za chemické želírovací přípravky?

Obsah

Co je potřeba na zavařování ovoce?

Naše babičky neměly k dispozici regály plné chemických želírovacích přípravků, a přesto byly jejich džemy a kompoty dokonalé. Celé tajemství spočívá v přirozené synergii ingrediencí. K dokonalému džemu je zapotřebí několik surovin:

Džem nebo marmeláda?

Džem a marmeláda nejsou totéž, i když oba názvy v běžné řeči často zaměňujeme.

  • Marmeláda: Podle oficiálních pravidel Evropské unie se jako marmeláda smí označovat jen produkt, který obsahuje nejméně 20 procent citrusových plodů (např. pomeranče, citrony či mandarinky).
  • Džem se naproti tomu vyrábí z jakéhokoliv jiného druhu ovoce a na rozdíl od hladké marmelády v něm zpravidla najdete celé kousky ovoce nebo jeho části.
  • Ovoce bohaté na pektin: Místo kupovaného želírovacího prášku se babičky spoléhaly na přírodu. K ovoci, jako jsou třešně nebo jahody, vždy přidávaly plody s vysokým obsahem přírodního pektinu, který se postará o přirozené ztuhnutí směsi. Velký obsah pektinu mají bobuloviny, jako je angrešt nebo rybíz, dále jablka nebo citrusové plody.
  • Cukr krystal nebo krupice: Cukr nezastává pouze funkci sladidla, je také účinným konzervantem. Při klasickém postupu pomáhá vázat vodu a brání rozvoji mikroorganismů.
  • Čerstvá citronová šťáva: Skvělý pomocník, který v receptu plní hned tři funkce. Podporuje aktivaci přírodního pektinu, vyvažuje sladkou chuť a pomáhá udržet krásnou, zářivou barvu ovoce.
  • Špetka soli: Nepatrné množství soli dokáže zvýraznit přirozenou sladkost a aroma samotného ovoce, takže nemusíte používat tolik cukru.
  • Čistá voda: Používá se v minimálním množství pouze na podlití tvrdšího nebo suššího ovoce na samém začátku vaření, aby se nepřichytilo ke dnu hrnce, než pustí vlastní šťávu.
Ostružinovo-jablečná marmeláda

Netradiční spojení třešní a angreštu

Zatímco ceny želírovacích cukrů a umělých konzervantů v obchodech neustále rostou, přírodní cesta vás vyjde na zlomek ceny. Vyzkoušejte netradiční spojení sladkých třešní, které samy o sobě obsahují velmi málo pektinu, s kyselým a na pektin bohatým angreštem, získáte ideální balanc.

  • Angrešt se postará o přirozené ztuhnutí směsi, zatímco třešně dodají podmanivou sladkost a hlubokou barvu.
  • Výsledkem je harmonická chuť, která předčí jakýkoliv kupovaný džem.

Díky vysokému obsahu pektinu v angreštu můžete při zavařování použít obyčejný řepný cukr, který bývá v akcích velmi levný. Navíc angrešt roste na českých zahradách v obrovském množství a lidé ho často nechávají bez užitku opadat. Pokud propojíte vlastní nebo levně pořízenou úrodu obou plodů, ušetříte za nákup drahých polotovarů i džemů z obchodu tisíce korun ročně.

Ilustrační snímek

Jak ušetřit při zavařování ovoce

Pokud si rádi pochutnáte na domácích zavařeninách, ale zatím jste všechny ingredience nakupovali v obchodech, zkuste na to jít přírodní cestou, která vám ušetří i několik tisíc korun.

  • V případě, že během léta zavaříte například 20 sklenic (cca 10 kg) různých druhů domácího džemu se surovinami ze zahrady, čistá úspora oproti nákupu předraženého ovoce a drahé želírovací chemie v obchodech činí až 2 300 Kč za jedinou sezónu. (Počítáno na výrobu cca 1 kg poctivého domácího džemu)
Srovnání nákladů: Kupované suroviny vs. vlastní úroda
PoložkaVarianta A: Kupované ingredience a chemieVarianta B: Vlastní úrodaFinanční rozdíl a výhoda
Třešně120 – 200 Kč / kg

(Běžná cena v supermarketech a na trzích)		0 – 50 Kč / kg

(Vlastní strom / ze sousedství zdarma, případně levný samosběr)		Úspora 70 až 150 Kč na kilogramu ovoce.
Angrešt180 – 250 Kč / kg

(V obchodech téměř nesehnatelný, prodává se jen jako „exotické“ prémiové zboží)		0 Kč

(Na českých zahradách roste v hojném množství, lidé ho často darují za odvoz)		Úspora přes 200 Kč. Nemusíte složitě shánět drahé plody z dovozu.
Želírovací látky (Gelfix, želírovací cukr)35 – 45 Kč

(Spotřeba na 1 kg ovoce při použití chemických želírovacích přípravků)		0 Kč

(Využívá se výhradně vysoký obsah přírodního pektinu z angreštu)		Úspora 100 % nákladů na chemii. Džemy navíc neobsahují umělé konzervanty.
Cukr22 – 28 Kč

(Dražší želírovací cukry, nebo běžný krystal mimo slevové akce)		18 – 22 Kč

(Obyčejný řepný cukr krystal/krupice kupovaný v běžné akci)		Úspora cca 5–10 Kč. Obyčejný cukr v kombinaci s angreštem babičkám stačil.
Doplňky (Citronová šťáva, špetka soli)5 Kč2 Kč (Pár kapek citronu a zanedbatelné zrnko soli)Zanedbatelný rozdíl, ale chuťový efekt je obrovský.
CELKOVÁ CENA ZA 1 KGcca 180 – 250 Kčcca 20 – 72 KčČistá úspora 110 až 230 Kč na jednu sklenici

Sedm tipů na domácí zavařování. Využijte, že teď je všude plno ovoce

Rybíz s jahodami a další zajímavé dvojice

Třešně a angrešt nejsou jedinou netradiční kombinací ovoce, kterou lze obohatit spíž se zavařeninami. Na stejném principu fungují i další netradiční dvojice.

  • Vyzkoušejte například kombinaci jahod s červeným rybízem. Jahody dodají vůni, rybíz se postará o hustotu a příjemnou kyselost.

Domácí jahodový džem jako od babičky: jen ovoce, trochu cukru a citron
  • Skvěle funguje také spojení podzimních hrušek s černým bezem nebo sladkých švestek s nakyslými jablky. Tyto kombinace vám umožní nastavit dražší či vzácnější ovoce tím, které máte zrovna po ruce v hojném množství.
  • Máte-li úrodu meruněk, můžete z nich vykouzlit luxusní džem spojením s bobulovinami nebo jablky, která zavařenině dodají pektin. Pro větší šťavnatost můžete meruňkový džem doplnit malým množstvím sektu nebo vína.
Malinová marmeláda s banány

Malinová marmeláda s banány

Recept

Lehké

25 min
Džem s mátou

Zlatá pravidla úspěšného zavařování bez chemie

Aby vám domácí zásoby vydržely ve spíži i několik let bez použití chemických konzervantů, musíte dodržet několik zásad.

  • Klíčová je absolutní čistota sklenic a víček, které je ideální před plněním vymýt horkou vodou nebo sterilizovat v troubě.
  • Ovoce zpracovávejte vždy čerstvé a zbavené všech nahnilých částí.
  • Pokud by vám přece jen v některém ovoci chyběla kyselost pro správnou konzervaci, babičky doporučovaly přidat pár kapek čerstvé citronové šťávy. Ta podpoří nejen trvanlivost, ale i krásnou barvu.
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