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Co je potřeba na zavařování ovoce?
Naše babičky neměly k dispozici regály plné chemických želírovacích přípravků, a přesto byly jejich džemy a kompoty dokonalé. Celé tajemství spočívá v přirozené synergii ingrediencí. K dokonalému džemu je zapotřebí několik surovin:
Džem nebo marmeláda?
Džem a marmeláda nejsou totéž, i když oba názvy v běžné řeči často zaměňujeme.
- Ovoce bohaté na pektin: Místo kupovaného želírovacího prášku se babičky spoléhaly na přírodu. K ovoci, jako jsou třešně nebo jahody, vždy přidávaly plody s vysokým obsahem přírodního pektinu, který se postará o přirozené ztuhnutí směsi. Velký obsah pektinu mají bobuloviny, jako je angrešt nebo rybíz, dále jablka nebo citrusové plody.
- Cukr krystal nebo krupice: Cukr nezastává pouze funkci sladidla, je také účinným konzervantem. Při klasickém postupu pomáhá vázat vodu a brání rozvoji mikroorganismů.
- Čerstvá citronová šťáva: Skvělý pomocník, který v receptu plní hned tři funkce. Podporuje aktivaci přírodního pektinu, vyvažuje sladkou chuť a pomáhá udržet krásnou, zářivou barvu ovoce.
- Špetka soli: Nepatrné množství soli dokáže zvýraznit přirozenou sladkost a aroma samotného ovoce, takže nemusíte používat tolik cukru.
- Čistá voda: Používá se v minimálním množství pouze na podlití tvrdšího nebo suššího ovoce na samém začátku vaření, aby se nepřichytilo ke dnu hrnce, než pustí vlastní šťávu.
Netradiční spojení třešní a angreštu
Zatímco ceny želírovacích cukrů a umělých konzervantů v obchodech neustále rostou, přírodní cesta vás vyjde na zlomek ceny. Vyzkoušejte netradiční spojení sladkých třešní, které samy o sobě obsahují velmi málo pektinu, s kyselým a na pektin bohatým angreštem, získáte ideální balanc.
- Angrešt se postará o přirozené ztuhnutí směsi, zatímco třešně dodají podmanivou sladkost a hlubokou barvu.
- Výsledkem je harmonická chuť, která předčí jakýkoliv kupovaný džem.
Díky vysokému obsahu pektinu v angreštu můžete při zavařování použít obyčejný řepný cukr, který bývá v akcích velmi levný. Navíc angrešt roste na českých zahradách v obrovském množství a lidé ho často nechávají bez užitku opadat. Pokud propojíte vlastní nebo levně pořízenou úrodu obou plodů, ušetříte za nákup drahých polotovarů i džemů z obchodu tisíce korun ročně.
Jak ušetřit při zavařování ovoce
Pokud si rádi pochutnáte na domácích zavařeninách, ale zatím jste všechny ingredience nakupovali v obchodech, zkuste na to jít přírodní cestou, která vám ušetří i několik tisíc korun.
- V případě, že během léta zavaříte například 20 sklenic (cca 10 kg) různých druhů domácího džemu se surovinami ze zahrady, čistá úspora oproti nákupu předraženého ovoce a drahé želírovací chemie v obchodech činí až 2 300 Kč za jedinou sezónu. (Počítáno na výrobu cca 1 kg poctivého domácího džemu)
|Položka
|Varianta A: Kupované ingredience a chemie
|Varianta B: Vlastní úroda
|Finanční rozdíl a výhoda
|Třešně
|120 – 200 Kč / kg
(Běžná cena v supermarketech a na trzích)
|0 – 50 Kč / kg
(Vlastní strom / ze sousedství zdarma, případně levný samosběr)
|Úspora 70 až 150 Kč na kilogramu ovoce.
|Angrešt
|180 – 250 Kč / kg
(V obchodech téměř nesehnatelný, prodává se jen jako „exotické“ prémiové zboží)
|0 Kč
(Na českých zahradách roste v hojném množství, lidé ho často darují za odvoz)
|Úspora přes 200 Kč. Nemusíte složitě shánět drahé plody z dovozu.
|Želírovací látky (Gelfix, želírovací cukr)
|35 – 45 Kč
(Spotřeba na 1 kg ovoce při použití chemických želírovacích přípravků)
|0 Kč
(Využívá se výhradně vysoký obsah přírodního pektinu z angreštu)
|Úspora 100 % nákladů na chemii. Džemy navíc neobsahují umělé konzervanty.
|Cukr
|22 – 28 Kč
(Dražší želírovací cukry, nebo běžný krystal mimo slevové akce)
|18 – 22 Kč
(Obyčejný řepný cukr krystal/krupice kupovaný v běžné akci)
|Úspora cca 5–10 Kč. Obyčejný cukr v kombinaci s angreštem babičkám stačil.
|Doplňky (Citronová šťáva, špetka soli)
|5 Kč
|2 Kč (Pár kapek citronu a zanedbatelné zrnko soli)
|Zanedbatelný rozdíl, ale chuťový efekt je obrovský.
|CELKOVÁ CENA ZA 1 KG
|cca 180 – 250 Kč
|cca 20 – 72 Kč
|Čistá úspora 110 až 230 Kč na jednu sklenici
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Sedm tipů na domácí zavařování. Využijte, že teď je všude plno ovoce
Rybíz s jahodami a další zajímavé dvojice
Třešně a angrešt nejsou jedinou netradiční kombinací ovoce, kterou lze obohatit spíž se zavařeninami. Na stejném principu fungují i další netradiční dvojice.
- Vyzkoušejte například kombinaci jahod s červeným rybízem. Jahody dodají vůni, rybíz se postará o hustotu a příjemnou kyselost.
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Domácí jahodový džem jako od babičky: jen ovoce, trochu cukru a citron
- Skvěle funguje také spojení podzimních hrušek s černým bezem nebo sladkých švestek s nakyslými jablky. Tyto kombinace vám umožní nastavit dražší či vzácnější ovoce tím, které máte zrovna po ruce v hojném množství.
- Máte-li úrodu meruněk, můžete z nich vykouzlit luxusní džem spojením s bobulovinami nebo jablky, která zavařenině dodají pektin. Pro větší šťavnatost můžete meruňkový džem doplnit malým množstvím sektu nebo vína.
Zlatá pravidla úspěšného zavařování bez chemie
Aby vám domácí zásoby vydržely ve spíži i několik let bez použití chemických konzervantů, musíte dodržet několik zásad.
- Klíčová je absolutní čistota sklenic a víček, které je ideální před plněním vymýt horkou vodou nebo sterilizovat v troubě.
- Ovoce zpracovávejte vždy čerstvé a zbavené všech nahnilých částí.
- Pokud by vám přece jen v některém ovoci chyběla kyselost pro správnou konzervaci, babičky doporučovaly přidat pár kapek čerstvé citronové šťávy. Ta podpoří nejen trvanlivost, ale i krásnou barvu.