Zapomenutá česká dobrota za pár korun. Hubník je levný, sytý a překvapivě chutný

Voňavý, sytý a kdysi téměř povinný na všech horských chalupách. Hubník patří mezi tradiční česká jídla, která dokázala nasytit velkou rodinu, ačkoliv vyžaduje jen několik málo surovin. Na kolik vás však vyjde jeho příprava dnes?
ilustrační snímek | foto: Tomáš Plecháč

Česká kuchyně je plná receptů, které vznikly z jednoduchosti a šetrnosti. A právě hubník je jedním z těch nejzajímavějších. Na tradičním pokrmu z pečiva, vajec a sušených hub si pochutnávali hlavně lidé z horských oblastí, kde čerstvé suroviny nebyly vždy po ruce.

Dnes už spousta z nás ani neví, co to vlastně takový hubník je. To je ovšem škoda, protože je levný, sytý a navíc na něj nepotřebujete nic víc než běžné suroviny, které byste jinak zbytečně vyhodili.

Zapečený hubník s houskami a bylinkami – Voňavá houbová klasika pro celou rodinu

Co je to hubník?

Hubník je tradiční český nákyp připravovaný z pečiva, vajec, mléka a sušených hub. Svou konzistencí připomíná něco mezi nádivkou a slaným pudinkem, přičemž nejčastěji se peče dozlatova v troubě.

Právě sušené houby mu dávají typickou výraznou chuť a vůni. Na horách si jej navíc můžete připravit i z vlastních zásob. Zvládnete tak dvě mouchy jednou ranou - konečně najdete využití pro houby, které od loňské sezony sušíte na půdě, i pro starší pečivo, které by jinak přišlo nazmar.

Hubník se slunečnicovými semínky

SROVNÁNÍ Na kolik vyjde hubník pro 4 osoby?

Pojďme se podívat na reálný výpočet podle aktuálních cen v obchodních řetězcích. Na běžný rodinný oběd pro čtyři osoby budeme potřebovat čtyři rohlíky nebo housky, čtyři vejce, dvanáct deka slaniny, mléko a samozřejmě sušené houby.

SurovinaMnožstvíCena
Rohlíky/housky4 ks10 Kč
Sušené houby30 g20 Kč*
Anglická slanina120 g24 Kč
Cibule1 ks2 Kč
Vejce4 ks18 Kč
Mléko200 ml2 Kč
Krupička50 g2 Kč
Máslo na vymazánímalé množství2 Kč
Strouhankamalé množství1 Kč
Koření a bylinkyodhad3 Kč
Celkem84 Kč

*Pokud jste si nasbírali houby z lesa, může být cena prakticky nulová. V takovém případě by vás hubník pro čtyři vyšel na 64 korun.

Podtrženo, sečteno, hubník pro čtyři osoby vyjde přibližně na 84 korun. Za jednu porci tedy zaplatíte zhruba 21 korun. A právě tady začíná být srovnání s dnešními cenami opravdu zajímavé.

Za částku kolem osmdesáti korun dnes často nepořídíte ani jedno pořádné jídlo pro jednoho člověka. Ve fast foodu dáte stejnou částku za jeden menší burger nebo svačinu bez přílohy a nápoje.

