Česká kuchyně je plná receptů, které vznikly z jednoduchosti a šetrnosti. A právě hubník je jedním z těch nejzajímavějších. Na tradičním pokrmu z pečiva, vajec a sušených hub si pochutnávali hlavně lidé z horských oblastí, kde čerstvé suroviny nebyly vždy po ruce.
Dnes už spousta z nás ani neví, co to vlastně takový hubník je. To je ovšem škoda, protože je levný, sytý a navíc na něj nepotřebujete nic víc než běžné suroviny, které byste jinak zbytečně vyhodili.
Zapečený hubník s houskami a bylinkami – Voňavá houbová klasika pro celou rodinu
Lehké
60 min
Co je to hubník?
Hubník je tradiční český nákyp připravovaný z pečiva, vajec, mléka a sušených hub. Svou konzistencí připomíná něco mezi nádivkou a slaným pudinkem, přičemž nejčastěji se peče dozlatova v troubě.
Právě sušené houby mu dávají typickou výraznou chuť a vůni. Na horách si jej navíc můžete připravit i z vlastních zásob. Zvládnete tak dvě mouchy jednou ranou - konečně najdete využití pro houby, které od loňské sezony sušíte na půdě, i pro starší pečivo, které by jinak přišlo nazmar.
SROVNÁNÍ Na kolik vyjde hubník pro 4 osoby?
Pojďme se podívat na reálný výpočet podle aktuálních cen v obchodních řetězcích. Na běžný rodinný oběd pro čtyři osoby budeme potřebovat čtyři rohlíky nebo housky, čtyři vejce, dvanáct deka slaniny, mléko a samozřejmě sušené houby.
|Surovina
|Množství
|Cena
|Rohlíky/housky
|4 ks
|10 Kč
|Sušené houby
|30 g
|20 Kč*
|Anglická slanina
|120 g
|24 Kč
|Cibule
|1 ks
|2 Kč
|Vejce
|4 ks
|18 Kč
|Mléko
|200 ml
|2 Kč
|Krupička
|50 g
|2 Kč
|Máslo na vymazání
|malé množství
|2 Kč
|Strouhanka
|malé množství
|1 Kč
|Koření a bylinky
|odhad
|3 Kč
|Celkem
|84 Kč
*Pokud jste si nasbírali houby z lesa, může být cena prakticky nulová. V takovém případě by vás hubník pro čtyři vyšel na 64 korun.
Podtrženo, sečteno, hubník pro čtyři osoby vyjde přibližně na 84 korun. Za jednu porci tedy zaplatíte zhruba 21 korun. A právě tady začíná být srovnání s dnešními cenami opravdu zajímavé.
Za částku kolem osmdesáti korun dnes často nepořídíte ani jedno pořádné jídlo pro jednoho člověka. Ve fast foodu dáte stejnou částku za jeden menší burger nebo svačinu bez přílohy a nápoje.