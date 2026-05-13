Kreatin je v mnoha ohledech obětí předsudků. Přitom se nejedná o žádnou chemii, ale o látku tělu vlastní, kterou si organismus sám vyrábí v játrech a ledvinách. Běžně ji najdeme v červeném mase nebo rybách, ovšem v množství, které pro moderní životní tempo často nestačí.
Jeho hlavní role spočívá v tvorbě ATP, což je základní palivo pro naše buňky. Zatímco dříve se věřilo, že z něj profitují jen svaly, dnes už víme, že stejnou energii dodává i neuronům v mozku.
Mýty o kreatinu
Je jen pro kulturisty.
Zadržuje vodu a škodí tělu.
Je syntetická chemie.
Nemá vliv na mozek.
Jak vybrat ten pravý kreatin?
Při výběru kreatinu byste se měli dívat především na čistotu suroviny a formu, která nejlépe zapadne do vašeho denního režimu. Nejjistější volbou je léty prověřený kreatin monohydrát, ideálně s ochrannou známkou Creapure®, která garantuje 100% čistotu bez nežádoucích příměsí.
Pokud máte citlivější žaludek, dívejte se po produktech od renomovaných výrobců, kteří využívají vlastní laboratoře a certifikované výrobní procesy, čímž eliminují riziko kontaminace.
Česká značka NUTREND nabízí kreatin hned v několika formách. Můžete si například vybrat, zda dáváte přednost sypanému prášku, kapslím nebo želé s ovocnou příchutí.
- Creatine Monohydrate Creapure®
Prášek od NUTREND vyniká skvělou rozpustností a neutrální chutí, takže ho snadno vmícháte do džusu nebo vody.
- Creatine Compressed Caps
Ideální řešení pro aktivní lidi, kteří nechtějí řešit sypání prášku. Kapsle jsou vysoce koncentrované, snadno se polykají a jsou perfektní na cesty nebo do kanceláře.
- Creatine Gummies
Inovativní a čím dál populárnější forma pro ty, kteří mají problém s polykáním tablet nebo jim nevyhovuje chuť čistého prášku. Gummies chutnají jako gumoví medvídci, jsou prakticky balené a dělají z doplňování kreatinu příjemnou část dne.
Energie pro tělo, podpora pro mozek
Kreatin patří mezi nejbezpečnější cenově dostupné doplňky stravy na trhu. Jedním z jeho největších benefitů je schopnost rychlejší regenerace. Kreatin pomáhá tělu zotavit se po fyzické zátěži, ať už jde o sport, náročný výlet nebo běžný pracovní den.
Zajímavé jsou ale i jeho účinky na psychiku. Může vám pomoci odolávat vůči stresu, zlepšit paměť nebo se lépe soustředit i při dlouhodobém mentálním výkonu.
Kdy a jak užívat kreatin pro maximální efekt?
Zapomeňte na složité rituály nebo „nasycovací fáze“ s obřími dávkami, které byly populární v devadesátých letech. Moderní přístup je mnohem jednodušší. Na rozdíl od některých jiných doplňků není u kreatinu zásadní, kdy přesně ho během dne užíváte. Hlavní je, abyste ho užívali pravidelně. Běžnému člověku postačí tři až pět gramů denně.
Nejdůležitější je pitný režim. Kreatin totiž váže vodu do buněk, kvůli čemuž ho musíte vždy zapít dostatkem tekutin.