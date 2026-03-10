Obsah
Co je nejlepší jako živý plot?
Při výběru ideálních rostlin pro živý plot si nejprve ujasněte priority. Toužíte po celoročním soukromí se stálezelenými druhy, nebo dáte přednost proměnlivosti opadavých? Hledáte bleskový růst, nebo spíše estetiku rozkvetlých keřů? Jakmile si tyto základní parametry definujete, bude pro vás volba konkrétní dřeviny mnohem snazší.
Co vysadit místo tújí?
Fantazii se meze nekladou. Pokud toužíte po husté celoroční cloně, sázkou na jistotu je stálezelený cypřišek, který vás spolehlivě skryje před zvědavými pohledy. Pro milovníky barev je skvělou volbou blýskavka Fraserova se svými ohnivě červenými listy, zatímco špetku exotiky dodá zahradě mrazuvzdorný bambus. Pokud však hledáte prověřenou klasiku, ze které snadno vytvarujete neprostupnou stěnu, vsaďte na habr obecný nebo rychle rostoucí turkestánský brest.
Který živý plot roste nejrychleji?
- Ptačí zob: Nenáročný mrazuvzdorný stálezelený keř. Pravidelným zastřihováním vytvoří hustý živý plot. Za rok vyroste o 30–50 cm.
- Vavřínovec lékařský (bobkovišeň): Stálezelená rychle rostoucí dřevina, za rok vyroste o 30-60 cm.
- Jilm sibiřský: Známý jako turkestánský brest. Je to nejrychleji rostoucí strom, povyroste o 1,2-1,8 m za rok.
- Břečťan popínavý: Zajímavou variantou pro zelené oplocení je břečťan, který šplhá po pevné opoře. Za rok naroste až o 1 metr.
Jak vysoký může být živý plot mezi sousedy?
Podle občanského zákoníku je při vysazení živého plotu potřeba dodržovat minimální vzdálenost 1,5 metru od hranice sousedního pozemku do výšky 3 metry. Vyšší porost nad 3 metry je potřeba vysadit alespoň 3 metry od sousedící parcely.
Nejkrásnější živé ploty
Jednoznačně nejkrásnější jsou kvetoucí živé ploty. Během jara rozzáří vaši zahradu, a navíc poslouží jako užitečná potrava pro včely, motýly a další opylovače. Při výběru vhodných dřevin zvažte, zda zvolíte jednobarevnou eleganci, nebo raději nakombinujete různé keře tak, aby na sebe jejich kvetení plynule navazovalo od prvních jarních dnů až do konce léta.
Co vybrat do kvetoucího živého plotu?
- Šeřík: Krásně vonící šeříky jsou nenáročné na pěstování, dorůstají 20-30 cm za rok.
- Komule Davidova: Přezdívaná též „motýlí keř“, naroste až o 1 metr za rok. Pěstování je nenáročné a odměnou bude pozorování barevných motýlů.
- Pustoryl věncový: Omamně vonící keř nese lidové označení jasmín. Dorůstá 50-80 cm za rok.
- Vistárie čínská: Nádherná popínavá rostlina za rok vyroste o 1 až 3 metry. Je vhodná nejen ke zkrášlení pevného plotu, ale také altánů a dalších zahradních staveb.
- Tamaryšek čtyřmužný: Vhodný na slunná stanoviště, skvěle snáší sucho. Za rok naroste o 50 cm až 1 metr.
- Kolkvície nádherná: Bohatě kvetoucí keř, který za rok povyroste o 20-40 cm.