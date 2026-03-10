Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Zapomeňte na túje: Toto jsou nové trendy, které vládnou živým plotům v Česku

Veronika Reicheltová
  8:30
Vysoké túje, odborně známé jako zeravy, byly dlouhé roky symbolem českých zahrad. Současní zahrádkáři však čím dál častěji volí alternativy, které rostou rychleji, mají ozdobný charakter nebo nevyžadují velkou péči. Pokud vás už nebaví brát do ruky nůžky na živý plot několikrát za sezónu, vsaďte na dřeviny, které vynikají přirozeným růstem i bez neustálého tvarování.

Komule Davidova je teď na sklonku léta jedním z mála keřů, co pořád kvetou a poskytují hmyzu potravu. | foto: Depositphotos

Obsah

Co je nejlepší jako živý plot?

Při výběru ideálních rostlin pro živý plot si nejprve ujasněte priority. Toužíte po celoročním soukromí se stálezelenými druhy, nebo dáte přednost proměnlivosti opadavých? Hledáte bleskový růst, nebo spíše estetiku rozkvetlých keřů? Jakmile si tyto základní parametry definujete, bude pro vás volba konkrétní dřeviny mnohem snazší.

Co vysadit místo tújí?

Fantazii se meze nekladou. Pokud toužíte po husté celoroční cloně, sázkou na jistotu je stálezelený cypřišek, který vás spolehlivě skryje před zvědavými pohledy. Pro milovníky barev je skvělou volbou blýskavka Fraserova se svými ohnivě červenými listy, zatímco špetku exotiky dodá zahradě mrazuvzdorný bambus. Pokud však hledáte prověřenou klasiku, ze které snadno vytvarujete neprostupnou stěnu, vsaďte na habr obecný nebo rychle rostoucí turkestánský brest.

Živý plot vás schová. Poradíme vám, jak ho vypěstovat

Který živý plot roste nejrychleji?

  • Ptačí zob: Nenáročný mrazuvzdorný stálezelený keř. Pravidelným zastřihováním vytvoří hustý živý plot. Za rok vyroste o 30–50 cm.
  • Vavřínovec lékařský (bobkovišeň): Stálezelená rychle rostoucí dřevina, za rok vyroste o 30-60 cm.
  • Jilm sibiřský: Známý jako turkestánský brest. Je to nejrychleji rostoucí strom, povyroste o 1,2-1,8 m za rok.
  • Břečťan popínavý: Zajímavou variantou pro zelené oplocení je břečťan, který šplhá po pevné opoře. Za rok naroste až o 1 metr.

Jak vysoký může být živý plot mezi sousedy?

Podle občanského zákoníku je při vysazení živého plotu potřeba dodržovat minimální vzdálenost 1,5 metru od hranice sousedního pozemku do výšky 3 metry. Vyšší porost nad 3 metry je potřeba vysadit alespoň 3 metry od sousedící parcely.

Nejkrásnější živé ploty

Jednoznačně nejkrásnější jsou kvetoucí živé ploty. Během jara rozzáří vaši zahradu, a navíc poslouží jako užitečná potrava pro včely, motýly a další opylovače. Při výběru vhodných dřevin zvažte, zda zvolíte jednobarevnou eleganci, nebo raději nakombinujete různé keře tak, aby na sebe jejich kvetení plynule navazovalo od prvních jarních dnů až do konce léta.

Co vybrat do kvetoucího živého plotu?

  • Šeřík: Krásně vonící šeříky jsou nenáročné na pěstování, dorůstají 20-30 cm za rok.
  • Komule Davidova: Přezdívaná též „motýlí keř“, naroste až o 1 metr za rok. Pěstování je nenáročné a odměnou bude pozorování barevných motýlů.
  • Pustoryl věncový: Omamně vonící keř nese lidové označení jasmín. Dorůstá 50-80 cm za rok.
  • Vistárie čínská: Nádherná popínavá rostlina za rok vyroste o 1 až 3 metry. Je vhodná nejen ke zkrášlení pevného plotu, ale také altánů a dalších zahradních staveb.
  • Tamaryšek čtyřmužný: Vhodný na slunná stanoviště, skvěle snáší sucho. Za rok naroste o 50 cm až 1 metr.
  • Kolkvície nádherná: Bohatě kvetoucí keř, který za rok povyroste o 20-40 cm.
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Mytí syrového masa patří mezi největší kuchyňské chyby. Děláte ji i vy?

Ilustrační snímek

Maso, zvlášť to vepřové a drůbeží, patří k oblíbeným surovinám v české kuchyni. Vepřového Češi snědí přes 40 kilogramů na osobu ročně. Oblíbené je pečené, smažené i grilované. Jak ale před přípravou...

Síla řetězců na našem trhu je enormní, o smlouvách mlčí, říká nový státní hlídač cen

Premium
Jindřich Fialka, dlouholetý vrchní ředitel potravinářské sekce na ministerstvu...

Potraviny v Česku se mohou zdát levné, ale tento dojem částečně padne po započtení parity kupní síly, říká v rozhovoru pro iDNES.cz nový potravinový ombudsman Jindřich Fialka. Na změnách zákonů,...

Finanční rezerva: Kolik byste měli mít „pod polštářem“ pro případ nouze

Ilustrační snímek

Stačí výpověď, delší nemoc nebo rozbitý kotel a rodinný rozpočet se během pár týdnů může ocitnout v minusu. Bez finanční rezervy hrozí dluhy, stres a rychlá rozhodnutí, která vás mohou stát desítky...

Dlouhověkost má nečekaný háček. Bez masa to možná nepůjde

Spokojení senioři

Které potraviny prodlužují život? Nové zjištění čínských vědců vás možná překvapí. Pravidelná konzumace masa totiž může být jedním z klíčových faktorů pro dosažení hranice 100 let. Ale všeho s mírou.

Hybrid vs. plug-in hybrid: Který pohon se vyplatí při dnešních cenách?

Plug-in hybrid

Ceny paliv kolísají, elektřina zdražila a automobilky stále častěji nabízejí hybridní technologie jako kompromis mezi spalovacím a elektrickým pohonem. Pro běžného českého řidiče ale není jednoduché...

Zapomeňte na túje: Toto jsou nové trendy, které vládnou živým plotům v Česku

Komule Davidova je teď na sklonku léta jedním z mála keřů, co pořád kvetou a...

Vysoké túje, odborně známé jako zeravy, byly dlouhé roky symbolem českých zahrad. Současní zahrádkáři však čím dál častěji volí alternativy, které rostou rychleji, mají ozdobný charakter nebo...

10. března 2026  8:30

Velikonoce na obzoru: Jak poznat skutečně čerstvá vejce a kvalitní uzené

vejce

Velikonoce jsou obdobím, kdy Češi nakupují vejce a uzené ve velkém – často ve spěchu a pod tlakem slevových akcí. Právě tehdy ale roste riziko, že sáhnete po starších vejcích nebo po uzeném, které...

10. března 2026

Vytahujete spotřebiče ze zásuvky, abyste ušetřili? Může vás to vyjít pěkně draho

Zásuvka a vypínač Tango. Zdroj: ABB

V době vysokých účtů za energie se z nás stali lovci wattů. Jakmile kávovar dopíská svou ranní serenádu, letíme k zásuvce a s vítězoslavným gestem ho vytrhneme ze sítě. Máme pocit, že jsme právě...

9. března 2026  8:30

Přezouvání pneumatik: Kdy je ten správný čas a jak poznat sjetý vzorek

V pneuservisu přezují vůz do třiceti minut. Najít ale volný termín v době, kdy...

Každý rok řeší tisíce českých řidičů stejnou otázku – kdy přezout pneumatiky. Mnozí to nechávají na poslední chvíli nebo se řídí pouze kalendářem. Jenže špatně načasovaná výměna pneumatik může...

9. března 2026

Proč vitamín D nestačí? Klíčem k imunitě i zdravým cévám je správná synergie

Ve spolupráci
Vitamín D3 a K2 patří k sobě.

V posledních letech se o něm mluví jako o zázraku, přesto se odhaduje, že naprostá většina populace v našem podnebném pásmu trpí stavem, který označujeme jako nedostatek vitamínu D. Tento nutrient...

9. března 2026

První jarní práce na zahradě: Co stihnout v březnu, aby byla úroda bohatá

Trvalkový záhon se krásně zapojuje.

Březen je měsícem, kdy se zahrada probouzí ze zimního spánku a začíná skutečná zahrádkářská sezóna. Správná příprava záhonů, výsadba prvních plodin a péče o stromy rozhodnou o tom, jak se bude...

8. března 2026

Síla řetězců na našem trhu je enormní, o smlouvách mlčí, říká nový státní hlídač cen

Premium
Jindřich Fialka, dlouholetý vrchní ředitel potravinářské sekce na ministerstvu...

Potraviny v Česku se mohou zdát levné, ale tento dojem částečně padne po započtení parity kupní síly, říká v rozhovoru pro iDNES.cz nový potravinový ombudsman Jindřich Fialka. Na změnách zákonů,...

8. března 2026

Hybrid vs. plug-in hybrid: Který pohon se vyplatí při dnešních cenách?

Plug-in hybrid

Ceny paliv kolísají, elektřina zdražila a automobilky stále častěji nabízejí hybridní technologie jako kompromis mezi spalovacím a elektrickým pohonem. Pro běžného českého řidiče ale není jednoduché...

7. března 2026  8:30

Teď je ideální čas zasít papriky. Kdo to nestihne, může přijít o velkou část úrody

ilustrační snímek

Papriky patří mezi nejoblíbenější plodovou zeleninu v českých zahradách, ale jejich pěstování má jedno úskalí – potřebují dlouhou vegetační dobu. Pokud se se setím opozdíte, plody nemusí do podzimu...

7. března 2026

Když tělu chybí železo: Jak poznat problém a co změnit v jídelníčku

Grilovaný tomahawk steak z hovězího masa wagyu se solí, kořením a bylinkami....

Dlouhodobá únava, bledost nebo zadýchávání při chůzi do schodů nemusí být jen důsledkem stresu. Nedostatek železa patří mezi nejčastější výživové problémy v Česku a často zůstává bez povšimnutí....

6. března 2026  15:20

Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života
Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života

Radost z vítězství v naší komunitní volbě Porodnice roku už má i svou hmatatelnou podobu. Do třech vítězných porodnic totiž osobně dorazila...

Jak poznat kvalitní med: Testy, které zvládnete i v kuchyni

Nákup medu v supermarketu nebo od včelaře?

Med patří mezi nejčastěji falšované potraviny na světě. V obchodech se běžně prodává směs ze zemí EU i mimo EU, která může být naředěná sirupem nebo tepelně upravená tak, že ztratí cenné látky. Pokud...

6. března 2026  11:45

Mytí syrového masa patří mezi největší kuchyňské chyby. Děláte ji i vy?

Ilustrační snímek

Maso, zvlášť to vepřové a drůbeží, patří k oblíbeným surovinám v české kuchyni. Vepřového Češi snědí přes 40 kilogramů na osobu ročně. Oblíbené je pečené, smažené i grilované. Jak ale před přípravou...

6. března 2026  8:30,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.