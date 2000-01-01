Velké srovnání oříškových pomazánek: Nutella zdaleka není nejdražší, některé stojí i třikrát tolik. | Vygenerováno AI
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Ve složení se na prvním místě umístila lískooříšková pomazánka Vilgain za 289 korun, na posledním pak Ms Molly’s z Tesca za 49,90 koruny. Pokud jde o cenu, nejdráže vyjde pomazánka od Lindt, která vychází v přepočtu na 124,95 koruny za sto gramů výrobku.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Vilgain Nut Spread (350 gramů) nabízí ze všech srovnávaných pomazánek největší podíl oříšků. Výrobce uvádí konkrétně 76 procent lískových ořechů. Ve složení najdeme také kokosový cukr, kakaovou hmotu a kakaové máslo. Na 100 gramů výrobku má přibližně 649 kilokalorií, 55 gramů tuků, 12 gramů cukrů a 12 gramů bílkovin. Výrobce: Vilgain s.r.o. Cena: 289 korun / 82,57 korun za 100 gramů.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
dmBio bio čokoládovo-oříšková pomazánka (400 gramů) sice obsahuje méně ořechů než Vilgain, pořád ale výrazně více než většina srovnávaných výrobků. Lískové oříšky tvoří přesně polovinu sklenice. Pomazánka se dále skládá z třtinového cukru, palmového a slunečnicového oleje, kakaa, slunečnicového lecitinu a vanilky. Na 100 gramů výrobku připadá 591 kilokalorií, 42 gramů tuků, 38 gramů cukrů a 8,2 gramu bílkovin. Výrobce: dm drogerie markt. Cena: 169 korun / 42,25 korun za 100 gramů.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Lindt lískooříškový krém (200 gramů) neobsahuje palmový olej. Na druhou stranu ale na 100 gramů výrobku obsahuje jen 40 procent oříšků a 45 gramů cukrů, navíc vyjde v přepočtu na skoro trojnásobek ceny. Oproti pomazánce z dm má méně tuků (32 gramů) a více bílkovin (10 gramů). Kromě lískových ořechů obsahuje také mletá jádra mandlí. Výrobce: Lindt & Sprüngli CEE s.r.o. Cena: 249,90 korun / 124,95 korun za 100 gramů.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Nussano K-Classic (400 gramů), privátní značka Kauflandu, patří mezi nejlevnější pomazánky v tomto srovnání. Už se ale řadí k pomazánkám s mnohonásobně nižším obsahem oříšků. Lískových ořechů podle etikety obsahuje pouze 13 procent. Na 100 gramů výrobku pak obsahuje přibližně 47 gramů cukrů. Základem složení je cukr, rostlinný tuk a ořechy, nechybí ani kakao a mléčné složky. Výrobce: Wilhelm Reuss GmbH & Co. KG. Cena: 54,90 korun / 13,73 korun za 100 gramů.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Tesco Lískooříškovo-kakaová pomazánka (400 gramů) je na tom podobně. Pomazánka privátní značky obsahuje 13 procent pasty z lískových ořechů, na etiketě pak uvádí ještě 7,5 procenta kakaového prášku. Ve složení najdeme také cukr, řepkový olej, sušené mléko, palmový olej a kakaové máslo. Na 100 gramů výrobku připadá 564 kilokalorií, 36 gramů tuků a 49 gramů cukrů. Výrobce: Tesco Stores ČR a.s. Cena: 59,90 korun / 14,98 korun za 100 gramů.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
BILLA Lískooříšková pomazánka s kakaem (400 gramů) vyjde cenově stejně jako pomazánka z Kauflandu. Výrobce uvádí 13 procent lískových ořechů a 7,5 procenta kakaového prášku se sníženým obsahem tuku. Složení dále doplňuje cukr (50 gramů), řepkový a palmový olej, sušené odstředěné mléko, emulgátor: lecitiny a mandle. Výrobce: Billa s.r.o. Cena: 54,90 korun / 13,73 korun za 100 gramů.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Jeden Tag Krém oříškovo-nugátový (400 gramů) z Globusu je ještě levnější než pomazánka z Kauflandu. Zajímavé ale je, že obě pochází od stejného výrobce z Německa. V pomazánce najdeme 13 procent lískových ořechů, 50 gramů cukru, řepkový a palmový olej, kakaový prášek, sušené odstředěné mléko a emulgátor: lecitiny. Výrobce: Wilhelm Reuss GmbH & Co. KG. Cena: 49,90 korun / 12,48 korun za 100 gramů.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Choco’la lískooříškovo-kakaový krém (400 gramů) z Penny se vyrábí taktéž v Německu. Krém obsahuje 13 procent lískových ořechů a 49,9 g cukrů na 100 gramů. Ve složení můžeme narazit také na řepkový a palmový olej, kakao a sušené mléko. Výrobce: Wilhelm Reuss GmbH & Co. KG. Cena: 54,90 korun / 13,73 korun za 100 gramů.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Nejrozšířenější značka lískooříškových pomazánek Nutella (350 gramů) stojí se svým složením až za pomazánkami privátních značek. Obsahuje sice stejné množství lískových oříšků (13 procent), ovšem větší množství cukrů (56,3 gramu), který je navíc ve složení na prvním místě. Hned po něm následuje palmový olej, sušené mléko a kakaový prášek. Výrobce: Ferrero. Cena: 109,90 korun / 31,40 korun za 100 gramů.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Lískooříšková pomazánka Sladká tečka (340 gramů) z COOPu je na tom z privátních značek nejhůře. Obsahuje pouze 10 procent lískooříškové pasty. Ve složení je navíc na prvním místě cukr, následuje rostlinný tuk, mléčná syrovátka a kakao. Ve sto gramech výrobku najdeme jen 5,2 gramu bílkovin, ovšem 36 gramů tuku a 49,9 gramu cukrů. Výrobce: Chocoland a. s. Cena: 64,90 korun / 19,10 korun za 100 gramů.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Nugeta už dávno nevyrábí jen arašídovou pomazánku ve vaničce. Ve většině obchodních řetězců dnes najdete také lískooříškovou Nugetu ve sklenici (340 gramů). Pomazánka má stejně jako ta z COOPu jen 10 procent pasty z lískových oříšků, na druhou stranu je ale bez palmového oleje. Oproti privátním značkám obsahuje navíc E476, aromata. Výrobce: Chocoland a. s. Cena: 99,90 korun / 29,38 korun za 100 gramů.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Milka lískooříšková pomazánka (350 gramů) se v našem redakčním žebříčku umístila až na předposledním místě. Obsahuje totiž jen pět procent oříšků a neuvěřitelných 57 gramů cukru na 100 gramů výrobku. Základem je cukr a řepkový olej, následují sušené mléčné složky, ořechová pasta a kakao. Výrobce: Mondelez. Cena: 89,90 korun / 25,70 korun za 100 gramů.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Pokud jde o množství oříšků, nejhůře dopadla Ms Molly’s kakaovo-lískooříšková pomazánka (400 gramů) z Tesca. Zatímco privátní značka Tesca obsahuje 13 procent lískových oříšků, v Ms Molly’s najdeme pastu s pouze dvěma procenty lískových ořechů. Naopak cukr je ve složení na prvním místě, přičemž ve 100 gramech ho najdeme rovnou 60 gramů. Výrobek obsahuje také řepkový a palmový olej, kakao a sušenou syrovátku. Výrobce: Tesco Stores ČR a.s. Cena: 49,90 korun / 12,47 korun za 100 gramů.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Cenově vychází nejdráže pomazánka od Lindt, která zároveň nabízí nejmenší sklenici. V množství oříšků si nejlépe vedla lískooříšková pomazánka Vilgain s 76 procenty oříšků, nejhůře pak Ms Molly’s z Tesca s pouhými 2 procenty. Mezi prvním a posledním místem je rozdíl 48 gramů cukru a 70 korun za 100 gramů.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Z arašídových másel si první cenu vysloužilo arašídové máslo Bombus za 99,90 koruny. Na opačné straně skončilo burákové máslo Reese’s za 140 korun.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Bombus Nut Cream arašídové máslo (300 gramů) obsahuje jednu jedinou surovinu: arašídy. Výrobce ve složení neuvádí žádný přidaný cukr, sůl, konzervanty ani palmový tuk. Ve sto gramech najdeme 50 gramů tuku, 24 gramů bílkovin a 4,2 gramu cukrů. Výrobce: DMHERMES TRADE s.r.o. Cena: 99,90 korun / 33,30 korun za 100 gramů.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Arašídový krém BIG BOY (220 gramů) obsahuje pouze loupané pražené arašídy. Není tak divu, že patří mezi nejdražší arašídová másla na trhu. Ve sto gramech najdeme přesně polovinu tuků (50 gramů), 24 gramů bílkovin a jen 4,90 gramů cukrů. Výrobek neobsahuje přidaný cukr ani laktózu a je vhodný i pro vegany. Výrobce: Arachis s.r.o. Cena: 99 korun / 45 korun za 100 gramů.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Arašídový krém Allnature (500 gramů) se skládá ze 100 procent jemně mletých arašídů. Stejně jako BIG BOY neobsahuje přidaný cukr ani sůl a ve sto gramech nenajdeme více než 5 gramů cukrů. Oproti BIG BOY se navíc prodává ve větším balení a za nižší cenu. Výrobce: Allnature s.r.o. Cena: 119 korun / 23,80 korun za 100 gramů.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Značka Vilgain nabízí kromě lískooříškových pomazánek také různé druhy ořechových másel. My se podívali konkrétně na jemné arašídové máslo (500 gramů). To podle výrobce obsahuje 100 procent jemně pražených arašídů, neobsahuje přidaný cukr ani sůl. Na sto gramů v něm sice najdeme 27 gramů bílkovin, oproti konkurenci už však obsahuje více cukrů (6 gramů). Výrobce: Vilgain s.r.o. Cena: 119 korun / 23,80 korun za 100 gramů.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
O něco lépe je na tom 4Slim 100% arašídové máslo (500 gramů). To, jak napovídá název, tvoří pouze sto procent pražených arašídů. Máslo neobsahuje přidaný cukr ani sůl a má jemnou konzistenci, ve 100 gramech výrobku navíc najdeme jen 4,2 gramu cukrů. Může se hodit například do kaší nebo na palačinky. Cenově už ale vyjde dráž. Výrobce: KAUMY s. r. o. Cena: 204,90 korun / 41 korun za 100 gramů.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Mezi zákazníky je dlouhodobě oblíbené také bio arašídové máslo značky HealthyCo (350 gramů). Máslo obsahuje 99,3 procenta organických arašídů. I když v něm nenajdeme žádný přidaný cukr, obsahuje 0,7 procenta soli. Na 100 gramů výrobku připadá 47,7 gramu tuku, 26,9 gramu bílkovin a 4,7 gramu cukrů. Výrobce: TAMBI, s.r.o. Cena: 106 korun / 30,30 korun za 100 gramů.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Vlastní značku arašídového másla má i Tesco. Máslo navíc prodává ve dvou variantách, a to v jemné a křupavé s kousky oříšků. Tesco arašídová pomazánka s kousky (340 gramů) obsahuje 95 procent blanšírovaných arašídů. Ve složení ji dále doplňují palmový olej, třtinový cukr a mořská sůl. Ve sto gramech najdeme 50 gramů tuku, 25 gramů bílkovin, 6,4 gramu cukrů a 0,90 gramu soli. Výrobce: Tesco Stores ČR a.s. Cena: 57,90 korun / 17 korun za 100 gramů.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
V Lidlu na arašídové máslo můžeme narazit během amerického týdne. Arašídové máslo McEnnedy (454 gramů) obsahuje 95 procent pražených arašídů. Mezi prvními složkami ve složení najdeme také třtinový cukr, ztužený arašídový olej a sůl. Na sto gramů sice připadá 27,3 gramu bílkovin, zároveň ale 6,9 gramu cukrů a 0,55 gramu soli. Výrobce: Neuvedeno. Cena: 49,90 korun / 11 korun za 100 gramů.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Reese’s je známé svými arašídovými košíčky. Kromě nich vyrábí i vlastní arašídové máslo (510 gramů). To ale obsahuje méně arašídů než všechny výše zmíněné výrobky (89 procent). Ve složení jsou hned za arašídy cukr (9,4 gramu na 100 gramů), ztužený rostlinný olej, sůl (1,1 gramu), arašídový olej, melasa, emulgátor a kukuřičný škrob. Výrobce: The Hershey Company. Cena: 140 korun / 27,50 korun za 100 gramů.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Cenově vychází nejdráže vítězné arašídové máslo Bombus, které v přepočtu na 100 gramů vyjde na 83 korun. Ve složení vedly značky Bombus, Big Boy a Allnature, které obsahovaly pouze arašídy. Na posledním místě se umístilo máslo Reese’s s více než 9 gramy cukru a 1 gramem soli.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz