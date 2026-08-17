Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Zapomeňte na konvici: Tato kuchyňská revoluce vám ušetří čas i tisíce za elektřinu

Autor:
  15:20

Integrovaná baterie na horkou vodu | foto: Canva.com

Rychlovarná konvice zabírá místo, nutí vás čekat a při zbytečném převařování vody spotřebovává energii navíc. Moderní kuchyňské baterie s okamžitě dostupnou horkou a filtrovanou vodou slibují větší pohodlí, úsporu času i konec nákupu balené vody.

Obsah

Proč tradiční rychlovarná konvice přestává stačit

Rychlovarná konvice sice v druhé polovině 20. století přinesla do kuchyní malou revoluci, dnešním nárokům na energetickou úspornost a ergonomii už ale nestačí.

Hlavní problém spočívá v lidském chování a fyzikálních limitech spotřebiče. Většina lidí naplní konvici výrazně větším množstvím vody, než doopravdy potřebuje. Ohřátí litru vody na bod varu spotřebuje přibližně 0,1 kWh elektrické energie. Pokud z tohoto množství využijete jen čtvrt litru na hrnek čaje a zbytek necháte vychladnout, vyhrazujete 75 procent spotřebované energie čistě pro odpadní teplo.

Druhým faktorem je tvorba vodního kamene. Topné těleso zanesené minerálními usazeninami ztrácí schopnost efektivně předávat teplo vodě. Proces ohřevu se prodlužuje, spotřeba energie stoupá a životnost samotného přístroje se radikálně zkracuje. Průměrná česká domácnost tak mění rychlovarnou konvici každé dva až tři roky, což představuje další finanční i ekologickou zátěž.

Smrdí, kouří a ničí se. Těchto 5 chyb vás může stát tisíce za nové spotřebiče

Integrované systémy horké vody Jak technologie funguje

Řešením, které se stále častěji prosazuje v moderních kuchyních, jsou multifunkční kuchyňské baterie s integrovaným bojlerem a filtry, často označované jako systémy okamžité horké vody. Na první pohled vypadají jako elegantní designové vodovodní baterie, pod dřezem se však skrývá kompaktní tlakový zásobník udržující vodu na teplotě těsně pod bodem varu.

Jakmile otočíte ovládacím prvkem s bezpečnostní pojistkou, z ramínka baterie okamžitě vytéká vařící voda. Bez čekání, bez hučení konvice a v přesně takovém množství, jaké v danou chvíli potřebujete - od jedné lžíce po celý hrnec na těstoviny.

Budoucnost kuchyní: Trouba, která pozná pizzu, lednice v zásuvce a barvy proti stresu

Technologie izolace a filtrace

Klíčem k vysoké úspornosti těchto systémů je špičková tepelná izolace zásobníku pod dřezem. Většina kvalitních zařízení využívá vakuovou izolaci podobnou technologii termosek. Ztráta tepla v pohotovostním režimu je tak minimální, že udržení horké vody po celý den spotřebuje přibližně stejně energie jako běžná LED žárovka (cca 10 až 15 W).

Součástí systému bývá i pokročilá vícestupňová filtrace. Ta z vody odstraňuje:

  • Chlór a nepříjemné zápachy
  • Těžké kovy a mikroplasty
  • Nadbytečné minerály způsobující vodní kámen
  • Sedimenty a rez ze starého potrubí

Výsledkem je nejen okamžitě dostupná vařící voda, ale také dokonale čistá studená pitná voda bez nutnosti kupovat vody v plastových lahvích.

Proč mizí rychlovarná konvice z českých kuchyní? Nahrazuje ji baterie s vroucí vodou

Srovnání Náklady a efektivita přípravy horké vody

Pro lepší představu o tom, jak si inovativní systém stojí v porovnání s tradičními metodami ohřevu vody, slouží následující přehled parametrů při běžném provozu čtyřčlenné domácnosti.

Parametr / Způsob ohřevuRychlovarná konvice (2000 W)Indukční deska s hrncemIntegrovaný systém horké vody
Integrovaný systém horké vody3 až 4 minuty2 až 3 minutyOkamžitě (0 sekund)
Průměrná ztráta energie převařením30 % – 50 % (přebytky vody)20 % – 40 % (přebytky a únik tepla)0 % (odměříte přesné množství)
Pohotovostní spotřeba (24h/den)0 Wh0 Whcca 0,25 kWh / den
Roční odhadované náklady na provozHigh (kvůli plýtvání vodou)Medium až HighLow (konstantní nízký odběr)
Potřeba deskového prostoruZabírá místo na linceZabírá plotýnkuSchováno pod dřezem
Filtrace vody od vodního kameneZpravidla chybíChybíIntegrovaná v základu

Finanční úspora Kde přesně vzniká rozdíl?

Porovnání pouhé pořizovací ceny může klamat. Zatímco rychlovarnou konvici pořídíte za několik stovek až tisíc korun, pokročilý bateriový systém představuje vyšší počáteční investici. Pohled na celkové provozní náklady domácnosti v horizontu několika let však ukazuje zcela jinou bilanci.

  1. Eliminace přebytečného ohřevu: U konvice málokdy odhadnete přesné množství. Pokud čtyřikrát denně ohřejete o půl litru vody více, než spotřebujete, ročně roztavíte stovky kilowatthodin elektrické energie doslova pro nic.
  2. Konec balené vody: Doma připravená filtrovaná voda nahrazuje nákup balených minerálek a stolních vod. Čtyřčlenná rodina, která ročně utratí za balenou vodu 8 000 až 12 000 korun, získá investici do bateriového systému zpět během velmi krátké doby.
  3. Úspora času jako neviditelný benefit: Průměrný člověk stráví čekáním na uvaření vody v konvici nebo na sporáku přibližně 10 až 15 minut denně. Za celý rok jde o více než 60 hodin čistého času, který můžete věnovat rodině, práci nebo odpočinku.

Čaj si vybírejte jako auto, radí expert. Sypaný vyjde levněji než sáček ze supermarketu

Praktické využití každý den v domácnosti

Rychlá dostupnost vařící vody zásadním způsobem mění ergonomii vaření a úklidu. Okamžitý přísun vody o teplotě 100 stupňů Celsia oceníte v mnoha běžných situacích:

  • Vaření příloh: Zalití těstovin, rýže, brambor nebo zeleniny vařící vodou přímo v hrnci zkracuje celkovou dobu přípravy oběda či večeře na polovinu.
  • Příprava teplých nápojů: Čaj, káva i instantní pokrmy jsou hotové během několika vteřin bez nutnosti zapínat jakýkoliv další spotřebič.
  • Blanšírování a sterilizace: Hladký průběh při blanšírování rajčat, sterilizaci dětských saviček a lahví nebo rychlém odmočení připálených plechů a hrnců.
  • Příprava dětské stravy: V kombinaci s nastavitelnou teplotou (u vyšších modelových řad) lze získat ideální teplotu pro přípravu kojeneckého mléka bez zdlouhavého chlazení.

Na co si dát pozor při výběru a instalaci

Pokud uvažujete o přechodu na systém okamžité horké vody, je třeba zohlednit několik technických parametrů ještě před nákupem:

Prostor pod dřezem

Srdcem systému je zásobník vody a filtrační jednotka. Obvykle vyžadují prostor o velikosti menšího odpadkového koše. Před pořízením ověřte, zda se do vaší dřezové skříňky vejde bojler společně se stávajícími sifony a sorterem na odpad.

Elektrická přípojka

Zásobník horké vody vyžaduje standardní elektrickou zásuvku na 230 V. Zkontrolujte, zda máte pod dřezem dostupnou zásuvku se samostatným jištěním, aby nedocházelo k přetěžování okruhu při současném spuštění myčky nádobí.

Bezpečnostní prvky

Práce s vařící vodou vyžaduje maximální opatrnost, zejména pokud máte malé děti. Kvalitní systémy disponují tlakovo-otočnými pojistkami, které zabraňují náhodnému spuštění, a také izolovaným pláštěm ramínka baterie, díky kterému zůstává kovový povrch na dotek chladný i při průtoku 100°C vody.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

KVÍZ: Luxus na pískovišti i nedostatkové zboží: Kolik stály kultovní hračky a jakou mají hodnotu dnes?

Kdo neměl ikonickou sklápěčku Tatra doma, mohl si s ní pohrát aspoň ve školce.

Mončičák, Tatra, Merkur nebo céčka. Některé hračky byly za pár korun, jiné představovaly citelný zásah do rodinného rozpočtu a další se sháněly jen obtížně. Průměrná mzda v polovině 80. let byla...

KVÍZ: Retro drogerie: Pamatujete si ještě Palmex, Pitralon nebo mýdlo s jelenem?

Mýdlo s jelenem začal v roce 1848 vyrábět ústecký průmyslník Johann Schicht

Mýdlo s jelenem, modrá Indulona i voňavý Pitralon. Některé výrobky zmizely z regálů poměrně brzy, jiné přežily dodnes. Vyzkoušejte si, jak dobře si pamatujete drogerii z období socialismu, její...

Brýle na zatmění Slunce docházejí. Jak nekoupit padělek a čím je nahradit

Zahraniční turisté sledují z Karlova mostu zatmění Slunce v době, kdy se nad...

Zatmění Slunce 12. srpna 2026 bude v Česku mimořádně výrazné, ale po celou dobu pouze částečné. Měsíc u nás zakryje přes 86 procent slunečního disku. Přímý pohled bez vhodného solárního filtru proto...

Oblíbená aku vrtačka Parkside má nástupce. Lidl ji teď nabízí za pár stovek

ilustrační snímek

Lidl zlevnil aku vrtačku Parkside Performance, která má nahradit jednu z nejlépe hodnocených aku vrtaček. Novinka PSBSAP 20-Li C3 navazuje na oblíbenou generaci B3, oproti předchůdci je však menší,...

Riskantní evropská hra s plynem. Co mohou způsobit rekordně nízké zásoby v Unii

Premium
Moderní tanker. Rudolf Samojlovič na zkapalněný plyn (LNG) postavený v roce...

V Bruselu vyvolala ta zpráva významné pozdvižení. Když se 300 metrů dlouhé ruské plavidlo Rudolf Samojlovič, pojmenované podle polárního badatele, vydalo k opravě do suchého doku v moderní dánské...

Zapomeňte na konvici: Tato kuchyňská revoluce vám ušetří čas i tisíce za elektřinu

Integrovaná baterie na horkou vodu

Rychlovarná konvice zabírá místo, nutí vás čekat a při zbytečném převařování vody spotřebovává energii navíc. Moderní kuchyňské baterie s okamžitě dostupnou horkou a filtrovanou vodou slibují větší...

17. srpna 2026  15:20

5 chyb při výběru OCR: Jak vybrat systém na vytěžování faktur

Ve spolupráci
Jak vybrat systém na vytěžování faktur?

Automatizace zpracování faktur už dávno není jen výsadou IT firem. Dnes po ní sahají výrobní podniky, logističtí giganti i finanční instituce. Důvod je jednoduchý: dokladů přibývá, účetní na trhu...

17. srpna 2026  11:45

Máte právo na kvalitu. Naučte se konečně, jak vrátit jídlo v restauraci a nenechat se odbýt

Vrácení jídla v restauraci

Neschopnost vrátit nedovařené jídlo nebo odmítnout nevhodnou prosbu není osobní selhání. Jde o hluboce zakořeněný psychologický blok. Jak se zbavit strachu z konfrontace a naučit se jednoduše i věcně...

17. srpna 2026  8:30

Může levná vrtačka porazit Makitu? Tesco a Lidl poslaly své zástupce do souboje

Aku vrtací šroubovák Parkside PABS 20-Li I9.

Aku vrtačky Reikel, Parkside a Makita vypadají podobně, stojí ale od 599 do 2 700 korun. Vyplatí se levný model z Tesca, univerzální volba z Lidlu, nebo značková Makita bez baterie? Srovnali jsme...

17. srpna 2026

Březový cukr jako velký marketingový mýtus. Zjistěte, za co ve skutečnosti platíte

Březový cukr

Láká vás představa panenské severské přírody? Drtivá většina takzvaného březového cukru pochází ze zpracovaných kukuřičných klasů z Asie. Odhalujeme, jak funguje marketingová past na sladidlo E967 a...

16. srpna 2026  15:20

Nejkrásnější dárky nemusí být drahé. Tipy pro radost v rodině

Komerční sdělení
Radost udělá polštářek s vlastním motivem.

Dárky z lásky nemusí stát jmění. To nejcennější, co blízkým dáváme, je pocit, že na ně myslíme. Objevte laskavé a cenově dostupné tipy, které vykouzlí úsměv na tváři ženám, mužům i dětem, aniž by...

16. srpna 2026  11:45

Elektřinou se už zranila třetina Čechů. Nedodržují se revize, ukázal průzkum

ilustrační snímek

Téměř třetina Čechů má zkušenost s úrazem elektrickým proudem, každý desátý úraz se přitom stal dítěti. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro energetickou společnost epet. Lidé podle něj doma...

16. srpna 2026  10:01

Míříte k Baltu? Srovnali jsme ceny dopravy autem, vlakem i letadlem

ilustrační snímek

Polské moře patří k nejlevnějším zahraničním dovoleným. To ovšem nemusí platit o samotné cestě. Čtyřčlenná rodina se může s náklady za cestu z Prahy do Gdaňsku vejít do čtyř tisíc korun, stejně tak...

16. srpna 2026  8:30

KVÍZ: Luxus na pískovišti i nedostatkové zboží: Kolik stály kultovní hračky a jakou mají hodnotu dnes?

Kdo neměl ikonickou sklápěčku Tatra doma, mohl si s ní pohrát aspoň ve školce.

Mončičák, Tatra, Merkur nebo céčka. Některé hračky byly za pár korun, jiné představovaly citelný zásah do rodinného rozpočtu a další se sháněly jen obtížně. Průměrná mzda v polovině 80. let byla...

vydáno 16. srpna 2026

Riskantní evropská hra s plynem. Co mohou způsobit rekordně nízké zásoby v Unii

Premium
Moderní tanker. Rudolf Samojlovič na zkapalněný plyn (LNG) postavený v roce...

V Bruselu vyvolala ta zpráva významné pozdvižení. Když se 300 metrů dlouhé ruské plavidlo Rudolf Samojlovič, pojmenované podle polárního badatele, vydalo k opravě do suchého doku v moderní dánské...

15. srpna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nový kompostér dnes stojí jako drahý spotřebič. Přitom stačí tento geniální trik

Kompostovací box z palet a pletiva

Plastové kompostéry z letáků často končí zápachem a prasklým plastem. O přirozeném rozkladu rozhoduje vzduch. Zjistěte, jak si ze starých palet snadno postavit funkční kompostér, který vydrží roky a...

15. srpna 2026  15:20

Máslo je nejlevnější od roku 2010, mléko na historickém minimu. Proč ceny prudce klesly?

Vývoj spotřebitelských cen červenec 2026

Více než dvanáctiprocentní pokles ceny másla za měsíc a trvanlivé mléko na historickém minimu. Data ČSÚ ukazují prudký propad cen základních potravin, za kterým stojí evropské trhy i promoční...

15. srpna 2026  11:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×