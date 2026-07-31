Proč játra a tělo potřebují podporu i v létě? Objevte užitečné plevele ze záhonu
Léto máme spojené s odpočinkem a zdravým životním stylem, realita ale bývá pro naše tělo často docela náročná. Dlouhé teplé večery svádějí k zahradním party, grilování tučného masa, pití piva, koktejlů nebo slazených limonád. K tomu se přidávají vysoké letní teploty, které organismus vyčerpávají, způsobují rychlou ztrátu minerálů potem a zahušťují krev.
Hlavním orgánem, který musí všechny tyto letní hříchy a těžší stravu přefiltrovat, jsou játra. Fungují jako nonstop čistící stanice našeho těla. Když jsou v letním horku přetížena, neprojevuje se to hned bolestí, ale spíše vleklou únavou, těžkostí po jídle nebo horším snášením vysokých teplot. Právě v tomto období potřebujeme stravu, která je lehká, podpoří přirozené trávení a zároveň tělo hloubkově hydratuje. A ty nejlepší suroviny pro tento účel rostou jako plevel přímo u vašeho záhonu.
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Ptačinec žabinec Dokonalá letní hydratace
Pokud v létě poctivě zaléváte záhony, ptačinec žabinec (Stellaria media) velmi pravděpodobně dobře znáte. Je to drobná, plazivá a hustá rostlina, která miluje vlhká místa a v létě spolehlivě stíní půdu pod rajčaty nebo keři, aby nevysychala. Zahrádkáři ho sice plení, ale v letních vedrech je to skvělá osvěžující plodina, jakou můžete ochutnat.
Jak chutná a proč pomáhá v horku?
Na rozdíl od jiných divokých bylin nemá ptačinec žádnou hořkou ani trpkou chuť. Je neuvěřitelně šťavnatý, křehký a chutná jako mladý hrášek nebo čerstvá salátová okurka. V létě funguje jako skvělý přirozený zdroj hydratace, který dodává buňkám vodu v organické formě.
Z hlediska výživy je ptačinec bohatý na vitamín C, vitamín E a minerály, jako je draslík, hořčík a křemík, které v létě masivně ztrácíme potem. Obsahuje také saponiny, které napomáhají emulgaci tuků, čímž ulehčují trávení po vydatnějším jídle z grilu a podporují přirozený metabolismus.
Jak ho v létě sbírat?
V létě ptačinec průběžně kvete a tvoří semínka. Pro kuchyňské využití vyhledávejte místa ve stínu (pod stromy, za domem, pod hustou zeleninou), kde jsou jeho stonky stále krásně zelené, křehké a plné šťávy. Stačí nůžkami odstřihnout vrchních několik centimetrů rostliny.
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Šrucha zelná Středomořský letní zázrak
Šrucha zelná (Portulaca oleracea) je typický letní plevel. Objevuje se až s plným nástupem horkých dní, často roste v puklinách chodníků, na suchých místech a na záhonech, kde ostatní rostliny vadnou. Má tlusté, masité listy a načervenalé stonky. Zatímco u nás ji mnozí považují za obtížný plevel, ve Středomoří a na Blízkém východě je to vysoce ceněná letní salátová zelenina.
V čem tkví její síla?
Šrucha je naprostým unikátem mezi rostlinami – je jedním z nejbohatších rostlinných zdrojů cenných omega-3 mastných kyselin, které obecně přispívají k normální činnosti srdce a cév namáhaných letními horky.
Obsahuje také významné množství antioxidantů (vitamíny A, C, E) a slizových látek. Tyto látky přirozeně chrání sliznice zažívacího traktu, podporují optimální trávení a pomáhají tělu vyrovnat se s oxidativním stresem, který v organismu vzniká mimo jiné i kvůli zvýšenému pobytu na přímém letním slunci.
Jak ji zpracovat?
Má příjemně kyselkavou, mírně slanou a velmi osvěžující chuť. Masité lístky a křehké konce stonků stačí otrhat, omýt a rovnou přidávat do salátů. Výborně se hodí také do letních jogurtových dipů a zálivek, jako je například tzatziki.
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Bršlice kozí noha Odlehčení pro unavený organismus
Bršlice (Aegopodium podagraria) okupuje stinná místa kolem plotů, keřů a pod stromy po celý rok. V létě už bývají její starší listy velké a tuhé, ale pokud ji na zahradě pravidelně sekáte nebo vytrháváte, spolehlivě ze země neustále vyhání nové, svěží generace.
Proč ji v létě jíst?
Letní grilování a zvýšená konzumace alkoholu mohou zatěžovat náš metabolismus a přispívat k pocitům těžkosti nebo otokům. Bršlice má tradičně mírné močopudné účinky, pomáhá tělu efektivněji vylučovat metabolity a přirozeně podporuje činnost ledvin i jater. Je bohatá na železo, měď a esenciální oleje, které stimulují unavené zažívání.
Jak vybrat ty správné listy?
Staré, tmavé listy nechte být, bývají tuhé a nahořklé. Hledejte uprostřed trsů ty nejmladší, které jsou ještě napůl svinuté, lesklé a mají jasně zelenou barvu. Tyto mladé letní lístky jsou křehké a mají příjemnou kořenitou chuť připomínající petrželovou nať, řapíkatý celer nebo mrkvovou nať.
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Bršlice kozí noha není jen plevel. V lidovém léčitelství má pevné místo
Srovnání letních zahradních bylin Co vašemu tělu přinesou?
|Bylina
|Chuťový profil
|Klíčové živiny
|Hlavní přínos v létě
|Ptačinec žabinec
|Jemná, jako mladý hrášek nebo okurka
|Vitamíny C a E, draslík, hořčík, saponiny
|Hloubková hydratace a podpora lehkého trávení
|Šrucha zelná
|Osvěžující, kyselkavá a mírně slaná
|Omega-3 kyseliny, vitamíny A, C, E, rostlinné slizy
|Ochrana zažívání a přísun antioxidantů proti slunci
|Bršlice kozí noha
|Výrazná, kořenitá (petržel, celer)
|Železo, měď, esenciální oleje
|Podpora vylučování a odlehčení metabolismu
Recept Lehký letní salát z divokých bylin
Tento salát je navržen tak, aby maximálně osvěžil v horkém dni, podpořil přirozené zažívání a zároveň skvěle chutnal jako samostatný lehký oběd nebo jako příloha k letnímu grilování.
Suroviny:
- 2 velké hrsti křehkého ptačince žabince
- 1 velká hrst lístků šruchy zelné
- 1 hrst mladých, lesklých lístků bršlice
- 1 zralé, ale pevné rajče nebo hrst jahod (pro letní šťavnatost a sladkokyselý prvek)
- 1/2 salátové okurky
- Na sucho opražená slunečnicová nebo sezamová semínka
Na osvěžující letní zálivku:
- 3 lžíce kvalitního za studena lisovaného oleje (olivový, konopný, případně ostropestřecový pro dodatečnou péči o játra)
- 1 lžíce limetkové nebo citronové šťávy
- 1 lžička medu
- Pár lístků máty nasekaných nadrobno (pro chladivý efekt)
- Špetka soli a čerstvě mletého pepře
Postup přípravy:
- Sběr a chlazení: Byliny nasbírejte ideálně ráno, dokud nejsou zvadlé od poledního žáru. Propláchněte je v ledové vodě, což zajistí, že listy úžasně zkřehnou a budou v salátu křupat. Následně je nechte dobře okapat.
- Krájení: Ptačinec a bršlici nasekejte nadrobno. Ze šruchy oberte lístky a křehké špičky stonků (silnější stonky nepoužívejte). Okurku a rajče (či jahody) nakrájejte na malé kousky.
- Příprava zálivky: V misce prošlehejte olej, limetkovou šťávu, med, sůl, pepř a nasekanou mátu, dokud nevznikne hladká emulze.
- Promíchání: Všechny suroviny vložte do velké mísy, přelijte zálivkou a zlehka promíchejte. Navrch nasypte opražená semínka. Salát nechte před podáváním 10 minut odležet v chladu, aby se chutě dokonale propojily.
Pravidla bezpečného letního sběru
V létě je potřeba brát v úvahu specifické podmínky, které během jara neřešíme.
- Pozor na sucho a prach: V létě bývá sucho a na rostlinách snadno ulpívá prach. Byliny ze zahrady proto vždy opravdu důkladně properte v několika dávkách studené vody.
- Sbírejte pouze vitální rostliny: Žluté, zaschlé nebo sluncem spálené listy nesbírejte. Nemají dobrou chuť a chybí jim potřebná šťáva. Hledejte rostliny rostoucí spíše v polostínu.
- Čistota místa: Letní grilování a pohyb domácích mazlíčků po zahradě znamenají, že musíte vybírat místa, kam zvířata nemají přístup a kde se nepráší z cest.
- Stoprocentní jistota: Sbírejte pouze ty rostliny, které bezpečně poznáte. Pokud si nejste jistí, použijte spolehlivý atlas rostlin nebo mobilní aplikaci na rozpoznávání flóry, případně nechte rostlinu růst. Bršlice se například v pokročilejším stadiu může nezkušenému oku plést s jinými okoličnatými rostlinami, z nichž některé mohou být nebezpečné či jedovaté.