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Zápach z pračky? Drahé čističe vyměňte za levný trik

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  15:20

Zápach z pračky | foto: Canva.com

Praní na nízké teploty a nadmíra voňavých gelů sice šetří peněženku, moderním pračkám ale škodí. Uvnitř spotřebiče se tvoří sliz, který je živnou půdou pro plísně. Poradíme, jak zápach z pračky spolehlivě odstranit za pár korun.

Obsah

Proč pračka začne zapáchat? Moderní zvyky spotřebičům nesvědčí

Výrobci pracích prostředků nás zaplavují reklamami na tekuté gely, kapsle a koncentrované aviváže. Zároveň se v zájmu úspory energií naučili čeští spotřebitelé prát téměř výhradně na nízké teploty, nejčastěji na 30 nebo 40 stupňů Celsia. Pro ekologii je to sice skvělé, pro pračku nikoliv.

Nízké teploty nedokážou spolehlivě rozpustit tuky z lidského potu, zbytky kůže a syntetické složky moderních pracích gelů. Odpad se postupně usazuje na stěnách bubnu, v záhybech gumového těsnění a v odtokových hadicích. Vzniká ideální živná půda pro bakterie a plísně. Jakmile pračku zavřete, vlhké a teplé prostředí dokoná své. Výsledkem je typický zatuchlý zápach, který se při dalším cyklu přenese i na vaše oblečení.

Ničí pračku a servisy na nich vydělávají tisíce. Děláte tyto fatální chyby i vy?

Zapomeňte na chemii Síla obyčejného octa

Když se objeví zápach, většina lidí zamíří do drogerie pro specializované tablety nebo tekuté čističe. Ty sice mohou zafungovat, ale zbytečně zatěžují rodinný rozpočet i životní prostředí. Přitom nejúčinnější zbraň proti mastnotě, vodnímu kameni a zápachu stojí jen pár korun. Jde o obyčejný bílý kvasný ocet.

Ocet funguje jako přírodní dezinfekce, která spolehlivě likviduje plísně a bakterie. Díky své kyselosti navíc dokáže narušit a rozpustit nánosy vodního kamene, na kterých se nečistoty nejčastěji zachycují.

Jak na to Čištění pračky krok za krokem

Postup je extrémně jednoduchý, ale vyžaduje dodržení správné teploty, aby byl účinek stoprocentní:

Tip Spotřebitele

Pozor na frekvenci čištění. Ocet používejte maximálně jednou za čtvrt roku, při dlouhodobém a častém používání na vysoké teploty by mohl poškodit gumová těsnění.

  1. Vyprázdněte buben: Ujistěte se, že v pračce nezůstalo žádné zapomenuté prádlo.
  2. Dávkování: Nalijte jeden litr obyčejného octa přímo do bubnu pračky. Přibližně 100 ml můžete nalít také do přihrádky na prací prášek a aviváž, aby se pročistily i tyto napouštěcí cesty.
  3. Nastavení programu: Na ovládacím panelu zvolte program s nejvyšší možnou teplotou, ideálně 90 nebo 95 stupňů Celsia. Nízké teploty by sílu octa dostatečně neaktivovaly.
  4. Spuštění: Zapněte pračku na celý cyklus bez jakéhokoliv prádla či jiných čisticích prostředků.

Generální úklid pračky

Pokud pračka zapáchá opravdu silně, nechte program běžet zhruba do poloviny, dokud se voda neohřeje na maximum. Pak pračku na 1 až 2 hodiny stopněte. Ocet tak bude mít dostatek času působit na usazeniny v celém systému. Následně program nechte doběhnout.

Jak vybrat správný prací prostředek: Co ovlivní barvu i životnost oblečení

Kde se skrývá největší špína? Tři místa, která musíte zkontrolovat

Vyčištění bubnu octem je základ, ale zápach se může vracet, pokud zanedbáte další klíčové části pračky. Tyto tři komponenty vyžadují manuální zásah.

1. Gumové těsnění kolem dveří

Záhyby gumové manžety jsou nejčastějším zdrojem plísní. Po každém praní zde zůstává stát voda smíchaná se zbytky vláken z oblečení. Vezměte hadřík namočený v octové vodě a důkladně vytřete všechny záhyby gumy. Pokud na ní uvidíte černé skvrny, jedná se o rozvinutou plíseň. V takovém případě nechte na místě chvíli působit hadr nasáklý octem a pak mechanicky očistěte.

2. Dávkovací šuplík

Zejména pokud používáte tekuté prací gely a hutné aviváže, v dávkovači se rychle tvoří slizký povlak. Šuplík z pračky zcela vyjměte (u většiny modelů stačí zmáčknout plastovou pojistku uprostřed) a umyjte ho v teplé vodě s octem nebo gelem na nádobí. Nezapomeňte otřít i prostor, do kterého se šuplík zasouvá.

3. Odtokový filtr

Filtr zachycuje vlasy, nitě, mince a další drobné předměty. Pokud se ucpe, voda odtéká pomalu a začíná v pračce zahnívat. Filtr najdete obvykle ve spodní části pračky za malými dvířky. Před jeho vyšroubováním si připravte nízkou nádobu nebo starý ručník, protože z něj vyteče zbytek zadržované vody. Filtr vyčistěte pod tekoucí vodou a odstraňte z něj všechny nečistoty.

Proč prádlo zapáchá i po vyprání. Špatná přihrádka v pračce je častou příčinou

Srovnání metod čištění pračky

Metoda čištěníPrůměrné nákladyÚčinnost na zápach a bakterieÚčinnost na vodní kámenEkologický dopad
Bílý ocet (1 litr) + 90 °C15–20 KčVelmi vysokáVysokáMinimální (biologicky odbouratelný)
Kyselina citronová (200 g)30–40 KčStředníVelmi vysokáMinimální
Komerční chemický čistič80–150 KčVysokáStřední až vysokáVysoký (obsahuje fosfáty a parfém)
Jedlá soda (250 g)20–30 KčStřední (pohlcuje pachy)NízkáMinimální

Jak udržet pračku čistou bez neustálého čištění?

Abyste nemuseli proces čištění opakovat každý měsíc, stačí změnit několik drobných návyků při každodenním používání spotřebiče.

  1. Nechte pračku dýchat: Po skončení praní nikdy nezavírejte dvířka pračky ani šuplík na prášek. Nechte je pootevřené, aby vnitřní prostor mohl přirozeně vyschnout.
  2. Střídejte teploty: Alespoň jednou za dva týdny vyperte várku ložního prádla nebo ručníků na 60 nebo 90 stupňů Celsia s použitím klasického sypkého prášku. Prášek obsahuje bělící složky na bázi kyslíku, které přirozeně dezinfikují vnitřek pračky.
  3. Nepřehánějte to s aviváží: Aviváž je v podstatě živočišný nebo syntetický tuk, který obaluje vlákna textilií, ale také vnitřní stěny pračky. Používejte jí minimální množství, nebo ji nahraďte několika kapkami octa smíchaného s oblíbeným esenciálním olejem.
  4. Používejte správné množství prášku: Více gelu neznamená čistější prádlo. Nadbytečné množství prostředku se nerozpustí a zůstane v pračce jako lepkavý nános.
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Témata: pračka, ocet

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