Neviditelný nepřítel v palubní desce
Většina řidičů vnímá klimatizaci jako spotřebič, který se buď zapne, nebo vypne. Moderní systémy v automatickém režimu sice pracují efektivně, ale mají jednu konstrukční slabinu, se kterou si fyzika poradí po svém. Tou slabinou je vlhkost.
Když klimatizace běží, na výparníku, což je součástka skrytá hluboko v palubní desce, dochází k prudkému ochlazování vzduchu. Jako vedlejší produkt zde sráží voda. Když auto zastavíte a ihned vypnete motor i s běžící klimatizací, výparník zůstane obalený vodou v uzavřeném, teplém a tmavém prostoru. To je ideální prostředí pro růst plísní, bakterií a hub.
Právě tyto mikroorganismy stojí za typickým octovým nebo zatuchlým zápachem, který ucítíte po nastartování. V tu chvíli už ale nejde jen o komfort. Vdechujete spory plísní, které mohou u citlivějších jedinců vyvolat alergické reakce, únavu nebo záněty dýchacích cest.
Klimatizace v autě: Proč ji nechat vyčistit dřív, než začnou vedra
Postup je prostý: Přibližně 5 až 10 minut předtím, než dorazíte domů nebo do práce, vypněte kompresor klimatizace. Ventilaci nechte běžet dál, ideálně na střední nebo vyšší výkon.
Co se v tu chvíli v autě děje?
- Kompresor přestane chladit, takže se na výparníku přestane tvořit nová vlhkost.
- Proudící vzduch z ventilátoru začne intenzivně vysoušet ten stávající kondenzát, který na lamelách výparníku zbyl.
- Než auto zaparkujete a zamknete, výparník bude suchý.
Pokud toto neuděláte, vlhkost v systému zůstane zakonzervovaná několik hodin i dní. Opakované zanedbávání tohoto kroku vede k vytvoření souvislého povlaku nečistot a plísní, který už běžný dezinfekční sprej z drogerie neodstraní.
Proč je oprava tak drahá?
Mnoho řidičů se domnívá, že stačí vystříkat klimu sprejem a je hotovo. To je pravda pouze v raném stádiu. Pokud však plíseň na výparníku vytvoří biofilm, nepomůže ani ozonová čistka, která je jinak velmi účinná.
V extrémních případech musí dojít k mechanickému čištění. To u mnoha modelů aut znamená demontáž celé palubní desky, aby se technik dostal přímo k tělesu výparníku. Práce mechanika na 10 až 15 hodin v kombinaci s cenou za chemii a případně nový výparník, pokud je ten starý zkorodovaný vlivem vlhkosti, může snadno vyústit ve fakturu přesahující patnáct tisíc korun.
Přehled nákladů Prevence vs. zanedbaná údržba
|Péče
|Jak často
|Kolik stojí
|Co přinese
|Vysoušení (5 min před cílem)
|Každá jízda
|nic
|Maximální prevence plísní
|Výměna kabinového filtru
|1x ročně
|300 – 800 korun
|Čistý vzduch, menší mlžení oken
|Dezinfekce ozonem / sprejem
|2x ročně
|500 – 1 200 korun
|Odstranění běžných pachů
|Servisní plnění chladiva
|1x za 2 roky
|1 500 – 3 500 korun
|Mazání kompresoru, výkon chlazení
|Mechanické čištění výparníku
|Při zanedbání
|10 000 – 25 000 korun
|Nutná demontáž palubní desky
Další chyby, které ničí klimatizaci
Kromě nevysoušení výparníku dělají řidiči další dvě zásadní chyby, které zkracují životnost systému.
1. Klimatizaci v zimě vůbec nezapínají
To je velký omyl. Klimatizace není jen ochlazovač, ale především vysoušeč vzduchu. V zimě pomáhá bleskově odmlžit okna. Co je ale důležitější: v chladivu je rozpuštěný speciální olej, který promazává těsnění a kompresor. Pokud klimatizaci na půl roku vypnete, těsnění vyschnou, ztvrdnou a chladivo začne unikat. Zapněte ji alespoň jednou za 14 dní i v mrazech, pokud to elektronika vozu dovolí.
2. Extrémní teplotní šoky
Nastavit klimatizaci na 16 stupňů, když je venku 35, je hazard se zdravím. Nejenže tím přetěžujete kompresor a zvyšujete spotřebu paliva o jeden až dva litry, ale koledujete si o angínu nebo zánět trojklanného nervu. Obecné pravidlo říká, že rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou by neměl přesáhnout 6 až 7 stupňů Celsia. Výjimkou jsou jen velmi dlouhé trasy, kde se tělo stihne aklimatizovat, ale i tam je vhodné před koncem cesty teplotu postupně zvyšovat.
Nezapomínejte na kabinový filtr
Můžete vysoušet výparník sebevíc, ale pokud máte v autě tři roky starý kabinový pylový filtr, bude klimatizace stále zdrojem problémů. Filtr zachycuje prach, pyl, zbytky listí a hmyzu. Jakmile navlhne, stává se z něj hnijící kompost, přes který ventilátor vhání vzduch přímo do vašich plic.
Výměna filtru je u většiny aut záležitostí pěti minut a několika set korun. Doporučujeme volit filtry s aktivním uhlím, které dokážou odfiltrovat i pachy z výfukových plynů okolních aut v koloně, nebo moderní antibakteriální filtry s vrstvou polyphenolů.