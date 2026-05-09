Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zápach z autoklimatizace věstí drahou opravu. Vyhněte se jí za 5 minut

Autor:
  15:20
Zápach z ventilace v autě není jen kosmetická nepříjemnost, ale varovný signál plísní v palubní desce. Pokud nezměníte jeden drobný návyk při dojezdu, koledujete si o zdravotní potíže i vysokou servisní fakturu. Přitom řešení nestojí ani korunu a zabere jen pár minut. Dopřejte svému vozu závěrečnou pětiminutovku.

Vyvětrat přehřátý interiér vozu pomocí výkonné klimatizace je samozřejmě nejsnazší, a obejde se bez zbytečného bouchání dveřmi. | foto: Profimedia.cz

Obsah

Neviditelný nepřítel v palubní desce

Většina řidičů vnímá klimatizaci jako spotřebič, který se buď zapne, nebo vypne. Moderní systémy v automatickém režimu sice pracují efektivně, ale mají jednu konstrukční slabinu, se kterou si fyzika poradí po svém. Tou slabinou je vlhkost.

Když klimatizace běží, na výparníku, což je součástka skrytá hluboko v palubní desce, dochází k prudkému ochlazování vzduchu. Jako vedlejší produkt zde sráží voda. Když auto zastavíte a ihned vypnete motor i s běžící klimatizací, výparník zůstane obalený vodou v uzavřeném, teplém a tmavém prostoru. To je ideální prostředí pro růst plísní, bakterií a hub.

Právě tyto mikroorganismy stojí za typickým octovým nebo zatuchlým zápachem, který ucítíte po nastartování. V tu chvíli už ale nejde jen o komfort. Vdechujete spory plísní, které mohou u citlivějších jedinců vyvolat alergické reakce, únavu nebo záněty dýchacích cest.

Klimatizace v autě: Proč ji nechat vyčistit dřív, než začnou vedra

Pravidlo 5 minut Jednoduchý trik, který tisíce

Postup je prostý: Přibližně 5 až 10 minut předtím, než dorazíte domů nebo do práce, vypněte kompresor klimatizace. Ventilaci nechte běžet dál, ideálně na střední nebo vyšší výkon.

Co se v tu chvíli v autě děje?

  1. Kompresor přestane chladit, takže se na výparníku přestane tvořit nová vlhkost.
  2. Proudící vzduch z ventilátoru začne intenzivně vysoušet ten stávající kondenzát, který na lamelách výparníku zbyl.
  3. Než auto zaparkujete a zamknete, výparník bude suchý.

Pokud toto neuděláte, vlhkost v systému zůstane zakonzervovaná několik hodin i dní. Opakované zanedbávání tohoto kroku vede k vytvoření souvislého povlaku nečistot a plísní, který už běžný dezinfekční sprej z drogerie neodstraní.

Objevte méně známé funkce běžných aut, které vám usnadní život

Proč je oprava tak drahá?

Mnoho řidičů se domnívá, že stačí vystříkat klimu sprejem a je hotovo. To je pravda pouze v raném stádiu. Pokud však plíseň na výparníku vytvoří biofilm, nepomůže ani ozonová čistka, která je jinak velmi účinná.

V extrémních případech musí dojít k mechanickému čištění. To u mnoha modelů aut znamená demontáž celé palubní desky, aby se technik dostal přímo k tělesu výparníku. Práce mechanika na 10 až 15 hodin v kombinaci s cenou za chemii a případně nový výparník, pokud je ten starý zkorodovaný vlivem vlhkosti, může snadno vyústit ve fakturu přesahující patnáct tisíc korun.

Přehled nákladů Prevence vs. zanedbaná údržba

PéčeJak častoKolik stojíCo přinese
Vysoušení (5 min před cílem)Každá jízdanicMaximální prevence plísní
Výměna kabinového filtru1x ročně300 – 800 korunČistý vzduch, menší mlžení oken
Dezinfekce ozonem / sprejem2x ročně500 – 1 200 korunOdstranění běžných pachů
Servisní plnění chladiva1x za 2 roky1 500 – 3 500 korunMazání kompresoru, výkon chlazení
Mechanické čištění výparníkuPři zanedbání10 000 – 25 000 korunNutná demontáž palubní desky

Zablokovaná záda či zánět zvukovodu. Klimatizace je zrádná, varují odborníci

Další chyby, které ničí klimatizaci

Kromě nevysoušení výparníku dělají řidiči další dvě zásadní chyby, které zkracují životnost systému.

1. Klimatizaci v zimě vůbec nezapínají

To je velký omyl. Klimatizace není jen ochlazovač, ale především vysoušeč vzduchu. V zimě pomáhá bleskově odmlžit okna. Co je ale důležitější: v chladivu je rozpuštěný speciální olej, který promazává těsnění a kompresor. Pokud klimatizaci na půl roku vypnete, těsnění vyschnou, ztvrdnou a chladivo začne unikat. Zapněte ji alespoň jednou za 14 dní i v mrazech, pokud to elektronika vozu dovolí.

2. Extrémní teplotní šoky

Nastavit klimatizaci na 16 stupňů, když je venku 35, je hazard se zdravím. Nejenže tím přetěžujete kompresor a zvyšujete spotřebu paliva o jeden až dva litry, ale koledujete si o angínu nebo zánět trojklanného nervu. Obecné pravidlo říká, že rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou by neměl přesáhnout 6 až 7 stupňů Celsia. Výjimkou jsou jen velmi dlouhé trasy, kde se tělo stihne aklimatizovat, ale i tam je vhodné před koncem cesty teplotu postupně zvyšovat.

Nejdůležitější na ovládání klimatizace je včas ji vypnout

Nezapomínejte na kabinový filtr

Můžete vysoušet výparník sebevíc, ale pokud máte v autě tři roky starý kabinový pylový filtr, bude klimatizace stále zdrojem problémů. Filtr zachycuje prach, pyl, zbytky listí a hmyzu. Jakmile navlhne, stává se z něj hnijící kompost, přes který ventilátor vhání vzduch přímo do vašich plic.

Výměna filtru je u většiny aut záležitostí pěti minut a několika set korun. Doporučujeme volit filtry s aktivním uhlím, které dokážou odfiltrovat i pachy z výfukových plynů okolních aut v koloně, nebo moderní antibakteriální filtry s vrstvou polyphenolů.


Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Umíte si v kavárně správně objednat, nebo jen tipujete?

Ilustrační snímek

Pro někoho je káva ranní rituál, bez kterého nevstane z postele, pro jiného odměna po dobře odvedené práci či záminka pro rande. Ale ruku na srdce – víte, co vám přistane na stole, když si objednáte...

Den vítězství 8. května 2026 zavře většinu obchodů. Někde ale nakoupíte

První samoobsluha s názvem Piggly Wiggly otevřela v USA v Memphisu v září 1916,...

Den vítězství v pátek 8. května jako jeden z nejdůležitějších svátků uzavře většinu obchodů. Omezení se ale týká jen části prodejen, kde tedy půjde nakoupit?

Hubnutí po padesátce: Expert prozradil nejlevnější a nejlepší metodu

Vláknina, hubnutí

Většina lidí po padesátce věří, že k hubnutí potřebuje drahá fitka a exotické superpotraviny. Opak je pravdou. Tyto investice jsou často jen vyhozené peníze. Pokud ignorujete biologické změny svého...

Většina lidí bere hořčík na únavu špatně. U malátu rozhoduje načasování

Hořčík se přirozeně vyskytuje především v rostlinných potravinách.

Hořčík patří mezi nejčastěji užívané minerální doplňky stravy. Lidé po něm sahají především při únavě, stresu nebo svalových potížích. Nejde ale jen o to, kolik ho do těla dostanete. U některých...

Banka v Česku vypne v neděli internetové bankovnictví a platby kartou na internetu

ilustrační snímek

Nedělní ráno bude pro klienty jedné z bank v Česku ve znamení velkých omezení. Z důvodu rozsáhlé aktualizace systému naplánovala mBank odstávku, která na několik hodin zcela znemožní vybrané klíčové...

Zápach z autoklimatizace věstí drahou opravu. Vyhněte se jí za 5 minut

Vyvětrat přehřátý interiér vozu pomocí výkonné klimatizace je samozřejmě...

Zápach z ventilace v autě není jen kosmetická nepříjemnost, ale varovný signál plísní v palubní desce. Pokud nezměníte jeden drobný návyk při dojezdu, koledujete si o zdravotní potíže i vysokou...

9. května 2026  15:20

Velký test drogerií: Styl Clean Girl za čtyři stovky i tisíce. Kdy jde o vyhozené peníze?

clean girl make-up

Toužíte po zářivé pleti a minimalistickém vzhledu, který ovládl sociální sítě? Fenomén „Clean Girl“ dorazil do českých drogerií. Prošli jsme regály DM, Rossmannu a Tety, abychom zjistili, kolik za...

9. května 2026  8:30

Den matek bez stresu. Tipy na rychlé dárky, které maminku skutečně potěší

Ilustrační snímek

Zapomněli jste na Den matek? Nejste v tom sami. Každý rok tisíce lidí řeší dárek na poslední chvíli – a paradoxně právě tyto nákupy často dopadnou nejlépe. Zapomeňte na složité vybírání nebo čekání...

9. května 2026

Hubnutí po padesátce: Expert prozradil nejlevnější a nejlepší metodu

Vláknina, hubnutí

Většina lidí po padesátce věří, že k hubnutí potřebuje drahá fitka a exotické superpotraviny. Opak je pravdou. Tyto investice jsou často jen vyhozené peníze. Pokud ignorujete biologické změny svého...

8. května 2026  18:20

Luxusní zahrada za pár tisíc? Těchto 5 věcí z bazaru se vyplatí, za zbytek vyhazujete peníze

Kvalitní zahradní nábytek z bazaru může sloužit léta.

Koupit nové, nebo zkusit bazar? Na první pohled může být odpověď jednoduchá: Proč utrácet, když můžu ušetřit? U zahradního vybavení se však často ukáže, že právě levnější varianta může být ve...

8. května 2026  15:20

Poznáte jahody od farmáře? 5 triků, jak nenaletět v obchodě

ilustrační snímek

Stánky plní jahody, které chuťově připomínají blátivou řepu, v ještě horším případě jsou bez chuti úplně. Většina plodů totiž strávila dny v kamionu. Naučte se poznat poctivou domácí jahodu podle...

8. května 2026  8:30

Fenomén nulkání: Srovnali jsme koly bez cukru. Která vítězí cenou i složením?

Lidé dávají přednost colovým nápojům bez cukru a bez kalorií.

Stále více Čechů sahá po nápojích bez cukru a kalorií. A není se čemu divit: průměrná sklenice klasické koly obsahuje až sedm kostek cukru. Na tento trend rychle reagovala i Kofola, která představila...

8. května 2026

Jak mají obchody otevřeno na Den vítězství 8. května? Přehled, kde nakoupíte

Ilustrační snímek

V pátek 8. května 2026 je státní svátek Den vítězství a velké obchody musí zůstat zavřené. Rozvážka potravin ale fungovat bude. Jaká je provozní doba Woltu, Foodory či Košíku?

7. května 2026  18:25

Banka v Česku vypne v neděli internetové bankovnictví a platby kartou na internetu

ilustrační snímek

Nedělní ráno bude pro klienty jedné z bank v Česku ve znamení velkých omezení. Z důvodu rozsáhlé aktualizace systému naplánovala mBank odstávku, která na několik hodin zcela znemožní vybrané klíčové...

7. května 2026  15:41

Budoucnost kuchyní: Trouba, která pozná pizzu, lednice v zásuvce a barvy proti stresu

Milánský veletrh Salone del Mobile

Kuchyně, které rozpoznají pokrm, zklidní mysl a dokonale splynou s obývacím pokojem. Letošní veletrh EuroCucina v Miláně ukázal, že budoucnost vaření není v kosmických technologiích, ale v nečekané...

7. května 2026  11:45

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Poslední dvě stovky do výplaty? 5 míst, kde legálně sehnat peníze do druhého dne

ilustrační snímek

Co dělat, když se rodinné finance tenčí a výplata je stále v nedohlednu? Existuje několik legitimních způsobů, kterými lze rychle přijít k hotovosti. Cesta k penězům vede přes poklady zapomenuté v...

7. května 2026  8:30

Den vítězství 8. května 2026 zavře většinu obchodů. Někde ale nakoupíte

První samoobsluha s názvem Piggly Wiggly otevřela v USA v Memphisu v září 1916,...

Den vítězství v pátek 8. května jako jeden z nejdůležitějších svátků uzavře většinu obchodů. Omezení se ale týká jen části prodejen, kde tedy půjde nakoupit?

7. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.