Zalando spouští second-hand dětské oblečení. Rodiče mohou výrazně ušetřit

  11:45
Dětské oblečení je jednou z nejčastěji se opakujících položek v rodinném rozpočtu. Zalando nyní v Česku spouští prodej ověřeného second-hand dětského oblečení, které prošlo kontrolou kvality a lze jej kombinovat s novým zbožím v rámci jednoho nákupu. Pro rodiče to znamená dostupnější značky, větší flexibilitu a pohodlnější způsob, jak řešit šatník pro děti od kojeneckého věku až po dospívání.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Zalando rozšiřuje pre-owned o dětskou módu

Internetový prodejce módy Zalando rozšiřuje svou kategorii pre-owned o dětské oblečení a doplňky. Novinka je dostupná v České republice i dalších 13 evropských zemích.

Rodiče tak mohou nově nakupovat nošené dětské oblečení, které prošlo důkladnou kontrolou kvality a je ověřeno před dalším prodejem. Každý kus kontroluje interní tým společnosti, aby splňoval stanovené standardy a odpovídal stavu „téměř jako nový“.

Jde o významný krok – segment dětské módy patří dlouhodobě mezi nejrychleji rostoucí kategorie. Děti rychle rostou, oblečení se často nestihne opotřebovat a rodiče stále častěji hledají úspornější a udržitelnější řešení.

Proč právě teď? Trend second-handu sílí

Rozšíření nabídky není náhodné. Prodeje módy z druhé ruky pro dospělé se v posledních letech zdvojnásobily. Zákazníci reagují velmi rychle – až 50 % položek z kategorie pre-owned se prodá během prvních 24 hodin od zveřejnění. U prémiových značek tento podíl dosahuje až 90 %.

Zásadní roli hraje také změna nákupního chování domácností. V roce 2025 tvořily více než 40 % objednávek tzv. smíšené košíky. To znamená, že zákazníci kombinují second-hand kousky s novými módními produkty v rámci jednoho nákupu.

Pro rodiče je to praktické:

  • koupí použité zimní bundy pro dítě,
  • přidají nové tenisky nebo spodní prádlo,
  • vše objednají najednou a řeší jednu platbu i jednu dopravu.

Jak funguje nákup second-hand dětského oblečení

Na rozdíl od běžných bazarů nebo marketplace platforem zde zákazník nenakupuje přímo od jiného uživatele. Zboží prochází kontrolou společnosti Zalando.

To znamená:

Srovnání pre-owned na Zalando a běžného online bazaru
ParametrPre-owned na ZalandoBěžný online bazar
Kontrola kvalityAno, interní týmObvykle ne
Stav zbožíOvěřený, téměř jako novýRůznorodý
Vrácení zbožíStandardní podmínky e-shopuČasto omezené
Kombinace s novým zbožímAnoNe
Jedna platba a dopravaAnoNe

Pro zákazníka je důležité, že nákup podléhá standardním pravidlům e-commerce. To znamená mimo jiné možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů podle českého občanského zákoníku, pokud je nákup uzavřen online.

Jaké značky jsou dostupné

Sortiment pokrývá široké cenové rozpětí. Nejde pouze o levné základní oblečení, ale i o prémiové značky, které si rodiče běžně kupují nové za vyšší tisíce korun.

Mezi dostupné značky patří například:

  • Nike
  • Adidas
  • Tommy Hilfiger
  • Next
  • Name It
  • LEGO Kidswear
  • Boss Kidswear
  • Stella McCartney Kids
  • Moschino

Právě u prémiových značek může být cenový rozdíl oproti novému zboží výrazný. U zimních bund, kabátů nebo kvalitní obuvi se může jednat o úsporu v řádu stovek až tisíců korun za kus.

Kolik mohou rodiče reálně ušetřit

Dětský šatník se obměňuje několikrát ročně. Pokud vezmeme běžnou čtyřčlennou rodinu se dvěma dětmi, roční výdaje za oblečení mohou snadno přesáhnout 20–30 tisíc Kč.

Při nákupu části sortimentu z kategorie pre-owned může úspora činit:

  • 30–70 % oproti původní ceně u prémiových značek
  • několik tisíc korun ročně při pravidelném využívání

Zároveň rodiče získávají větší flexibilitu. Nemusí se obávat koupit kvalitnější značku, protože pořizovací cena je nižší.

Udržitelnost jako vedlejší, ale důležitý efekt

Ačkoliv hlavní motivací většiny českých domácností zůstává cena, roli hraje i ekologický aspekt. Opětovné využívání oblečení prodlužuje jeho životní cyklus a snižuje poptávku po nové výrobě.

Dětské oblečení je v tomto ohledu ideální kategorií – často je nošeno jen krátce a zůstává ve velmi dobrém stavu.

Rozšířením dětské kategorie zároveň Zalando posiluje svou pozici jako rodinné nákupní destinace, kde lze vyřešit oblečení pro dospělé i děti na jednom místě.

Co to znamená pro český trh

Český online trh s módou je silně konkurenční. Vedle klasických e-shopů zde fungují i second-hand aplikace a bazary. Výhodou modelu Zalando je kombinace:

  • ověřené kvality
  • známé značky
  • ochrany spotřebitele
  • jednoduchého nákupu v rámci jednoho účtu

To může oslovit rodiče, kteří by jinak second-hand nekupovali kvůli obavám z kvality nebo komplikací.

Vstoupit do diskuse

