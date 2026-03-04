Zalando rozšiřuje pre-owned o dětskou módu
Internetový prodejce módy Zalando rozšiřuje svou kategorii pre-owned o dětské oblečení a doplňky. Novinka je dostupná v České republice i dalších 13 evropských zemích.
Rodiče tak mohou nově nakupovat nošené dětské oblečení, které prošlo důkladnou kontrolou kvality a je ověřeno před dalším prodejem. Každý kus kontroluje interní tým společnosti, aby splňoval stanovené standardy a odpovídal stavu „téměř jako nový“.
Jde o významný krok – segment dětské módy patří dlouhodobě mezi nejrychleji rostoucí kategorie. Děti rychle rostou, oblečení se často nestihne opotřebovat a rodiče stále častěji hledají úspornější a udržitelnější řešení.
Proč právě teď? Trend second-handu sílí
Rozšíření nabídky není náhodné. Prodeje módy z druhé ruky pro dospělé se v posledních letech zdvojnásobily. Zákazníci reagují velmi rychle – až 50 % položek z kategorie pre-owned se prodá během prvních 24 hodin od zveřejnění. U prémiových značek tento podíl dosahuje až 90 %.
Zásadní roli hraje také změna nákupního chování domácností. V roce 2025 tvořily více než 40 % objednávek tzv. smíšené košíky. To znamená, že zákazníci kombinují second-hand kousky s novými módními produkty v rámci jednoho nákupu.
Pro rodiče je to praktické:
- koupí použité zimní bundy pro dítě,
- přidají nové tenisky nebo spodní prádlo,
- vše objednají najednou a řeší jednu platbu i jednu dopravu.
Jak funguje nákup second-hand dětského oblečení
Na rozdíl od běžných bazarů nebo marketplace platforem zde zákazník nenakupuje přímo od jiného uživatele. Zboží prochází kontrolou společnosti Zalando.
To znamená:
|Parametr
|Pre-owned na Zalando
|Běžný online bazar
|Kontrola kvality
|Ano, interní tým
|Obvykle ne
|Stav zboží
|Ověřený, téměř jako nový
|Různorodý
|Vrácení zboží
|Standardní podmínky e-shopu
|Často omezené
|Kombinace s novým zbožím
|Ano
|Ne
|Jedna platba a doprava
|Ano
|Ne
Pro zákazníka je důležité, že nákup podléhá standardním pravidlům e-commerce. To znamená mimo jiné možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů podle českého občanského zákoníku, pokud je nákup uzavřen online.
Jaké značky jsou dostupné
Sortiment pokrývá široké cenové rozpětí. Nejde pouze o levné základní oblečení, ale i o prémiové značky, které si rodiče běžně kupují nové za vyšší tisíce korun.
Mezi dostupné značky patří například:
- Nike
- Adidas
- Tommy Hilfiger
- Next
- Name It
- LEGO Kidswear
- Boss Kidswear
- Stella McCartney Kids
- Moschino
Právě u prémiových značek může být cenový rozdíl oproti novému zboží výrazný. U zimních bund, kabátů nebo kvalitní obuvi se může jednat o úsporu v řádu stovek až tisíců korun za kus.
Kolik mohou rodiče reálně ušetřit
Dětský šatník se obměňuje několikrát ročně. Pokud vezmeme běžnou čtyřčlennou rodinu se dvěma dětmi, roční výdaje za oblečení mohou snadno přesáhnout 20–30 tisíc Kč.
Při nákupu části sortimentu z kategorie pre-owned může úspora činit:
- 30–70 % oproti původní ceně u prémiových značek
- několik tisíc korun ročně při pravidelném využívání
Zároveň rodiče získávají větší flexibilitu. Nemusí se obávat koupit kvalitnější značku, protože pořizovací cena je nižší.
Udržitelnost jako vedlejší, ale důležitý efekt
Ačkoliv hlavní motivací většiny českých domácností zůstává cena, roli hraje i ekologický aspekt. Opětovné využívání oblečení prodlužuje jeho životní cyklus a snižuje poptávku po nové výrobě.
Dětské oblečení je v tomto ohledu ideální kategorií – často je nošeno jen krátce a zůstává ve velmi dobrém stavu.
Rozšířením dětské kategorie zároveň Zalando posiluje svou pozici jako rodinné nákupní destinace, kde lze vyřešit oblečení pro dospělé i děti na jednom místě.
Co to znamená pro český trh
Český online trh s módou je silně konkurenční. Vedle klasických e-shopů zde fungují i second-hand aplikace a bazary. Výhodou modelu Zalando je kombinace:
- ověřené kvality
- známé značky
- ochrany spotřebitele
- jednoduchého nákupu v rámci jednoho účtu
To může oslovit rodiče, kteří by jinak second-hand nekupovali kvůli obavám z kvality nebo komplikací.