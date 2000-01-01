náhledy
Nový design měl značky posunout dál, někdy však přinesl pravý opak. Džus Tropicana kvůli změně obalu ztratil pětinu prodejů, u zmrzlin Häagen-Dazs prodeje po redesignu prudce vzrostly. Značky jako Coca-Cola, Pepsi, Starbucks, Pringles a Heinz mají za sebou proměny, které mezi spotřebiteli vyvolaly silné reakce. Kdy se vyplatilo vsadit na novou podobu a kdy se ukázalo, že zákazníci chtějí hlavně to, na co jsou zvyklí?
Autor: Vygenerováno AI / Matty Marečků, redakce s využitím AI, Midjourney
Tropicana. V roce 2009 nahradil výrobce na obalech pomeranč s brčkem sklenicí džusu a výrazně zjednodušil grafiku na etiketě. Zákazníci nový vzhled kritizovali jako generický a hůře rozpoznatelný. Prodeje řady Pure Premium během zhruba dvou měsíců klesly o 20 procent a firma byla nucena vrátit se k původnímu designu. Studie odhadla náklady redesignu na 27 milionů dolarů.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Gap. V říjnu 2010 představila oděvní značka Gap nové logo, které opustilo známý modrý čtverec s bílým nápisem. Nové logo však vydrželo jen několik dní. Na internetu se strhla kritika a zákazníci žádali návrat původní podoby. Firma nakonec oznámila, že nové logo používat nebude, a vrátila se k původnímu.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Coca-Cola. V roce 1985 nahradila Coca-Cola původní recepturu sladší New Coke. Přestože chuť před uvedením testovala, podcenila citové pouto zákazníků ke klasice. Firma dostávala tisíce stížností denně a lidé proti změně protestovali. Po 79 dnech vrátila původní recepturu pod názvem Coca-Cola Classic.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
U Coca-Coly ještě zůstaneme. V roce 2026 v Norsku vyvolal nový design Coca-Coly Zero zmatek. Nápis na etiketě totiž změnil barvu z černé na bílou, takže se vzhled nápoje více podobal klasické Coca-Cole s cukrem. Podle norských médií si varianty pletli jak zákazníci, tak i někteří zaměstnanci obchodů.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Heinz. Americká společnost vyrábějící kečup Heinz udělala na designu etikety pouze kosmetické úpravy. Novější redesign zvýraznil rajče. I kdybyste si dnes změny sotva všimli, faktem je, že si nový obal oblíbilo 77 procent spotřebitelů a v prvních třech měsících prodeje vzrostly o 5 procent. Tržní podíl stoupl ze 69 na 71 procent.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Pringles. V roce 2021 upravil výrobce Pringles po dvaceti letech podobu maskota pana P., který je pro značku stejně důležitý jako samotná tuba s chipsy. Přišel o vlasy a červeného motýlka, přibylo mu výraznější obočí. Změnou prošly i samotné tuby. Nový design sklidil úspěch. Značka jich tehdy v Británii prodávala průměrně pět za sekundu.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Pepsi. Pepsi v roce 2023 představila nové logo, které znovu spojilo název s barevným glóbem. Klasická varianta získala výraznější modrou barvu, varianta bez cukru se pak odlišila černou plechovkou. Šlo o první velkou změnu identity po 14 letech. Nové logo si oblíbili i čtenáři iDNES.cz. V anketě pro něj hlasovalo 89 procent čtenářů.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Semtex. Přestože v roce 2018 trh s energetickými nápoji rostl téměř o 20 procent, český Semtex ztratil 7 procent prodejů. V roce 2019 se proto značka rozhodla změnit obaly, komunikaci i nabídku. Přibyly varianty nápojů High, Flow a Long s černým podkladem a neonovými barvami. Podle případové studie Effie následně objem prodejů vzrostl o 29 procent a tržby o 28 procent, zatímco trh rostl o 11 %.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
McDonald’s. Od svého vzniku se restaurace McDonald’s změnily skoro k nepoznání. Křiklavé barvy a výrazné plastové prvky čím dál víc nahrazují tlumenější odstíny, dřevo a modernější interiér. Pro část zákazníků tím však mizí i kus nostalgie. V roce 2018 navíc rekonstrukce v USA přinesly i měřitelný krátkodobý problém. Uzavírky snížily srovnatelné tržby o 1 procentní bod, nové restaurace je přitom zvýšily jen o 0,25 bodu.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Že vzpomínky na staré časy dokážou přivést lidi zpátky, ukázal i návrat oblíbeného Snack Wrapu. Po téměř deseti letech, kdy jej řetězec v USA nenabízel, vzrostla návštěvnost restaurací den po jeho návratu v roce 2025 o 22,3 procenta. Firma navíc přiznala, že zájem zpočátku podcenila a některým pobočkám chyběly suroviny.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Burger King. V roce 2021 Burger King odložil modrý ovál, který používal od roku 1999, a vrátil se ke svému retro logu. Nový vzhled doplnily teplé barvy a jednodušší obaly. Podle údajů zveřejněných magazínem Fast Company překonal Burger King McDonald’s v ukazateli nákupního záměru o 66 procent a záměr návštěvy vzrostl o 39 procent. Za prvních pět dní kampaň získala 1,1 miliardy mediálních zobrazení.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Starbucks. Starbucks v roce 2011 odstranil z loga název značky i nápis Coffee a ponechal pouze zelenou sirénu. Změna u zákazníků vyvolala rozporuplné reakce. V rychlém online průzkumu agentury ZURB dalo 72 procent respondentů přednost původnímu logu, někteří nové zcela odmítli. Přesto Starbucks ve fiskálním roce 2011 vykázal rekordní tržby 11,7 miliardy dolarů, meziročně o 9 procent vyšší.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Peugeot. Francouzská automobilka Peugeot vyměnila v roce 2021 siluetu celého lva pouze za jeho hlavu ve štítu. Nové logo mělo působit prémiovým dojmem a lépe fungovat v digitálním prostředí. Ve stejném roce automobilka celosvětově prodala 1,21 milionu osobních a lehkých užitkových vozů, meziročně o 5 procent více.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Jaguar. Radikální změna, která rozdělila internet. Jaguar v listopadu 2024 představil novou identitu s minimalistickým nápisem a kampaní, v níž byste tradiční automobily hledali jen marně. Lidé se značce na internetu vysmívali a obvinili ji ze zahazování své historie. V britských statistikách pak počet nových registrací Jaguaru za rok 2025 spadl z 1 725 na pouhých 8 v dosavadním srovnávacím období roku 2026.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Häagen-Dazs. Tato značka změnila design obalů zmrzlin tak, aby působily čistěji, luxusněji a lépe odlišovaly jednotlivé příchutě. A podle výsledků agentury Love Creative se tato změna vyplatila. Bezprostředně po uvedení nových obalů vzrostly prodeje o 66 procent a roční prodeje ve Spojeném království o 37 procent.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Airbnb.Tato společnost v roce 2014 představila veřejnosti symbol Bélo, který měl vyjadřovat sounáležitost a pocit domova. Část internetu si však nový znak začala spojovat s různými dvojsmyslnými podobami a logo se stalo terčem posměchu. Firma ani přesto od změny neustoupila a symbol používá dodnes.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Foodora. V roce 2023 se rozvozová služba Dáme jídlo sjednotila s mezinárodní skupinou a přejmenovala se na Foodoru. Přes všechny pochyby se nový název nakonec uchytil a v roce 2025 firma zvýšila tržby meziročně o 16,8 procenta na 2,21 miliardy korun. Poprvé v Česku se také dostala do čistého zisku, který dosáhl 26,9 milionu korun. Počet objednávek vzrostl o 11,9 procenta.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Lučina. Česká Lučina letos slaví 45 let od svého vzniku. Před rokem 2021 však ztratila zhruba 30 procent objemu prodejů, a přišla tak o své prvenství v kategorii čerstvých sýrů. Vedle problémů s dodávkami ji tlačily privátní značky i konkurence. V roce 2021 proto upravila design obalů, aby byla nabídka přehlednější, a změnu spojila s novou kampaní. Podle případové studie Effie se následně vrátila do čela kategorie a jako jediná značka rostla na stagnujícím trhu.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Parkside. Privátní značka Lidlu se na trhu objevila v roce 1999. V letech 1997 až 1999 byste ale nářadí našli pod názvem Tronic. Své charakteristické logo používá již od roku 2010, v roce 2022 ji však osvěžil nový vizuální styl. O rok později značku začal propagovat Arnold Schwarzenegger a nářadí se rozšířilo také do Kauflandu. V roce 2024 pak Parkside získal titul nejprodávanější DIY značky v Evropě.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz