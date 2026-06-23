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Evropa energeťáky dětem zakazuje. V Česku poslední návrh skončil pod stolem

Ivana Vaňkátová
  5:00

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Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Energetické nápoje se z běžného zboží v regálech supermarketů stávají jedním z nejvýbušnějších politických a zdravotních témat současnosti. Zatímco dospívající berou plechovky s nápisy Red Bull nebo Monster jako stylovou součást životního stylu, lékaři a legislativci napříč kontinentem bijí na poplach.

Evropa v čele s Polskem, Litvou či Norskem už prodej nezletilým utnula. Nyní se k nim chystají připojit další státy jako Španělsko či Finsko a finální podobu legislativy intenzivně projednává také Česká republika. Odborníci varují před rozvinutím silné závislosti, vážnými poruchami spánku i rizikem srdečních kolapsů.

Kde už platí zákaz prodeje energetických nápojů a kdo se přidává?

Pravidla pro prodej energeťáků jsou v Evropské unii zatím roztříštěná a závisí na národních zákonech jednotlivých států. Průkopníkem v této oblasti se stala Litva, která zákaz prodeje energetických nápojů osobám mladším 18 let schválila už v roce 2014.

Postupně se k ní s tvrdými restrikcemi pro nezletilé přidaly další země jako Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Maďarsko a Bulharsko. Od 1. ledna 2026 zavedlo přísný zákaz prodeje energetických nápojů dětem pod 16 let také Norsko, kde toto opatření platí plošně pro kamenné prodejny, automaty, školní jídelny, festivaly i internetový prodej.

V současnosti prochází legislativním procesem omezení v dalších dvou významných evropských zemích:

  • Španělsko: Ministerstvo sociálních práv a spotřeby spustilo veřejnou konzultaci k anteprojektu zákona, který má zakázat prodej energetických nápojů mladším 16 let. U nápojů s vyšším obsahem kofeinu (nad 32 mg na 100 ml) navíc navrhuje zvýšit věkovou hranici až na 18 let. Podle španělského národního průzkumu ESTUDES totiž energetické nápoje konzumuje 38,4 % dospívajících mezi 14 a 18 lety, přičemž celých 15 % je míchá s alkoholem.
  • Finsko: Finský institut pro zdraví a wellness (THL) požaduje uzákonění kompletního zákazu prodeje pro osoby mladší 18 let, protože dosavadní dobrovolná doporučení prodejcům selhala. Institut se opírá o alarmující data z rozsáhlého výzkumu z let 2024–2025, podle kterých pije energetické nápoje 67 % mládeže ve věku 12 až 20 let (42 % dokonce minimálně jednou týdně). Celých 70 % těchto pravidelných mladých konzumentů navíc otevřeně přiznává, že na energetických nápojích pociťuje závislost.

Český zákaz prodeje energetických nápojů dětem

V České republice v současné době plošný zákaz prodeje energetických nápojů dětem neplatí. Silný legislativní pokus o změnu proběhl v minulém volebním období, kdy skupina poslanců předložila návrh na omezení prodeje a podávání těchto nápojů osobám mladším 15 let. Vláda sice záměr na podzim 2024 podpořila a poslanci jej v březnu 2025 poslali do dalšího kola projednávání, přičemž se v debatách mluvilo i o možném posunu hranice na 16 let, celý proces ale předčasně skončil.

S podzimními sněmovními volbami v roce 2025 totiž rozpracovaný zákon definitivně spadl pod stůl. Vzhledem k principu legislativní diskontinuity by se tak celý proces musel v nové Sněmovně nastartovat úplně od nuly podáním nového návrhu.

Zda se noví poslanci k tomuto tématu vrátí a v jaké podobě, ukážou až následující měsíce. Zatím tak v českých obchodech žádná věková omezení pro nákup energetických nápojů neplatí.

Uvítali byste v České republice kompletní zákaz prodeje energetických nápojů dětem a mladistvým do 16 let?

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Jak je na tom zbytek Evropy?

Zákaz do 18 let:

    • Litva a Lotyšsko: Průkopníci, zákaz platí už od let 2014 a 2016.
    • Polsko: Zákaz prodeje nezletilým od ledna 2024 (platí pro drinky s kofeinem nad 150 mg/l).
    • Rumunsko, Bulharsko a Maďarsko: Zákazy schválené v letech 2024–2025, často spojené se stopkou v okolí škol a omezením reklamy.

Zákaz do 16 let:

    • Norsko: Kompletní legislativní zákaz prodeje dětem pod 16 let platný od 1. ledna 2026.
    • Anglie: Vláda na podzim 2025 oficiálně spustila legislativní proces a chystá plošný zákaz prodeje dětem pod 16 let.

Dobrovolné stopky:

    • Velká Británie a Irsko: Státní zákaz se teprve dotahuje, ale největší řetězce (Tesco, Lidl, Aldi, Asda) už roky samy od sebe dětem pod 16 let energeťák neprodají.
    • Švédsko: Obchody drží dobrovolnou stopku pro nezletilé už od roku 2009.

Zatím zcela bez omezení:

    • Česko, Slovensko, Německo, Rakousko, Itálie, Belgie či Nizozemsko: Věk se u kas nekontroluje. V Česku předchozí nadějný poslanecký návrh definitivně smazaly volby v roce 2025 a debata je tak momentálně na bodu mrazu.

Angličané zakážou prodej energetických nápojů dětem mladším šestnácti let

Co dělá kofein a cukr s dětským tělem?

Důvodem, proč evropské státy přistupují k takto radikálním krokům, jsou jednoznačné zdravotní dopady. Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) je bezpečná denní dávka kofeinu pro děti a mladistvé stanovena na maximálně 3 mg na kilogram tělesné hmotnosti. U desetiletého dítěte s váhou 30 kilo představuje limit 90 mg kofeinu – ten přitom snadno překročí vypitím jediné silnější plechovky. U dětí, které pijí energetické nápoje, pochází podle finských studií až 80 % celkového denního příjmu kofeinu právě z těchto plechovek.

Lékařské kapacity i epidemiologové upozorňují, že dětský organismus reaguje na stimulanty zcela odlišně než tělo dospělého člověka.

  • Akutní potíže: U mladých osob může konzumace způsobovat akutní zdravotní problémy, například nepravidelný srdeční rytmus, dechové obtíže, úzkost nebo nevolnost.
  • Psychické dopady a nesoustředěnost: „Kofein dětem rozhodně do výživy nepatří,“ uvádí pediatr Petr Tláskal, předseda Společnosti pro výživu. „Sice stimuluje jejich nervový systém, ale bývá také příčinou nesoustředěnosti nebo nespavosti. Při dlouhodobém podávání může u dětí vést k rozvoji depresí či úzkostí. U mladistvých navíc hrozí riziko, že budou zkoušet energetické nápoje kombinovat s alkoholem.“
  • Narušení stravovacího cyklu: Výzkumy potvrzují, že školáci energetickými nápoji často nahrazují běžná jídla včetně snídaní a školních obědů. Jelikož nápoje pijí v odpoledních a večerních hodinách, dochází k těžkým poruchám spánku, což následně vede k ranní únavě a opětovnému sahání po kofeinové dávce. Jde o nebezpečný začarovaný kruh.
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Zdravotní prevence, nebo byznysový paskvil? Výrobci nápojů se bouří

Zatímco zdravotní experti vidí v regulaci jedinou možnost, jak ochránit zdraví nastupující generace, nápojový průmysl bije na poplach a hovoří o diskriminaci trhu. Svaz výrobců nealkoholických nápojů od počátku politické debaty v Česku legislativní snahy ostře kritizuje.

Zástupci nápojářů označvali poslední český návhr zákona za paskvil, který by byl v praxi naprosto nevymahatelný. Argumentovali tím, že zákaz prodeje v automatech nebo na e-shopech by poškodil legitimní obchodní kanály, přičemž mladiství by si cestu k nápojům stejně našli – například prostřednictvím starších kamarádů nebo benevolentnějších rodičů. Podle nich by se stát měl zaměřit spíše na osvětu a vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu než na plošné zákazy.

Zda čeští zákonodárci v novém volebním období zvednou hozenou rukavici a pokusí se o legislativní reparát, zůstává otázkou. Dokud se tak nestane, žádný občanský průkaz u pokladen kvůli plechovce energeťáku v tuzemsku potřebovat nebudeme.

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