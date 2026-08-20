Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zahraniční supermarket vyhodil samoobslužné pokladny, sází na lidskou vřelost. Co na to Češi?

Veronika Reicheltová
  11:45

Fotogalerie3

Supermarket Tesco v libereckém obchodním centru Forum navýšil počet moderních pokladen na dvacet. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Někteří na nich oceňují možnost nákupu bez mluvení, pro jiné je interakce s prodávajícími třešinkou na celém nákupu. Samoobslužné pokladny jsou tématem, které budí vášně. Zatímco v zahraničí se do prodejen vrací lidský personál, v Česku nastává boom umělé inteligence.

Návrat k lidské interakci

Pokusy o plnou automatizaci prodejen, které měly obchodníkům ušetřit náklady na personál, začínají dostávat trhliny. Ukazuje se, že právě interakce s „živou obsluhou“ je tím, co někteří lidé na nákupech oceňují. Trend opět přichází ze západních zemí a vychází z přání samotné klientely, pro kterou se pípání zboží stalo zdrojem frustrace. Manažeři prodejen docházejí k závěru, že úsměv prodavače či prodavačky a krátký rozhovor během placení vytvářejí atmosféru, díky které se zákazníci vracejí. Samoobslužné pokladny tak ve velkém zrušil například britský řetězec supermarketů Booths nebo americký řetězec Dollar General.

Tuzemská situace jde ale prozatím opačným směrem. Boom samoobslužných pokladen v České republice, který jako první odstartovalo v roce 2008 Tesco, pokračuje. Samoobslužné pokladny u nás nejsou výhradou pouze obchodů s potravinami, postupně je zavedly také drogérie Rossmann, DM drogerie markt nebo třeba IKEA.

ilustrační snímek

Zkáza samoobslužných pokladen

Proti nahrazování lidských zdrojů „stroji“ vznikla před několika lety také petice namířená na prodejny Tesco ve Velké Británii, kterou ke dnešnímu dni podepsalo 244 392 lidí. Tvůrkyně petice, důchodkyně Pat McCarthy, vysvětluje, že se s dcerou Tash rozhodly pro tento krok proto, že se podle nich z příjemného nákupu kvůli automatizaci stala doslova noční můra. „Ráda si popovídám s personálem, i když jen krátce, zvlášť když žiji sama. Rozhovory s lidským personálem jsou pro mě důležité. Kvůli samoobslužným pokladnám jsem o tuto zkušenost přišla,“ uvedla v popisu petice.

Jste mistr rychlého nákupu, nebo rukojmí samoobslužné pokladny?

Britské supermarkety Booths začaly samoobslužné pokladny rušit od roku 2023 a už o dva roky později zaznamenaly nejen zvýšenou spokojenost zákazníků, ale také nárůst efektivity na pokladnách, a také značné snížení množství krádeží. Generální ředitel Booths Nigel Murray k tomu uvedl, že obsluha, která má několikaletou zkušenost na pokladnách, bude zákonitě rychlejší než zákazníci, kteří si přijdou nakoupit párkrát do týdne. A také na rozdíl od zákazníků nemusí obsluha zdlouhavě přemýšlet, který druh jablka nebo pečiva právě markuje.

Špehují nás a berou práci prodavačkám? Sedm mýtů o samoobslužných pokladnách

České supermarkety nasazují AI

Přestože západní krajiny často ukazují trendy, které do našich končin dorazí se zpožděním, v tuto chvíli se zdá, že v Česku je situace zcela opačná. Obchodní řetězce jako Albert, Globus nebo Kaufland naopak zavádějí v letošním roce na samoobslužných pokladnách umělou inteligenci, která dokáže sama rozpoznat vybrané druhy zboží. Zákazníkům by měla pomoci urychlit vyhledávání produktů a snížit chybovost při ručním skenování.

„Rozšiřování umělé inteligence na samoobslužné pokladny je pokračováním našich investic do moderních technologií. Jen v tomto roce do modernizace našich prodejen investujeme přes 2,5 miliardy korun, abychom zákazníkům jejich každodenní nákupy co nejvíce zpříjemnili a zjednodušili,“ vysvětlil Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert.

Prodejna o rozloze 295 m2 byla vybavena regály, chladničkami, pekárnou,...

Co na to český zákazník?

Reakce české veřejnosti na tuto technologickou vlnu zůstávají pestré. Jedna skupina zákazníků si moderní pojetí pochvaluje, protože jim šetří čas, odpadá při něm fronta i nutnost komunikovat s obsluhou či řešit věrnostní karty. Na druhé straně barikády stojí ti, kterým vadí technické zádrhely, jako je komplikovanější proces ověřování věku při nákupu alkoholu, nemožnost platit hotovostí nebo čistě technologické chyby, kdy samoobslužná pokladna zboží nerozpozná a je potřeba zavolat obsluhu. Zda se však i trend ze zahraničí časem dostane i do českých obchodů je zatím otázkou budoucnosti.

Máte rádi samoobslužné pokladny?

celkem hlasů: 6
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Luxus na pískovišti i nedostatkové zboží: Kolik stály kultovní hračky a jakou mají hodnotu dnes?

Kdo neměl ikonickou sklápěčku Tatra doma, mohl si s ní pohrát aspoň ve školce.

Mončičák, Tatra, Merkur nebo céčka. Některé hračky byly za pár korun, jiné představovaly citelný zásah do rodinného rozpočtu a další se sháněly jen obtížně. Průměrná mzda v polovině 80. let byla...

KVÍZ: Nákupy v devadesátkách: Pamatujete si první hypermarkety a éru katalogového nakupování?

Ilustrační snímek

Devadesátá léta nepřinesla jen nové televize, mobily a hudbu. Změnil se i způsob, jakým Češi nakupovali. Objevily se první supermarkety a hypermarkety, katalogové nakupování, teleshopping,...

Riskantní evropská hra s plynem. Co mohou způsobit rekordně nízké zásoby v Unii

Premium
Moderní tanker. Rudolf Samojlovič na zkapalněný plyn (LNG) postavený v roce...

V Bruselu vyvolala ta zpráva významné pozdvižení. Když se 300 metrů dlouhé ruské plavidlo Rudolf Samojlovič, pojmenované podle polárního badatele, vydalo k opravě do suchého doku v moderní dánské...

Provoz bazénu žere peníze. Češi houfně přecházejí na věc, která funguje nonstop

Koupací sud

Provoz zahradního bazénu může každoročně stát tisíce korun za elektřinu, vodu i chemii, přesto ho většina domácností využije jen několik měsíců. Stále větší pozornost proto získávají koupací sudy s...

Fixace jako nejlepší pojistka cen energií. E.ON přichází s novou nabídkou

Válka na Ukrajině (a v rámci sankcí proti Rusku utlumení dodávek jeho plynu a...

Během letních měsíců došlo v případě některých dodavatelů energií k mírnému zdražení nově nabízených fixovaných produktů, zatímco ceny běžných tarifů na dobu neurčitou zůstávají stabilní. Energetická...

Zahraniční supermarket vyhodil samoobslužné pokladny, sází na lidskou vřelost. Co na to Češi?

Supermarket Tesco v libereckém obchodním centru Forum navýšil počet moderních...

Někteří na nich oceňují možnost nákupu bez mluvení, pro jiné je interakce s prodávajícími třešinkou na celém nákupu. Samoobslužné pokladny jsou tématem, které budí vášně. Zatímco v zahraničí se do...

20. srpna 2026  11:45

Energie mohou do konce roku zdražit. Velký skok cen ale analytici nečekají

ilustrační snímek

Ceny energií podle analytiků ve zbytku roku pravděpodobně porostou. Rizikový je hlavně plyn, neboť jeho cenu negativně ovlivňuje pomalé doplňování zásobníků v Evropě a také nejistý vývoj na Blízkém...

20. srpna 2026  11:14

Otevírací doba obchodů v době svátků v roce 2026

Ilustrační snímek

Otevírací doba v obchodech se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků. V České republice slavíme celkem sedm státních...

20. srpna 2026  9:34

Děti je milují, uvnitř může být olovo. Pozor na oblíbené mačkací knedlíčky

Mačkací hračky se staly hitem mezi dětmi. U některých padělků ale mohou chybět...

Mačkací knedlíčky se letos staly jedním z hitů mezi dětskými hračkami. Jenže spolu s originály se na trhu objevilo množství levných napodobenin. Americká Komise pro bezpečnost spotřebitelských...

20. srpna 2026  8:30

Z této brigády si můžete odnést 90 tisíc měsíčně. Má to ale háček, říká Pohlreich

ilustrační snímek

Každý, kdo pracuje v gastronomii, už určitě slyšel o výdělcích v zahraničí. Ve Švýcarsku si takhle můžete přijít minimálně na 90 tisíc korun měsíčně i na pomocných pozicích. Známý šéfkuchař Zdeněk...

20. srpna 2026

Fixace jako nejlepší pojistka cen energií. E.ON přichází s novou nabídkou

Válka na Ukrajině (a v rámci sankcí proti Rusku utlumení dodávek jeho plynu a...

Během letních měsíců došlo v případě některých dodavatelů energií k mírnému zdražení nově nabízených fixovaných produktů, zatímco ceny běžných tarifů na dobu neurčitou zůstávají stabilní. Energetická...

19. srpna 2026  16:24

Nejlepší tepovače 2026: Kärcher je klasika, mile překvapil i Parkside z Lidlu

Kärcher SE 2 Spot | Zdroj: alza.cz

Skvrny od kávy, rozlitý džus či chlupy z gauče i autosedaček? Vyberte si nejlepší tepovač! Srovnáváme sací výkon i objem nádrže u oblíbených modelů Kärcher, Bosch i Parkside z Lidlu a poradíme, jak...

19. srpna 2026  15:20

Proč letní šaty po pár vypráních ztrácejí tvar a barvu? Většina Čechů dělá fatální chybu už při věšení

Pokud nechcete v horkých letních dnech trpět, určitě dbejte na složení oblečení.

Len, viskóza, konopí nebo mušelín. Léto fandí lehkým materiálům a pestrým barvám. Jenže stačí pár cyklů v pračce a oblíbené letní kousky ztratí živé barvy i původní střih. Důvodem často bývá špatně...

19. srpna 2026  11:45

Konec placení, jak ho znáte: Lidl spouští na kasách obří revoluci, dotkne se tisíců Čechů

Supermarket Lidl ve francouzském Béziers (21. března 2016) (ilustrační snímek)

Oblíbený obchodní řetězec Lidl přichází s výraznou novinkou, která promění každodenní rutinu u pokladen. Zákazníci v České republice získají zcela novou možnost, jak zaplatit svůj nákup, a to díky...

19. srpna 2026  8:30

Škola klepe na dveře. Sešity seženete za dvě kačky, nákupy vyřešíte jediným e-mailem

ilustrační snímek

Začátek školního roku se blíží a s ním i každoroční nákup školních potřeb. Dobrou zprávou je, že si letos nemusíte lámat hlavu ani se stresem ani z astronomických účtů. Základní pomůcky pořídíte za...

19. srpna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Předražený mýtus z palmy? Kokosový cukr s hubnutím a zdravím nepomůže

Kokosový cukr

Kokosový cukr bývá prezentován jako zdravější alternativa běžného cukru, která má prospívat postavě i hladině cukru v krvi. Při bližším pohledu na kalorie, složení a glykemický index však jeho pověst...

18. srpna 2026  15:20

Konec kosmetiky Organique: Jak náhlý úpadek značky ovlivní české zákaznice?

Hygienici Pardubického kraje varovali před závadnou kosmetikou z Ameriky.

Polská přírodní kosmetika Organique o 27 letech v tichosti zavírá prodejny. Zjišťovali jsme, jak se situace dotkne českého trhu, zda e-shopy jako Notino či Hebe mají dostatečné zásoby a jestli se teď...

18. srpna 2026  11:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.