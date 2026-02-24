Zadržujete vodu v těle? Těchto 10 potravin může výrazně ulevit od otoků

Oteklé nohy večer po práci, nafouklé břicho, prsteny, které najednou nejdou sundat. Zadržování vody v těle není jen estetický problém. Pokud ho dlouhodobě ignorujete, může se promítnout do vyššího krevního tlaku, únavy i zhoršeného metabolismu. Dobrá zpráva? Správně zvolený jídelníček dokáže s odvodněním organismu pomoci přirozeně a bez drastických zásahů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

Proč tělo zadržuje vodu

Zadržování vody je běžný jev. Nejčastěji souvisí s:

  • nadměrným příjmem soli,
  • hormonálními změnami (menstruace, těhotenství, menopauza),
  • dlouhým sezením nebo stáním,
  • nedostatkem pohybu,
  • vyšší konzumací průmyslově zpracovaných potravin.

Dospělý člověk by neměl přijmout více než 5 gramů soli denně. Reálná spotřeba v Česku je však téměř dvojnásobná. Sůl na sebe váže vodu - čím více sodíku přijmete, tím více tekutin tělo zadržuje.

Pokud se ale objevují výrazné otoky obličeje, jednostranné otoky končetin nebo dušnost, je na místě konzultace s lékařem. Může jít o problém se srdcem, ledvinami nebo štítnou žlázou.

Jak funguje přirozené odvodnění organismu

Tělo hospodaří s tekutinami pomocí rovnováhy mezi sodíkem a draslíkem. Zjednodušeně řečeno:

  • sodík vodu zadržuje,
  • draslík podporuje její vylučování.

Právě proto jsou potraviny bohaté na draslík a vodu zásadní pro přirozené odvodnění.

Důležité je také vědět, že drastické detoxikační kúry nebo silné odvodňovací přípravky z lékárny nejsou řešením běžného zadržování vody. Mohou narušit minerální rovnováhu a způsobit slabost, bolesti hlavy či pokles krevního tlaku.

10 potravin, které pomohou s odvodněním organismu

1. Okurka

Obsahuje více než 95 % vody a zároveň malé množství draslíku. Podporuje tvorbu moči a pomáhá zmírnit pocit nafouknutí. V létě je ideální jako součást salátů nebo domácí ochucené vody.

2. Meloun

Meloun je přirozeně diuretický. Kombinace vysokého obsahu vody a draslíku podporuje vyplavování přebytečných tekutin. Navíc pomáhá s hydratací během horkých dnů.

3. Petržel

Možná ji používáte jen jako ozdobu. Přitom patří mezi tradiční bylinky podporující činnost ledvin. Čerstvá petržel přidaná do polévek nebo pomazánek může mít větší efekt, než se zdá.

4. Celer

Obsahuje látky podporující vylučování moči a zároveň přirozeně nízké množství kalorií. Celerové šťávy jsou populární, ale postačí i běžná konzumace v polévce nebo salátu.

5. Rajčata

Kromě vody obsahují i významné množství draslíku. Pravidelná konzumace pomáhá vyrovnávat vysoký příjem soli z běžné české stravy.

6. Špenát

Listová zelenina obecně patří mezi potraviny s vysokým obsahem draslíku. Špenát navíc obsahuje hořčík, který může pomoci při pocitu napětí a svalové únavy spojené s otoky.

7. Banány

Jednoduchý a dostupný zdroj draslíku. Jeden středně velký banán pokryje významnou část denní potřeby tohoto minerálu.

8. Zelený čaj

Obsahuje přírodní látky podporující metabolismus a mírně diuretické účinky. Nejde o zázračný spalovač, ale může podpořit přirozené odvodnění.

9. Brusinky

Často spojované s močovými cestami. Mají mírný močopudný efekt a zároveň podporují zdraví močového systému.

10. Citron

Citronová voda po ránu sama o sobě nečistí tělo, jak se někdy tvrdí. Může však podpořit hydrataci a mírně stimulovat trávení, což pomáhá i při pocitu nafouknutí.

Obsah draslíku v potravinách
PotravinaDraslík (mg / 100 g)
Okurkacca 150 mg
Melouncca 110 mg
Petržel (čerstvá)cca 550 mg
Celer (řapíkatý)cca 260 mg
Rajčatacca 240 mg
Špenát (čerstvý)cca 560 mg
Banáncca 360 mg
Zelený čaj*cca 25–30 mg
Brusinkycca 80 mg
Citroncca 140 mg

*U zeleného čaje jde o hodnotu v nálevu bez cukru (cca 100 ml).

Doporučený denní příjem draslíku pro dospělého člověka se pohybuje přibližně kolem 3 500 mg denně. Už kombinace špenátu, banánu a rajčat během dne tedy může pokrýt významnou část potřeby.

Co naopak omezit

Odvodnění organismu neznamená jen přidávat správné potraviny. Stejně důležité je omezit:

  • uzeniny a polotovary,
  • instantní jídla,
  • slané snacky,
  • nadměrnou konzumaci alkoholu,
  • sladké limonády.

Tyto produkty často obsahují vysoké množství soli nebo cukru, které přispívají k zadržování vody.

Pít méně? Právě naopak

Jedním z největších mýtů je, že při otocích je třeba omezit pití. Opak je pravdou. Nedostatečný příjem tekutin může paradoxně vést k tomu, že si tělo začne vodu schovávat. Nejlepší volbou je čistá voda, slabé bylinné čaje nebo neslazené minerální vody s nižším obsahem sodíku.

Pohyb jako klíčový faktor

Dlouhé sezení v kanceláři nebo několikahodinové cestování autem často vede k otokům nohou. Pravidelný pohyb podporuje lymfatický systém, který pomáhá odvádět přebytečné tekutiny.

Nemusí jít o náročný sport. Stačí:

  • svižná chůze 30 minut denně,
  • lehké protahování,
  • zvednutí nohou do zvýšené polohy večer.

Kdy je čas vyhledat lékaře

Pokud se otoky opakují bez zjevné příčiny, jsou bolestivé nebo asymetrické, je nutné vyšetření. V Česku lze začít u praktického lékaře, který případně doporučí vyšetření ledvin, srdce nebo cévního systému.

Samoléčba pomocí silných diuretik bez lékařského dohledu může být nebezpečná.

