Záda i kolena bolí kvůli špatným botám. Zero drop a barefoot mohou pomoci

  18:25
Bolest zad, kyčlí nebo kolen při chůzi není vždy otázkou věku. Často za ní stojí špatně zvolená obuv. Pokud tento problém budete ignorovat, může se z běžného diskomfortu stát chronická bolest, která omezí vaši pohyblivost i kvalitu života.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Když bolest začíná od nohou

Bolesti zad, které se objevují při chůzi, mají často překvapivý původ – v chodidlech. Právě nohy nesou celé tělo a fungují jako první tlumič každého kroku. Pokud ale nepracují správně, přenáší se problém výš – do kotníků, kolen, kyčlí a nakonec i do páteře.

U lidí nad 55 let je situace ještě citlivější. Častěji se objevují:

  • ploché nohy
  • vbočený palec (hallux valgus)
  • ztráta stability při chůzi
  • chronické bolesti zad

A právě obuv může tyto problémy buď zmírnit, nebo naopak zhoršit.

Proč klasické boty někdy škodí víc, než pomáhají

Moderní komfortní obuv často sází na silné odpružení, vysokou patu a úzký střih. Na první pohled působí pohodlně, ale ve skutečnosti může tělu škodit.

Nejčastější problémy klasické obuvi:

  • Vysoký podpatek (drop) – pata je výš než špička, což nutí tělo do nepřirozeného náklonu
  • Úzká špička – prsty nemají prostor, deformují se
  • Příliš měkká podrážka – noha leniví a ztrácí přirozenou stabilitu

Výsledek? Tělo se snaží kompenzovat špatné postavení nohy a vzniká řetězec problémů, který končí bolestí zad.

Co je „zero drop“ a proč je důležitý

Pojem „zero drop“ (nulový drop) znamená, že pata a špička boty jsou ve stejné výšce. Noha tak stojí přirozeně, stejně jako při chůzi naboso.

Výhody zero dropu:

  • přirozené držení těla
  • menší zatížení bederní páteře
  • aktivace svalů chodidla
  • lepší stabilita

Pro starší lidi je důležité, že zero drop pomáhá vrátit tělu rovnováhu, kterou klasické boty často narušují.

Široká špička: Detail, který rozhoduje o zdraví chodidel

Dalším klíčovým prvkem je dostatek prostoru pro prsty. Většina běžných bot je vpředu zúžená, což vede k deformacím.

Co způsobuje úzká špička:

  • vznik halluxu
  • zhoršení rovnováhy
  • bolest při delší chůzi
  • omezení přirozeného pohybu prstů

Naopak široká špička umožní prstům pracovat tak, jak mají - rozprostřít váhu a stabilizovat tělo.

Barefoot není pro každého. Existuje i rozumný kompromis

Plně barefoot obuv (tenká podrážka, minimální tlumení) může být pro někoho ideální, ale pro začátečníky, zejména ve věku 55+, může být přechod příliš rychlý.

Proto se stále častěji doporučuje tzv. kompromisní obuv.

Co znamená kompromisní varianta:

  • mírně tlumená podrážka
  • nulový nebo nízký drop
  • široká špička
  • lepší stabilita než u klasických bot

Taková obuv kombinuje výhody barefootu s bezpečností klasických bot.

Klasická vs. barefoot vs. kompromisní obuv
VlastnostKlasická obuvBarefoot obuvKompromisní obuv
Drop (sklon)vysokýnulovýnízký až nulový
Špičkaúzkáširokáširší
Tlumenívysokéminimálnístřední
Stabilitanižšípřirozenávyvážená
Vhodné pro 55+často nevhodnéopatrněideální volba

Jak poznat, že vám boty škodí

Možná už vaše tělo vysílá signály, jen jste si je nespojili s obuví.

Varovné příznaky:

  • bolest zad při delší chůzi
  • únava nohou i po krátké trase
  • nestabilita nebo nejistý krok
  • zhoršující se hallux nebo plochá noha

Pokud se v některém z bodů poznáváte, stojí za to zamyslet se nad změnou.

Kolik stojí zdravější chůze

Cena kvalitní obuvi se v Česku běžně pohybuje:

  • kompromisní obuv: cca 1 500–3 500 Kč
  • barefoot boty: cca 2 000–4 000 Kč

Na první pohled to může být vyšší investice, ale ve srovnání s náklady na rehabilitace nebo léky jde o zanedbatelnou částku.

Jak začít bez rizika

Přechod na zdravější obuv by měl být postupný.

  • Začněte krátkými procházkami.
  • Střídejte staré a nové boty.
  • Poslouchejte signály těla.
  • Ideálně se poraďte s fyzioterapeutem.

Rychlá změna může způsobit přetížení svalů, které nebyly dlouho aktivní.

Témata: Barefoot, Bolest

