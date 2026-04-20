Když bolest začíná od nohou
Bolesti zad, které se objevují při chůzi, mají často překvapivý původ – v chodidlech. Právě nohy nesou celé tělo a fungují jako první tlumič každého kroku. Pokud ale nepracují správně, přenáší se problém výš – do kotníků, kolen, kyčlí a nakonec i do páteře.
U lidí nad 55 let je situace ještě citlivější. Častěji se objevují:
- ploché nohy
- vbočený palec (hallux valgus)
- ztráta stability při chůzi
- chronické bolesti zad
A právě obuv může tyto problémy buď zmírnit, nebo naopak zhoršit.
Proč klasické boty někdy škodí víc, než pomáhají
Moderní komfortní obuv často sází na silné odpružení, vysokou patu a úzký střih. Na první pohled působí pohodlně, ale ve skutečnosti může tělu škodit.
Nejčastější problémy klasické obuvi:
- Vysoký podpatek (drop) – pata je výš než špička, což nutí tělo do nepřirozeného náklonu
- Úzká špička – prsty nemají prostor, deformují se
- Příliš měkká podrážka – noha leniví a ztrácí přirozenou stabilitu
Výsledek? Tělo se snaží kompenzovat špatné postavení nohy a vzniká řetězec problémů, který končí bolestí zad.
Co je „zero drop“ a proč je důležitý
Pojem „zero drop“ (nulový drop) znamená, že pata a špička boty jsou ve stejné výšce. Noha tak stojí přirozeně, stejně jako při chůzi naboso.
Výhody zero dropu:
- přirozené držení těla
- menší zatížení bederní páteře
- aktivace svalů chodidla
- lepší stabilita
Pro starší lidi je důležité, že zero drop pomáhá vrátit tělu rovnováhu, kterou klasické boty často narušují.
Široká špička: Detail, který rozhoduje o zdraví chodidel
Dalším klíčovým prvkem je dostatek prostoru pro prsty. Většina běžných bot je vpředu zúžená, což vede k deformacím.
Co způsobuje úzká špička:
- vznik halluxu
- zhoršení rovnováhy
- bolest při delší chůzi
- omezení přirozeného pohybu prstů
Naopak široká špička umožní prstům pracovat tak, jak mají - rozprostřít váhu a stabilizovat tělo.
Barefoot není pro každého. Existuje i rozumný kompromis
Plně barefoot obuv (tenká podrážka, minimální tlumení) může být pro někoho ideální, ale pro začátečníky, zejména ve věku 55+, může být přechod příliš rychlý.
Proto se stále častěji doporučuje tzv. kompromisní obuv.
Co znamená kompromisní varianta:
- mírně tlumená podrážka
- nulový nebo nízký drop
- široká špička
- lepší stabilita než u klasických bot
Taková obuv kombinuje výhody barefootu s bezpečností klasických bot.
|Vlastnost
|Klasická obuv
|Barefoot obuv
|Kompromisní obuv
|Drop (sklon)
|vysoký
|nulový
|nízký až nulový
|Špička
|úzká
|široká
|širší
|Tlumení
|vysoké
|minimální
|střední
|Stabilita
|nižší
|přirozená
|vyvážená
|Vhodné pro 55+
|často nevhodné
|opatrně
|ideální volba
Jak poznat, že vám boty škodí
Možná už vaše tělo vysílá signály, jen jste si je nespojili s obuví.
Varovné příznaky:
- bolest zad při delší chůzi
- únava nohou i po krátké trase
- nestabilita nebo nejistý krok
- zhoršující se hallux nebo plochá noha
Pokud se v některém z bodů poznáváte, stojí za to zamyslet se nad změnou.
Kolik stojí zdravější chůze
Cena kvalitní obuvi se v Česku běžně pohybuje:
- kompromisní obuv: cca 1 500–3 500 Kč
- barefoot boty: cca 2 000–4 000 Kč
Na první pohled to může být vyšší investice, ale ve srovnání s náklady na rehabilitace nebo léky jde o zanedbatelnou částku.
Jak začít bez rizika
Přechod na zdravější obuv by měl být postupný.
- Začněte krátkými procházkami.
- Střídejte staré a nové boty.
- Poslouchejte signály těla.
- Ideálně se poraďte s fyzioterapeutem.
Rychlá změna může způsobit přetížení svalů, které nebyly dlouho aktivní.