Záclony pokoj opticky zvětší a provzdušní. Jak vybrat ty správné od obýváku až po kuchyni?

Autor:
Ve spolupráci   15:20
Záclony nejsou jen praktickým doplňkem pro ochranu soukromí. Jsou duší interiéru, která dokáže místnost zjemnit, opticky zvětšit a dodat jí hřejivou atmosféru. Ať už hledáte lehkost pro prosluněný obývací pokoj, klid pro ložnici nebo funkční řešení do kuchyně, správný výběr materiálu a střihu je naprosto klíčový.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Někdy stačí maličkost a i obyčejný byt se může proměnit ve skutečně útulný domov. Jednou z takových maličkostí jsou například záclony. Zjemní ostré světlo, ochrání nás před zvědavými pohledy zvenčí a zároveň dodají místnosti tolik potřebnou akustickou pohodu a útulnost.

Vedle estetiky ale hrají důležitou roli i jejich praktické vlastnosti. Materiál, který zvolíte, totiž může ovlivnit, kolik světla projde dovnitř, i to, jak snadno se vám bude o záclony pečovat. Kromě toho dokáže malý pokoj opticky zvětšit, nízký strop vytáhnout nahoru a studený prostor zateplit.

Hotové vs. metrážové záclony

Při nákupu narazíte na dvě základní kategorie záclon, přičemž obě mají svá specifika a výběr závisí především na vašem čase a rozměrech oken.

  • Hotové záclony (kusové) jsou ideální volbou, pokud hledáte okamžitou změnu. Mají pevně dané rozměry a jsou již kompletně obšité, často včetně řasící pásky nebo kroužků na zavěšení. Stačí je tedy jen vybalit a můžete je rovnou pověsit.
  • Metrážové záclony představují svobodu pro ty, kteří mají atypicky velká okna nebo specifickou představu o bohatosti řasení. Kupují se na šířku, díky čemuž mohou vykouzlit dekoraci přesně na míru vašemu interiéru.

Pokud se rozhodnete pro metráž, nemusíte se bát složitého šití. Na Dante.cz zajistíme obšití okrajů i našití řasící stužky za vás, takže domů dostanete polotovar připravený k okamžitému použití.

Záclony udělají z vašeho bytu skutečně útulný domov.

Voál nebo moderní minimalismus?

Výběr materiálu určuje nejen vzhled, ale i to, kolik světla do místnosti pustíte. Velmi oblíbené jsou například moderní a voálové záclony, které kombinují funkčnost s estetikou.

Voálové záclony vynikají lehkostí a splývavostí. Propouštějí dostatek světla a působí elegantně i vzdušně, takže představují ideální volbu pro obývací pokoje nebo jídelny. Moderní záclony naopak pracují s výraznější strukturou nebo vzory. Hodí se do současných interiérů, kde doplňují minimalistický nebo designově čistý styl.

Před nákupem si promyslete, zda v místnosti potřebujete maximum světla nebo preferujete větší soukromí. V prvním případě volte řidší vzory, pro druhý je vhodný spíše voál a hustší výšivka.

TIP Jak vybrat záclony podle místnosti?

Každá místnost má své potřeby. Co funguje v ložnici, nemusí být vždy praktické v kuchyni.

Obývací pokoj je reprezentativní prostor, kde si můžete dovolit delší záclony nebo jejich vrstvení. Velmi oblíbené jsou třeba záclony až k zemi, které mohou být doplněny závěsy. Vrstvení textilií dodává obýváku hloubku, dlouhé záclony pro změnu elegantní a útulný dojem.

Ložnice vyžaduje klid a intimitu. Vyplatí se proto sáhnout spíše po jemnějších materiálech, které dobře kryjí, ale zároveň působí měkce a uklidňujícím dojmem.

V kuchyni jde především o praktičnost. Ideální volbou jsou kratší záclony (např. do úrovně parapetu) a materiály, které nepřekážejí, snadno se udržují a snesou častější praní kvůli výparům z vaření.

Do obývacího pokoje skvěle zapadnou záclony až k zemi, doplněné moderními závěsy.

Aby výsledek vypadal jako z časopisu

I krásná záclona může působit nevyváženě, pokud zvolíte špatný rozměr.

Úplným základem je proto správné měření. Aby záclona vypadala bohatě a tvořila krásné vlny, nestačí koupit šířku odpovídající šířce okna. Šířka by měla být větší než samotné okno, aby vzniklo přirozené řasení. Právě to dodá záclonám objem a eleganci.

Obecně se říká, že by šířka záclony měla být dvakrát až dva a půlkrát větší než šířka garnýže či kolejnice. U velmi jemných materiálů, jako je voál, můžete jít až na trojnásobek.

Důležitá je i délka. Zatímco záclona končící těsně nad radiátorem je praktická pro únik tepla, pro estetický vrchol se vyplatí zvolit záclonu sahající 1 až 2 centimetry nad podlahu.

Zapomínat bychom neměli ani na údržbu. Pravidelné praní a správná péče zajistí, že si záclony udrží svůj vzhled i funkčnost po dlouhou dobu. Většinu moderních záclon lze prát v pračce na jemný program. Důležité je záclony věšet ještě vlhké: ušetříte si tak náročné žehlení.

Detaily, které dělají domov

Záclony jsou často vnímány jako drobnost, ale jejich vliv na atmosféru domova je zásadní. Správná volba dokáže prostor zútulnit, dodat mu styl a zároveň zvýšit komfort každodenního bydlení.

Zastavte se v e-shopu Dante.cz a prohlédněte si širokou nabídku vzorů a materiálů. Ať už toužíte po klasice, nebo hledáte moderní minimalismus, Dante.cz umí obléknout všechna okna do nového kabátku. Pokud si nevíte rady s úpravami, rádi vše vyřeší za vás. Zůstane vám jediný úkol: užít si krásu nového domova.

