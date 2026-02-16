Obsah
Proč je zima pro plíseň ideální období
V chladných měsících lidé méně větrají a více topí. Teplý vzduch zadržuje více vlhkosti, která následně kondenzuje na studených plochách – zejména v rozích místností, kolem oken nebo za nábytkem přiraženým ke zdi.
Klíčovým faktorem je relativní vlhkost vzduchu. Pokud dlouhodobě překračuje 60 %, riziko růstu plísní výrazně roste. Kritické jsou především:
- ložnice (během spánku člověk vydýchá až litr vody za noc)
- koupelny bez ventilace
- kuchyně bez zapnuté digestoře
- byty po výměně oken bez následné úpravy větracího režimu
Dopady na zdraví nejsou zanedbatelné
Podle zdravotnických studií může dlouhodobé vystavení plísním způsobovat:
- zhoršení astmatu
- alergické reakce
- chronický kašel
- podráždění očí a sliznic
- častější respirační infekce
Zvlášť citlivé jsou děti, senioři a alergici. Problémem nejsou jen viditelné skvrny, ale především mikroskopické spory, které se šíří vzduchem.
V nevyhovujících podmínkách vyrůstá v Česku více než 370 tisíc dětí. Nejčastějšími riziky jsou podle odborníků zdravotně závadné plísně, zvýšená vlhkost v bytech a nadměrný hluk v domácnostech. Upozorňuje na to analýza neziskové organizace RAND vycházející ze studie Healthy Homes Barometer z roku 2019. Ta poukazuje na to, že kvalita bydlení má přímý dopad na zdraví i školní výsledky dětí.
Jak plíseň odstranit bezpečně a účinně
Při odstraňování plísní je zásadní vybrat vhodný prostředek podle typu povrchu a rozsahu napadení. Běžně jsou dostupné zejména:
- chlorové čističe s rychlým účinkem, vhodné především do koupelen,
- přípravky na bázi peroxidu vodíku,
- protiplísňové spreje s preventivním efektem,
- sanační nátěry určené k ochraně proti opakovanému výskytu.
Klíčové je dodržet doporučenou dobu působení přípravku. Po aplikaci je nutné ošetřené místo důkladně vysušit, aby se omezilo riziko návratu plísně.
Při čištění je důležité myslet nejen na odstranění plísně, ale i na vlastní bezpečnost. Odborníci doporučují použít:
- ochranné rukavice,
- respirátor třídy FFP2,
- ochranné brýle.
Nevhodné je takzvané suché drhnutí. Při něm by se spory plísní mohly snadno uvolnit do vzduchu a dále se šířit po místnosti, což zvyšuje riziko jejich vdechnutí i opětovného usazení.
Prevence je klíčová. Bez ní se plíseň vrací
Odstranění skvrny bez řešení příčiny problém nevyřeší.
Zásadní opatření:
- větrat krátce a intenzivně několikrát denně
- udržovat vlhkost mezi 40–60 %
- nepřirážet nábytek těsně ke studeným obvodovým stěnám
- nepodchlazovat místnosti pod 18 °C
- používat digestoř a ventilaci v koupelně.
V problematických bytech může pomoci odvlhčovač vzduchu nebo instalace řízeného větrání s rekuperací.
Kdy už je nutný zásah odborníka
Pokud se plíseň vrací opakovaně, zasahuje větší plochu nebo je cítit silný zatuchlý zápach, může jít o stavební problém – například tepelný most, netěsnost nebo poruchu izolace. V takovém případě je vhodné obrátit se na specializovanou firmu.
Plíseň v zimním období není ojedinělý jev, ale častý problém moderních domácností. Správná kombinace větrání, kontroly vlhkosti a včasného zásahu může zabránit nejen poškození majetku, ale i zdravotním komplikacím. Zanedbané rohy místností mohou působit nenápadně, ale dlouhodobě představují riziko, které by žádná domácnost neměla podceňovat.