Snad nejoblíbenějším letním ovocem jsou v Česku dlouhodobě jahody. Jejich ceny – stejně jako chuť a kvalita – se však mohou výrazně lišit podle místa nákupu i způsobu sběru. Nabízíme přehled cen jahod na pultech stánků na trzích i v regálech obchodů.
Pěstitelé pro letošní sklizeň už v předstihu avizovali, že úroda nebude tak bohatá jako v předchozích letech. Zamávaly s ní hlavně silné jarní mrazy, které růst plodů zpomalily. Část choulostivého ovoce rozmary počasí vůbec nepřečkala.
Oproti pětiletému průměru bude sklizeň dle odhadů více než o polovinu nižší. Počítat je proto potřeba s vyššími cenami než v minulých letech.
Jak poznat kvalitu i původ jahod
Nákup na stáncích či v obchodech vyžaduje kromě informací od prodejců i bystré oko. Jedině tak lze odlišit kvalitní jahody z farem od šlechtěných kusů, stavěných na dlouhé cesty v kamionech. Prvotřídní domácí kousky poznáte hlavně podle detailů – zrníček či barvy dužiny.
S původem jahod by to mělo být o něco jednodušší – prodejci mají ze zákona povinnost uvádět zemi, ze které plody na pulty přicestovaly. Stejně tak musí uvést i jakost.
Na dodržování nařízení dohlíží Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Ta však v minulosti upozornila i na několik případů, kdy prodejci uváděli nepravdivou zemi původu.
Kolik stojí jahody na trzích a v obchodech
Stejně jako je proměnlivá sama kvalita nabízených plodů, velké rozdíly panují i v tom, kolik si na ně budete muset připravit. Ceny za kilogram jahod se u jednotlivých prodejců mohou lišit až trojnásobně, a to dokonce mezi stánky umístěnými jen pár metrů od sebe.
Vzhledem k teprve začínající sezoně navíc stánkaři nejčastěji nabízejí jahody z dovozu.
|Místo
|Cena za kilogram
|Původ
|Anděl (Praha)
|199,80
|Řecko
|Anděl (Praha)
|100
|Řecko
|Anděl (Praha)
|299
|Maďarsko
|Zelný trh (Brno)
|179,90
|Rakousko
|Zelný trh (Brno)
|149,90
|Maďarsko
|Zelný trh (Brno)
|99,90
|Řecko
|Zelný trh (Brno)
|109,90
|Řecko
|Zelný trh (Brno)
|109,90
|Řecko
|Zelný trh (Brno)
|109,90
|Řecko
|Nádražní (OC Letmo – Brno)
|199
|Řecko
|Kobližná (Brno)
|199
|Řecko
|Náměstí Republiky (Žďár n. Sázavou)
|158
|Řecko
|Horní ulice (Žďár n. Sázavou)
|139/119 (II. jakost)
|Polsko
|Smetanovo náměstí (Havlíčkův Brod)
|139
|Polsko
|Masarykovo náměstí (Jihlava)
|139/109 (II. jakost)
|Frýdek-Místek
|130
|Řecko
|Jánského (Olomouc)
|170
|Řecko
V obchodních řetězcích narazíte spíše na menší balení, s jejichž cenami navíc mohou výrazně zamávat různé slevové akce. Zlevněné jahody však momentálně nabízí jen část z nich. Průměrná cena se pohybuje okolo 190 korun za kilogram jahod.
|Obchod
|Cena za balení
|Cena za kilogram
|Billa
|49,90 za 250 g (bio, sleva)
|199,60
|Lidl
|79,90 za 400 g (sleva)
|199,75
|Albert
|54,90 za 400 g (sleva)
|137,25
|Tesco
|69,90 za 500 g
|139,80
|Rohlík.cz
|71,42 za 400 g (sleva)
|178,55
|Košík.cz
|69,90 za 250 g
|279,60
Jahody z farem i samosběr
Levnější možností, navíc spojenou i se zážitkem vhodným pro celou rodinu, jsou samosběry, které během sezony umožňuje řada farem. Některé z nich už pro letošní rok samosběr zahájily, na většině míst však počítají se začátkem sklizní až v průběhu června.
Farmy bývají otevřené po celý den, pro sběr choulostivých jahod však platí i několik doporučení. Snad tím nejdůležitějším je správné načasování sklizně – ideální je brzké dopoledne nebo naopak pozdní odpoledne. Roli však hraje i jejich správné skladování.
- Vraňany: jako jedna z prvních spustila v úterý 26. května samosběr jahod Farma Hanč ve Vraňanech západně od Mělníka. Kilogram jahod tu pořídíte za 99 korun.
- Velké Bílovice: stejný den spustila samosběr jahod také farma ve Velkých Bílovicích na jižní Moravě. Kilogram tu vyjde na 90 korun.
- Starý Kolín: cenu stanovila také jahodárna ve Starém Kolíně, která samosběr jahod zatím připravuje. Za jeden kilogram pak zaplatíte 80 korun.
Možností je také nákup již nasbíraných jahod přímo u zdroje, tuto možnost však nabízí jen část „samosběrných“ farem. Sladké ovoce bez práce však vyjde o něco dráž. Například ve Vraňanech pořídíte kilo prvních výběrových jahod za 299 korun.