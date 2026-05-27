Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Za stovku i trojnásobek. Kolik letos stojí jahody na trhu, farmě či v obchodě

,
  6:30
S teplým počasím opět přichází čas barevného šťavnatého ovoce, kterého se nám přes zimu úplně nedostávalo. Mezi ty nejoblíbenější patří bezesporu jahody. Na pultech stánků či obchodů zákazníci zatím spíš narazí na plody dovezené ze zahraničí, ale v těchto dnech se začíná rozjíždět rovněž sezona tuzemských plodů. Jakou částku je potřeba si letos na kilogram jahod připravit? A o kolik výhodněji vyjde samosběr?
Kolik v roce 2026 stojí kilogram jahod?

Kolik v roce 2026 stojí kilogram jahod? | foto: Lenka Muzikantová, MF DNES

Kolik v roce 2026 stojí kilogram jahod?
Kolik v roce 2026 stojí kilogram jahod?
Kolik v roce 2026 stojí kilogram jahod?
Kolik v roce 2026 stojí kilogram jahod?
21 fotografií

Snad nejoblíbenějším letním ovocem jsou v Česku dlouhodobě jahody. Jejich ceny – stejně jako chuť a kvalita – se však mohou výrazně lišit podle místa nákupu i způsobu sběru. Nabízíme přehled cen jahod na pultech stánků na trzích i v regálech obchodů.

Pravda o jahodách. Původně královská pochoutka pochází z rodiny růží

Pěstitelé pro letošní sklizeň už v předstihu avizovali, že úroda nebude tak bohatá jako v předchozích letech. Zamávaly s ní hlavně silné jarní mrazy, které růst plodů zpomalily. Část choulostivého ovoce rozmary počasí vůbec nepřečkala.

Oproti pětiletému průměru bude sklizeň dle odhadů více než o polovinu nižší. Počítat je proto potřeba s vyššími cenami než v minulých letech.

Poznáte jahody od farmáře? 5 triků, jak nenaletět v obchodě

Jak poznat kvalitu i původ jahod

Nákup na stáncích či v obchodech vyžaduje kromě informací od prodejců i bystré oko. Jedině tak lze odlišit kvalitní jahody z farem od šlechtěných kusů, stavěných na dlouhé cesty v kamionech. Prvotřídní domácí kousky poznáte hlavně podle detailů – zrníček či barvy dužiny.

S původem jahod by to mělo být o něco jednodušší – prodejci mají ze zákona povinnost uvádět zemi, ze které plody na pulty přicestovaly. Stejně tak musí uvést i jakost.

Na dodržování nařízení dohlíží Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Ta však v minulosti upozornila i na několik případů, kdy prodejci uváděli nepravdivou zemi původu.

Sběr jahod ve Skrbeni na Olomoucku.
Kilogram rakouských jahod v jednom ze stánků na brněnském Zelném trhu stojí 179,90 Kč. (21. května 2026)
Stánek poblíž Náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou prodává kilogram řeckých jahod za 158 korun. (20. května 2026)
Ve stánku na trhu na havlíčkobrodském Smetanově náměstí je kilogram polských jahod k mání za 139 korun. (21. května 2026)
21 fotografií

Kolik stojí jahody na trzích a v obchodech

Stejně jako je proměnlivá sama kvalita nabízených plodů, velké rozdíly panují i v tom, kolik si na ně budete muset připravit. Ceny za kilogram jahod se u jednotlivých prodejců mohou lišit až trojnásobně, a to dokonce mezi stánky umístěnými jen pár metrů od sebe.

Vzhledem k teprve začínající sezoně navíc stánkaři nejčastěji nabízejí jahody z dovozu.

Ceny jahod v jednotlivých stáncích (v korunách)
MístoCena za kilogramPůvod
Anděl (Praha)199,80Řecko
Anděl (Praha)100Řecko
Anděl (Praha)299Maďarsko
Zelný trh (Brno)179,90Rakousko
Zelný trh (Brno)149,90Maďarsko
Zelný trh (Brno)99,90Řecko
Zelný trh (Brno)109,90Řecko
Zelný trh (Brno)109,90Řecko
Zelný trh (Brno)109,90Řecko
Nádražní (OC Letmo – Brno)199Řecko
Kobližná (Brno)199Řecko
Náměstí Republiky (Žďár n. Sázavou)158Řecko
Horní ulice (Žďár n. Sázavou)139/119 (II. jakost)Polsko
Smetanovo náměstí (Havlíčkův Brod)139Polsko
Masarykovo náměstí (Jihlava)139/109 (II. jakost)
Frýdek-Místek130Řecko
Jánského (Olomouc)170Řecko

V obchodních řetězcích narazíte spíše na menší balení, s jejichž cenami navíc mohou výrazně zamávat různé slevové akce. Zlevněné jahody však momentálně nabízí jen část z nich. Průměrná cena se pohybuje okolo 190 korun za kilogram jahod.

Ceny nejlevnějších jahod v obchodech na konci května (v korunách)
ObchodCena za baleníCena za kilogram
Billa49,90 za 250 g (bio, sleva)199,60
Lidl79,90 za 400 g (sleva)199,75
Albert54,90 za 400 g (sleva)137,25
Tesco69,90 za 500 g139,80
Rohlík.cz71,42 za 400 g (sleva)178,55
Košík.cz69,90 za 250 g279,60

Jahody z farem i samosběr

Levnější možností, navíc spojenou i se zážitkem vhodným pro celou rodinu, jsou samosběry, které během sezony umožňuje řada farem. Některé z nich už pro letošní rok samosběr zahájily, na většině míst však počítají se začátkem sklizní až v průběhu června.

Jahody je potřeba sbírat opatrně. Správné skladování prodlouží jejich čerstvost

Farmy bývají otevřené po celý den, pro sběr choulostivých jahod však platí i několik doporučení. Snad tím nejdůležitějším je správné načasování sklizně – ideální je brzké dopoledne nebo naopak pozdní odpoledne. Roli však hraje i jejich správné skladování.

  • Vraňany: jako jedna z prvních spustila v úterý 26. května samosběr jahod Farma Hanč ve Vraňanech západně od Mělníka. Kilogram jahod tu pořídíte za 99 korun.
  • Velké Bílovice: stejný den spustila samosběr jahod také farma ve Velkých Bílovicích na jižní Moravě. Kilogram tu vyjde na 90 korun.
  • Starý Kolín: cenu stanovila také jahodárna ve Starém Kolíně, která samosběr jahod zatím připravuje. Za jeden kilogram pak zaplatíte 80 korun.

Možností je také nákup již nasbíraných jahod přímo u zdroje, tuto možnost však nabízí jen část „samosběrných“ farem. Sladké ovoce bez práce však vyjde o něco dráž. Například ve Vraňanech pořídíte kilo prvních výběrových jahod za 299 korun.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Postavili jsme proti sobě Coca-Colu, Pepsi i Kofolu. Vítěz nás překvapil

Test kolových nápojů

Kolové nápoje patří mezi stálice českých nákupních košíků. Vypadají podobně, chutnají sladce a mnoho lidí je kupuje automaticky podle značky. Jenže když je nalijete do stejných sklenic a porovnáte...

Skrytý protein ze supermarketu. 5 druhů ovoce, které podpoří svaly i hubnutí

Ilustrační snímek

Že musíte pro svaly a regeneraci jíst jen maso či tvaroh? Omyl. Správně vybrané ovoce ze supermarketu dokáže v jídelníčku divy, aniž by zatížilo vaše tělo tuky a peněženku drahými doplňky. Objevte...

Za cenu kopečku zmrzliny zasytí až osm lidí. Tradiční báleše znovu dobývají české kuchyně

Maminčiny báleše - recept z Horňácka

Nadýchané, jednoduché a překvapivě levné. Slovácké báleše, někdy také beleše, patří mezi tradiční jídla, která vznikla z několika základních surovin a přesto dokázala nasytit celou rodinu. Na kolik...

KFC opět otevřelo. Zákazníky se snaží nalákat na limitku

KFC vrátilo oblíbenou limitku.

KFC po roce vrátilo oblíbenou limitovanou edici Caesar. Do nabídky znovuotevřených restaurací se vrátil klasický salát, bagel, twister i hranolky s dresinkem. Řetězec se zákazníky snaží nalákat na...

Kdy brát vitamin D, aby opravdu fungoval? Lékaři upozorňují na častou chybu

Mezi potraviny bohaté na vitamin D patří například tučné ryby vejce a mléčné...

Vitamin D patří mezi nejčastěji užívané doplňky stravy, hlavně v zimě, kdy ho lidé doplňují kvůli imunitě, kostem i únavě. Málokdo ale ví, že jeho účinek nezávisí jen na dávce, ale i na tom, s čím ho...

Za stovku i trojnásobek. Kolik letos stojí jahody na trhu, farmě či v obchodě

Sběr jahod ve Skrbeni na Olomoucku.

S teplým počasím opět přichází čas barevného šťavnatého ovoce, kterého se nám přes zimu úplně nedostávalo. Mezi ty nejoblíbenější patří bezesporu jahody. Na pultech stánků či obchodů zákazníci zatím...

27. května 2026  6:30

Kaufland prodává mléko za osm korun, Tesco za devět. Zmapovali jsme největší akce týdne

Regál s mlékem v obchodě Whole Foods v Bethesdě ve státě Maryland (14. února...

Tento týden se obchody zaplněni akcemi na základní potraviny. Extrémně levně seženete mléko, cukr a vejce. Litr polotučného mléka koupíte v Kauflandu v akci za osm korun. V Tescu jej pak seženete o...

27. května 2026

KFC opět otevřelo. Zákazníky se snaží nalákat na limitku

KFC vrátilo oblíbenou limitku.

KFC po roce vrátilo oblíbenou limitovanou edici Caesar. Do nabídky znovuotevřených restaurací se vrátil klasický salát, bagel, twister i hranolky s dresinkem. Řetězec se zákazníky snaží nalákat na...

26. května 2026  17:21

Samosběr jahod 2026 – kde natrhat čerstvé ovoce ve vašem kraji

Samosběr jahod v Pileticích u Hradce Králové. (3. 6. 2022)

Přelom května a června společně s teplým počasím znamená jediné. Pomalu nastává sezóna samosběrů jahod. Rok 2026 v tomto není žádnou výjimkou a první farmy hlásí otevřené dveře. Na některých místech...

26. května 2026  17:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.