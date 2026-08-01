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Za kolagen platíte stovky v lékárně. Řezník ho má za pár korun

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  15:20

Vepřové nožičky | foto: Canva.com

Za kolagenové doplňky lidé utrácejí stovky korun, jeho přirozené zdroje však často přehlížejí. Vepřové nožičky, kůže a další pojivové tkáně obsahují kolagen, který se při pomalém vaření mění na želatinu. Samy o sobě však bolest kloubů nevyléčí.

Mýtus o drahých pilulkách: Co vám v lékárně neřeknou

Český trh s doplňky stravy zažívá obrovský boom. Reklamy nám vnucují hydrolyzovaný kolagen z exotických ryb nebo prémiových hovězích chovů, ideálně s příchutí lesního ovoce a v dárkovém balení. Marketingová mašinerie funguje dokonale, ale biochemie těla mluví jinak.

Když spolknete tabletu nebo vypijete drahý kolagenový nápoj v prášku, vaše tělo tento kolagen nevezme a nepošle ho přímo do bolavého kolene. V žaludku a tenkém střevě se každá bílkovina – včetně té nejdražší – rozloží na základní stavební kameny: aminokyseliny. Teprve z nich si tělo syntetizuje vlastní bílkoviny tam, kde to zrovna považuje za nejnutnější. Klouby navíc bývají v pořadí priorit až na zadních pozicích, daleko za obnovou životně důležitých orgánů nebo svalů.

Mnoho komerčních produktů navíc obsahuje tak nízké dávky účinných látek, že abyste dosáhli reálného terapeutického efektu, museli byste jich zkonzumovat desetinásobek. Výsledkem je peněženka lehčí o tisíce korun a klouby, které bolí stále stejně.

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Zázrak z masny: Obyčejné vepřové nožičky a kůže

O jaké potravině je řeč? Tou nejlevnější a zároveň biologicky nejbohatší surovinou pro tvorbu kolagenu jsou vepřové nožičky, kolena, kůže a hovězí morkové kosti.

Zatímco moderní gastronomie se zaměřila na libové svalové maso (řízky, panenku, kuřecí prsa), naši předkové konzumovali zvíře od hlavy až k patě. A dělali dobře. Právě v pojivových tkáních, šlachách, kůžích a chrupavkách se nachází obrovské množství přirozeného kolagenu. Když tyto části zvířat pomalu vaříme, kolagen se teplem mění na želatinu.

Želatina je v podstatě denaturovaný kolagen. Pro lidské tělo představuje naprosto ideální koktejl aminokyselin - zejména glycinu, prolinu a hydroxyprolinu. Tyto tři aminokyseliny jsou naprosto klíčové pro stavbu lidské chrupavky. Na rozdíl od pilulek dostává tělo tyto látky v přirozené matrici, kterou dokáže trávicí trakt mnohem lépe rozpoznat a využít.

Proč tělo preferuje potravu před chemií

  • Komplexní matice: Potravina obsahuje i další minerály (vápník, hořčík, fosfor) a tuky, které napomáhají správnému vstřebávání.
  • Vysoká koncentrace: Správně připravený domácí vývar nebo huspenina obsahuje v jedné porci násobně více kolagenních látek než běžná denní dávka z lékárny.
  • Finanční dostupnost: Kilo vepřových nožiček nebo kůží stojí zlomek ceny jedné krabičky syntetického kolagenu.

Domácí zdroje vs. Doplňky stravy z lékárny

ParametrKomerční kolagen (doplněk stravy)Suroviny z masny (nožičky, kůže, kosti)
Průměrná cena500 – 1 500 Kč za měsíční kúru30 – 70 Kč za kilogram suroviny
Forma látkyHydrolyzovaný prášek / kapslePřirozená želatina v potravě
Využitelnost tělemZávislá na čistotě a technologii zpracováníVelmi vysoká díky přirozenému složení
Doprovodné látkyČasto umělá sladidla, aromata, konzervantyMinerály, aminokyseliny, zdravé tuky
Gastronomické využitíŽádné (pouze jako instantní nápoj)Základ pro polévky, omáčky, huspeniny

Jak z levné suroviny vytěžit maximum: Recept na silný kolagenový koncentrát

Koupit správné suroviny je pouze první krok. Aby se kolagen ze šlach a kostí uvolnil do formy, kterou vaše klouby ocení, musíte zvolit správný postup. Zapomeňte na rychlé vaření. Klíčem k úspěchu je čas a teplota.

Tradiční domácí huspenina (sulc)

Tento recept je doslova bombou pro vaše klouby. Příprava je snadná, vyžaduje pouze trpělivost.

  1. Nákup: V masně si nechte proseknout dvě vepřové nožičky a kupte jedno menší vepřové koleno (může být i s kůží).
  2. Očištění: Suroviny důkladně omyjte, pokud na kůži zůstaly štětiny, opálením je odstraňte.
  3. Pomalé vaření: Vše vložte do velkého hrnce, zalijte studenou vodou tak, aby bylo vše ponořené, přidejte lžíci octa (ocet pomáhá uvolňovat minerály a kolagen z kostí), divoké koření (bobkový list, nové koření, pepř) a trochu soli.
  4. Čas je váš spojenec: Jakmile voda dosáhne varu, stáhněte plamen na minimum. Vývar by se měl pouze líně převalovat (táhnout) minimálně 5 až 6 hodin. Pokud máte pomalý hrnec, nechte ho běžet klidně 12 hodin.
  5. Finále: Tekutinu sceďte. Maso a kůže oberte, nakrájejte nadrobno a vložte do misek. Zalijte scezeným vývarem a nechte v chladu ztuhnout.

Výsledkem je pevný, průhledný sulc. Pokud po vychladnutí dokonale ztuhne, je to neklamné znamení, že jste z kostí a kůží dostali maximum čisté želatiny. Tuk, který se usadí na povrchu, můžete před konzumací snadno seškrábnout lžící.

Chybí vám kolagen? Třináct běžných potravin, které podpoří jeho tvorbu

Nezbytný pomocník: Bez čeho kolagen fungovat nebude?

Můžete jíst huspeninu třikrát týdně, ale pokud vašemu tělu chybí jedna zásadní mikroživina, novou chrupavku si nevybuduje. Tou látkou je vitamin C.

Vitamin C funguje v organismu jako klíčový kofaktor při enzymatických reakcích, které spojují aminokyseliny do pevných kolagenních vláken. Bez přítomnosti „céčka“ je syntéza kolagenu v těle prakticky zastavena. Pokud tedy jíte sulc nebo pijete silný kostní vývar, nezapomeňte v téže době sníst kus čerstvé zeleniny (například papriku, která má více vitaminu C než citrusy) nebo si dát sklenici vody s citronem.

Stejně tak je důležité omezit faktory, které kolagen v těle prokazatelně ničí. Patří sem především rafinovaný cukr a kouření. Cukr v krvi způsobuje proces zvaný glykace, při kterém se molekuly cukru vážou na bílkoviny (včetně kolagenu) a způsobují jejich křehnutí a ztrátu elasticity.

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