Na severozápadě Skotska se objevila nabídka, která rozproudila debaty na sociálních sítích. Na prodej je ostrov Mullagrach v souostroví Summer Isles a jeho cena se pohybuje kolem 10 milionů korun, tedy asi 405 tisíc eur.
A právě tady začíná kontrast, který lidi nejvíc zaujal. Za částku, za kterou by si v Praze šlo pořídit byt, může nový majitel získat téměř 89 akrů nedotčené přírody. Ostrov leží v odlehlé části severozápadního Skotska. Dostanete se na něj jen lodí nebo vrtulníkem. Už samotná cesta jasně ukazuje, že tohle místo není pro každého. Kdo čeká pohodlí a město za rohem, má smůlu.
Vody kolem ostrova patří k nejbohatším v oblasti. Vyskytují se tu mušle svatého Jakuba, langusty, humři i krabi, ale také makrely, tresky či mořský okoun. Některé druhy, jako humři a krabi, se tu dokonce loví přímo z malých pastí u přístaviště.
Odměnou je ale úplně jiný svět. Útesy, malé pláže, zátoky a především božský klid. V okolí ostrova se běžně pohybují tuleni, vydry a delfíni. Místo tak působí spíš jako přírodní rezervace než klasická realitní položka. Součástí prodeje je i menší dřevěná chatka
Stavba funguje na solární energii a je navržená jako jednoduché zázemí pro pobyt uprostřed přírody. Má základní kuchyň, prostor na spaní a kamna na dřevo. Součástí je také systém sběru dešťové vody a kompostovací toaleta. Všechno je nastavené tak, aby si člověk vystačil s tím, co ostrov a příroda sami nabídnou.
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Skotský ostrov hledá nového majitele, na prodej je poprvé za osmdesát let