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Za cenu pražského bytu si můžete koupit ostrov v Evropě. Jenže má to háček

Natálie Brabcová
  11:45
Představa vlastního ostrova většině lidí evokuje miliardáře, jachty a exotiku někde v Karibiku. Jenže tentokrát je řeč o Skotsku a cenové kategorii, která na první pohled působí až překvapivě dostupně. Jenže jak už to u podobných snů bývá, realita je nakonec jiná.

Pohled na ostrov Mullagrach v severozápadním Skotsku. Místo, kde žije jen příroda. | foto: instagramový účet: @mansionglobal

Na severozápadě Skotska se objevila nabídka, která rozproudila debaty na sociálních sítích. Na prodej je ostrov Mullagrach v souostroví Summer Isles a jeho cena se pohybuje kolem 10 milionů korun, tedy asi 405 tisíc eur.

A právě tady začíná kontrast, který lidi nejvíc zaujal. Za částku, za kterou by si v Praze šlo pořídit byt, může nový majitel získat téměř 89 akrů nedotčené přírody. Ostrov leží v odlehlé části severozápadního Skotska. Dostanete se na něj jen lodí nebo vrtulníkem. Už samotná cesta jasně ukazuje, že tohle místo není pro každého. Kdo čeká pohodlí a město za rohem, má smůlu.

Malá chata na ostrově Mullagrach. Obydlí obklopené jen skotskou přírodou a tichem.

Uvnitř chaty na ostrově Mullagrach. Jednoduché bydlení v naprosté samotě.

Vody kolem ostrova patří k nejbohatším v oblasti. Vyskytují se tu mušle svatého Jakuba, langusty, humři i krabi, ale také makrely, tresky či mořský okoun. Některé druhy, jako humři a krabi, se tu dokonce loví přímo z malých pastí u přístaviště.

Odměnou je ale úplně jiný svět. Útesy, malé pláže, zátoky a především božský klid. V okolí ostrova se běžně pohybují tuleni, vydry a delfíni. Místo tak působí spíš jako přírodní rezervace než klasická realitní položka. Součástí prodeje je i menší dřevěná chatka

Stavba funguje na solární energii a je navržená jako jednoduché zázemí pro pobyt uprostřed přírody. Má základní kuchyň, prostor na spaní a kamna na dřevo. Součástí je také systém sběru dešťové vody a kompostovací toaleta. Všechno je nastavené tak, aby si člověk vystačil s tím, co ostrov a příroda sami nabídnou.

Skotský ostrov hledá nového majitele, na prodej je poprvé za osmdesát let
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